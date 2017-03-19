Другая история Земли. Часть 1г.
15:52. 19 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Теперь посмотрим, что мы видим вдоль побережья Тихого океана. Напомню, что по общему сценарию катастрофы от места удара во все стороны у нас двигается многокилометровая стена воды. Ниже приведена карта рельефа материков и дна в районе Тихого океана, на которой я обозначил место удара и направление движения волны.
Я не утверждаю, что все видимые структуры на дне и побережье Тихого океана образовались именно в процессе данной катастрофы. Само собой, что определённая структура рельефа, разломы, горные хребты, острова и т. п. существовали и до этого. Но во время данной катастрофы на данные структуры должно было быть оказано воздействие как мощной волной воды, так и теми новыми потоками магмы, которые от пробоя должны были образоваться внутри Земли. И эти воздействия должны быть достаточно сильными, то есть, хорошо читаться на картах и снимках.
Вот, что мы сейчас видим у побережья Азии. Я специально сделал скриншот из программы Google Earth, чтобы минимизировать искажения, которые возникают на картах из-за проекции на плоскость.
Когда смотришь на это изображение, то создаётся такое впечатление, как будто какой-то гигантский бульдозер прошёлся по дну Тихого океана от места пробоя до берегов Японии и гряды Курильских островов, а также Командорских и Алеутских островов, которые соединяют Камчатку с Аляской. Сила мощной ударной волны сгладила неровности на дне, продавила вниз края разломов, которые шли вдоль берегов, вдавив противоположные края разлома, образовав валы, которые частично достигли поверхности океана и превратились в острова. При этом часть островов могли образоваться уже после катаклизма за счёт вулканической деятельности, которая после катастрофы активизировалась по всей длине Тихоокеанского вулканического кольца. Но в любом случае мы можем видеть, что энергия волны в основном была истрачена на формирование этих валов и если волна и прошла дальше, то заметно ослабленная, поскольку каких-то заметных следов дальше на побережье мы не наблюдаем. Исключение составляет небольшая область побережья Камчатки, где часть волны пошла через Камчатский пролив в Берингово море, образовав там характерную структуру с резким перепадом высот вдоль берега, но заметно меньшего масштаба.
А вот с другого края мы наблюдаем немного другую картину. Видимо там изначально высота хребта, на котором расположены Марианские острова, была ниже, чем в районе Курил и Алеутских островов, поэтому волна погасила свою энергию лишь частично и прошла дальше.
Поэтому в районе острова Тайвань и в обе стороны от него, вверх к Японии, а также вниз вдоль Филиппинских островов, мы снова видим похожую структуру рельефа дна с резким перепадом высот.
Но самое интересное нас ждёт с другой стороны Тихого океана, у побережья Северной и Южной Америк. Вот как выглядит северная Америка на карте рельефа.
Вдоль всего тихоокеанского побережья протянулся хребет горной системы Кордильеры. Но самое главное, что мы практически не видим плавного спуска и выхода к берегу океана, а ведь нам говорят, что «Основные горообразовательные процессы, в результате которых возникли Кордильеры, начались в Северной Америке в юрском периоде», который якобы закончился 145 млн. лет назад. А где же тогда все те осадочные породы, которые обязаны были образоваться за счёт разрушения гор в течении 145 млн. лет? Ведь под действием воды и ветра горы должны постоянно разрушаться, их склоны постепенно сглаживаются, а продукты вымывания и выветривания начинают постепенно сглаживать рельеф и, что самое главное, выноситься реками к океану, формируя более пологий берег. Но в данном случае мы практически везде наблюдаем очень узкую прибрежную полосу или даже вообще полное отсутствие таковой. Да и полоса прибрежного шельфа очень узкая. Снова возникает ощущение, что какой-то гигантский бульдозер сгрёб всё со стороны Тихого океана и насыпал вал, образующий Кордильеры.
Ровно та же картина наблюдается и на тихоокеанском побережье Южной Америки.
Анды или Южные Кордильеры тянутся непрерывной полосой вдоль тихоокеанского побережья континента. При этом тут перепад высот гораздо сильнее, а полоска побережья ещё уже, чем в Северной Америке. При этом, если вдоль побережья Северной Америки идёт только разлом земной коры без совпадающего с ним глубоководного желоба, то у побережья Южной Америки глубоководный желоб присутствует.
Тут мы подходим к ещё одному важному моменту. Дело в том, что сила ударной волны будет затухать по мере удаления от места удара. Поэтому самые сильные последствия от ударной волны мы будем видеть в непосредственной близости к массиву Таму, в районе Японии, Камчатки и Филиппин. А вот у берегов обоих Америк следы должны быть намного слабее, особенно возле побережья Южной Америки, так как она находится дальше всего от места удара. Но по факту мы наблюдаем совсем другую картину. Наиболее ярко эффект от давления огромной стены воды наблюдается именно у побережья Южной Америки. А это означает, что был ещё какой-то процесс, который сформировал даже более мощное воздействие, чем ударная волна в океане от падения объекта. Ведь на побережье Азии и близлежащих крупных островах мы не наблюдаем такой же картины, какую мы наблюдаем на побережье обоих Америк.
Что ещё у нас должно было произойти при подобном ударе и пробое тела Земли крупным объектом, помимо уже описанных последствий? Существенно замедлить вращение Земли вокруг своей оси подобный удар не мог, так как если мы начнём сравнивать массу Земли и данного объекта, то у нас получится, что если мы будем считать плотность вещества, из которого состоял объект и состоит Земля примерно одинаковой, то тогда Земля тяжелее объекта примерно в 14 тысяч раз. Следовательно, даже не смотря на огромную скорость, оказать какой-то заметный тормозящий эффект на вращение Земли данный объект не мог. Тем более, что большая часть кинетической энергии при ударе перешла в тепловую и была потрачена на нагрев и превращение в плазму вещества как самого объекта, так и тела Земли, в момент пробоя канала. Другими словами, кинетическая энергия летящего объекта при столкновении не передалась Земле, чтобы оказать тормозящий эффект, а превратилась в тепло.
Но Земля не является сплошным твёрдым монолитом. Твёрдой является лишь внешняя оболочка толщиной всего около 40 км, в то время как общий радиус Земли составляет около 6 000 км. А дальше, под твёрдой оболочкой, у нас находится расплавленная магма. То есть, фактически материковые плиты и плиты океанического дна плавают на поверхности магмы как льдины плавают на поверхности воды. Мог ли произойти сдвиг только земной коры при ударе? Если сравнить массу только оболочки и объекта, то их соотношение уже будет примерно 1:275. То есть, некоторый импульс в момент удара земная кора могла от объекта получить. И это должно было проявится в виде очень мощных землетрясений, которые должны были произойти не в каком-то отдельном месте, а фактически по всей поверхности Земли. Но только сам удар тоже вряд ли бы смог серьёзно сдвинуть твёрдую оболочку Земли, так как кроме массы земной коры мы в данном случае ещё будем обязаны учесть силу трения между корой и расплавленной магмой.
А теперь вспоминаем, что при пробое у нас внутри магмы, во первых, должна была образоваться такая же ударная волна, как и в океане, но самое главное, что у нас должно было образоваться новое течение магмы вдоль линии пробоя, которого раньше не было. Различные течения, восходящие и нисходящие потоки внутри магмы существовали и до столкновения, но при этом общее состояние этих потоков и плавающих на них материковых и океанических плит было более-менее стабильным и сбалансированным. А после удара это стабильное состояние течения магмы внутри Земли нарушилось появлением совершенно нового потока, в результате чего практически все материковые и океанические плиты должны были начать двигаться. А теперь посмотрим на следующую схему, чтобы понять, как и куда они должны были начать двигаться.
Удар направлен практически точно против направления вращения Земли с небольшим смещением на 5 градусов с юга на север. При этом вновь сформировавшийся поток магмы будет максимальным сразу после удара, а потом начнёт постепенно затухать, пока течение магмы внутри Земли снова не вернётся в стабильное равновесное состояние. Следовательно сразу после удара земная кора испытает максимальный тормозящий эффект, материки и поверхностный слой магмы как бы замедлят своё вращение, а ядро и основная часть магмы будут продолжать вращаться с прежней скоростью. А потом, по мере ослабевания нового потока и его воздействия, материки снова начнут вращаться с прежней скоростью вместе с остальным веществом Земли. То есть, внешняя оболочка как бы слегка проскользнёт сразу после удара. Кто работал с фрикционными передачами, например ремёнными, которые работают за счёт трения, должен хорошо себе представлять подобный эффект, когда вал привода продолжает крутиться с прежней скоростью, а приводимый им через шкив и ремень механизм начинает крутиться медленнее или вообще останавливается из-за большой нагрузки. Но как только мы уменьшаем нагрузку, скорость вращения механизма восстанавливается и снова уравнивается с приводным валом.
Теперь давайте посмотрим на аналогичную схему, но сделанную с другой стороны.
В последнее время появилось очень много работ, в которых собираются и анализируются факты, которые указывают на то, что сравнительно недавно Северный полюс мог находиться в другом месте, предположительно в районе современной Гренландии. На этой схеме я специально показал положение предполагаемого предыдущего полюса и его современное положение, чтобы было понятно в каком направлении произошёл сдвиг. В принципе, то смещение материковых плит, которое произошло после описываемого удара, вполне могло привести к подобному смещению земной коры относительно оси вращения Земли. Но этот момент мы ещё подробнее обсудим ниже. Сейчас же нам необходимо зафиксировать тот факт, что после удара, вследствие формирования нового течения магмы внутри Земли вдоль линии пробоя, с одной стороны происходит притормаживание и проскальзывание земной коры, а с другой стороны, возникнет очень мощная инерционная волна, которая будет намного мощнее, чем ударная волна от столкновения с объектом, так как в движение придёт не вода в объёме области в 500 км, равной диаметру объекта, а весь объём воды мирового океана. И именно эта инерционная волна сформировала ту картину, которую мы наблюдаем на тихоокеанских побережьях Южной и Северной Америк.
Продолжение следует…
Теперь посмотрим, что мы видим вдоль побережья Тихого океана. Напомню, что по общему сценарию катастрофы от места удара во все стороны у нас двигается многокилометровая стена воды. Ниже приведена карта рельефа материков и дна в районе Тихого океана, на которой я обозначил место удара и направление движения волны.
Я не утверждаю, что все видимые структуры на дне и побережье Тихого океана образовались именно в процессе данной катастрофы. Само собой, что определённая структура рельефа, разломы, горные хребты, острова и т. п. существовали и до этого. Но во время данной катастрофы на данные структуры должно было быть оказано воздействие как мощной волной воды, так и теми новыми потоками магмы, которые от пробоя должны были образоваться внутри Земли. И эти воздействия должны быть достаточно сильными, то есть, хорошо читаться на картах и снимках.
Вот, что мы сейчас видим у побережья Азии. Я специально сделал скриншот из программы Google Earth, чтобы минимизировать искажения, которые возникают на картах из-за проекции на плоскость.
Когда смотришь на это изображение, то создаётся такое впечатление, как будто какой-то гигантский бульдозер прошёлся по дну Тихого океана от места пробоя до берегов Японии и гряды Курильских островов, а также Командорских и Алеутских островов, которые соединяют Камчатку с Аляской. Сила мощной ударной волны сгладила неровности на дне, продавила вниз края разломов, которые шли вдоль берегов, вдавив противоположные края разлома, образовав валы, которые частично достигли поверхности океана и превратились в острова. При этом часть островов могли образоваться уже после катаклизма за счёт вулканической деятельности, которая после катастрофы активизировалась по всей длине Тихоокеанского вулканического кольца. Но в любом случае мы можем видеть, что энергия волны в основном была истрачена на формирование этих валов и если волна и прошла дальше, то заметно ослабленная, поскольку каких-то заметных следов дальше на побережье мы не наблюдаем. Исключение составляет небольшая область побережья Камчатки, где часть волны пошла через Камчатский пролив в Берингово море, образовав там характерную структуру с резким перепадом высот вдоль берега, но заметно меньшего масштаба.
А вот с другого края мы наблюдаем немного другую картину. Видимо там изначально высота хребта, на котором расположены Марианские острова, была ниже, чем в районе Курил и Алеутских островов, поэтому волна погасила свою энергию лишь частично и прошла дальше.
Поэтому в районе острова Тайвань и в обе стороны от него, вверх к Японии, а также вниз вдоль Филиппинских островов, мы снова видим похожую структуру рельефа дна с резким перепадом высот.
Но самое интересное нас ждёт с другой стороны Тихого океана, у побережья Северной и Южной Америк. Вот как выглядит северная Америка на карте рельефа.
Вдоль всего тихоокеанского побережья протянулся хребет горной системы Кордильеры. Но самое главное, что мы практически не видим плавного спуска и выхода к берегу океана, а ведь нам говорят, что «Основные горообразовательные процессы, в результате которых возникли Кордильеры, начались в Северной Америке в юрском периоде», который якобы закончился 145 млн. лет назад. А где же тогда все те осадочные породы, которые обязаны были образоваться за счёт разрушения гор в течении 145 млн. лет? Ведь под действием воды и ветра горы должны постоянно разрушаться, их склоны постепенно сглаживаются, а продукты вымывания и выветривания начинают постепенно сглаживать рельеф и, что самое главное, выноситься реками к океану, формируя более пологий берег. Но в данном случае мы практически везде наблюдаем очень узкую прибрежную полосу или даже вообще полное отсутствие таковой. Да и полоса прибрежного шельфа очень узкая. Снова возникает ощущение, что какой-то гигантский бульдозер сгрёб всё со стороны Тихого океана и насыпал вал, образующий Кордильеры.
Ровно та же картина наблюдается и на тихоокеанском побережье Южной Америки.
Анды или Южные Кордильеры тянутся непрерывной полосой вдоль тихоокеанского побережья континента. При этом тут перепад высот гораздо сильнее, а полоска побережья ещё уже, чем в Северной Америке. При этом, если вдоль побережья Северной Америки идёт только разлом земной коры без совпадающего с ним глубоководного желоба, то у побережья Южной Америки глубоководный желоб присутствует.
Тут мы подходим к ещё одному важному моменту. Дело в том, что сила ударной волны будет затухать по мере удаления от места удара. Поэтому самые сильные последствия от ударной волны мы будем видеть в непосредственной близости к массиву Таму, в районе Японии, Камчатки и Филиппин. А вот у берегов обоих Америк следы должны быть намного слабее, особенно возле побережья Южной Америки, так как она находится дальше всего от места удара. Но по факту мы наблюдаем совсем другую картину. Наиболее ярко эффект от давления огромной стены воды наблюдается именно у побережья Южной Америки. А это означает, что был ещё какой-то процесс, который сформировал даже более мощное воздействие, чем ударная волна в океане от падения объекта. Ведь на побережье Азии и близлежащих крупных островах мы не наблюдаем такой же картины, какую мы наблюдаем на побережье обоих Америк.
Что ещё у нас должно было произойти при подобном ударе и пробое тела Земли крупным объектом, помимо уже описанных последствий? Существенно замедлить вращение Земли вокруг своей оси подобный удар не мог, так как если мы начнём сравнивать массу Земли и данного объекта, то у нас получится, что если мы будем считать плотность вещества, из которого состоял объект и состоит Земля примерно одинаковой, то тогда Земля тяжелее объекта примерно в 14 тысяч раз. Следовательно, даже не смотря на огромную скорость, оказать какой-то заметный тормозящий эффект на вращение Земли данный объект не мог. Тем более, что большая часть кинетической энергии при ударе перешла в тепловую и была потрачена на нагрев и превращение в плазму вещества как самого объекта, так и тела Земли, в момент пробоя канала. Другими словами, кинетическая энергия летящего объекта при столкновении не передалась Земле, чтобы оказать тормозящий эффект, а превратилась в тепло.
Но Земля не является сплошным твёрдым монолитом. Твёрдой является лишь внешняя оболочка толщиной всего около 40 км, в то время как общий радиус Земли составляет около 6 000 км. А дальше, под твёрдой оболочкой, у нас находится расплавленная магма. То есть, фактически материковые плиты и плиты океанического дна плавают на поверхности магмы как льдины плавают на поверхности воды. Мог ли произойти сдвиг только земной коры при ударе? Если сравнить массу только оболочки и объекта, то их соотношение уже будет примерно 1:275. То есть, некоторый импульс в момент удара земная кора могла от объекта получить. И это должно было проявится в виде очень мощных землетрясений, которые должны были произойти не в каком-то отдельном месте, а фактически по всей поверхности Земли. Но только сам удар тоже вряд ли бы смог серьёзно сдвинуть твёрдую оболочку Земли, так как кроме массы земной коры мы в данном случае ещё будем обязаны учесть силу трения между корой и расплавленной магмой.
А теперь вспоминаем, что при пробое у нас внутри магмы, во первых, должна была образоваться такая же ударная волна, как и в океане, но самое главное, что у нас должно было образоваться новое течение магмы вдоль линии пробоя, которого раньше не было. Различные течения, восходящие и нисходящие потоки внутри магмы существовали и до столкновения, но при этом общее состояние этих потоков и плавающих на них материковых и океанических плит было более-менее стабильным и сбалансированным. А после удара это стабильное состояние течения магмы внутри Земли нарушилось появлением совершенно нового потока, в результате чего практически все материковые и океанические плиты должны были начать двигаться. А теперь посмотрим на следующую схему, чтобы понять, как и куда они должны были начать двигаться.
Удар направлен практически точно против направления вращения Земли с небольшим смещением на 5 градусов с юга на север. При этом вновь сформировавшийся поток магмы будет максимальным сразу после удара, а потом начнёт постепенно затухать, пока течение магмы внутри Земли снова не вернётся в стабильное равновесное состояние. Следовательно сразу после удара земная кора испытает максимальный тормозящий эффект, материки и поверхностный слой магмы как бы замедлят своё вращение, а ядро и основная часть магмы будут продолжать вращаться с прежней скоростью. А потом, по мере ослабевания нового потока и его воздействия, материки снова начнут вращаться с прежней скоростью вместе с остальным веществом Земли. То есть, внешняя оболочка как бы слегка проскользнёт сразу после удара. Кто работал с фрикционными передачами, например ремёнными, которые работают за счёт трения, должен хорошо себе представлять подобный эффект, когда вал привода продолжает крутиться с прежней скоростью, а приводимый им через шкив и ремень механизм начинает крутиться медленнее или вообще останавливается из-за большой нагрузки. Но как только мы уменьшаем нагрузку, скорость вращения механизма восстанавливается и снова уравнивается с приводным валом.
Теперь давайте посмотрим на аналогичную схему, но сделанную с другой стороны.
В последнее время появилось очень много работ, в которых собираются и анализируются факты, которые указывают на то, что сравнительно недавно Северный полюс мог находиться в другом месте, предположительно в районе современной Гренландии. На этой схеме я специально показал положение предполагаемого предыдущего полюса и его современное положение, чтобы было понятно в каком направлении произошёл сдвиг. В принципе, то смещение материковых плит, которое произошло после описываемого удара, вполне могло привести к подобному смещению земной коры относительно оси вращения Земли. Но этот момент мы ещё подробнее обсудим ниже. Сейчас же нам необходимо зафиксировать тот факт, что после удара, вследствие формирования нового течения магмы внутри Земли вдоль линии пробоя, с одной стороны происходит притормаживание и проскальзывание земной коры, а с другой стороны, возникнет очень мощная инерционная волна, которая будет намного мощнее, чем ударная волна от столкновения с объектом, так как в движение придёт не вода в объёме области в 500 км, равной диаметру объекта, а весь объём воды мирового океана. И именно эта инерционная волна сформировала ту картину, которую мы наблюдаем на тихоокеанских побережьях Южной и Северной Америк.
Продолжение следует…
Источник: mylnikovdm.livejournal.com