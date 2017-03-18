Вооружение “Ясеня”: что же там под брезентом?

Несмотря на то, что головной атомный подводный крейсер (АПКР) пр. 885 начали проектировать, заложили, спустили на воду, передали ВМФ и ввели в состав сил постоянной готовности СФ соответственно 26, 23, 6, три и около года назад (28.09.1990, 21.12.1993, 15.06.20101, 30.12.2013 и 03.20162), состав его вооружения до сих пор относится к разряду гостайны. Прежде всего, это касается количества торпедных аппаратов, и всё же начнём с ПУ.1. АПКР К-560 "Северодвинск" в ПД-50, 82 СРЗ, Росляково, Мурманск, 15.01-18.02.2017

Пусковые установки

С установками вертикального пуска (УВП) всё более-менее ясно (по крайней мере, для пр. 885 без буквы "М"), однако и тут периодически случаются разночтения. Так, в выпуске №12/2015 уважаемой мною "Морской коллекции" фигурируют 8 ПУ комплекса "Калибр-ПЛ" с боезапасом 24 ракеты или ракето-торпеды [1-6], а в соответствующей статье англоязычной Википедии − 32 "Оникса" или 40 "Калибров".

Чтобы внести ясность, для начала воспользуемся размещёнными ниже фотоматериалами. На фото 2 (корма слева, нос справа) отчётливо видны первые три крышки УВП правого борта (если ПУ пронумерованы в соответствии со ст. 377 Корабельного устава, они должны иметь номера 1, 3 и 5). На фото 3 и 4 можно разглядеть все четыре крышки УВП левого борта − вытянутым прямоугольником с диагональной штриховкой, как и на ПБ, обозначена вторая с носа УВП (не уверен, но, может быть, это ПУ для ракет с СБЧ, доля которых во времена Холодной войны составляла 25% [2-512]?).На фото 5, сделанном на Обуховском заводе и опубликованном без подписи 17.05.2013, запечатлена круглая плоская деталь с четырьмя круглыми отверстиями, которая, судя по всему, относится к УВП пр. 885, т. к. завод производит изделия для ВМФ (на момент публикации − 25% от общего объёма), а именно "пусковые установки для противокорабельных ракет семейства Club ["Калибр"] корабельного и подлодочного базирования". Судя по диаметру отверстий (не менее 800 мм, если взять за ориентир длину плеча рабочего), деталь вполне подходит для УВП "Ясеня" − диаметр ТПС "Оникса" равен 720 мм. В некоторых источниках установка именуется СМ-343, однако это не совсем так.Самая достоверная информация по БЧ-2 пр. 885 (от С. Кудрявцева, доцента кафедры "Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие" БГТУ "Военмех"): "Основным вооружением АПЛ проекта 885 являются ракетные комплексы "Оникс" и "Калибр" с крылатыми ракетами вертикального пуска, размещёнными в ТПС. Для сопряжения этих ракетных комплексов используется универсальная корабельная система управления стрельбой. Тридцать два ТПС с ракетами находятся в восьми универсальных вертикальных шахтных ПУ СМ-346, расположенных в два ряда. ПУ СМ-346 разработаны в конструкторском комплексе №2 КБСМ под руководством главного конструктора В. Ф. Потапова. Конструкторская документация на ПУ передана заводу-изготовителю для серийного производства в 1989 г.Универсальная пусковая установка СМ-346 предназначена для размещения ТПС СМ-324 или ТПС 3С44 с крылатыми ракетами различных комплексов. ПУ СМ-346 устанавливается в прочном корпусе АПЛ. Четыре ТПС с крылатыми ракетами размещаются в люльке, подвешенной внутри контейнера пусковой установки на амортизаторах продольной и поперечной амортизации. Создание универсальной пусковой установки СМ-346 открыло широкие возможности по варьированию ракетного боекомплекта в зависимости от поставленных боевых задач и по модернизации ракетных комплексов..." [3-4].Приличной фотографии, дающей исчерпывающее представление о количестве ТА на "Ясене", в открытом доступе нет до сих пор. Все торпедные аппараты расположены ниже конструктивной ватерлинии (КВЛ) − при съёмке лодки в надводном положении они не видны по определению, а при доковании торпедный отсек всегда прикрывают брезентом (фото 7 и 8). Поэтому даже уважаемые судомоделисты с профильного форума Авиабазы, воссоздающие по крупицам облик АПКР пр. 885, не могут быть уверены доподлинно в достоверности своих чертежей. В своё время в качестве возможных вариантов назывались шесть (илл. 9) [4-52], восемь (илл. 10) [4-52] [5-67] [6-653] и десять ТА (оригинал).Наверное, первым снимком, на котором торпедные аппараты "Ясеня" (точнее, закрывающие их снаружи щитки) можно наблюдать "в натуре" стало фото 1, сделанное в период 15.01-18.02.2017 в плавдоке ПД-50 82 СРЗ (Росляково, Мурманск). Благодаря удачно съехавшему брезенту (по недосмотру, а может быть и нарочно − вспомним историю со "Статусом-6") отчётливо видны два верхних ТА левого борта, кончики третьего и четвёртого и угадывается пятый. Наряду с картинкой со стенда в вестибюле "Малахита" (фото 11) и моделью, представленной на "Армии-2016" (фото 12), снимок от коллеги avsky даёт достаточно оснований считать, что АПКР пр. 885 вооружён десятью торпедными аппаратами.Вопрос с калибром ТА пока остаётся открытым. Есть мнение, что при наличии большого количества УВП для разнообразных крылатых ракет и ракето-торпед необходимость в крупнокалиберных (650-мм) подводных боеприпасах отпадает сама собой, однако А. Царьков, включивший в состав вооружения "Северодвинска" помимо 8 533-мм ТА два 650-мм [1-6], считает иначе. Про 650-мм ТА упоминают в своей замечательной книге и В. Ильин с А. Колесниковым [7-160].Напомню, что для создания оптимальных условий для работы носовой антенны ГАК большого диаметра впервые в истории нашего атомного подводного кораблестроения торпедные аппараты были вынесены из носовой оконечности во 2-й отсек и расположены по бортам под углом к диаметральной плоскости. Судя по одному из интервью гендиректора "Малахита", все связанные с этим проблемы удалось решить − на испытаниях подтвердилась правильность схемы акустической развязки носовой оконечности, торпедные аппараты стреляли нормально (ссылка 4) (надо полагать, что каким-то образом удалось обеспечить и вызывавшую опасения продольную прочность торпед при выходе из ТА под ненулевым курсовым углом на больших скоростях подводного хода).На первый взгляд, число ТА на борту 885 представляется избыточным − ведь в пр. 671 всего шесть 533-мм аппаратов, в 671РТ, 671РТМ(К) и 971 − четыре (плюс 2/2/4 "экзотических" 650-мм). Думается, что отличие торпедного вооружения "Ясеня" от предшественников сродни различию между самозарядными винтовками (карабинами) с магазинами разной ёмкости (скажем, СВТ и СКС). С учётом ошибок в прицеливании и применения ложных целей, в скоротечном дуэльном подводном бою количество готовых к стрельбе боеприпасов играет едва ли не решающее значение − тем более, что наши главные противники (ПЛА типа "Вирджиния") могут выпустить залпом всего четыре торпеды.Кроме того, большое количество торпедных аппаратов позволяет при необходимости иметь в них б'ольшую номенклатуру средств поражения, готовых к немедленному применению. В сочетании с универсальными УВП (американские ПЛА несут в своих 12 VLS только "Томагавки") 10 ТА делают пр. 885 недосягаемым для конкурентов.Несмотря на все наши кораблестроительные недомогания, атомные подводные крейсера с необыкновенно мощным и разнообразным вооружением в настоящее время строим только мы, причём строим серийно − пять корпусов одновременно. На "Казани" неделю назад приняли воздух (смонтировали систему ВВД), спуск на воду К-561 и закладка седьмого "Ясеня" с вероятностью близкой к 100% произойдут в 2017 г..Напомню, что кроме 885М на Севмаше строятся пять РПКСН пр. 955А и две ПЛАСН пр. 09851 и 09852, и к концу года суммарное надводное водоизмещение подводных атомоходов, строящихся на стапелях одного СМП превысит 150 000 тонн. Наряду с ударными темпами строительства ДЭПЛ на Адмиралтейских верфях, это даёт довольно веский повод говорить о постепенном оздоровлении российского военного кораблестроения − раз получилось у двух предприятий, получится и у других. Я не могу (и не хочу) запретить грустить, возмущаться, ругаться матом и пить горькую тем, кто не верит, что нам удастся построить полноценный океанский флот (судя по комментариям, таковых немало), но одновременно не могу и не хочу отказывать себе в удовольствии верить в это. ■2. К-560 "Северодвинск", Североморск, 09.05.20153. "Северодвинск" на госиспытаниях, 15.10.2013 (4. К-560 "Северодвинск", церемония подъёма флага, 17.06.20145. Деталь УВП СМ-346, Обуховский завод, СПб6. Двухракетный залп ПКРК "Оникс", предп. 07.11.20137. "Северодвинск", спуск на воду с помощью плавдока "Сухона", 15.06.20108. "Северодвинск", 15.06.20109. Боковой вид АПКР пр. 885, "исправленный Кафовский"10. Продольный, поперечный разрезы и план АПКР пр. 88511. Боковой вид АПКР пр. 885 со стенда СПМБМ "Малахит"12. Модель АПКР пр. 885 на выставке "Армия-2016"13. Продольный разрез АПКР пр. 885. Уточнение: третий отсек − жилой, четвёртый − электро-механический)14. Внешние виды АПКР пр. 88515. Внешние виды АПКР пр. 885

16. Вид сбоку АПКР пр. 885, носовая оконечность правого борта

http://navy-korabel.livejournal.com/157465.html