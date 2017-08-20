Я уважаю Путина как человека, но перед президентскими выборами 2018 года мне хотелось бы спросить его как политика: “ЧТО ЭТО ТАКОЕ?” и “КАК С ЭТИМ БЫТЬ?”

Мой вопрос "что это такое?!" относится вот к этим событиям нашей новейшей истории, запечатлённым на прилагаемых ниже фотографиях:







Это 2011 год. Монаршим орденом Святой Анны награждаются российские военачальники: маршал артиллерии Михалкин и генерал армии Грачёв. Награждает высших российских военачальников некая Мария Владимирована Романова (по матери Багратион-Мухранская). Она называет себя главой "Российского Императорского дома".







2013 год. Глава Российского Императорского Дома в сопровождении генерал-майора А.В. Кирилина, полковника О.В. Кузнецова, сопровождавших Е.И.В. чинов Канцелярии и иеромонаха Никона (Левачева-Белавенца) посетила штаб Западного военного округа в историческом здании Главного (Генерального) Штаба Российской Императорской Армии, в Георгиевском зале которого состоялась церемония возведения в достоинство кавалеров Императорского военного Ордена Святителя Николая Чудотворца командующего Западным военным округом генерал-полковника А.А. Сидорова и начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта А.В. Картаполова.

Приложение: "Андрей Фурсов. Кто такая Мария Владимировна Романова?"

Аналогичный вопрос в связи с этими событиями высказал и журналист Андрей Тимесков: "В КРЕМЛЕ ГОТОВЯТСЯ К КОРОНАЦИИ ВМЕСТО ВЫБОРОВ-2018?"

Вот что рассказал Андрей Тимесков:

"Мало кто знает, что в тиши высоких кабинетов всерьез прорабатывается вопрос о реставрации монархии.

Это, наверное, выглядело бы как Fake Hews, если бы не факты о том, что в аферу с кодовым названием «дворянская игра» уже вступили люди в таких чинах и званиях, что обвинить их в легкомыслии и слабоумии нельзя. А с ними, — опасно для здоровья...

Ещё при «раннем» Путине российское чиновничество дружно и активно потянулось во дворянство, а генералитет и вовсе замаршировал туда строем.



Если верить официальному сайту «Российского Императорского Дома», первым таким "дворянином" из числа высокопоставленных российских чиновников стал генерал-полковник Валерий Манилов.





Валерий Манилов в 1999 году и в 2001 году.

4 августа 2001 года Мария Владимировна Романова подписала грамоту о награждении его орденом Святой Анны 1-й степени. Согласно дореволюционному статуту ордена, это означало получение потомственного дворянства. За какие заслуги обрел дворянство бывший член КПСС и политработник, «Императорский Дом» не сообщил".

Валерий Леонидович Манилов (родился в городе Тульчин, Винницкая обл., 10.01.1939 года). Генерал-полковник. Первый заместитель Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (с октября 1996 по 29 июня 2001 г.), член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Приморского края (29.08.2001 – январь 2004). Впоследствии член Кавалерской Думы Императорского Ордена Св. Анны (16.02.2006,16.02.2008, 16.02.2010). Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV ст., Красной Звезды, «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст. Кавалер ордена Св. Анны 1-й ст. 4.08.2001 (грамота подписана в Сен-Бриаке, № 1/Ан.-2001).

"Уже через четыре месяца после «Анны», 19 декабря 2001 года, Валерий Леонидович получает из рук Марии Владимировны Романовой (по матери Багратион-Мухранской) новую регалию – знак Военного ордена Святителя Николая Чудотворца, тоже 1-й степени.

В тот день (19 декабря 2001 года) вместе с Маниловым кавалерами высшей степени сей регалии стали представители цвета тогдашней армии: начальник Генштаба Анатолий Квашнин, его первый заместитель Юрий Балуевский, начальник ГРУ (Главное развезывательное управление-ред.) Валентин Корабельников, командующий войсками СКВО (Северо-Кавказский военный округ – ред.) Геннадий Трошев, начальник его штаба Владимир Булгаков, губернатор Московской области Борис Громов.

Среди «лауреатов» второй степени (ордена Св. Анны) были начальник Главного управления воспитательной работы ВС РФ генерал-полковник Виталий Азаров, замкомандующего войсками СКВО генерал-майор Сергей Кизюн, командармы – генерал-лейтенант Валерий Герасимов и генерал-лейтенант Сергей Макаров, тогдашний губернатор Ульяновской области генерал-лейтенант Владимир Шаманов, начальник Военно-мемориального центра Вооруженных Сил РФ генерал-майор Александр Кирилин, генерал-лейтенант неизвестного рода войск Михаил Кожевников, бывший военный комендант Чечни генерал-лейтенант Иван Бабичев. Чины поменьше получили лишь третью степень Св. Анны". Источник.

Ещё один рассказ журналиста Андрея Тимескова на ту же тему:

За заслуги перед монархией

Неожиданное для генералов армии нашего президентско-парламентского государства припадание к монархическим истокам никак не помешало их карьере...

Наоборот, иногда кажется, что именно получение дворянства из рук Марии Владимировны – главное условие успешного служебного роста!







Анатолий Квашнин стал полпредом Президента в Сибирском ФО, Юрий Балуевский – генералом армии и начальником Генштаба, сейчас он – заместитель секретаря Совбеза. Генерал Валерий Герасимов – заместитель начальника Генштаба. Или вот генерал-полковник Дмитрий Витальевич Булгаков: его наградили тем же «Чудотворцем» 1-й степени 1 июня 2004 года.







26 декабря 2005-го Мария Владимировна «по Всемилостивейше пожалованному просителю» ордена возводит в потомственное дворянство его самого, жену и двух дочерей-близнецов. Ключевая фраза тут – «просителю». Значит, Дмитрий Витальевич это дворянство сам испрашивал?! И, как видим, не зря! Он дорос затем до начальника Тыла ВС РФ, сейчас заместитель министра обороны.

Генералы Владимир Чиркин и Александр Галкин, приняв по ордену Николая на грудь, стали командующими войсками Центрального и Южного военных округов соответственно. Тот же Шаманов, обратившись во дворянство – сейчас командующий ВДВ. Получил дворянство и генерал-полковник юстиции Александр Савенков, тогдашний главный военный прокурор – заместитель Генерального прокурора России. Ныне генерал Савенков – сенатор в Совете Федерации.

Конечно, во дворянство повалили не одни лишь армейцы: указы Марии Владимировны пестрят фамилиями высоких чинов из ФСБ, ФСО, Главного управления специальных программ президента (например, генерал-майор Алексей Кулешов, зам. начальника этой спецслужбы, в феврале 2009-го получил орден Св. Анны 3-й степени), МВД, Минюста, прокуратуры, ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний – ред.)… Даже бывший начальник Службы безопасности Президента генерал Александр Васильевич Коржаков – и тот от искуса не удержался: обрел дворянство «по Всемилостивейше пожалованному 7 мая 2005 г. ордену Св. Николая Чудотворца 1-й ст.».

На одной из церемоний подполковник Кудейкин (из отдела военной геральдики и символики МО, кавалер многих императорских орденов, полученных на службе в армии РФ) выдал «военную тайну»: в 2001 году представитель Марии Владимировны «обратился в Генеральный штаб с предложением и вопросом: как отнесётся руководство Министерства обороны, Генерального штаба к тому, чтобы был создан этот орден и им можно было награждать военнослужащих Вооруженных Сил»? И ведь «эту инициативу поддержали. Генеральный Штаб в лице генерал-полковника Манилова, в то время заместителя начальника Генштаба, начальник Генерального штаба генерал армии Анатолий Квашнин и в то время руководящий Министерством обороны министр Сергеев дали свое согласие на это.

Все это зафиксировано соответствующими документами!

Этот орден принят в Вооруженных Силах с большим уважением и воспринимается как великая честь и награда». (Теперь с заслугами политрука В.Манилова перед монархией все ясно!)

Мария Владимировна учредила орден в августе 2001 года, но Игорь Сергеев покинул пост Министра обороны ещё в марте того же года. Значит, если он числится среди одобривших инициативу, все согласовано задолго до его отставки. Новый Министр обороны, Сергей Иванов, идею тоже поддержал и ещё 14 декабря 2001 года разрешил ношение этого ордена офицерам. А потом и сам выразил согласие вступить в Кавалерскую Думу ордена.

На многих фотографиях видно, что многие военачальники носят этих «Николаев» выше государственных наград РФ, что является грубым нарушением Положения о государственных наградах.

Осталось загадкой, за какие подвиги на монархической ниве вдруг награждены Марией Владимировной генералы, состоящие на действительной военной службе Республики (которой, по Конституции, является Российская Федерация)?

Да и регалии они получили из рук главы монархического дома, которая добивается реставрации империи. Интересно, как это согласуется с основами конституционного строя?

Понятно, что Мария Владимировна не могла выйти с такой инициативой, не будучи на все 100% уверенной, что никаких неприятных сюрпризов не будет и генералитет советского закваса не пошлёт её далеко. Но есть смутное подозрение, что реальная инициатива вообще исходила не от «Императорского Дома»! Очень уж вдруг генералы загорелись «дворянской идеей».

На одном из заседаний Геральдического совета при Президенте РФ, как рассказал мне один из участников совещания, некий полковник из отдела военной геральдики ВС РФ поднял вопрос конкретно: "почему бы при достижении определённых чинов не присваивать дворянство личное и потомственное?!" После этих слов повисла тишина, потом кто-то неловко пошутил, что-де крепостные души негде взять! Но полковник упёрся: даёшь дворянство! Вояку мягко поставил на место главный герольдмейстер страны Георгий Вилинбахов, возразивший: "нельзя, Конституция не дозволяет, по ней все равны…"

Впрочем, тот полковник своё «дворянство» получил – по версии Марии Владимировны, разумеется. Но сама идея массовой записи в «благородное сословие» зародилась вовсе не в полковничьих головах: служивый лишь озвучил мысли, витавшие в тиши высоких кабинетов.

Тем временем процесс «дворянизации» охватил широкие массы не только генералитета, но и высших госслужащих. Сергей Степашин, председатель Счетной палаты и генерал-полковник, стал дворянином «по Всемилостивейше пожалованному 15 июля 2002 г. Военному ордену Святителя Николая Чудотворца 1-й ст.».

23 декабря 2008 года «в воздаяние заслуг перед Отечеством и во свидетельство особого НАШЕГО благоволения» ордена Св. Анны 2-й степени удостоен председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров. «Грамота и крест ордена лично возложен Е.И.В. Государыней Великой Княгиней 31.01.2009 г. в Культурном центре Вооруженных сил».

В 2010 году кавалером «Анны на шею» стал уроженец села Бандурово Гайворонского района Кировоградской области вице-премьер Дмитрий Козак – «за многолетнюю плодотворную государственную деятельность». Забавно, что формулировка Марии Владимировны один в один повторяет строки указа президента Медведева о награждении Козака орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени!

Но самое пикантное награждение состоялось 12 мая 2009 года, когда Мария Владимировна вручила грамоту и возложила знаки ордена Св.Анны 1-й степени на главу Администрации Президента России Сергея Нарышкина. Это действо состоялось «в Кремле в здании Администрации Президента РФ»!

В самый разгар «одворянивания» чиновной элиты был сделан осторожный «проброс» на предмет дворянских корней Владимира Путина – его род, мол, идёт не от крепостных Тверской губернии, а от внебрачной ветки знатного дворянского рода Путятиных. Потом договорились даже до происхождения Путина от Рюриковичей! Но затем эту тему прикрыли. Может, для более тщательной шлифовки?

А вот на возможные дворянские корни Дмитрия Медведева даже намека пока не было. Но если бы расстарались, то могли бы и сочинить родословную – дворянские роды с такой фамилией были.

Не обделены псевдодворянством и губернаторы. Первым из них наградили Бориса Громова. Такого же «Николая» 1-й степени получил Владимир Чуб, до 2010 года возглавлявший Ростовскую область. В 2007 году дворянством осчастливили губернатора Приморского края Сергея Дарькина с супругой и дочкой. Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка тоже стал кавалером Николая Чудотворца 1-й степени. А вот губернатор Ивановской области Михаил Мень в декабре 2010 года награжден Анной всего лишь 3-й степени.

Почему чиновничество отдаёт предпочтение дворянству этой версии?

Ответ очевиден: потому что другие живые потомки Романовых во дворянство никого не возводят, полагая, что настоящие ордена и титулы вправе выдавать лишь действующий монарх!

Кавалерский наскок

А если допустить мысль, что Мария Владимировна награждает кого-то, а сам награждённый – ни сном, ни духом не ведает, что он уже кавалер и дворянин?

Во время посещения Канцелярии Е.И.В. (Ее Императорского Высочества), я задал этот вопрос её директору – Александру Закатову. И получил ответ, что такого не может быть: процедура деликатная, без согласования никак. Впрочем, это понятно даже из текстов указов, где приведены персональные данные: не только дата рождения самого кавалера, но ещё и приватные сведения о семье – дата рождения и девичья фамилия жены, точная дата регистрации брака, сведения о детях. Как мне дали понять в Канцелярии, эти сведения предоставляют сами кавалеры.

Но кто-то же должен ещё составлять эти наградные списки?

Не может же Мария Владимировна, обитающая в Мадриде или Сен-Бриаке, знать всех этих генералов – армейских, чекистских, штатских. Александр Закатов рассказал, как происходит процесс оформления награждения. Представления исходят от организаций, находящихся под покровительством Марии Владимировны: именно они формируют списки. Например, к орденам Святителя Николая Чудотворца и Святой Анны представляют соответствующие Кавалерские Думы, состоящие из уже получивших награду.Глянул я на состав этих Дум, а там сплошь и рядом Маниловы и Дарькины.

Кавалерские Думы состоят из чиновников, так что они сами себя выдвигают, сами, по сути, и награждают, выпрашивая псевдодворянство! А Марии Владимировне остаётся лишь право подписи.

Навскидку смотрим несколько указов: в 2006 году тогдашний начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Александр Скородумов с семьёй стал потомственным дворянином. В тексте значится: «по Всемилостивейше пожалованному просителю… ордену». Просителем назван и генерал-полковник Виктор Барынькин – тогдашний начальник Главного оперативного управления Генштаба, и полковник Андрей Кирилин, старший брат генерала Кирилина – начальник управления МО по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Собственно, младший брат и порадел, о чём так и говорится в указе: «на всеподданнейшем прошении генерал-майора Александра Валентиновича Кирилина о даровании его брату полковнику Андрею Валентиновичу Кирилину…». Именно такая формулировка обязательно должна была присутствовать в документе, написанном действующим чиновником МО РФ: «Всеподданнейше прошу…»!

На мой вопрос о конкретных заслугах тех или иных награжденных, директор Канцелярии Е.И.В. осторожно заметил, что это люди с высоким должностным положением. Похоже, именно это, а не какие-либо заслуги – критерий обретения «неодворянства» и награждения орденами от имени Марии Владимировны.

Простолюдинов в тех наградных списках мы не увидим. Эти государственные служащие высоких рангов с удовольствием играют в квазигосударственные объединения: это ли не симптом разложения государства изнутри?

Дворянство – это сословие, в котором права, свободы и обязанности передаются по наследству. Но по Конституции России никаких сословий у нас нет, статья 19 п.1 гласит, что «все равны…». А пункт 2-й этой же статьи сообщает, что «государство гарантирует равенство… независимо от… происхождения… принадлежности к общественным объединениям…».

Не подрывают ли основы Конституции попытки реставрации сословных перегородок?

Я попросил прокомментировать эту ситуацию Виктора Шейниса, одного из видных специалистов по конституционному праву. Виктор Леонидович, выслушав «дворянские рассказы», сказал, что это скорее не к нему, а к Шендеровичу…

Другой известный эксперт, специалист по геральдике и истории русского дворянства, попросив не называть его имени, сказал, что уважает Марию Владимировну и каких-либо претензий к ней нет. А вот насчёт свежеиспеченных кавалеров – это уже к доктору…

А может, к прокурору???

Заглянем в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: статья 17, пункт 11: госслужащим запрещено «принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почётные и специальные звания… иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений…»!

Выходит, Нарышкин принял «Анну на плечо» с письменного разрешения тогдашнего Президента Медведева?!







А Дмитрий Козак свою «Анну на шею» – с письменного разрешения тогдашнего премьер-министра Путина?

И губернаторы – Громов, Дарькин, Мень, Дудка, Чуб и др., – они тоже с разрешения Президента?

А с чьего письменного разрешения принял свою «Анну» председатель ЦИК Чуров?

Во дворянство также попало все высшее руководство «Норникеля»! В декабре 2009 года ордена Св. Анны 2-й степени удостоились владелец крупного пакета акций «Норникеля» Владимир Потанин. Тогда же Анну 3-й степени получил и Олег Пивоварчук, первый зам. гендиректора «Норникеля». А в 2010-м «Анну на шею» получил и Андрей Клишас, президент «Норникеля».

Очень интересно описание церемонии награждения: «После этого руководитель Администрации Президента РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин (кавалер того же ордена 1-й степени) преподнес В.О.Потанину шпагу – символ дворянского звания и служения Отечеству». И ещё одно сообщение: «Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович заступил на пост Советника Генерального Директора ОАО «ГМК «Норильский никель».

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Получается, что в XXI веке наша "элита" во главе с двумя президентами России — Путиным и Медведевым — вернула страну более чем на 100 лет назад, к сословному делению! Причём эта реставрация монархии носит явно системный характер! – иначе зачем в это играют глава Администрации Президента РФ, высшие сановники правительства и генералитет?"

Любопытно, что проживающие за рубежом...







В письме, в частности, говорится, что отец Марии Романовой имел прямые связи с Гитлером и пособничал нацистам.

«Владимир Кириллович Романов, отец Марии Владимировны, открыто поддерживал нацистов, был близок к Адольфу Гитлеру и во время войны находился в его штабе, готовя себя к марионеточному правлению после покорения СССР. Он публично призвал русскую эмиграцию и дворян в изгнании присоединиться к армии Третьего рейха и выступить против советских войск во имя последующего восстановления монархии. Он же публично поддерживал призыв финского генерала Маннергейма воевать на стороне нацистской Германии», — сообщается в послании президенту. Документальное подтверждение этой информации приложено к письму.

В обращении подчеркивается, что Мария называет себя главой Дома Романовых, но на деле таковой не является. «Она принимает незаслуженные ею почести, покупает расположение высокопоставленных лиц, жалуя им фальшивые дворянские титулы и царские ордена, в то время как никаких прав престолонаследия, равно как и права называть себя главой Дома Романовых, у Марии Владимировны нет», — пишут авторы послания. Единственным легитимным главой Дома, как отмечают представители дворянства, является Дмитрий Романович Романов, который не претендует на восстановление империи.

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» один из авторов письма — Никита Лобанов-Ростовский — по его информации письмо передано в канцелярию президента. В свою очередь, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в администрации президента пока не получали данного письма. В канцелярии Нарышкина не смогли оперативно ответить на запрос...

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Теперь смотрите, что получается.

1. Российское чиновничество дружно и активно потянулось во дворянство, а генералитет и вовсе замаршировал туда строем, — как заметил журналист Андрей Тимесков.

2. Генералитет "Русской Православной Церкви" во главе с патриархом Кириллом в тайне от российского народа что-то мутит с Римско-католической церковью, которая озабочена идеей объединения всех религий в рамках грядущего установления мировой элитой "Нового Мирового Порядка".







Кстати, "не наша Маша" — Мария Владимировна Романова — активно работает (причём как в Российской Федерации, так и за рубежом) и в этом направлении тоже, которым увлечённо занимается Римско-католическая церковь. Она активно лоббирует идею экуменизма — объединения иудаизма, христианства и ислама в единую мировую религию (уже понятно с кем во главе).

Вот Мария Романова 1 февраля 2009 года награждает своим монаршим орденом главу РПЦ Кирилла Гундяева:







Вот она же в 2010 году в Риме на встрече с папой римским:







Вот спустя 4 года та же Мария Владимировна Романова делает сенсационное заявление, что в её лице объединились сразу три религии:







МОСКВА, 31 октября 2014, 16:34 — REGNUM Глава российского императорского дома (РИД) Великая княгиня Мария Владимировна является родственницей пророка Мухаммеда, — заявил узбекским журналистам сегодня, 31 октября советник канцелярии РИД Кирилл Немирович-Данченко, который прибыл в Узбекистан для подготовки визита Великой княгини Марии Владимировны, запланированного на 3-15 ноября. «Это не сказка „Тысяча и одна ночь“, этот факт юридически признан всем мусульманским миром. В мире живут несколько десятков доказанных потомков пророка и, так сложились обстоятельства, что российская царствующая династия несёт в себе кровь пророка Мухаммеда», — отметил Немирович-Данченко.

Советник канцелярии РИД сообщил, что «княгиня является также потомком царя Давида, так как её мать — урожденная царица грузинская, представительница рода Багратион-Мухрамских, которые официально являются потомками этого царя».

Для православных Великая княгиня является единственным в русской истории потомком патриарха Филарета, добавил Немирович-Данченко. «Патриарх до того, как стать монахом, имел детей, и его сын Михаил стал первым представителем Романовых», — указал представитель РИД. Тем самым, отметил он, сложилась уникальная ситуация, когда в одном лице объединились сразу три религии. «Я других таких прецедентов в мире не знаю», — подчеркнул советник.

По его словам, Великая княгиня Мария Владимировна является главой российского императорского дома, законной правопреемницей Всероссийских императоров и хранительницей исторических идеалов и духовных ценностей династии. Немирович-Данченко подчеркнул, что она будет первой из глав РИД, кто посещает Узбекистан. В ходе поездки Мария Владимировна намерена посетить города Ургенч, Хиву, Самарканд, Каган, Бухару, в частности, расположенные там православные храмы. Также она намерена провести встречу с соотечественниками, встретиться с представителями МИД республики, Комитета по делам религий и руководством Духовного управления мусульман Узбекистана. Великую княгиню сопровождают князь Вадим Лопухин, княгиня Екатерина Лопухина и другие представители РИД.

Источник.

Добавьте теперь к этой информации публичное заявление президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, который дал понять, что при установлении в России МОНАРХИИ новыми дворянами будут преимущественно носители еврейской крови!





Источник: https://www.murmansk.kp.ru/daily/26074/2981039/

И вот скажите теперь, ЧТО нашему народу со ВСЕМ этим БЛЯДСТВОМ делать?!

Ведь налицо не просто предательство народа России российской "элитой", мы имеем нечто гораздо худшее!

С одной стороны, мы имеем страну с медленно вымирающим, но очень талантливым народом (история доказала это уже не раз: например, ровно через 100 лет после отмены в Российской империи позорного "крепостного права" гражданин СССР Юрий Гагарин (кстати, из крестьянской семьи!) стал первым космонавтом планеты Земля!), с другой стороны, после развала СССР на шею этому талантливому народу уселась псевдоэлита с еврейскими корнями, которая сильна только своим животным умом, которым она постоянно думает о том, как ей вкусно пожрать, иметь всё и иметь всех!

* * *

Считаю справедливым заметить, что эта диверсия против российского народа в виде возврата к монархии, к дворянству, к "черни", а, возможно, и к крепостным крестьянам, была задумана и начала осуществляться без какого-либо участия Владимира Путина, ещё тогда, когда он занимал весьма невысокие должности, будучи по совместительству действующим подполковником КГБ.

Следовательно, нам остаётся сделать вывод, что эту диверсию продумала и начала осуществлять на практике ещё коммунистическая элита с еврейскими корнями, которая, собственно, и развалила СССР.

А практическое начало этой диверсии было положено с подписания вот этого Указа первым Президентом Российской Федерации.











Прежде меня не сильно интересовала символика а также геральдика, и я не задумывался, почему гербом вновь образованного после развала СССР государства — Российской Федерации — стал вдруг двуглавый орёл.







Казалось бы, ну свергли евреи в 1991 году столь ненавистный им коммунистический режим, который, они же, евреи, и создали после случившегося развала в 1917 году Российской империи , но кому и зачем нужно было, не спросясь у государствообразующего народа, присваивать герб Российской империи — в виде двуглавого орла — вновь созданному на развалинах СССР государству — Российской Федерации?

Теперь стало понятно, кому и зачем это было нужно!

Вот как вершилась новейшая история России:

"5 ноября 1990 года Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. Для организации этой работы была создана Правительственная комиссия. После всестороннего обсуждения комиссия предложила рекомендовать Правительству бело-сине-красный флаг и герб — золотого двуглавого орла на красном поле. Окончательное восстановление этих символов произошло в 1993 году, когда Указами Президента Б. Ельцина они были утверждены в качестве государственных флага и герба: 30 ноября 1993 года Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписал Указ «О Государственном гербе Российской Федерации». Источник.

Оказывается, ещё до развала СССР Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба. Для организации этой работы была создана Правительственная комиссия. Она и предложила Правительству РСФСР вернуться к "бело-сине-красному" флагу и гербу Российской империи в виде двуглавого орла.

Что там дальше было в нашей новейшей истории, всем известно — возник управленческий конфликт, который закончился 4 октября 1993 года расстрелом из танковых орудий здания Дома Правительства РСФСР и людей в нём.







А уже 30 октября 1993 года, менее чем через месяц, Борис Ельцин, по приказу которого и был расстрелян Дом Правительства, подписал тот самый Указ "О Гербе Российской Федерации" — двуглавом орле!

Цитата из энциклопедии для прояснения новейшей истории:

"17 марта 1991 года состоялся первый и единственный в СССР всесоюзный референдум. На него был вынесен вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». В референдуме приняло участие 75,44% граждан СССР, имеющих право голоса. За сохранение СССР высказалось 76,4% участников опроса. Однако, это не помешало распаду СССР уже в декабре того же года ".

Почему же произошёл распад СССР?

На этот вопрос отвечает следующий текст той же энциклопедической статьи:

"В тот же день — 17 марта 1991 года прошёл первый всероссийский референдум о введении поста президента Российской Федерации . В нём приняло участие 75,09% граждан РСФСР, из них 69,85% поддержало это предложение. Через три месяца, 12 июня 1991 года, первым президентом Российской Федерации был избран Борис Ельцин.







А через 6 месяцев произошло мало кем понятое, но замеченное СМИ событие — первый Президент Российской Федерации стал кавалером Богини Бау и креста Рыцаря-командора Мальтийского ордена, который уже 900 лет как находится под протекторатом Святого престола папы римского. Ниже снимок, опубликованный в газетах того времени:







Цитата из энциклопедии для пояснения дальнейшей истории: "25 апреля 1993 года, во время противостояния Президента РФ и Верховного Совета Российской Федерации, был проведен новый референдум, на который были вынесены 4 вопроса. В этом референдуме приняли участие 64,51% избирателей.

На вопрос «Доверяете ли вы президенту РФ Борису Ельцину?» тогда ответило «да» 58,66% голосовавших, на вопрос «Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом и правительством РФ с 1992 года?» — 53,04%. За досрочные выборы президента высказалось 49,49%, за досрочные выборы народных депутатов — 67,16% от числа проголосовавших, но менее половины от общего числа избирателей .

В итоге внеочередных выборов не проводилось, а Верховный Совет РФ был распущен в соответствии с указом президента Бориса Ельцина № 1400 от 21 сентября 1993 года, что привело к развитию кровопролитных столкновений между сторонниками Верховного совета и сотрудниками правоохранительных органов, гибели людей на улицах Москвы, как военных, так и случайных жертв и последующему штурму Дома Советов России 4 октября 1993 года с применением бронетехники..." Источник.

Как видите, первый референдум, проведенный в 1991 году, показал, что большая часть граждан СССР была заинтересована в сохранении Союза Советских Социалистических республик, и другого ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ люди советского воспитания, ещё помнившие Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, просто не жаждали.

В силу этого обстоятельства, на втором по счёту референдуме российская "элита", представленная исключительно жидомасонами, предложила советскому народу своего человека, который по всем критериям отвечал образу "человек из народа", или "свой в доску..." — Бориса Ельцина. С его помощью и должен был свершиться самый настоящий государственный переворот, связанный со сменой государственного строя.

Чтобы это произошло максимально незаметно для народа, 25 апреля 1993 года был организован третий по счёту референдум, на который были вынесены два лукавых, буквально мошеннических вопроса: "доверяете ли вы Ельцину и одобряете ли вы проводимую им с 1992 года социально-экономическую политику?!"

Куда поведёт страну Борис Ельцин после референдума, российский народ, естественно, не знал и знать не мог, но многие поверили тогда, что "он свой", "он из народа", "он же не предаст!" И потому 53% граждан бывшего СССР просто доверились ему авансом, ожидая от него позитивных дел и мудрых государственных решений. Вышло всё строго по библейской формуле: "вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евреям, 11: 1). А он, негодяй, предал доверившийся ему народ, поступил по отношению к нему вероломно!

Почему?

Потому что Борис Ельцин был "не свой", он был из тех, кто был повязан по рукам и ногам обязательствами перед жаждущими крутых перемен жидомасонами.

20 декабря 1991 года, уже через месяц после вручения ему Мальтийского ордена и через 3 недели после учреждения Государственным гербом России двуглавого Орла, Борис Ельцин совершил официальный визит в Ватикан, где встретился с папой римским.

Ниже ещё одна фотография из той же исторической эпохи, когда говорили, "чтобы быть успешным в жизни — нужно быть или евреем, или педерастом"! На этом снимке та же самая Джуна Давиташвили, которая вручала орден богини Бау и мальтийский крест Б.Н. Ельцину, а рядом с ней будущий (т.е. нынешний) глава "РПЦ" Кирилл Гундяев.







Кто он из этих "или-или" из "формулы успеха", нам остаётся только догадываться. И вот мы видим сейчас "патриарха всея Руси и северных стран" Кирилла Гундяева в "шапочке" с крестом как у орла на Гербе РФ.







Соотнесите головной убор Кирилла Гундяева с изображением нынешнего Герба России!







Это не совпадение! Это так и задумано!

А ведь появление у России 30 ноября 1993 года такого герба было эквивалентно появлению у власть имущих новой государственной идеологии!

Вот почему в принятой для народа на референдуме 12 декабря 1993 года Конституции записано:

Статья 13:1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.

4. Общественные объединения равны перед законом.

5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Зачем власть имущим давать народу России какую-то государственную идеологию и тем самым открыто показывать, куда, в каком направлении власть будет его, народ, вести, если у власть имущих уже имеется своя тайная государственная идеология, зашифрованная в гербе Российской Федерации?!

А 5 пункт статьи 13 и вовсе диковинный: после 12 декабря 1993 года запрещено насильственное изменение конституционного строя! И это после мошеннического изменения конституционного строя, совершённого российской "элитой" 30 ноября 1993 года!

Итак, с приказа Бориса Ельцина, утвердившего Государственный герб Российской Федерации в виде двуглавого орла "с тремя коронами Петра Великого" российская "элита" взяла курс на возрождение МОНАРХИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА с двумя ветвями власти — светской и религиозной.





Сегодня это красноречиво доказывает тот факт, что российское чиновничество дружно и активно потянулось во дворянство, которое полагается впридачу к монаршим наградам, а генералитет и вовсе замаршировал туда строем... Очевидно, все эти господа знают то, что пока тщательно скрывается от народа, вот и торопятся ухватить как можно больше привилегий, как говорится, и ртом и ж..пой...

В этой связи мне, Антону Благину, как и журналисту Андрею Тимескову интересно узнать, а как трудовому народу со всем этим быть? И надо ли нам всем готовиться в 2018 году к коронации нового российского Царя вместо выборов Президента России?

20 августа 2017 г. Мурманск. Антон Благин