Трамп заявил, что встреча с Меркель была замечательной, но Германия должна платить больше

Президент США Дональд Трамп высоко оценил встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, но заявил, что Германия “должна НАТО значительные суммы”. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

“Несмотря на то, что вы слышали из фейковых новостей, у меня была замечательная встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель”, – написал он.

“Германия, однако, должна НАТО значительные суммы и должна платить США больше за мощную и очень дорогую оборону, которой ее обеспечивают”, – добавил президент США в следующем своем микроблоге.

Напомним, что долгожданная встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая была перенесена на три дня из-за непогоды на Восточном побережье, все-таки состоялась.

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Источник: voicesevas.ru