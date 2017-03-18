Главная » Невероятное в мире, Политика

Трамп заявил, что встреча с Меркель была замечательной, но Германия должна платить больше

20:55. 18 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Президент США Дональд Трамп высоко оценил встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, но заявил, что Германия “должна НАТО значительные суммы”. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

“Несмотря на то, что вы слышали из фейковых новостей, у меня была замечательная встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель”, – написал он.

“Германия, однако, должна НАТО значительные суммы и должна платить США больше за мощную и очень дорогую оборону, которой ее обеспечивают”, – добавил президент США в следующем своем микроблоге.

Напомним, что долгожданная встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая была перенесена на три дня из-за непогоды на Восточном побережье, все-таки состоялась.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / в мире
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 17 января 2017
...спецслужбами Украины. Денису был присвоен псевдоним «Футболист...стиле "все будет замечательно" и "все...ru Порошенко заявил, что встретится с Трампом сразу после ... понедельник на Ежегодной встрече с иностранными послами,...ожидании Олланд и Меркель… Юлия Витязева К...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 января 2016
...встрече с активом партий ХДС и ХСС в Западной Померании, Меркель отметила, что... Леон Панетта заявил, что борьба против ИГ... что все это выглядит так, что было ... оттопчется и Трамп и Джебб ...заряжены позитивной энергией, замечательным настроением и оптимизмом...
Рейтинг 100 самых ярых русофобов
...что всё, что было криминального, происходило не потому, что ельцинская команда была плоха, а потому, что... президента Трампа по ... 56. Меркель Ангела – ...будет ли встреча полезной? Необходима... Помните замечательный разговор ...2014 году заявивший, что в России......
Германия хочет, но боится покончить с оккупацией
...его личной встрече с ...авиабазы», — заявил экс-президент.«Информация...был главой государства — он должен был...что президент сделать этого не может…Насчёт канцлера — сказать трудно. Если Меркель... В этом замечательном названии вся ... С приходом Трампа и традиционная......

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>