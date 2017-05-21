Новости Украины и Новороссии 21 мая 2017

Какао в изгнании: почему Украина ввела пошлины на ввоз российского шоколада

Киев принял решение обложить дополнительной пошлиной шоколад и другие товары с содержанием какао, ввозимые из России. По информации украинской комиссии по международной торговле, такие меры приняты из-за того, что российские компании якобы занижали на рынке страны свои цены. Однако, по оценке экспертов, пошлины по ставке 31,33%, которые вводит Украина, близки к запретительным и на самом деле имеют целью избавить от конкурентов основного производителя кондитерской продукции в стране — концерн «Рошен», основанный президентом страны Петром Порошенко. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины провела антидемпинговое расследование относительно поставок в 2015 году шоколада и какао-содержащей продукции из России. В ведомстве установили, что цены на российские товары якобы были заниженными. Об этом сообщается в правительственной газете «Урядовый курьер»(«Правительственный курьер»). В документе говорится о вреде, причинённом «национальному товаропроизводителю, что подтверждается ухудшением социально-экономических показателей национального товаропроизводителя в течение периода исследования 2013–2015 годы». В частности, по данным комиссии, на Украине сократились объёмы производства на 7,63%, уменьшились объёмы продаж на внутреннем рынке на 20,85% и рентабельность реализации продукции — на 26,42%. Также снизилось использование производственных мощностей на 6,07%, увеличилось количество остатков на складах на 23,77% и сократилось число рабочих, задействованных в производстве товара на 11,06%. Читайте также: «Объела жертв» — сеть взрывает фото замдиректора музея «голодомора» (ФОТО) В связи с этим в Киеве было принято решение о введении антидемпинговой пошлины по ставке 31,33% в отношении товаров из России с содержанием какао. Решение о введении дополнительного налога «вступает в силу через 30 дней со дня опубликования». Согласно тексту документа, антидемпинговые меры введены сроком на пять лет. Дополнительной маржой будут облагаться шоколад и другие продукты с содержанием какао в виде плиток или батончиков с начинкой, массой до 2 кг, а также шоколадные конфеты с начинкой или без, содержащие и не содержащие алкоголь. Налоговое бремя Руководитель отдела экономики, доктор экономических наук Института стран СНГ Аза Мигранян считает, что ставка, назначенная украинским правительством, неоправданно высока и, по сути, может рассматриваться как запрет. «Эта ставка действительно близка к запретительной. По стандартам Всемирной торговой организации ставка в 40% фактически является запретительной ставкой», — пояснила эксперт, напомнив, что вводимая Киевом ставка равна 31,33%. Тем не менее, по её оценке, российские производители не сильно пострадают от запрета, так как рынок сбыта какао-содержащей продукции достаточно широк и не ограничивается Украиной. «Что касается ввоза, то да, действительно, цена сильно поднимается. Но при этом говорить о том, что конкурентоспособность российских производителей полностью нивелируется, тоже неправильно. Есть достаточно серьёзные ассортиментные различия, и никто не отменял масштаба», — пояснила Аза Мигранян. Президентские интересы По мнению Мигранян, решение ввести дополнительные пошлины в отношении российского шоколада «не лишено политического подтекста». «Ещё одним фактором можно назвать характер этого бизнеса. А точнее — вспомнить, кто является главой шоколадного производства на Украине. Здесь понятны причины быстрых и неадекватных решений», — заявила эксперт, указывая на украинскую кондитерскую корпорацию «Рошен», основателем которой является президент страны Пётр Порошенко. По словам экономиста, для установления антидемпинговых пошлин «обязательно должно быть доказано, что ввоз определённой продукции нанёс ущерб местному производителю». При этом не совсем ясно, каким образом осуществлялся сбор соответствующих данных. «Процедура сбора доказательной базы на Украине такова, что внутри страны достаточно легко показать наличие ущерба для шоколадного концерна президента этой страны. В данном случае невозможно с абсолютной уверенностью говорить о том, что принятое решение является полностью объективным», — подчеркнула Мигранян. Она добавила, что если говорить о правилах мировой торговли ВТО, то в данном случае необходимо проводить разбирательство и обращаться в международный арбитраж. Читайте также: В Европарламенте ответили Порошенко, требующему не пускать депутатов в Крым и Донбасс Валерия Маслова

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Опять Усманов, корабль “Матвей”, собачка Путина

Как Порошенко грозил пальчиком, как чихала Меркель и прочие отжиги профи



Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij

VK – https://vk.com/id26867380

Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii

Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij

Sharij.net – http://sharij.net/

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Порошенко: Евросоюз продлит санкции против России, скорее всего

Санкции Евросоюза в отношении России «с высокой долей вероятности» будут продлены, если минские соглашения не будут выполняться, заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в субботу в Германии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Мы договорились, что если минские соглашения не будут выполняться, то с высокой долей вероятности санкции Евросоюза будут продолжены. Важно, что эта встреча состоялась накануне cаммита G7, где вопрос Украины будет стоять высоко в повестке дня, и этот вопрос также будет присутствовать на встрече «Большой двадцатки», — заявил Порошенко в аэропорту перед вылетом в Киев.

Порошенко также сообщил, что обсудил с Меркель сценарий давления на Российскую Федерацию с целью выполнения минских соглашений.

«Значительная часть времени была посвящена скоординированным действиям по имплементации минских договоренностей. Констатировано, что Россия не выполняет минские договоренности, и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь, это касается компонента по безопасности, прекращения артиллерийского, минометного и танкового огня, отвода тяжелой техники, освобождения заложников и обеспечения эффективной реализации мирного процесса», — заявил Порошенко.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Коротко по Донбассу

Коротко про традиционные обострения на Донбассе с очередным увеличением убитых и раненых с обеих сторон.Ввиду уже традиционного отсутствия дипломатических подвижек по Украине, боевые действия продолжаются и нет никаких предпосылок к их прекращению. Вопрос лишь в форме ведения боевых действий и их интенсивности.Стороны по-прежнему предлагают оппонентам перейти к активным действиям, рассчитывая использовать выгоды действий в обороне с перспективой дальнейшего контрудара из глубины.ЛДНР имеет достаточно слабый передний край (значительная часть техники по-прежнему находится в районах сосредоточения), который как бы приглашает ВСУ "воспользоваться ситуацией". Командование ВСУ это конечно видит, но понимает, что при начале масштабной наступательной операции, крайне велик риск попасть под каток войск развернутых в Ростовской области. Поэтому обоснованные и нет жалобы военных и волонтеров о ситуации в республиках, зачастую воспринимаются как дезинформационные мероприятия. Аналогичным образом у нас кстати оценивают и рассказы украинских волонтерах о "зраде и разложении ВСУ". В реальном планировании, обе стороны конечно делают поправку на реалии информационно-психологической войны. Отсюда и заявления МОУ, что Украина мол наступать не собирается, хотя очевидно, что наступательные планы у ВСУ есть. Отсюда и заявления о "наступлении к Днепру или хотя бы к границам республик", хотя наступление не планируется, во всяком случае пока. ЛДНР же в свою очередь, без прямого участия РФ, вряд ли способны провести масштабную наступательную операцию, поэтому многочисленные заявления Захарченко и других официальных лиц ЛДНР о выходе на границу и тем более о "развале Украины за 60 дней" оторваны от текущей военно-политической реальности. ВСУ конечно с удовольствием бы встретили в нынешних условиях наступление ВСН, так как это дало бы Украине повод активизировать тематику "Россия напала на Украину", а сама операция, дала бы возможность существенно измотать ВСН с перспективой дальнейшего контрнаступления, в условиях которого РФ было бы более проблематично открыто вмешаться.Многочисленные, зачастую прямо противоречащие друг другу официальные и неофициальные заявления в дискурсе (ХПП/все пропало) с обеих сторон, фактически, создают некий информационный шум, в рамках которого стороны и пытаются маскировать свои реальные замыслы, благо ресурсы и характер конфликта, позволяют с обеих сторон поддерживать его дозирование течение и при необходимости "поддать жару".Пока действует стратегия на политическую заморозку конфликта, Россия будет публично уклоняться от активизации действий на Донбассе, поддерживая текущее военно-политической состояние неопределенно долго, пока не создадутся (если создадутся) условия для военного или политического решения. Украина по причинам опасений связанных с прямым участием ВС РФ, так же будет уклоняться от ситуаций, когда они могут быть применены, хотя как уже стало очевидна, прежняя стратегия Горбулина не сработала, что и обуславливает нынешние истеричные запретительные меры киевского режима, который не имея возможности полноценно вести войну на Донбассе, вынужден все чаще обострять войну уже внутри оставшейся Украины, дабы образ врага прикрывал провальную социально-экономическую политику.Отсюда и вытекает текущий характер войны с уже стандартными обострениями и всплесками разовых потерь с обеих сторон. По большому счету – в нынешнем виде война идет уже более двух лет и пока неясно, когда произойдет качественное изменение в характере боевых действий. До этого момента, фронт так и будет пожирать жизни солдат и гражданских, не говоря уже о потерях в материальной части и гражданской инфраструктуре. Нынешняя линия фронта является своеобразной непризнанной гос.границей, бои на которой, как показывает пример Карабаха, могут идти не только годами, но и десятилетиями. В этом плане рассказы о том, что "Минск остановил войну" полностью оторваны от реальности – Минск по сути лишь способствовал институциализации войны.Все вышесказанное не отменяет вполне очевидных задач связанных с удовлетворением текущих потребностей войск, повышением качества командования, заполнением штатов (живыми людьми, а не мертвыми душами), повышением материально-технического обеспечения бригад и БТРО, проведением мероприятий направленных на повышение мотивации войск, в том числе и путем привлечения к службе ветеранов кампании 2014-2015 года. Само собой, надо следить за тем, чтобы ВСУ за рассказами про "мы не будем наступать", не подготовила бы реальную операцию с целью масштабного сокращения территории республик. В остальном же, ситуация без существенных изменений, хотя конечно хотелось бы сказать, что существенные потери с обеих сторон, качественно ее меняют. К сожалению, нет.PS. Российская демшиза как всегда прекрасна.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Ярош и Филатов готовят убийство Вилкула, — Юрий Кот

Журналист Юрий Кот на своей странице в фейсбук сообщил, что украинского политика Александра Вилкула могут убить.

«Они готовят убийство Вилкула! Есть очень убедительная информация, что Ярош с Филатовым готовят убийство Саши. Все у них уже согласовано с СБУ и Порошенко. В самой операции принимают участие непосредственно сбушники — приближенный человек к Авакову Юрий Саболта и Василенков А., и другие лица, которые могут работать под другими вымышленными фамилиями», — написал Юрий Кот.

По его словам, всю ответственность за убийство хотят возложить на «пророссийские силы».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Россия подала иск против Украины в ВТО

Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Он этом он рассказал журналистам в кулуарах министерской встречи АТЭС, где встретился с главой ВТО Роберто Азеведо.

По словам Орешкина, есть серьезные основания предполагать, что ограничительные меры принимаются Украиной в нарушение ее обязательств в ВТО.

«Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права. При этом некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а напротив, создают для нее дополнительные проблемы», — добавил министр.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Когда лузеры устраивают пранк

Как хотели развести Соловьева или “каштаны, девушки, я сам не знаю, что хочу”

Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij

VK – https://vk.com/id26867380

Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii

Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij

Sharij.net – http://sharij.net/

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

«Самостийность» и её промежуточные итоги

Всем нам знакомы современные технологии. Очень многие в совершенстве освоили компьютер и Интернет, копаемся, читаем, анализируем, ходим по разным ссылкам. Вот и я случайно натолкнулась на одну интересную информацию, которая касается спутниковых снимков.

Спутниковые снимки, которые мы можем посмотреть на картах Google или Яндекса, сделаны не сегодня, а какой-то промежуток времени назад. Конечно информация обновляется, но не сразу. Яндекс, например, в первую очередь обновляет снимки территории России.

Но суть не в этом, а в том, что даты обновления у этих двух крупнейших сайтов не совпадают. Отсюда простой вывод: где-то можно заглянуть в прошлое и сравнить с более настоящим.

Всё так просто. Дальнейший поиск информации по этому вопросу показал, что, например, по территории Украины эта разница составляет два года.

Интересно? Вот и мне стало интересно. Два года моей жизни прошли в славном городе Кривом Роге, 7-8 класс, остались друзья, подруги, бывала до 2013 года, поддерживаю отношения. Ну как тут не удержаться от соблазна взглянуть, что было в 2014 году (Яндекс) и что стало в 2016 (Google)?

Конечно, в первую очередь, где жила, училась, но это будет не интересно для подавляющего большинства, а вот на снимках, которые представлены ниже, мой взгляд зацепился.

Это крупным планом сфотографирована бывшая «Криворожсталь», ныне ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Вот Яндекс, 2014 год:

Обратите внимание, ещё есть искры, дым, активность, машин много, вагоны и всё сопутствующее. Конечно не то, что было в 1988 году, намного слабее, но тем не менее народ копошится!

А вот Google, 2016 год:

И тишина. Так и хочется знаменитое добавить: и мёртвые с косами стоят.

Знаете, а я не удивилась и даже не открыла рот от изумления. Что ещё можно ожидать? Это на наших каналах Ковтун орёт, типа, что всё нормально. Но мы-то знаем, что всё далеко не так.

Конечно, мне могут возразить: ну и что? Да ничего. Чёрная металлургия — это основа экономики, её локомотив. Ну а кто не знает, тому сообщу: Кривой Рог был одним из крупнейших производителей руды, чугуна и стали в годы СССР. Добыча железной руды в какие-то годы составляла более половины от союзного показателя, а СССР производил этой руды треть от мирового уровня. Соответственно, чугуна и стали столько же.

Ну а как теперь обстоят дела на Украине в вопросе чёрной металлургии? Засучив рукава, начала грызть официальные данные.

В 2000 году рентабельность отрасли составляла 26,3 %. По итогам 2007 года металлургия Украины обеспечивала 40 % валютных поступлений и 20 % ВВП. В 2005 году отрасль обеспечила более 25 % промышленного производства государства (96 955,5 млн. гривен), около 40 % валютных поступлений на Украину и более 10 % поступлений в государственный бюджет Украины. В 2007 году, по данным Международного института чугуна и стали, доля Украины в мировом производстве чёрной металлургии составляла 7,4 %. По оценкам Нацбанка Украины, доля металлургии по результатам 2014 года в промышленности составила 16,5 %, в экспорте — 30 %, в ВВП — около 3 %. В 2014 году производство стали в сравнении с 2013 годом сократилось на 17% — до 26,171 млн. т, выплавка чугуна сократилась на 15% — до 24,81 млн. т. Сбор лома чёрных металлов в 2014 году снизился до исторического минимума — 5,3 млн. т (в 2013 году было собрано 5,7 млн. т). В 2015 году производство стали сократилось на 16% — до 22,935 млн тонн; производство общего металлопроката сократилось на 16% — до 20,017 млн тонн; выплавка чугуна уменьшилась на 12% — до 21,878 млн тонн. В 2016 году выплавка чугуна составила 23,6 млн. тонн; выплавка стали — 24,2 млн. тонн; производство металлопроката — 21,4 млн. тонн. В январе — апреле 2017 года выплавка чугуна составила 6,324 млн. тонн; выплавка стали — 6,975 млн. тонн; производство металлопроката — 6,111 млн. тонн…

На основании этих данных решила сделать график, прошу сильно не критиковать, это мой первый опыт в таком вопросе.

Пунктирное продолжение — это мой личный довольно смелый прогноз, не лишённый оснований.

После получения всех этих кривых, зигзагов и скачков легко сделать простейшие аналитические выводы.

Самый простой, обобщающий: чёрной металлургии Украины нет. И не верьте СМИ Украины, когда увидите броский заголовок, типа производство стали в апреле выросло на 2%!

За месяц до этого оно рухнуло на 10%! Затем выросло на 1-2% и опять рухнуло на 5-10%. Это реалии, а не та пыль, которую нам показывают.

Ну а что дальше? Всё очень просто.

Рельса нет.

Вагона тоже нет.

Трубы — нет, никакой, ни круглой, ни профильной.

Проката тоже нет.

Судостроение — не смешите мои тапочки! Его уже нет!

Наверное, обратили внимание, на моём графике появилась синяя кривая, это сбор металлолома. Он тоже падал, а сейчас остановился, и начал расти. По сообщениям в прессе, основные игроки стали поднимать на него цену. По прогнозам специалистов, сбор лома на Украине будет расти семимильными шагами. И что получается: металла нет, а лом есть? Хотите, чтобы я рассказала откуда он возьмётся? Легко!

АрселорМиттал — нет.

Запорожсталь — нет.

Мотор Сич — нет.

Укрзалізница — нет.

Укртрансгаз — нет.

И всего остального нет.

Спросите: а что есть? Отвечаю: есть безвиз. Правда, там нужна валюта, а основным источником поступления была как раз чёрная металлургия, что следует из выше приведённых официальных данных. Но её поступления падают. Почему? Да потому, что сокращается экспорт проката. С 40% до 30%. Всё очень наглядно.

Так что же получается, безвиза тоже нет? Да нет же! Некоторое время будет, пока лом не кончится и пока всё не выкопают и не вывезут. Это я о том, что уровень добычи железной руды пока сохраняется на довольно высоком уровне. Единственная проблема: хозяева Украины не хотят её перерабатывать на своих заводах. Зачем туземцам работа? Для них уготована другая участь.

Помните, кто выкопал Чёрное море? Так вот, работает! Копают и увозят. Опять копают и всё увозят, туда, за границу. Опыт не пропить.

Причём копают и вывозят самые богатые руды, где содержание железа — 60-70%. Зачем заморачиваться и перерабатывать на своих предприятиях? Для туземцев уготована другая участь — безвиз. Но не сразу. Когда всё выкопают, надо ещё будет попилить наследие на лом. Опыт-то имеется, вспомним авианосец, который продали Китаю, и не только его.

Мрачно всё как-то, но так и есть, и ни одного положительного момента. Получается, что правящая макушка Украины во главе с Порошенко сознательно грабят недра своей страны и активно подготавливают ещё чего-то стоящие предприятия к массовой утилизации. Народ этого не понимает или не хочет понимать, людям ведь конфетку подсунули в формате безвиза, и они её пока не прожевали.

Постскриптум

Мировой уровень производства чёрной металлургии ещё в конце XX превысил МИЛЛИАРД тонн в год. На сегодняшний день он уже превышает ТРИ миллиарда тонн в год. То есть за годы самостийности Украины, мировой рынок продукции чёрной металлургии вырос более чем в три раза, а на Украине он упал — тоже в три раза. Замечательный прогресс и путь к процветанию! Или всё-таки регресс?

Елена Захарова

К оглавлению | Источник: news-front.info