Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 апреля 2017

Террористы ИГИЛ готовят теракты в РФ — ФСБ

Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что правоохранители располагают информацией о намерениях террористов ИГИЛ* устроить теракты в городах России. По его словам, поступает большой объем соответствующей оперативной информации.

Бортников отметил, что главари террористической организации намереваются осуществить атаки в различных регионах мира, в том числе и в России, пишет РенТВ.

«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующий о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе ИГИЛ вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе РФ», — сказал Бортников.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Новости мира: в Турции прогремел взрыв

Это произошло в 10:45 по местному времени

Мощный взрыв произошёл в турецком городе Диярбакыр.

Об этом пишет RT со ссылкой на CNN Turk.

Взрыв произошёл в 10:45 по местному времени.

Отмечается, что на место происшествия выехали автомобили скорой помощи.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Британский дипломат развенчал мифы о химатаке в Сирии

Дипломат рассказал об этом в прямом эфире БиБиСи

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд оказался очень неудобным гостем на английском телевидении. Он не согласился ни с одним тезисом, которые в унисон повторяют представители так называемой западной коалиции в отношении происходящего в Сирии.

Для начала ведущий зачитал часть обращения Трампа о том, что Башар Ассад стоит за химической атакой на невинных граждан. «Это констатация фактов, верно?», — обратился он к дипломату. «Это констатация мифов, а не фактов,»- ответил Форд. «Мы не знаем всей правды. В чем мы действительно нуждаемся, так это в расследовании. Потому что есть два варианта тех событий. Первый — американская версия. Второй — обычная бомба была сброшена на склады боевиков с химоружием. Мы не знаем, какой вариант правда. Но вспомните, что было перед Ираком. Эксперты, разведка, политики были абсолютно убеждены, что у Саддама есть оружие массового поражения. Каких только доказательств нам ни показывали! Фотографии, диаграммы… Всё оказалось неправдой. Всё! Возможно, неправы они и сейчас. Просто ищут предлог, чтобы напасть на Сирию. И, давайте, не будем обманывать самих себя. Случившееся, открывает путь другим химическим атакам, а не искореняет их! »

Ведущий попробовал спасти ситуацию: «Такие заявления звучат в унисон с тем, что сказали в России, а не с общей международной реакцией. Вы подпеваете России, в то время, как министр обороны Майкл Фаллон убеждён, что доказательств достаточно настолько, что он поддерживает эти действия (нанесения ударов ВВС США по Сирии — прим.ред.) Почему тогда Вы в меньшинстве?!»

Ответ Форда однозначно прекрасен: «Потому что я не оставляю мозги за дверью, когда анализирую ситуацию. Я стараюсь быть объективным. И, учитывая предыдущий опыт, в том числе и Ирак, становится очевидным, что нельзя верить на слово так называемым экспертам разведки. У них своя повестка дня, свои приоритеты.

Возвращаясь к главной теме. Это не конец. Британию, скорее всего, затянут в этот конфликт. В том числе и потому, что Трамп только что дал джихадистам тысячу причин, чтобы инсценировать такие фейковые операции. Ведь видно же, как это легко и успешно получается — с помощью легковерных СМИ спровоцировать необдуманные реакции Запада.

Вероятнее всего, они (джихадисты, ИГИЛ* — прим.ред.) организуют постановочные операции, похожие на прежние (и это было задокументировано в ООН в августе 2016), когда химические атаки хлором пытались выдать за преступления режима (Ассада — прим.ред.).

Запомните мои слова! Говорю это здесь и сейчас! Всё это обязательно случится! И сразу милитаристы поспешат сообщить, что Ассад бросает нам вызов, и мы просто обязаны обрушиться на Сирию всей мощью. Запомните, всё это будет ложью!»

Затем ведущий постарался слегка скорректировать тему. «Вы, конечно, серьезный эксперт в этой области, ведь Вы бывший посол Великобритании в Сирии», — обратился он к гостю. «Вы знаете Башара Ассада, его режим, его страну. Какой по Вашему мнению будет его реакция на происходящее?»

«Ассада можно назвать жестким, жестоким, но он не сумасшедший,» — парировал Форд. «Зачем ему эта головная боль? Это не даёт военного преимущества. Место, по которому был нанесён удар, не имело военной значимости. Здесь вообще никакой логики нет. Это разозлило русских. Да всё это просто неубедительно!

А мы все будем платить за это. Цены на нефть пойдут вверх. Скорее всего, химическое оружие будут применять чаще, а не реже. И, что самое важное, сирийцы и русские уже не захотят сотрудничать с нами против ИГИЛ в том же объёме».

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*террористическая организация, запрещенная в РФ.

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Удар США по Сирии подрывают репутацию Трампа

Действия США в Сирии против правительственных сил подрывают репутацию новой администрации и противоречат всем предвыборным обещаниям Дональда Трампа.

Об этом заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что подобные удары подрывают репутацию (властей — ред.) США внутри Америки и за ее пределами… Трамп сейчас противоречит всем своим предвыборным обещаниям, и это показывает бесчестность руководителей США и их предвыборных обещаний», — сказал Микдад.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

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ООН закроет глаза на удар США по Сирии

Организация Объединенных Наций не намерена оценивать правомерность ракетного удара США по авиабазе в Сирии, с которой проводилась атака против гражданских с применением запрещенного химического оружия.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик во время пресс-брифинге в Нью-Йорке.

«Мы не собираемся углубляться в вопрос о законности или не законности», — ответил официальный представитель ООН.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

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Трамп и Мэй хотят сдать Дамаск террористам? — Пушков

Сенатор Алексей Пушков считает, что отказ России от поддержки президента Сирии Башара Асада, на котором настаивают Лондон и Вашингтон, равносилен передаче ключей от Дамаска террористическим организациям «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламское государство»* (запрещены в РФ).

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Германия и Великобритания поддержали удар Трампа по Сирии

Президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Премьер-министр Мэй и канцлер Меркель поддержали действия США и договорились с президентом Трампом о важности привлечения сирийского президента Башара Асада к ответственности. Президент Трамп и его коллеги договорились оставаться в контакте по Сирии и другим международным вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

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«Линия Асада»: Неприступная стена на пути боевиков в Латакии — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО)

Корреспондент «Русской Весны» побывал в сирийской провинции Латакия, где расположена авиабаза ВКС РФ. На протяжении нескольких лет кровопролитной гражданской войны в Сирии, боевики лелеют свою давнюю мечту — овладеть одним из важнейших городов страны, Латакией. Как следствие, выйти на дальность артиллерийского выстрела к базе российских ВКС Хмеймим. Однако, все мечты боевиков разбиваются о глубокоэшелонированную систему обороны сирийских войск, названной в народе «Линия Асада». Пожалуй, данная система обороны и в самом деле может встать в один ряд с великими комплексами оборонительных сооружений, такими как «линия Маннергейма» и «линия Мажино». На первый взгляд, оборонительные редуты не кажутся непреступными, но это лишь на первый взгляд. Более внимательное изучение системы обороны открывает нам истинную мощь оборонительных позиций. Первое, что впечатлит даже искушенного в военном деле специалиста, так это то, что система окопов и траншей имеет не только несколько рядов позиций в глубину правительственных войск, но еще несколько уровней в высоту. Вид на провинцию Латакия с вертолета Ми-8 ВКС РФ, фото Русской Весны Так перед одной из возвышенностей, мы видим три ряда траншей одиночных окопов, позиций для орудий и танков, защищенных при этом несколькими километрами минных полей. Поднимая глаза вверх по холму, опытный взгляд, может разглядеть еще несколько уровней окопов и траншей. Съемка запрещена. Как нам поведал один из командиров Сирийской армии, на данном участке линии обороны между каждой линией окоп расставлены «умные» мины. Они активируются посредством радиосигналов, то есть дают свободно перемещаться по минным полям, но в случае необходимости, по команде оператора, они включатся и становятся непреодолимым рубежом на пути противника. Добавим к этому, что практически каждая, даже небольшая, оборонительная позиция дополнительно укреплена бронелистами и инженерными надстройками из стали и бетона, а между самими позициями прорыта очень хитроумная сеть подземных ходов и тоннелей. Так же командир САА поведал нам, что на всем протяжении «линии Асада» создана уникальная система жизнеобеспечения. В подземных хранилищах созданы запасы воды, продовольствия и горючего. Офицер Сирийской армии ведет наблюдение в горах Латакии На вопрос про запасы оружия и боеприпасов на линии обороны офицер ответил с нескрываемой гордостью, что его хватит, чтобы вооружить каждого гражданина страны, от мала до велика. Тем не менее, противник не прекращает попытки прорвать оборону правительственных войск, однако все их потуги разбиваются о неприступную «линию Асада», которая, с каждым днем совершенствуется и продолжает укрепляться. Читайте также: Бойня в Латакии: Бронегруппа «Аль-Каиды» за час уничтожена Армией Сирии (ФОТО) На фото корреспондент «Русской Весны» и солдаты САА в горах Латакии.

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На Ракку: Армия Сирии готовится к штурму дамбы Евфрат, чтобы спасти тысячи жизней от ударов США

Вопреки всем попыткам западных стран, путем лжи и коварства, помешать праведной борьбе сирийской армии против международного терроризма, правительственная армия собирает силы для решительного броска на столицу ИГИЛ* в Сирии, древнюю Ракку. Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, рассказал военный источник. Несмотря на то, что остается достаточная напряженная ситуация на юге Алеппо, у правительственных войск появились дополнительные возможности для реализации своей основной задачи, а именно борьба с ИГИЛ в своей стране. Для удара по террористам правительственные войска собирают ударную группу, которая уже в ближайшие две недели должна начать наступление. Группировка, состоящая из двух пехотных батальонов, двух отрядов сил специального назначения сирийской армии, батальона неких среднеазиатских союзников Сирии (большей информации по ним пока нет), и одного танкового батальона, начнет свое продвижение от аэродрома Джира в направлении населенного пункта Мадхир. Целью группировки будет выход к населенному пункту Эс-Саура для дальнейшего совместного с курдами штурма плотины у г. Табка на реке Евфрат, которая в данный момент находится под контролем ИГИЛ. Этот бросок крайне важен для правительственных войск, так как выбив врага из Эс-Сауры, сирийская армия откроет прямой путь на Ракку. Помимо намерений САА лишить противника стратегически важного для них положения, правительственные войска преследуют еще одну, более важную цель — лишить коалицию, возглавляемую США, оснований продолжать дальнейшие бомбардировки плотины Табка. Как сообщала «Русская Весна», коалиция США уже около месяцы пытается освободить плотину Евфрат от боевиков ИГИЛ руками курдов, при поддержке авиации НАТО и американского спецназа. Этим сирийская армия сможет спасти как саму дамбу, так и десятки тысяч жизней сирийских граждан от катастрофы. Сирийские военные прекрасно понимают, что американцам и их союзникам легче затопить террористов ИГИЛ, разрушив плотину, чем жертвовать собой. Даже если ценой победы коалиции станут десятки тысяч сирийских жизней. Читайте также: Тысячи людей бегут в пустыню: Крупнейшая в Сирии дамба частично обрушилась под ударами США (ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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США могут разгромить ИГ в Сирии и без ухода Асада, заявил Белый дом

С таким утверждением выступил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов. «Да, конечно. Можно разгромить ИГ* с ним у власти», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. «Однако, если мы сможем добиться и того, и другого одновременно (победы над ИГ и свержения Асада — прим.), или если одно произойдет вслед за другим, это также будет хорошо», — считает Спайсер. На прошлой неделе постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Рекс Тиллерсон высказали разные взгляды на будущее президента Сирии Башара Асада. Так, американский постпред в интервью телеканалу CNN заявила, что Соединенные Штаты не видят возможности для мирного урегулирования сирийского конфликта, пока Асад остается у власти. В свою очередь, Тиллерсон в интервью телеканалу ABC заявил, что сирийский народ должен в конечном счете решать судьбу Асада. Он указал, что главный приоритет администрации США в Сирии — поражение ИГ. Он также отметил, что у США и России есть общие интересы по борьбе с ИГ и в этом направлении страны могут работать вместе.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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Армия Сирии и ВКС России уничтожили штаб и пункт сбора ИГИЛ на западе Дейр-эз-Зора

В понедельник Сирийская Арабская Армия начала широкомасштабное наступление в западной части города Дейр-эз-Зор, нацеленное на штаб-квартиру ИГИЛ* недалеко от базы 137-й бригады САА. Под прикрытием авиаударов ВКС России, 137-я бригада Армии Сирии уничтожила штаб-квартиру террористов и главный пункт сбора в западном районе Дейр-эз-Зора, в результате чего многие боевики были уничтожены. По данным 137-й бригады, в ходе операции было ликвидировано 14 «игиловцев» и многие ранены, а также уничтожено несколько бронемашин, на которых были установлены 14,5-мм зенитные пулеметы. После этого удачного наступления правительственные войска продолжили атаки на террористов на провинциальном кладбище, нанеся большой урон силам противника. Читайте также: «Тигры» и ВКС РФ штурмуют авиабазу Джирах, захваченную ИГИЛ (ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Россия может обучить сирийских зенитчиков по «вьетнамским методичкам»

Военные представители России, Ирана и Сирии выступили с совместным заявлением, в котором пообещали силовой ответ на «новые акты агрессии» против Сирийской Арабской Республики, от кого бы они ни исходили. Об этом 9 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение Координационного центра по борьбе с терроризмом, расквартированного в Багдаде. «Америка, направив свою агрессию против Сирии, пересекла красную линию. С этого момента мы будем отвечать силой любому агрессору и на любое пересечение красной линии, и Америка знает, что мы способны достойно ответить», — цитирует заявление Reuters. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально не подтвердил и не опровергнул сообщение Reuters. Однако в воскресенье же состоялся телефонный разговор между главами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани, в ходе которого стороны отметили «недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права». Два главных союзника Сирии, очевидно, готовятся дать американским военным действенный ответ на ракетный обстрел аэродрома Шайрат. Помощь военспецов Многие военные эксперты считают, что эта реакция не будет и не должна быть симметричной — обстрелом на обстрел отвечать в данном случае нельзя. Удар противокорабельными ракетами по американским эсминцам в Средиземном море хоть и выглядит для определенных кругов заманчиво, но неизбежно повлечет за собой резкую эскалацию конфликта вплоть до третьей мировой войны. Читайте также: Конфликт необходимо довести до края, — Маккейн рассказал, как США должны вести себя с Россией в Сирии Несмотря на грозную риторику, президент США Дональд Трамп вряд ли пойдет на такое «повышение ставок», которое загонит Россию и Иран в угол и вынудит их к прямому военному ответу. Однако принять ряд оборонительных мер союзникам вполне по силам. «Россия и Иран сейчас начнут активно „накачивать“ сирийскую систему противовоздушной обороны новыми технологиями, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала „Национальная оборона“ Игорь Коротченко. — До недавнего удара США прямой необходимости в этом не было — у ИГИЛ* и других террористических организаций авиации и крылатых ракет нет. Сейчас же это может стать вопросом выживания — сирийцы обязаны научиться эффективно прикрывать свои стратегические объекты от таких угроз». На вооружении сирийской ПВО стоят устаревшие зенитно-ракетные комплексы еще советского производства: С-75, С-125, «Квадрат», «Бук», а также несколько систем С-200ВЭ. Они способны худо-бедно справляться с отдельными самолетами: 22 июня 2012 года сирийские военные как по учебнику сбили над своей территорией турецкий самолет-разведчик RF-4E. Однако возможности ПВО страны по перехвату низколетящих целей (какими и являются крылатые ракеты «Томагавк») серьезно ограничены. «В принципе, модернизация имеющихся сирийских вооружений сможет повысить их боевую эффективность, — считает Игорь Коротченко. — По крайней мере, часть ракет они будут в состоянии перехватить, ведь „Томагавки“ — тоже не самое новое оружие. В первую очередь необходимо серьезно нарастить возможности сирийских радиолокационных станций, чтобы они могли прикрыть нижние эшелоны высот. Возможен и „вьетнамский вариант“. Не секрет, что в годы Вьетнамской войны основную тяжесть борьбы с американской авиацией вынесли на себе местные зенитчики при поддержке советских инструкторов и военспецов. Ничто не мешает нам обучать сирийских военных работать на наших самых современных системах ПВО, а потом передать эту технику Вооруженным силам САР во временное пользование. Таким образом, сирийцы сами смогут защитить свои стратегически важные объекты без прямого участия наших офицеров». Эксперт напомнил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также средства ПВО постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море предназначены в первую очередь для обороны авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе. Без оглядки Тем не менее Россия способна нанести прямой, хотя и асимметричный военный удар. Как считает руководитель Центра изучения общественных проблем национальной безопасности Александр Жилин, лучшим ответом со стороны России и Ирана будет наращивание интенсивности военных операций против террористических группировок в Сирии. «Наши политики самых высоких эшелонов неоднократно озвучивали простую мысль: ИГИЛ* сегодня — это, по сути, инструмент ряда западных стран по ведению третьей мировой войны неядерными средствами, — рассказал РИА Новости Александр Жилин. — Думаю, что время перемирий и компромиссов прошло. Бить террористов нужно более жестко и бескомпромиссно. Моментально со стороны Запада поднимется визг. Неудивительно, ведь страны НАТО вооружают и тренируют множество террористических группировок, которые они называют „умеренными“. Так что единственный выход — лишить США их „союзников“. Для этого не нужно наращивать нашу авиационную группировку в Сирии. Надо просто игнорировать громкие проявления „озабоченности“ со стороны наших западных „партнеров“ и делать свое дело». Напомним: первым свидетельством того, что Россия будет действовать в Сирии без оглядки на США, стало приостановление нашей страной действия меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве САР. Это соглашение действовало с октября 2015 года и должно было повысить безопасность полетов авиации разных стран в сирийском небе. С одной стороны, приостановка меморандума повысит вероятность воздушных происшествий. А с другой — это дипломатическое решение уже охладило пыл некоторых союзников США по антитеррористической коалиции. В частности, в субботу Министерство обороны Бельгии приостановило вылеты своих истребителей-бомбардировщиков F-16 на боевые задания. А в воскресенье министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прямо призвал Вашингтон избегать эскалации в регионе и не полагаться на грубую военную силу. Он подчеркнул, что сирийский конфликт нельзя решить без участия Москвы. Схожую позицию в понедельник озвучила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини. «Военного решения этому конфликту не существует, и переговоры в Женеве должны возобновиться при нашей общей поддержке, — подчеркнула Могерини. — Европа должна пытаться посадить сирийцев за один стол». Читайте также: Боевики готовят нападение на конвои ООН, чтобы США напали на Сирию, — разведка Сочтет ли российская сторона необходимым возобновлять военное сотрудничество с западными странами в ближневосточном регионе, может стать известно уже в среду: Совет Федерации на пленарном заседании намерен принять официальное заявление, адресованное парламентам стран мира в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе. Напомним, Сирия запустила международную акцию #Trump_supports_terrorism, распространяя хештег в соцсетях. Андрей Коц *Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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Военная обстановка в Хаме. 10.04.2017

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Убитый боевик к северу от Хаттаба.





Еще один.





Погибшие солдаты САА.



Убитый боевик к северу от Хаттаба.Еще один.Погибшие солдаты САА.

Коротко о военной обстановке в Северной Хаме к 10 апреля 2017 года.На фоне провокации с "химической атакой" в Хан-Шейхуне, непосредственные боевые действия отошли несколько на второй план, но конечно не прекратились. Владея оперативной инициативой, САА последние дни пыталась в лоб протаранить оборону противника на линии Халфайя-Табьят-аль-Имам-Суран, что привело к серии кровопролитных боев в районе Хелфайи и Маардаса. В Хелфайе боевики в целом смогли удержать ключевые позиции и существенных успехов САА здесь добиться не смогла. Бои за Маардас привели к тому, что город переходил из рук в руки, но как сообщают сирийские источники, сегодня он снова перешел под контроль САА. При этом, по предварительным данным, помимо нескольких десятков убитых и раненых, боевики потеряли 1 Т-62, 1 "Шилку", 1 БМП и 3 тачанки. Контроль над Маардасом важен для наступления на Суран, поэтому боевики использовали подошедшие из Идлиба резервы (и скорее всего продолжат их использовать) для активных контратак, дабы сорвать наступление сирийцев. Судя по развитию ситуации, частично им это удалось и решение с отходом из Хаттаба можно признать весьма своевременным. Темпы контрнаступления сирийцев упали и обстановка для боевиков несколько улучшилась, хотя провисший фланг и участок Маан-Каукаб по-прежнему представляет для них существенную угрозу.Общая схема контрнаступления САА с 2 по 10 апреля.Как представляется, удар по флангам группировки боевиков изначально обещал больше выгод, чем прямое оттеснение от Хамы, что позволило боевикам бросив Хаттаб, отойти на север и создать достаточно устойчивую линию обороны, где они планируют оказывать долговременное сопротивление, используя имеющуюся бронетехнику (включая до сих пор не уничтоженный Т-90, который пока что больше используется для информационных мероприятий) для контратак с применением смертников. Трудно сказать, почему сирийцы не захотели напрячь фланги противника, но возможно какие-то объективные обстоятельства этому препятствовали. В любом случае, стороны к 10 апреля вернулись к уже известной ситуации (минус Суран у сирийцев), когда пресловутый Эль-Латминский выступ продолжает оставаться центром оперативного напряжения на севере Хамы. С одной стороны, он создает перманентную угрозу наступления на столицу провинции и стратегического прорыва к Растанскому котлу. С другой стороны, конфигурация выступа постоянно сохраняет за сирийцами возможности при должной подготовке организовать окружение по сходящимся направлениям с целью полной ликвидации выступа. Наличие подобных обоюдных угроз делает выступ центром притяжения резервов сторон, что ярко проявилось в последнем сражении. Обе стороны задействовали большие по меркам войны силы, но оперативных результатом пока что добиться не смогли – использованные части и ресурсы, в некоторой степени уравновесили друг друга. Впрочем, сирийцы захватив инициативу и имея более прочную ресурсную базу (за счет России и Ирана), могут попытаться добиться большего, хотя в последние дни выглядело так, что контрнаступление уже вошло в фазу насыщения и войскам требуется перегруппировка. Так ли это – увидим в ближайшие дни, тем более, что сражение на данный момент идет полным ходом, но в нем уже отчетливо заметны тенденции к позиционности, для преодоления которой САА предстоит предпринять несколько больше усилий.Россия активно поддерживает операции САА в северной Хаме. Несмотря на провокацию Хан-Шейхуне и удар по Шайрату, ВКС РФ не прекратили бомбардировки позиций боевиков и более того, они были усилены – удары наносятся как по позициям боевиков в южной части выступа, так и по их каналам снабжения к югу от Идлиба практически круглосуточно. Боевики пытаясь сбить накал бомбардировок, попробовали прицепом к Хан-Шейхуну раскрутить историю, что их бедных и несчастных заваливают кассетными боеприпасами, но история не выстрелила, так как РФ (как и США с Китаем) конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов не подписывала, что боевикам конечно дорого обходится учитывая интенсивность авиаударов.Также стоит отметить что в районе Михрада объявились силы военной полиции РФ, которые с одной стороны призваны обеспечить порядок в городе, а с другой стороны, фактически подпирают фронт САА в западной части выступа, на случай, если боевики смогут создать угрозу городу.Еще стоит отметить частенько мелькающих на фото и видео из Хамы российских военных советников, которые помогают сирийцам с решением оперативно-тактических задач. Само собой, никуда не делись и поставки по линии сирийского экспресса.Главная проблема у сирийцев все таже – не хватает хорошей пехоты, поэтому не от хорошей жизни сюда пришлось перебрасывать подразделения "Тигров", "Щита Каламуна" или "5-го легиона", которые готовились для других фронтов. По всей видимости, история с наступлением боевиков в Хаме потребует формирование еще нескольких бригад, вооружить и обучить которых без помощи России будет затруднительно. В качестве альтернативы можно рассматривать вариант с переброской обстрелянных шиитских формирований из Ирака по договоренности с Ираном.Дальнейшие перспективы САА будут зависеть, смогут ли они прорвать фронт между Хелфайей и Табьят-аль-Имамом или развить успех связанный с занятием Маардаса. Легкими предстоящие бои конечно не будут.На данный момент, сражение в северной Хаме является крупнейшим сражением кампании 2017 года превзойдя по своему размаху операции САА в районе Пальмиры, штурм Аль-Баба или сражения в Джобаре и Дераа.Иранский офицер погибший в Хаме.Массированная бомбардировка позиций боевиков в районе Маардаса.Генерал Сухейл в районе Маардаса.Боевики запускают ракеты.Сирийский Т-90.Фотография была подписана, что это Хама, но больше похоже на восточный Хомс.Попадание из TOW по сирийскому танку.Бои в районе Маардаса. 9 апреля.Бои в западной части выступа.Еще.Авиаудары.Еще авиаудары.Нарезка боев. Конец марта-начало апреля.Поля сражений. Съемки БПЛА боевиков. 7 апреля.Удары ВКС РФ. Хама и Латакия.Видео со стороны боевиков (ССА, "Ахрар-аш-Шам")Когда количество ракет из "Града" превышает количество "Аллах-Акбара" в минуту.

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