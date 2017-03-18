Сглаженные горы. Часть 2
12:38. 18 марта 2017 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Как было показано в предыдущей части – эти горы весьма необычны в плане геологического вида и вопроса их образования. Подчеркну основные моменты. Под категорию вулканы и лавовые потоки – не подходят. Да, и порода, зачастую – гранитоиды, которые к эффузивным лавовым породам не относятся. Геология считает, что горы были выдавлены на поверхность. Но почему не рассыпались, не растрескались? Еще вариант у них, что эрозия выветрила осадочные порода вокруг них. Почему так избирательно, только здесь эрозия работала на удаление слоев, когда везде идет наоборот, накопление осадочных слоев? Эти вопросы геология так глубоко не рассматривает, обходит стороной, моделей не строит, объясняя все словами: природа и не на то способна. В большей части эти образования вообще похожи на то, что некая сила сливала жидкую или пластичную породу сверху. Предлагаю посмотреть ряд примеров из Индии.
Калавантин Дург – форт на 80 метровой скале в Индии неподалёку от Мумбаи, расположенный на высоте около километра.
Наверх идут ступени. Думаете, очень удобно для подъема?
Не тут то было… Ступени сделаны не под человеческий рост. Что еще раз говорит о версии про гигантов, некогда живших на Земле.
Источник
***
Форт Бхондир. Индия
Все там же в Индии, около города Хайдарабад, в 35 км к Востоку, посреди достаточно равнинной местности находится монолитная скала, весьма немаленьких размеров с древним фортом на вершине.
С вершины идет дебет воды. Аналогичный пример в Австралии
Источник
***
Гранитные холмы Савандурга. Индия
Обратите внимание – сколько в породе инородных включений, ксенолитов. Чем больше смотрю на такие облитые (или вылитые) горы, тем сильнее убеждение, что гранитоиды – не магматические породы. Это окаменевшая, причем закристаллизованная грязь. И отсюда выводы:
- это грязевой вулкан
- это террикон, образованный пастовым сгущением хвостов от обогащения руды.
Гипотеза, что это выдавило или размыло эрозией километровые слои – уже не выдерживают проверку вопросами.
Вид с горы на равнину
Мегалитический останец рядом
Источник
Перемещаемся южнее:
Валуны Рамнагарама (Boulders of Ramnagaram)
У подножья этой скалы есть озеро
Местное название: Мать-земля
Рамдевара Бета (Ramdevara Betta)
Рамнагар (Ramnagar)
Вид с холмов Шри-Ревана Сиддешваран (Sri Revana Siddeshwaran Hills)
Но по настоящему самый масштабный мегалитический комплекс в Индии – это район Хампи:
Штат Карнатака. Это огромнейший гранитный массив. Примерно 50х40 км. Ссылка на карту
Здесь и бесчисленное число отдельных валунов и облитые, заглаженные скалы и останцы со столбами…
Был про это пост: Гранитные «Лего» деревни Хампи (Hampi), Индия
Размещу некоторые самые яркие фотографии с сервиса panoramio:
Хампи – деревня на севере индийского штата Карнатака. Хампи расположен посреди руин Виджаянагара — бывшей столицы Виджаянагарской империи. В Хампи находятся множество памятников, некогда являвшихся частью древнего города.
Хампи ассоциируется с исторической областью Кишкиндха, царством ванаров (обезьяноподобных гуманоидов), которое упоминается в «Рамаяне». Первое известное поселение людей на этом месте возникло в I веке. Подробнее
Небольшой столб, сложенный из отдельных огромных валунов. Аналогия с нашими сибирскими столбами.
На камне, где сидит обезьяна видна слоистость породы
Как я называю подобное – «мятые» камни
Интересна эта фотография. В центральной части этого массива есть много древних исторических строений, храмов. Может быть на этой фотографии мы видим, как обвал уничтожил такой комплекс? Тогда что за сила смогла развалить гору? Землетрясение гигантский силы?
Для постройки храмов (или что это было тогда) кололи эти гранитные валуны. Кололи клиньями (чередующееся забивание или смачивание деревянных клиньев). Долго, но можно.
Кто-то даже резал по граниту. Интересно чем?
Издали – напоминают Красноярские столбы.
Конечно же, читатели ждут от меня мнения, что это может быть, если эти масштабы – искусственны? Последствия добычи, переработки чего-либо или выходы породы, которая сложилась в отдельные валуны? Делайте выводы самостоятельно.
Я лишь добавлю последний факт в этой статье. На самом юге этого массива имеется крупное металлургическое производство. Ссылка на карту
И еще чуть на юго-восток – шахты с отвалами. Информации какой металл выплавляют – не нашел.
***
Читатели поделились ссылкой на информацию с гипотезами о происхождении гранитов.
Как оказалось, до сох пор нет одной и объективной точки зрения на этот вопрос. Значит, и эта версия образования гранитных массивов как отвалов при масштабной добычи металлов в далеком прошлом Земли имеет право на существование.
Есть даже гипотеза где возникновение гранитов связывают с водными растворами. И это уже ближе к версии этого журнала…
Продолжение следует…
Как было показано в предыдущей части – эти горы весьма необычны в плане геологического вида и вопроса их образования. Подчеркну основные моменты. Под категорию вулканы и лавовые потоки – не подходят. Да, и порода, зачастую – гранитоиды, которые к эффузивным лавовым породам не относятся. Геология считает, что горы были выдавлены на поверхность. Но почему не рассыпались, не растрескались? Еще вариант у них, что эрозия выветрила осадочные порода вокруг них. Почему так избирательно, только здесь эрозия работала на удаление слоев, когда везде идет наоборот, накопление осадочных слоев? Эти вопросы геология так глубоко не рассматривает, обходит стороной, моделей не строит, объясняя все словами: природа и не на то способна. В большей части эти образования вообще похожи на то, что некая сила сливала жидкую или пластичную породу сверху. Предлагаю посмотреть ряд примеров из Индии.
Калавантин Дург – форт на 80 метровой скале в Индии неподалёку от Мумбаи, расположенный на высоте около километра.
Наверх идут ступени. Думаете, очень удобно для подъема?
Не тут то было… Ступени сделаны не под человеческий рост. Что еще раз говорит о версии про гигантов, некогда живших на Земле.
Источник
***
Форт Бхондир. Индия
Все там же в Индии, около города Хайдарабад, в 35 км к Востоку, посреди достаточно равнинной местности находится монолитная скала, весьма немаленьких размеров с древним фортом на вершине.
С вершины идет дебет воды. Аналогичный пример в Австралии
Источник
***
Гранитные холмы Савандурга. Индия
Обратите внимание – сколько в породе инородных включений, ксенолитов. Чем больше смотрю на такие облитые (или вылитые) горы, тем сильнее убеждение, что гранитоиды – не магматические породы. Это окаменевшая, причем закристаллизованная грязь. И отсюда выводы:
- это грязевой вулкан
- это террикон, образованный пастовым сгущением хвостов от обогащения руды.
Гипотеза, что это выдавило или размыло эрозией километровые слои – уже не выдерживают проверку вопросами.
Вид с горы на равнину
Мегалитический останец рядом
Источник
Перемещаемся южнее:
Валуны Рамнагарама (Boulders of Ramnagaram)
У подножья этой скалы есть озеро
Местное название: Мать-земля
Рамдевара Бета (Ramdevara Betta)
Рамнагар (Ramnagar)
Вид с холмов Шри-Ревана Сиддешваран (Sri Revana Siddeshwaran Hills)
Но по настоящему самый масштабный мегалитический комплекс в Индии – это район Хампи:
Штат Карнатака. Это огромнейший гранитный массив. Примерно 50х40 км. Ссылка на карту
Здесь и бесчисленное число отдельных валунов и облитые, заглаженные скалы и останцы со столбами…
Был про это пост: Гранитные «Лего» деревни Хампи (Hampi), Индия
Размещу некоторые самые яркие фотографии с сервиса panoramio:
Хампи – деревня на севере индийского штата Карнатака. Хампи расположен посреди руин Виджаянагара — бывшей столицы Виджаянагарской империи. В Хампи находятся множество памятников, некогда являвшихся частью древнего города.
Хампи ассоциируется с исторической областью Кишкиндха, царством ванаров (обезьяноподобных гуманоидов), которое упоминается в «Рамаяне». Первое известное поселение людей на этом месте возникло в I веке. Подробнее
Небольшой столб, сложенный из отдельных огромных валунов. Аналогия с нашими сибирскими столбами.
На камне, где сидит обезьяна видна слоистость породы
Как я называю подобное – «мятые» камни
Интересна эта фотография. В центральной части этого массива есть много древних исторических строений, храмов. Может быть на этой фотографии мы видим, как обвал уничтожил такой комплекс? Тогда что за сила смогла развалить гору? Землетрясение гигантский силы?
Для постройки храмов (или что это было тогда) кололи эти гранитные валуны. Кололи клиньями (чередующееся забивание или смачивание деревянных клиньев). Долго, но можно.
Кто-то даже резал по граниту. Интересно чем?
Издали – напоминают Красноярские столбы.
Конечно же, читатели ждут от меня мнения, что это может быть, если эти масштабы – искусственны? Последствия добычи, переработки чего-либо или выходы породы, которая сложилась в отдельные валуны? Делайте выводы самостоятельно.
Я лишь добавлю последний факт в этой статье. На самом юге этого массива имеется крупное металлургическое производство. Ссылка на карту
И еще чуть на юго-восток – шахты с отвалами. Информации какой металл выплавляют – не нашел.
***
Читатели поделились ссылкой на информацию с гипотезами о происхождении гранитов.
Как оказалось, до сох пор нет одной и объективной точки зрения на этот вопрос. Значит, и эта версия образования гранитных массивов как отвалов при масштабной добычи металлов в далеком прошлом Земли имеет право на существование.
Есть даже гипотеза где возникновение гранитов связывают с водными растворами. И это уже ближе к версии этого журнала…
Продолжение следует…
Источник: sibved.livejournal.com