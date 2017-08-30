Когда расширялась Земля… Часть 2
13:39. 30 августа 2017 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Первая часть
Сейчас перейдем к главной теме, ради которой затевалась эта статья – это версия о том, что в процессе катастрофических процессов при расширении Земли образовывались горы, холмы и сиенитовые и гранитные останцы на них, которые мы называем мегалиты.
Геология говорит, что горы – это в большинстве случаев складчатость, образовывающаяся на поверхности Земли в процессе миллионов лет. Механизм – столкновения литосферных плит. Об этом говорят, начиная с учебников географии. А молодой ум верит всему авторитетному безоговорочно. Так это и остается аксиомой в нашем представлении о мире. Отчасти это может и так, столкновения литосферных плит может и происходили. Но все списывать только на этот процесс, думаю, уже совсем правильно.
Сперва попытаюсь описать появление мегалитов с точки зрения природных сил. Это будет хоть и альтернативная геологическая точка зрения, но все же описывающая природные катастрофические процессы. В отличии от всех тех моих версий, говорящих об их искусственности. Затем я попытаюсь показать те факты, которые доказывают эту гипотезу.
Итак, начнем… Смотрим видео про бугры пучения и про образование воронок на севере нашей страны:
Возможно, это, как говорят ученые на видео – пучение пластов земли при дегазации. Прежняя их версия – пучение пластов при насыщении водой и промерзании. Но почему-то это происходит лишь участками. Может быть, в самом деле – пучение при дегазации?
Их еще называют гидролакколиты. Но в свете последней информации – это нужно пересматривать
Подробнее про бугры пучения
Так вот, представьте, что такое пучение происходило в местах выхода пара, газов, воды, грязевых потоков. У меня уже есть стойкое убеждение, что многие горы были образованы именно так. Что это не за миллионы лет их обточила эрозия и накрыла осадочными породами (аксиома из учебника географии), а это вспученная поверхность Земли. Ведь, в глубинах подобных гор зачастую все те же осадочные породы.
Процесс пучения в прежние эпохи при образовании гор, думаю, очень быстрый в геологическом времени. Можно сказать молниеносный. Через разломы в еще не вспученном холме устремлялась грязь, образованная перегретой водой еще на подходе к поверхности.
Остывая, она кристаллизовывалась, сохраняя структуру разлома: стены, кладки, даже арки. В геологии это называют дайки. Где-то, массы переливались друг через друга, образуя матрацную структуру. Следы якобы оплавления.
Бащелакская стена на Алтае
Матрацная структура
Но как эти на сегодня сиенитовые и гранитные останцы, будучи в разломах холма пучения (гидролакколита) оказались над поверхностью земли? Мое мнение, вслед за грязевой массой, шел огромный поток воды. Вода размыла окружающие осадочные рыхлые породы, обнажив то, что мы называем сейчас мегалиты. В некоторых случаях воды не было, а было порционное выливание грязевых перегретых масс, которые слой за слоем натекали и превращались в слоистые остроконечные пики из гранита.
Пример: Ергаки. Слоистая структура горы Парабола
Склоны Параболы
Гора в Бразилии. Огромное чило примеров находится у меня в журнале под названием статей: «Сглаженные горы»
Национальный парк Йосемити, США.
Именно грязевым происхождением мегалиты обязаны появлением в некоторых случаях в их структуре инородных включений:
Это при движении, поток захватывал в себя элементы окружающего его грунта.
Алтай на границе с Монголией
Красноярские столбы
Красноярские столбы. Разная фракция сиенита. Возможно, это повторное затекание массы в разлом из сиенита чуть позже или в иных условиях.
Обратите внимание на гору, юго-восточнее д.Кой, Красноярскогог края. Ссылка на карту
Это гора более 1км высотой, на склонах которых имеются мегалиты. Но как образовались все эти огромные по ширине долины, по-сути большие овраги на склонах горы? Сотни тысяч лет работала эрозия? Нет! Склоны ниже вершины там не голые. Все в почвенном слое. Глубокие долины могли образоваться лишь в момент образования самой горы. Это трещины или промоины при сходе водно-грязевых масс с горы. Они обнажили мегалиты, которые до этого были в трещинах, частично разрушили их самих. Не исключаю, что это происходило не за один раз. Сначала образовывался сам гидролакколит, гора пучения а в более поздние эпохи поток воды, выходящий из недр, размывал гору, обнажая скальные останцы.
Надеюсь, я немного прояснил в словах свое видение версии природного образования мегалитов из грязевых масс. Но будем двигаться дальше. Я попробую подкрепить эту версию фактами.
В статье Признаки искусственности холмов и мегалитов я привел странности их существования. Многие эти моменты сейчас вполне объяснимы.
Например, нет осыпей вокруг подобных останцев. Рыхлая структура гидролакколита была смыта потоками воды. Окаменевшая структура грязевых масс осталась.
Со множества гор стекают ручьи и реки. Это общеизвестный факт. Например, только с туристических мест Красноярских столбов стекает около 10 ручьев. Именно с высоты холмов, где стоят столбы. Никто не задается вопросом – почему воде легче всего было пробить себе путь с вершин, а не выйти в долинах? Эти ручьи и реки – это и есть остатки тех огромных водных потоков от подземных водоемов. Только по мощности в сотни, а может и в тысячи раз слабее первоначальных катастрофических.
На многих мегалитых растут деревья. Где они берут воду в жаркую засушливую погоду? Думаю, что некоторый остаточный объем воды просачивается через структуру мегалита и подпитывает деревья.
Каменный массив Улуру, Австралия.
У него чешуйчатая структура породы. Хотя, пишут, что это гранит. Образован массив из грязевых масс, выходящих порционно из недр
С его вершины продолжает стекать вода. Возможно, включилась фильтрация через породу.
Я не исключаю, что в какой-то период времени, в Австралии как и в Сахаре подобные выходы воды и грязи создали тот безжизненный пейзаж который мы сейчас там наблюдаем.
В местах нахождения гор, холмов, мегалитов находятся многочисленные пещеры. Это связано с водными потоками не с поверхности горы в ее недра, а наоборот, из недр на поверхность. Этому есть яркое доказательство – галечная структура многих пещер.
Спуск в пещеру Баджейская, Красноярский край. Галечная структура породы. Глубина: 170 метров. Длина ходов: 6000 метров. Пишут, что имеет карстовое происхождение. Но там нет известковых пород, которые легко промываются. Глина с галькой.
Пещера Большая орешная имеет еще грандиознее цифры: глубина (метров): 247. Длина ходов (метров): 58000
По информации от местных спелеологов – это лишь самые известные пещеры. Их там десятки в тех районах около мегалитов. Напомню, что южнее – Кутурчинское, Койское белогорья, восточнее – Канское. С бесчисленным количеством стен, столбов, сиенитовых останцев
Структура породы внутри пещеры. Галечник мог образоваться через обкатывание камней в водных потоках, выходящих через будущие тоннели пещер.
Глина, как известно, имеет происхождение через водную эрозию.
Источник
Кстати, галечные горы могли образоваться тоже как гидролакколиты – выход грязекаменных масс из недр с последующим размывом внешних осадочных пород, как скорлупы:
Монтсеррат. Испания. Подробнее
Следующий факт – странная эрозия в структуре мегалитов, останцев.
Могла образоваться лишь в том случае, когда грязевые массы заполняли полости, трещины с криволинейнымиер, имеющие камни. Позже их водные потоки размыли, а следы как от опалубки остались
«Мятые» камни в структуре стен, столбов. Это не эрозия так работала – это жидкий и будущий сиенит повторял структуру разлома, трещины, при ее заполнении.
Еще примеры:
Растрескавшиеся окаменевшие грязевые массы на Кавказе. Худесский лабиринт
Сейчас я уже не исключаю, что эти холмы Китая – тоже продукт пучения при дегазации или выхода известковой грязи, воды, пара.
Большой каньон в США. Он тоже может исходя из этой гипотезы иметь происхождение через промывы водными потоками из недр. Каньон находится на возвышенности, куда ни воды потопа, ни прорыв ледниковых озер не потекли бы.
Мало кто обращает внимание, но там есть бывший грязевой вулкан
Ссылка на карту
Там их очень много. Ссылка на карту
Напишу о примерном периоде, временных рамках этих происходивших событий. Например, судя по свежим курумникам, состоящим из огромных блоков. разрушенных стен и останцев – их разметало по склонам холмов-гидролакколитов совсем недавно. На многих склонах, состоящих из них отсутствует мох. На вскидку – несколько сот лет, не больше. Это хорошо вписывается в картину занесенных глиной городов по вторые этажи. Вполне возможно, что некий повторный процесс образования гор через пучения, выход воды и грязи из недр был 200-300 лет назад. Смыло Тартарию, почти всю Московию, сильно досталось Европе. Африка и Аравия превратились в пустыню. Это то, о чем можно предположить исходя из археологии, исторических процессов, известных геологических фактов.
Но эта версия не объясняет все странности, связанные с мегалитами. Например, вот этот факт я ни никак не могу объяснить для себя механизмом, описанным выше:
На фотографии внутренний угол прилипших друг к другу блоков через абсолютно плоскую сопряженную поверхность на одном из останце Красноярских столбов. Т.е. это не трещина, а именно прилипшие блоки сиенитовых масс правильной формы.
Койское белогорье. Не могу объяснить почему трещины в породе имеют вид кладки с перевязкой блоков.
Вопросы остаются.
В заключении добавлю, что это лишь версия, гипотеза. И все точки зрения на эту тему требуют всестороннего изучения.
Сейчас перейдем к главной теме, ради которой затевалась эта статья – это версия о том, что в процессе катастрофических процессов при расширении Земли образовывались горы, холмы и сиенитовые и гранитные останцы на них, которые мы называем мегалиты.
Геология говорит, что горы – это в большинстве случаев складчатость, образовывающаяся на поверхности Земли в процессе миллионов лет. Механизм – столкновения литосферных плит. Об этом говорят, начиная с учебников географии. А молодой ум верит всему авторитетному безоговорочно. Так это и остается аксиомой в нашем представлении о мире. Отчасти это может и так, столкновения литосферных плит может и происходили. Но все списывать только на этот процесс, думаю, уже совсем правильно.
Сперва попытаюсь описать появление мегалитов с точки зрения природных сил. Это будет хоть и альтернативная геологическая точка зрения, но все же описывающая природные катастрофические процессы. В отличии от всех тех моих версий, говорящих об их искусственности. Затем я попытаюсь показать те факты, которые доказывают эту гипотезу.
Итак, начнем… Смотрим видео про бугры пучения и про образование воронок на севере нашей страны:
Возможно, это, как говорят ученые на видео – пучение пластов земли при дегазации. Прежняя их версия – пучение пластов при насыщении водой и промерзании. Но почему-то это происходит лишь участками. Может быть, в самом деле – пучение при дегазации?
Их еще называют гидролакколиты. Но в свете последней информации – это нужно пересматривать
Подробнее про бугры пучения
Так вот, представьте, что такое пучение происходило в местах выхода пара, газов, воды, грязевых потоков. У меня уже есть стойкое убеждение, что многие горы были образованы именно так. Что это не за миллионы лет их обточила эрозия и накрыла осадочными породами (аксиома из учебника географии), а это вспученная поверхность Земли. Ведь, в глубинах подобных гор зачастую все те же осадочные породы.
Процесс пучения в прежние эпохи при образовании гор, думаю, очень быстрый в геологическом времени. Можно сказать молниеносный. Через разломы в еще не вспученном холме устремлялась грязь, образованная перегретой водой еще на подходе к поверхности.
Остывая, она кристаллизовывалась, сохраняя структуру разлома: стены, кладки, даже арки. В геологии это называют дайки. Где-то, массы переливались друг через друга, образуя матрацную структуру. Следы якобы оплавления.
Бащелакская стена на Алтае
Матрацная структура
Но как эти на сегодня сиенитовые и гранитные останцы, будучи в разломах холма пучения (гидролакколита) оказались над поверхностью земли? Мое мнение, вслед за грязевой массой, шел огромный поток воды. Вода размыла окружающие осадочные рыхлые породы, обнажив то, что мы называем сейчас мегалиты. В некоторых случаях воды не было, а было порционное выливание грязевых перегретых масс, которые слой за слоем натекали и превращались в слоистые остроконечные пики из гранита.
Пример: Ергаки. Слоистая структура горы Парабола
Склоны Параболы
Гора в Бразилии. Огромное чило примеров находится у меня в журнале под названием статей: «Сглаженные горы»
Национальный парк Йосемити, США.
Именно грязевым происхождением мегалиты обязаны появлением в некоторых случаях в их структуре инородных включений:
Это при движении, поток захватывал в себя элементы окружающего его грунта.
Алтай на границе с Монголией
Красноярские столбы
Красноярские столбы. Разная фракция сиенита. Возможно, это повторное затекание массы в разлом из сиенита чуть позже или в иных условиях.
Обратите внимание на гору, юго-восточнее д.Кой, Красноярскогог края. Ссылка на карту
Это гора более 1км высотой, на склонах которых имеются мегалиты. Но как образовались все эти огромные по ширине долины, по-сути большие овраги на склонах горы? Сотни тысяч лет работала эрозия? Нет! Склоны ниже вершины там не голые. Все в почвенном слое. Глубокие долины могли образоваться лишь в момент образования самой горы. Это трещины или промоины при сходе водно-грязевых масс с горы. Они обнажили мегалиты, которые до этого были в трещинах, частично разрушили их самих. Не исключаю, что это происходило не за один раз. Сначала образовывался сам гидролакколит, гора пучения а в более поздние эпохи поток воды, выходящий из недр, размывал гору, обнажая скальные останцы.
Надеюсь, я немного прояснил в словах свое видение версии природного образования мегалитов из грязевых масс. Но будем двигаться дальше. Я попробую подкрепить эту версию фактами.
В статье Признаки искусственности холмов и мегалитов я привел странности их существования. Многие эти моменты сейчас вполне объяснимы.
Например, нет осыпей вокруг подобных останцев. Рыхлая структура гидролакколита была смыта потоками воды. Окаменевшая структура грязевых масс осталась.
Со множества гор стекают ручьи и реки. Это общеизвестный факт. Например, только с туристических мест Красноярских столбов стекает около 10 ручьев. Именно с высоты холмов, где стоят столбы. Никто не задается вопросом – почему воде легче всего было пробить себе путь с вершин, а не выйти в долинах? Эти ручьи и реки – это и есть остатки тех огромных водных потоков от подземных водоемов. Только по мощности в сотни, а может и в тысячи раз слабее первоначальных катастрофических.
На многих мегалитых растут деревья. Где они берут воду в жаркую засушливую погоду? Думаю, что некоторый остаточный объем воды просачивается через структуру мегалита и подпитывает деревья.
Каменный массив Улуру, Австралия.
У него чешуйчатая структура породы. Хотя, пишут, что это гранит. Образован массив из грязевых масс, выходящих порционно из недр
С его вершины продолжает стекать вода. Возможно, включилась фильтрация через породу.
Я не исключаю, что в какой-то период времени, в Австралии как и в Сахаре подобные выходы воды и грязи создали тот безжизненный пейзаж который мы сейчас там наблюдаем.
В местах нахождения гор, холмов, мегалитов находятся многочисленные пещеры. Это связано с водными потоками не с поверхности горы в ее недра, а наоборот, из недр на поверхность. Этому есть яркое доказательство – галечная структура многих пещер.
Спуск в пещеру Баджейская, Красноярский край. Галечная структура породы. Глубина: 170 метров. Длина ходов: 6000 метров. Пишут, что имеет карстовое происхождение. Но там нет известковых пород, которые легко промываются. Глина с галькой.
Пещера Большая орешная имеет еще грандиознее цифры: глубина (метров): 247. Длина ходов (метров): 58000
По информации от местных спелеологов – это лишь самые известные пещеры. Их там десятки в тех районах около мегалитов. Напомню, что южнее – Кутурчинское, Койское белогорья, восточнее – Канское. С бесчисленным количеством стен, столбов, сиенитовых останцев
Структура породы внутри пещеры. Галечник мог образоваться через обкатывание камней в водных потоках, выходящих через будущие тоннели пещер.
Глина, как известно, имеет происхождение через водную эрозию.
Источник
Кстати, галечные горы могли образоваться тоже как гидролакколиты – выход грязекаменных масс из недр с последующим размывом внешних осадочных пород, как скорлупы:
Монтсеррат. Испания. Подробнее
Следующий факт – странная эрозия в структуре мегалитов, останцев.
Могла образоваться лишь в том случае, когда грязевые массы заполняли полости, трещины с криволинейнымиер, имеющие камни. Позже их водные потоки размыли, а следы как от опалубки остались
«Мятые» камни в структуре стен, столбов. Это не эрозия так работала – это жидкий и будущий сиенит повторял структуру разлома, трещины, при ее заполнении.
Еще примеры:
Растрескавшиеся окаменевшие грязевые массы на Кавказе. Худесский лабиринт
Сейчас я уже не исключаю, что эти холмы Китая – тоже продукт пучения при дегазации или выхода известковой грязи, воды, пара.
Большой каньон в США. Он тоже может исходя из этой гипотезы иметь происхождение через промывы водными потоками из недр. Каньон находится на возвышенности, куда ни воды потопа, ни прорыв ледниковых озер не потекли бы.
Мало кто обращает внимание, но там есть бывший грязевой вулкан
Ссылка на карту
Там их очень много. Ссылка на карту
Напишу о примерном периоде, временных рамках этих происходивших событий. Например, судя по свежим курумникам, состоящим из огромных блоков. разрушенных стен и останцев – их разметало по склонам холмов-гидролакколитов совсем недавно. На многих склонах, состоящих из них отсутствует мох. На вскидку – несколько сот лет, не больше. Это хорошо вписывается в картину занесенных глиной городов по вторые этажи. Вполне возможно, что некий повторный процесс образования гор через пучения, выход воды и грязи из недр был 200-300 лет назад. Смыло Тартарию, почти всю Московию, сильно досталось Европе. Африка и Аравия превратились в пустыню. Это то, о чем можно предположить исходя из археологии, исторических процессов, известных геологических фактов.
Но эта версия не объясняет все странности, связанные с мегалитами. Например, вот этот факт я ни никак не могу объяснить для себя механизмом, описанным выше:
На фотографии внутренний угол прилипших друг к другу блоков через абсолютно плоскую сопряженную поверхность на одном из останце Красноярских столбов. Т.е. это не трещина, а именно прилипшие блоки сиенитовых масс правильной формы.
Койское белогорье. Не могу объяснить почему трещины в породе имеют вид кладки с перевязкой блоков.
Вопросы остаются.
В заключении добавлю, что это лишь версия, гипотеза. И все точки зрения на эту тему требуют всестороннего изучения.
Источник: sibved.livejournal.com