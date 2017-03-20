Сглаженные горы. Часть 3
10:06. 20 марта 2017 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Для одних – это красивые виды, для других – геологические парадоксы.
В Мавритании, в 215 км к западу от всем известной структуры Ришат (Око Сахары) находится посреди пустыни массив Бен Амира.
Прослеживается слоистость массива. Как буд-то гору обливали сверху. Вариант выдавливания из глубин Земли, по моему – исключен. Все бы рассыпалось в щебень, плиты или валуны.
Источник
***
Алжир. Массив Хоггар
Очень похожий на предыдущий пример скальный холм
Слои крупным планом
Как могли образоваться эти остроконечные пики? В классической геологии! Поднятием из земли – никак! Вулканизмом? Как?
Источник и еще больше фотографий
***
Нигерия
Zuma Rock. Этот монолит состоящий из габбро и гранодиоритов возвышается на 725 метров около трассы ведущей к стольному граду Абуджа
Shere Hills
«Мятые» камни
Источник и остальные примеры
***
Скала Моро
Скала типа «гранитный купол» (по официальной геологии) в центре национального парка «Секвойя», округ Туларе, штат Калифорния, США.
Вершина скалы находится на высоте 2050 метров над уровнем моря, при этом относительная высота Моро невелика — 75 метров.
***
Хаф-Доум
Хаф-Доум – гранитная скала (монолит), национальный парк Йосемити. Расположена в центральной части хребта Сьерра-Невада (штат Калифорния, США). Это один из крупнейших по величине монолитов в Северной Америке. Вершина находится на высоте 2694 м над уровнем моря и возвышается на 1450 м над долиной Йосемити.
Этот яркий пример я показывал в первой части этой темы. Но стоит вернуться и представить еще несколько фотографий:
Облита гранитом не только эта скала, но и соседние горы
Слои гранита как чешуя
Как могла образоваться эта вертикальная слоистая стена?
Такое впечатление, что сбоку у горы стояло что-то гигантское. По-этому слои не стекали вниз с этой части вертикального отвеса.
Стекали только с этой стороны
Видео подъема на скалу
Источник
***
Пик Зеркальный, Ергаки
Многие знают в этом заповеднике на юге Красноярского края скалу Парабола, а про Пик Зеркальный – мало кто слышал
Пик Брат и пик Зеркальный
Младший брат
Тоже видны склоны стекавшего жидкого гранита. Не верю я геологии, что это естественное растрескивание такими слоями
***
Пирамидальная гора в Пакистане Nasser Brackk peak
Башни транго
Источник
***
Пик Холтанна. Антарктида.
Источник
***
Пример из Норвегии. Ссылка на карту с примерным местом нахождения
Источник
***
Горы Рио-де-Жанейро, Бразилия
Еще пример в Бразилии – ITATIAIA NATIONAL PARK:
Как видите, примеров с некогда текшим гранитом много. А такого быть по геологии не может. Это интрузивная порода, минералы которого закристаллизованы в зерна (кристаллы) на глубине под давлением и высокой температурой. Изливаться по канонам геологии как магма они не могли. Подняться из глубин такие гранитные конусы без разрушений тоже не могли. Но тогда либо геология и материаловедение чего-то не до-изучали, либо геология завела всех в своем теоретизировании земных процессов совсем не туда.
Для одних – это красивые виды, для других – геологические парадоксы.
В Мавритании, в 215 км к западу от всем известной структуры Ришат (Око Сахары) находится посреди пустыни массив Бен Амира.
Прослеживается слоистость массива. Как буд-то гору обливали сверху. Вариант выдавливания из глубин Земли, по моему – исключен. Все бы рассыпалось в щебень, плиты или валуны.
Источник
***
Алжир. Массив Хоггар
Очень похожий на предыдущий пример скальный холм
Слои крупным планом
Как могли образоваться эти остроконечные пики? В классической геологии! Поднятием из земли – никак! Вулканизмом? Как?
Источник и еще больше фотографий
***
Нигерия
Zuma Rock. Этот монолит состоящий из габбро и гранодиоритов возвышается на 725 метров около трассы ведущей к стольному граду Абуджа
Shere Hills
«Мятые» камни
Источник и остальные примеры
***
Скала Моро
Скала типа «гранитный купол» (по официальной геологии) в центре национального парка «Секвойя», округ Туларе, штат Калифорния, США.
Вершина скалы находится на высоте 2050 метров над уровнем моря, при этом относительная высота Моро невелика — 75 метров.
***
Хаф-Доум
Хаф-Доум – гранитная скала (монолит), национальный парк Йосемити. Расположена в центральной части хребта Сьерра-Невада (штат Калифорния, США). Это один из крупнейших по величине монолитов в Северной Америке. Вершина находится на высоте 2694 м над уровнем моря и возвышается на 1450 м над долиной Йосемити.
Этот яркий пример я показывал в первой части этой темы. Но стоит вернуться и представить еще несколько фотографий:
Облита гранитом не только эта скала, но и соседние горы
Слои гранита как чешуя
Как могла образоваться эта вертикальная слоистая стена?
Такое впечатление, что сбоку у горы стояло что-то гигантское. По-этому слои не стекали вниз с этой части вертикального отвеса.
Стекали только с этой стороны
Видео подъема на скалу
Источник
***
Пик Зеркальный, Ергаки
Многие знают в этом заповеднике на юге Красноярского края скалу Парабола, а про Пик Зеркальный – мало кто слышал
Пик Брат и пик Зеркальный
Младший брат
Тоже видны склоны стекавшего жидкого гранита. Не верю я геологии, что это естественное растрескивание такими слоями
***
Пирамидальная гора в Пакистане Nasser Brackk peak
Башни транго
Источник
***
Пик Холтанна. Антарктида.
Источник
***
Пример из Норвегии. Ссылка на карту с примерным местом нахождения
Источник
***
Горы Рио-де-Жанейро, Бразилия
Еще пример в Бразилии – ITATIAIA NATIONAL PARK:
Как видите, примеров с некогда текшим гранитом много. А такого быть по геологии не может. Это интрузивная порода, минералы которого закристаллизованы в зерна (кристаллы) на глубине под давлением и высокой температурой. Изливаться по канонам геологии как магма они не могли. Подняться из глубин такие гранитные конусы без разрушений тоже не могли. Но тогда либо геология и материаловедение чего-то не до-изучали, либо геология завела всех в своем теоретизировании земных процессов совсем не туда.
Источник: sibved.livejournal.com