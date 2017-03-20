Сглаженные горы. Часть 3

...в Болгарии на наружной части таких сооружений часто видны, наоборот, трапециевидные..., ну, не совсем на горе, в горных местностях, но ..., все это затаскивалось на гору. То есть это, опять... Большой Язиликая, там тоже сглаженная эрозия, сохранились и достаточно ...