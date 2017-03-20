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Сглаженные горы. Часть 3

10:06. 20 марта 2017 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал:
Предыдущая часть
Для одних – это красивые виды, для других – геологические парадоксы.


В Мавритании, в 215 км к западу от всем известной структуры Ришат (Око Сахары) находится посреди пустыни массив Бен Амира.




Прослеживается слоистость массива. Как буд-то гору обливали сверху. Вариант выдавливания из глубин Земли, по моему – исключен. Все бы рассыпалось в щебень, плиты или валуны.





Источник
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Алжир. Массив Хоггар


Очень похожий на предыдущий пример скальный холм






Слои крупным планом






Как могли образоваться эти остроконечные пики? В классической геологии! Поднятием из земли – никак! Вулканизмом? Как?

Источник и еще больше фотографий
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Нигерия


Zuma Rock. Этот монолит состоящий из габбро и гранодиоритов возвышается на 725 метров около трассы ведущей к стольному граду Абуджа




Shere Hills


«Мятые» камни

Источник и остальные примеры
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Скала Моро


Скала типа «гранитный купол» (по официальной геологии) в центре национального парка «Секвойя», округ Туларе, штат Калифорния, США.


Вершина скалы находится на высоте 2050 метров над уровнем моря, при этом относительная высота Моро невелика — 75 метров.


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Хаф-Доум


Хаф-Доум – гранитная скала (монолит), национальный парк Йосемити. Расположена в центральной части хребта Сьерра-Невада (штат Калифорния, США). Это один из крупнейших по величине монолитов в Северной Америке. Вершина находится на высоте 2694 м над уровнем моря и возвышается на 1450 м над долиной Йосемити.

Этот яркий пример я показывал в первой части этой темы. Но стоит вернуться и представить еще несколько фотографий:


Облита гранитом не только эта скала, но и соседние горы




Слои гранита как чешуя


Как могла образоваться эта вертикальная слоистая стена?




Такое впечатление, что сбоку у горы стояло что-то гигантское. По-этому слои не стекали вниз с этой части вертикального отвеса.


Стекали только с этой стороны


Видео подъема на скалу

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Пик Зеркальный, Ергаки


Многие знают в этом заповеднике на юге Красноярского края скалу Парабола, а про Пик Зеркальный – мало кто слышал




Пик Брат и пик Зеркальный




Младший брат


Тоже видны склоны стекавшего жидкого гранита. Не верю я геологии, что это естественное растрескивание такими слоями
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Пирамидальная гора в Пакистане Nasser Brackk peak






Башни транго

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Пик Холтанна. Антарктида.





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Пример из Норвегии. Ссылка на карту с примерным местом нахождения

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Горы Рио-де-Жанейро, Бразилия











Еще пример в Бразилии – ITATIAIA NATIONAL PARK:









Как видите, примеров с некогда текшим гранитом много. А такого быть по геологии не может. Это интрузивная порода, минералы которого закристаллизованы в зерна (кристаллы) на глубине под давлением и высокой температурой. Изливаться по канонам геологии как магма они не могли. Подняться из глубин такие гранитные конусы без разрушений тоже не могли. Но тогда либо геология и материаловедение чего-то не до-изучали, либо геология завела всех в своем теоретизировании земных процессов совсем не туда.

Источник: sibved.livejournal.com

Метки: география, геология, заблуждения, земля, карьеры, пластичный камень
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