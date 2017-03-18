Санкции, где? Импорт странами ЕС российских товаров вырос на 59% в годовом исчислении

Весьма неожиданные результаты торговой статистики между Евросоюзом и Россией приводит европейское агентство Eurostat . В докладе этой организации сообщается о том, что импорт российских товаров в страны ЕС вырос на рекордный процент за всё последнее время. Как выясняется, в январе 2017 года рост импорта из России в ЕС вырос сразу на 59% в годовом исчислении. Общий объём импорта товаров и услуг из РФ за первый месяц текущего года составил 13,7 млрд евро. Одной из тех стран Евросоюза, в которой проявился большой интерес к товарам из России, стала Швеция.







Отмечается, что резко вырос и экспорт европейских товаров в Российскую Федерацию. За тот же месяц рост составил около 45% в годовом выражении. В абсолютных цифрах это 6 млрд евро.



Такая тенденция обнаруживается на фоне де-юре действующих санкций (как стороны ЕС в отношении РФ, так и наоборот). Европейские эксперты говорят о том, что европейский и российский рынки фактически адаптировались к санкционному режиму. В переводе на обычный язык это может значить то, что санкции за почти три года научились обходить, а то и вовсе закрывать на них глаза.



Основными партнёрами России в Европе по-прежнему остаются такие страны как ФРГ, Нидерланды и Италия. По информации журнала «Эксперт» , на долю Германии приходится 8,7% российского торгового оборота с зарубежными странами.



Стоит напомнить, что в прошлом году товарооборот с большинством стран ЕС у России сократился. Основной причиной называют именно санкционные экономические меры.

https://topwar.ru/111296-import-stranami-es-rossiyskih-tovarov-vyros-na-59-v-godovom-ischislenii.html