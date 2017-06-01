Российский бизнес начал экономическую эмиграцию

Как выяснил РБК Петербург, российские компании из разных сфер экономики активно развивают свой бизнес за границей. Одни уже построили в других странах свои предприятия и успешно продают продукцию на мировых рынках — в том числе и в России. Другие компании планируют создание заграничных производств. Причины эмиграции у всех примерно одинаковые: за границей построить и запустить предприятие проще, быстрее, а зачастую и дешевле, чем в России. Сделано в Китае О том, что производить «железо» для инновационных продуктов, разработанных в Петербурге (или в России), за границей проще, быстрее, а иногда даже и дешевле, некоторые компании говорят давно. Такое мнение высказывал в интервью РБК Петербург, например, Игорь Широков, генеральный директор компании Lace, работающей в сфере интернета вещей: «Мы разрабатываем базовые станции, платформенное программное обеспечение и конечный девайс (устройства). Производим в Китае. Там все получается проще и быстрее, чем у нас. Конкурировать с ним бессмысленно». По словам вице-президента продуктовой Ассоциации компаний-независимых разработчиков ПО (ISDEF) Виталия Янко, уже семь-восемь лет назад многие российские компании новой экономики начали осваивать опыт развитых стран — разработку ведут у себя, а производство «железа» заказывают в Китае.



Например, многие малоизвестные бренды телефонов, видеорегистраторов, мониторов на нашем рынке — это российские компании, — утверждает В.Янко. — Они производятся в Китае и завозятся для продажи в Россию». За границей выгоднее Некоторые компании уже строят или планируют за границей и собственные производства. Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед» (МБНПК «Цитомед») в 2013 году запустил на своем фармацевтическом заводе Cytomed OY в финской Лаппеэнранте производство оригинальных лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ.

А на недавнем круглом столе РБК Петербург «Экспортеры vs импортеры: кому благоприятствуют экономические условия в 2017 году» Эвальд Алиев, управляющий партнер Prodgreen (производитель диетических полуфабрикатов), сообщил: «Мы открыли аутсорсинговое производство в Эстонии — по нашей рецептуре продукты изготавливает крупнейший в Восточной Европе производитель продуктов питания. В течение года планируем также открыть в Европе и собственное производство наших инновационных продуктов. Выбор локации обусловлен тем, что Европа — это единственное место, где платят деньги вовремя и в соответствии с договоренностями. Да и ментально этот рынок близок нам. К тому же для развития бизнеса мы планируем использовать банковские ресурсы и мы, конечно, ориентируемся на те деньги, которые дешевле, а дешевле они на Западе».

Вице-президент Уральского Банка реконструкции и развития (УБРИР), директор департамента международного бизнеса Сергей Сисошвили объясняет, почему деньги в России так дороги:

«Банковские риски в России ужесточились после тех проблем с клиентами, которые возникли за последние три-четыре года. Кроме того, мы стали сейчас внедрять «Базель-3», который кардинально меняет отношение банков к рискам — к залогам, к оценке финансового состояния заемщиков. И мы должны строго соблюдать эти новые нормы ввиду ужесточения политики Центробанка, который в любой момент может отобрать у банка лицензию. Поэтому многие банки предпочитают отказывать клиентам, чем брать на себя риск».

Генеральный директор ЗАО «МБНПК «Цитомед» Александр Хромов утверждает, что с учетом всех затрат создание производства в Европе стоит меньше, чем в России.

Так, по его словам, инвестиции в завод Cytomed OY (с учетом недавно открытой второй линии производства) составили около 20 млн евро. «В России строительство аналогичного завода обходится дороже», — утверждает Хромов. О меньших затратах на проект говорит и Алиев. «Еще важнее то, что возникающие проблемы в Европе решаются гораздо проще и быстрее, чем в России», — добавляет он.

Для компании Armtel (разрабатывает и производит системы промышленной связи), начавшей освоение рынков Индии, Ирана, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, запланированное до 2022 года открытие собственного производства в Индии обусловлено, по словам начальника отдела развития продуктов Вадима Роженцова, экономическими, логистическими и имиджевыми соображениями

«Иностранные компании, имеющие в Индии свои производственные площадки, склады и сервисные центры, обеспечивают лучшее комплексное предложение и имеют больше шансов победить на местных тендерах, проводимых крупными индийскими компаниями. Нам целесообразнее разместить конечную сборку оборудования и комплексирование систем на территории Индии, что исключает необходимость в обеспечении логистики некоторых импортных комплектующих через Россию для международных продаж, — объясняет Роженцов. — Разработку и производство ключевых узлов и оборудования мы безусловно оставляем в России»

Индийское подразделение может стать своеобразным хабом для обслуживания клиентов всего макрорегиона, сообщил Роженцов. По его словам, первоначальные инвестиции в проект составят порядка 1 млн евро, что немного меньше, чем пришлось бы вложить в аналогичный проект в России.

Занимательная бюрократия

Некоторые предприниматели подчеркивают, что переносят свои производства за границу во многом вынужденно. «Конечно, мы бы хотели экспортировать из России туда свою продукцию, это было бы интересно и для нас, и для государства, — утверждает Алиев, — но проблема в том, что здесь найти поддержку сложно, а в Европе это будет развиваться быстрее и эффективнее/

О более простых, чем в России, условиях открытия даже промышленного (не говоря уже о менее капиталоемких) производства говорят и в других компаниях, объясняя перенос своих производств за границу. «В Финляндии один инспектор ведет проект от начала до конца по нормативам. Он делает все. И если нет нарушений утвержденного проекта, через два месяца после сдачи объекта дает разрешение на ввод в эксплуатацию, — утверждает Хромов. — А у нас этим занимается десятка полтора чиновников. И быстро не подпишут, даже если все сделаешь на высшем уровне. Не говоря уже о том, что в Европе предоставляют готовые площадки и бесплатно дают любую мощность электрическую, какую запросишь. У нас надо платить немалые деньги за подключение, да еще и сети строить самому. Даже на «Новоорловской» площадке петербургской ОЭЗ нам пришлось тащить сети самим, потому что не было никакой инфраструктуры». Ближе к международному стандарту В России можно быстрее получить лицензию на производство, но она не дает доступа на мировые рынки. Чтобы продавать в мире, надо лицензироваться и сертифицироваться на Западе. Именно эта причина была главной для ГК «Кронштадт» при принятии решения о размещении за границей производства авиационных тренажеров. «Локация выбрана не случайно: мы заинтересованы в работе на международном рынке в этом направлении. Размещение производства в Европе облегчает для нас процесс сертификации тренажеров по международным стандартам», — сообщили в ГК «Кронштадт».

Впрочем, пресс-служба «Кронштадта» подчеркивает, что это единственный актив компании, находящийся за рубежом: «Подавляющее большинство производственных мощностей Группы «Кронштадт» размещено в России, это соответствует стратегии развития нашего бизнеса». Похожий аргумент приводит и Хромов. «Помимо наших инновационных препаратов мы на финской площадке готовим контролеров качества (уполномоченных по качеству) европейского уровня для наших российских заводов. Один специалист уже получил свой сертификат, второй скоро его получит. Это единственный реальный способ подготовить таких контролеров, — утверждает он - Они будут выдавать нашим заводам европейские сертификаты, необходимые для продажи препаратов на мировых рынках».

Дружелюбные сети

Оказывается, на Западе даже продавать свою продукцию через торговые сети гораздо проще, чем в России. «Мы даже подумать не могли, что там попасть в сети гораздо проще, чем здесь, — признается Э. Алиев. — Мы с таким скрипом и трудом пытаемся войти в наши сети. А в Европе неуместно само словосочетание «разрешили войти на рынок»— вы открываете компанию, создаете ее в соответствии с местным законодательством, платите своевременно налоги, находите местных поставщиков, которые правильно сертифицированы, находите рынок сбыта (в нашем случае это крупные торговые сети с большим оборотом) и спокойно развиваетесь. Мы уже ведем продуктивные переговоры с ретейлерами, есть интересные предложения от частных инвесторов, определены банки, с которыми мы будем вести переговоры…».

Выражает оптимизм со входом на иностранные рынки и Роженцов. «Вход на индийский рынок представляется решаемой задачей, поскольку целевой рынок Индии имеет высокую инвестиционную емкость за счет большого количества предприятий разных отраслей, несущественное различие международных и локальных технических требований, да и менталитет индийцев близок нашему, с точки зрения ведения бизнеса», — утверждает он.

Роль антироссийских санкций, якобы препятствующих проникновению российских компаний на западные рынки, как выясняется, сильно преувеличена. «Никого не смущают российские корни твоей компании, — утверждает Алиев. — Там важно, чтобы ты принес и положил на полку линейку высококачественных, соответствующих местному законодательству, правильно сертифицированных продуктов».

Впрочем, по информации исполнительного директора Американской торговой палаты в Петербурге Марии Чернобровкиной, несмотря на отсутствие формального запрета на ведение бизнеса с Россией, в сфере IT некоторые западные компании «сами себя напугали санкциями» и остерегаются сотрудничать с россиянами по соображениям «как бы чего ни вышло».

Импорт выгоднее экспорта

Размещая производства на Западе, компании не хотят терять российский рынок. «Может получиться так, что в Европе мы разовьемся быстрее, чем в России, и будем экспортировать продукцию, которая соответствует разным мировым сертификатам, оттуда сюда», — говорит Алиев.

По словам Хромова, производимые его компанией в Финляндии препараты экспортируются в Россию и другие страны, ранее входившие в состав СССР. Стратегическими целями компании он назвал продажу оригинальных препаратов в Европе и освоение азиатских рынков.

«Никаких льгот и другой поддержки от государства мы не имеем, даже зачета сырья, которое для финского завода мы производим в России. К нам относятся как к обычной иностранной компании», — сетует Хромов.

Впрочем, судя по всему, размещение производства в Европе позволяет сэкономить на импортных тарифах, поскольку, они, по информации Чернобровкиной, в Евросоюзе выше, чем в России. Это значит, что если завод хотя бы половину продукции продает в Европе, а остальное ввозит в Россию, то затраты на пошлины будут меньше, чем при производстве в России и экспорте в Европу.

Эту логику подтверждает президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек: «Если за границей создана площадка, где проще изготавливать продукцию, то для тех,кто имеет офисы за границей и в России, ввести продукцию в Россию тоже проще, а иногда прибыль будет даже больше, чем при обратном процессе».

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/spb_sz/31/05/2017/592e6d039a7947a677118a84?from=main