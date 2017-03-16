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«Путин, введи войска!» — европейцы просят Россию отправить ОМОН для разгона распоясавшихся мигрантов (ВИДЕО)

12:06. 16 марта 2017 Просмотров - 80 Один комментарий Опубликовал:
«Путин, введи войска!» — европейцы просят Россию отправить ОМОН для разгона распоясавшихся мигрантов (ВИДЕО) | Русская весна

В Сети набирает популярность видео, снятое во время одного из рейдов по выявлению нелегальных мигрантов на одном из московских рынков.

Видео набрало почти миллион просмотров и вызвало небывалый восторг у англоязычных пользователей Интернета.

Самый популярный комментарий, набравший почти 500 «лайков», звучит так: «Пожалуйста, господин Путин, пришлите вашу полицию в Европу!».

Остальные комментарии удивляют не меньше:

«Россия спасёт Европу во второй раз».

«Никогда не думал, что буду восхищаться российской полицией… Так вот — я ВОСХИЩАЮСЬ!»

«Пожалуйста, пришлите российскую полицию в Париж. Он превратился в гетто и полон мигрантов, мусульман и негров».

«Вот поэтому мы любим Россию», — пишет пользователь из Греции.

«Немцы еще настрадаются от своей политкорректности»

«Россия, пожалуйста, войди в Канаду. Трюдо уже потерял контроль над собой. Кто в здравом уме позволит уничтожать свою страну, кто может хотеть беспорядков в своем государстве? Если нашим политикам так нравятся мусульмане, пусть переезжают в мусульманскую страну…»

«Я живу в США, и если бы такое произошло здесь, все СМИ и либералы, которые сейчас составляют 55%, кричали бы: „О Господи, вы только посмотрите, что эти белые фашисты сделали с несчастными беженцами!” Штаты движутся вниз по спирали именно из-за своей политкорректности».

«Здесь в Германии левые СМИ и политики нам всем настолько промыли мозги, что мы рады ненавидеть себя и чувствовать вину перед мусульманами, которые насилуют наших женщин и избивают нас». 

«Нас не спрашивали, когда Меркель звала в Германию всех этих мигрантов. Нас не спрашивали, хотим ли мы присоединиться к федеративному европейскому государству. Эти полтора миллиона человек ненавидят нас, а тем временем Германия меняется на глазах», — отвечает пользователь из Германии. 

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 267 199
    слободан 16 марта 2017 в 13:29 Ссылка Пометить
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    - – - -АГА!! – - – -
    – - – ЩАЗ -Z-Z-Z-! ! ! – - –
    – - -Вы там в яуропах будете обSSeраться, а мы будем ваши обделанные задницы обтирать??!!
    – -А где вы были когда Путин с трибуны ООН предупреждал что все это у вас случиться??Где?
    – -Вы тогда это не поняли? Если вы не понимаете простых вещей,значит вы все в яуропах ДАУНЫ!
    А зачем нормальным людям тратить своё здоровье на ДАУНОВ?
    – Поэтому Копошитесь сами в вашем де*р* ме – -

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