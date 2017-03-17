Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 марта 2017

Представители РФ проведут переговоры с сирийской оппозицией

Представители РФ планируют встретиться с сирийской вооруженной оппозицией в Анкаре, такие переговоры могут состояться еще до экспертной встречи России, Ирана и Турции по Сирии в Тегеране, которая запланирована на середину апреля, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Москве.

«Планируется встретиться с ними в Анкаре до Тегерана», – сказал источник РИА Новости.

В Астане 14-15 марта состоялся третий раунд переговоров по Сирии. В отличие от предыдущих встреч в них не приняли участие представители вооруженной оппозиции Сирии. При этом накануне появились сообщения, что встреча все же может состояться в четверг, для чего в Астане осталась часть делегаций РФ, Ирана и Турции, однако оппозиционеры в конечном итоге решили не приезжать.

На итоговой пресс-конференции глава российской делегации Александр Лаврентьев сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Астане 3-4 мая, при этом ему будет предшествовать встреча экспертов в Тегеране 18-19 апреля, в ходе которой планируется завершить работу над документами.

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Американские самолеты атаковали террористов «Аль-Каиды» в Сирии

Соединённые Штаты нанесли авиаудар по боевикам террористической группировки «Аль-Каида»* в провинции Алеппо, Сирия. Об этом пишет Лайф со ссылкой на Reuters.

В результате авиаудара в районе мечети, где должно было состояться собрание боевиков, были уничтожены несколько террористов.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Сирия: Террористы ИГИЛ возводят укрепления в Ракке

Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) объявили сирийский город Ракка «зоной военных действий» и возводят укрепления вокруг него, готовясь к обороне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету «Аш-Шарк аль-Аусат».

Согласно данным издания, еще несколько дней назад террористы начали сгонять в город жителей окрестных деревень, чтобы использовать их в качестве «живого щита». На подступах к самой Ракке боевики размещают пулеметные гнезда, прикрывая их мешками с песком. Кроме того, они роют противотанковые рвы и минируют подземные тоннели.

«Столица» ИГ расположена на севере Сирии (160 километров к востоку от Алеппо) на берегу реки Евфрат. В Ракке живут около 300 тысяч человек. Город был захвачен боевиками в 2013 году. После перехода в руки террористов правительственные войска неоднократно пытались его отбить, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка.

Сейчас наступление на город ведут арабо-курдские формирования «Демократических сил Сирии» (ДСС), которых поддерживает международная коалиция во главе с США. В рамках третьей фазы операции, получившей название «Гнев Евфрата», бойцам ДСС удалось изолировать город, перекрыв трассу из города в Дейр-эз-Зор и не допустить переброски террористами подкреплений с одного фронта на другой. Как заявила в четверг официальный представитель ДСС Джихан Шейх Ахмад, к настоящему времени альянс полностью контролирует все окрестные районы Ракки.

По оценкам экспертов, в Ракке сейчас могут базироваться от 3 тысяч до 4 тысяч боевиков.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Израильские самолеты подверглись ракетным обстрелам с территории Сирии

Самолеты ВВС Израиля подверглись ракетному обстрелу с земли после того, как атаковали несколько целей на территории Сирии, сообщила армейская пресс-служба. Потерь с израильской стороны нет. Одна из выпущенных с земли ракет была сбита израильской ПРО. «Ночью 17 марта самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии. После выполнения задачи несколько зенитных ракет были выпущены из Сирии. Силы ПВО перехватили одну из ракет», — сказано в пресс-релизе. «Ни на одном из этапов безопасность израильских граждан или самолетов ВВС не была под угрозой», — добавили военные. Минувшей ночью местные СМИ сообщали о сиренах тревоги и звуках взрывов, которые были слышны на восточных рубежах, контролируемых Израилем, в том числе в долине реки Иордан. «Могу сказать, что сирены были результатом этого инцидента», — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы. Читайте также: «Путин, введи войска!» — европейцы просят Россию отправить ОМОН для разгона распоясавшихся мигрантов (ВИДЕО)

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Кадры жестоких боев: «Тигры» и ВКС освобождают 8 поселков, ИГИЛ бросает большие силы для защиты последнего оплота в Алеппо (ФОТО)

Вечером в четверг Сирийская Армия при поддержке ВКС РФ освободила еще 4 поселка на востоке провинции Алеппо, продолжая широкомасштабное наступление на цитадель ИГИЛ — город Дейр Хафер. Во главе с дивизией «Тигры» и бойцами племени Аль-Бакир Сирийская Арабская Армия освободила селение Хармала после мощной атаки. Поселки Тал аль-Ахмар, Расм Аль-Абед и Асимия также практически под контролем подразделений САА. За последние 24 часа правительственные войска освободили 8 населенных пунктов в восточной части провинции Алеппо, оказавшись вблизи от главной крепости ИГИЛ* в провинции. Самолеты ВКС России оказывают здесь большую помощь своим наступающим союзникам. Дейр-Хафер — последний крупный город, находящийся под контролем террористической группировки в восточной части Алеппо. Его утрата заставит банды ИГИЛ отбиваться от Сирийской Армии на равнине Маскана вблизи границы с провинцией Аль-Ракка. Несмотря на то, что САА вчера установила контроль над поселками вблизи оплота ИГИЛ — города Дейр Хафер, у террористов все еще остаются крупные силы в удерживаемых районах на востоке провинции Алеппо. Серия фотографий, опубликованных игиловским «Агентством Amaq», показывают, что джихадисты используют различные виды вооружений для борьбы против САА, включая снайперские винтовки и ручные противотанковые гранатометы. В среду пропагандистское крыло группировки заявило, что в ходе боя был убит 31 военнослужащий САА. Однако арабские военкоры опрововергают такие большие потери, в то же время признавая, что обе стороны имели ощутимые потери в течение последних 48 часов. Между тем, силы штурмовой дивизии Tiger Force под руководством генерала Сухейля аль-Хасана и проправительственное племя аль-Бакир еще до входа в окруженные ими деревни Таль аль-Ахмар, Расм аль-Абед и Ашимиах сообщили, что район сильно заминирован и потребуются саперы для решения этой проблемы. В то время как САА постепенно окружает город Дейр-Хафер, ИГИЛ изо всех сил пытается сохранить плацдарм в юго-восточной части Алеппо, тем самым не давая правительственным войскам нанести удар по своей столице — Ракке. Читайте также: СРОЧНО: «Тигры» и ВКС РФ освобождают 4 поселка в Алеппо, окружая бастион ИГИЛ (КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Кадры боев: Армия Сирии продвигается под Дамаском, уничтожая боевиков (ВИДЕО, КАРТА)

Сирийская Армия пытается выбить боевиков из окрестностей Дамаска и полностью восстановить контроль над всеми пригородами столицы, потерянными в 2012 году. Сирийская арабская армия продолжает атаковать позиции бандформирований в восточных пригородах Дамаска — Аль-Кабун, Барзе и Хараста. 42-ая бригада Республиканской гвардии САА в четверг начала наступление с ракетных и артиллерийских обстрелов позиций исламистской коалиции «Хайят Тахрир аль Шам», возглавляемой террористами «Джебхат ан-Нусры»*. Несмотря на интенсивность ракетных ударов, Сирийской арабской армии будет непросто штурмовать оставшиеся укрепленные городские кварталы в пригороде Аль-Кабун, которые до сих пор находятся под контролем боевиков «Хайят Тахрир аль Шам». Вероятно, правительственные войска будут предпринимать все более интенсивные попытки освободить восточные окраины Дамаска, с целью вынудить джихадистов сдать указанные районы. Появились кадры боев в Барзе и Аль-Кабуне. На видео правительственные войска продвигаются через прилегающие территории, а боевики публикуют кадры авиаударов ВВС Сирии по позициям банд в Барзе. Совсем недавно 4-ая механизированная дивизия САА совместно с Республиканской гвардией взяли под контроль три мечети в северо-восточной части района, продвигаясь все ближе к центру городка Аль-Кабун и в направлении ключевой электростанции. Аль-Кабун — это один из немногих сирийских районов столицы, контролируемый «исламистскими радикалами». Читайте также: Крах ИГИЛ у Пальмиры: Армия Сирии при поддержке ВКС РФ движется к Дейр-эз-Зору (+ВИДЕО, КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая огранизация

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Крах ИГИЛ у Пальмиры: Армия Сирии при поддержке ВКС РФ движется к Дейр-эз-Зору (+ВИДЕО, КАРТА)

За последние трое суток Сирийская армия при поддержке ВКС России освободила целый ряд важных объектов на окраине Пальмиры, создав тем самым буферную зону вокруг древнего города и продвигаясь в направлении Дейр эз-Зора. После освобождения «Пальмира Силос», холма Мустадира, районов Вади эль-Ахмар, Сабхат-аль-Мух, электростанции и газовых месторождений Мустадиры, САА достигла перекрестка Талила, который, как ожидается, вскоре будет взят под контроль. В четверг с севера от древнего города армейцы освободили газовые месторождения Пальмиры после короткого боя с террористами. При поддержке российских ударных вертолетов ВКС РФ 5-й армейский корпус САА прорвал оборону ИГИЛ вблизи недавно освобожденной горы Джабаль Мазар, проложив путь для освобождения газовых месторождений Пальмиры в этот вечер. После взятия пальмирских газовых месторождений и высот Джабаль-Мазар, Сирийская Арабская армия теперь успешно обеспечила безопасность северного фланга города. После освобождения важных гор к северу от Джабаль-Мазар, армейцы, скорее всего, сосредоточатся на восточной сельской местности у Пальмиры, где войска планируют вернуть себе стратегический перекресток Аль-Талила и газовые месторождения Арак. САА движется к Дейр Эз-Зор Передовые части САА, ведущие наступление к востоку от Пальмиры, находятся на дистанции чуть более 150 км от Дейр-эз-Зор. При этом следует учесть, что армия САР уже продвинулась на 70 километров с тех пор, как два месяца назад она была отброшена на авиабазу T4 (Тифор/Тияс). Восточные районы провинции Хомс состоят из малонаселенной пустынной территории, подконтрольной ИГИЛ. Российские ВКС способны наносить удары по террористам, не беспокоясь об ущербе гражданским лицам, которых в том районе практически нет. Наступление ведется силами, прежде всего, недавно сформированного и подготовленного российской стороной 5-ого армейского корпуса, частями 18-й танковой дивизии, воинскими формированиями «Военный щит», подразделениями аль-Бадия, Силами Национальной обороны, племенем аль-Шайтат. отрядами «Хезболлы» и некоторыми проправительственными иракскими военизированными формированиями. Однако, ведя наступление на восток вдоль шоссе Хомс — Пальмира, САА должна обеспечить защиту своих флангов от возможного нападения со стороны Восточной части провинции Хама. Для развития успешного наступления с целью освобождения Дейр-эз-Зор вооруженные формирования курдов также должны ускорить свое наступление на Ракку, тем самым вынуждая ИГИЛ перебросить силы из восточных районов Хомса для защиты своей столицы. По всей видимости, Сирийские войска попытаются захватить ключевой город Арак, расположенный вдоль шоссе М-20 между Пальмирой и Дейр-эз-Зором. Правительственные силы удерживают две части Дейр-эз-Зора: западные районы города и авиабазу Дейр-эз-Зор. Эти территории находятся в осаде уже течение трех лет. Недавно ИГИЛ* активизировало свои атаки на город, стремясь завершить его захват и тем самым высвободив силы джихадистов для выполнения задач в других регионах. Читайте также: ИГИЛ массово отступает: Армия Сирии и ВКС РФ гонят боевиков в пустыню под Пальмирой (КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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