Новости Украины и Новороссии 13 марта 2017

Молитва под дулами автоматов: «херои» АТО захватили Киево-Печерскую Лавру

«Угольная блокада» перестает волновать украинцев, хотя «ветераны Иловайского котла» и обещают со 2 апреля перекрыть все трассы международного значения. Нужно больше ада, поэтому «черти» захватили главную православную святыню — Киево-Печерскую Лавру. Причем, в самый разгар Великого Поста. «Оккупация» длилась 15 минут, но чувствуется, что это лишь разминка перед Пасхой, которую в этом году празднуют 16 апреля.

Пока «сектанты» непризнанного в православном мире «киевского патриархата» только сходили в храм на разведку. При этом адепты Филарета пришли «помолиться» в сопровождении боевиков с оружием и в балаклавах.

А начиналось все под видом мирной экскурсии: 200 волонтеров, снабжающих карателей на Донбассе приехали в Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник. Во время посещения Успенского собора они попросили сечевого священника отца Димитрия помолиться за Украину, украинцев и воинов, которые защищают ее. Прихожане и молящиеся заволновались, но «мирные активисты» быстро их успокоили, показав «калаши». В итоге, под дулами автоматов захватчики провели «молебен» в храме УПЦ МП.

Служба длилась чуть более 15 минут, но в ходе ее проведения отцу Димитрию пытались помешать двое служителей Московского Патриархата. Правда, верующие в балаклавах быстро объяснили им, что Лавра принадлежит народу Украины. Очень, очень знакомая ситуация. Помнится, в ходе госпереворота, когда мирные активисты захватывали здания администрации в Киеве, министерств и ведомств, Петр Порошенко тоже пояснял эти вторжения тем, что коммунальная собственность принадлежит всем, без исключения, украинцам. А потому они могут какать на парте КГГА и столоваться в Минюсте. Правда, теперь возмущенных тарифами «куян» из присутственных мест гонят пинками, но то такое…

«Это начало освобождения Лавры от московских фарисеев», — так прокомментировал вторжение на территорию монастыря экс-лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, в начале 1990-х предпринимавший попытку штурма обители.

Явно, что эта «разведка молитвой» мирно не окончится: в Украине нацисты давно ведут ползучее наступление на храмы Московского патриархата, избивая священников и поджигая церкви. И после АТО, где украинцы Днепропетровска убивают украинцев Донбасса, страну победившей гидности ждут религиозные кровавые войны, где православные будут уничтожать православных.

Ольга Талова, ИА «Антифашист»

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В Харьковской области прогнали блокировавших Донбасс с криками: “Фашисты! Майданутые!”

Полиция и местные власти Харьковской области не дали установить палатки участникам блокады, которые приехали в Купянск с намерением блокировать железную дорогу. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

“Благодаря активной позиции местной власти, ветеранов АТО, местных жителей, работников полиции ситуацию удалось урегулировать”, – говорится в сообщении.

12 марта в помещении Купянского отдела полиции блокадчики встретились с местными властями, полицией, прокуратурой, СБУ и железнодорожниками. Представители штаба блокады заявили, что хотят остановиться на территории станции Купянск-Сортировочный, чтобы блокировать движение поездов с углем из России.

Предложение активистов не нашло поддержки у властей, а в полиции им напомнили об ответственности за блокирование железной дороги.

“При этом около 14:00 возле железнодорожной дороги Купянск-Сортировочный группа радикально настроенных лиц из штаба блокировки, в количестве 30 человек, все же установила палатку с пунктом наблюдения”, – говорится в сообщении.

После этого на митинг против блокады вышли около 500 жителей Купянска – железнодорожники, представители общественности, депутаты местных советов, ветераны АТО. Также туда прибыли около 100 полицейских.

Участники блокады были вынуждены оставить территорию, свернули палатку и в сопровождении сотрудников полиции уехали.

Пострадавших в ходе митинга – нет. Движение поездов задержано не было.

В тоже время, “штаб блокады” пишет, что на место прибыли титушки и сторонники Добкина и Кернеса. Они выкрикивали в адрес блокадников слова “майданутые”, “бандеровцы”, “фашисты”. “Из-за превосходящего количества “титушек” и полиции, а также невозможности добраться до места событий народным депутатам было принято решение установить редут в Купянске на следующей неделе, заранее заручившись поддержкой патриотов Украины”, — говорится в сообщении.

Штаб блокады призывает патриотов, ветеранов и активистов Харьковщины, а также журналистов и патриотов со всей Украины, поддержать блокаду торговли на крови и оказать поддержку редута «Свободная Украина» на следующей неделе, об установлении которого будет сообщено заранее», — дополняют майданщики.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Украинским радикалам не дали заблокировать железнодорожный путь в Россию (ФОТО, ВИДЕО)

В Харьковской области представители так называемой блокады Донбасса попытались установить палатку и обустроить блокпост или, как они это называют, редут на железнодорожном полотне на станции Купянск-Сортировочный. Об этом 12 марта сообщили в облуправлении полиции Харьковщины. «Представители штаба блокады выражали намерение разместиться вместе с активистами на территории станции Купянск-Сортировочный, чтобы осуществлять слежение и блокирование поездов с углем, направляющихся с территории РФ. Эти намерения не нашли поддержки со стороны представителей местной власти, „Укрзализныци” и правоохранительных органов», — сообщили в полиции. «Несмотря на это, около 14:00 возле железной дороги Купянск-Сортировочный группа радикально настроенных лиц из Штаба блокады в количестве 30 человек все же установила палатку с пунктом наблюдения», — говорится в сообщении. На странице блокираторов в Facebook сообщение об установке блокпоста (редута) с фотографиями появилось около 16.00 мск в воскресенье 12 марта, но уже через полчаса было удалено. Читайте также: «Блокада Донбасса» добралась до Харьковской области (ВИДЕО) Против блокады железной дороги выступили и представители профсоюза железнодорожников. «Выразить свой протест против намерений „блокадников” вышли около 500 жителей Купянска — железнодорожники, представители общественности, депутаты местных советов, ветераны АТО. На место происшествия для установления всех обстоятельств выехало руководство ГУНП, Купянского отдела полиции и личный состав в количестве около 100 работников», — также сообщает полиция Харьковской области. В итоге радикалы покинули территорию станции, свернули палатки и уехали в неизвестном направлении в сопровождении сотрудников полиции. Справка РВ Купянск — крупный железнодорожный узел, в который входят станции Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный, расположен в одноименном поселке городского типа, в основном обслуживающем узел. Является остановочным пунктом пригородных поездов Купянск-Сортировочный, Парк Восточных прибытий. Купянск-Узловой связан железной дорогой со станциями Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасная, Купянск-Южный.

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«Первый канал» назвал представителя России на «Евровидении-2017»

В Киев на “Евровидение” от России отправится певица Юлия Самойлова — девушка, которая передвигается в инвалидном кресле.

26-летняя артистка была выбрана Первым каналом для участия в главном музыкальном конкурсе Европы.



Юлия Самойлова получила известность, впервые появившись на российском телевидении в третьем сезоне вокального шоу “Фактор А” — в 2013 году девушка поразила судей пронзительной песней и тем, что спела на шоу в инвалидном кресле. Юлия с детства и имеет I группу инвалидности по наследственному заболеванию. В 13 лет ей был поставлен диагноз “спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана”.



Сама певица рассказывает, что стала инвалидом после сделанной в детстве прививки от полиомиелита. На “Факторе А” Самойлова заняла второе место, а впоследствии стала участницей церемонии открытия Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году.

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Родственники силовиков поблагодарили представителей ЛНР за предоставленную встречу

Родственники силовиков поблагодарили представителей ЛНР за предоставленную возможность встречи и заявили о том, что по возвращению на Украину активизируют усилия по ускорению процесса обмена.

«Я приехала сюда посмотреть, как находится мой сын, жив ли он и здоров и, слава Богу, он жив. Здоровье у него не важное — у него астма, но находится в хороших условиях, чистый, купили ему и лекарства, за что я очень всем благодарна всем», — отметила мать удерживаемого Владислава Родионова Людмила. «Надеюсь только на то, что вот снова будут Минские переговоры, и вот с луганской стороны Ольга Анатольевна Кобцева, она умничка, и очень много делает для освобождения наших военнопленных и, в частности, моего сына. Спасибо ей и материнский поклон», — поблагодарила она. «Завтра будет ровно 10 месяцев как он в плену. У него маленький ребенок, которому пять лет. Я, конечно, все силы буду предпринимать: буду обращаться к нашим властям, к нашему президенту, к господам СБУ, которые занимаются освобождением военнопленных, чтобы побыстрее они (удерживаемые лица – примечание) вернулись домой», — добавила мать. «Я очень рада, что его увидала и передам родственникам, что он жив, здоров, в нормальных для этого заведения условиях», — отметила жена удерживаемого Сергея Гладкого Наталья. «Я думаю, если даже наши (Украины – примечание ) власти увидят, что мы посетили их, увидели воочию, у них не будет отпираний нам и говорить, что их там нет, что мы придумали что-то», — выразила надежду жена украинского военного. «Мы будем добиваться все вместе результатов и результатов положительных, а не так как нас сейчас (на Украине – примечание ) отфутболивают «, — добавила она.

Обмен удерживаемыми лицами является одним из основных вопросов Комплекса мер.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

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