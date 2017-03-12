Новости Украины и Новороссии 12 марта 2017

120 без вести пропавших найдены властями ДНР за год

Порядка 120 человек, которые ранее числились в списках без вести пропавших, за год были найдены Донецкой Народной Республикой. «Благодаря нашей работе, только за последний год (2016 — прим.ред.) мы смогли найти порядка 120 человек. Конечно, среди них есть погибшие», — заявила ДАН уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Морозова напомнила, что в вопросе поиска без вести пропавших Донецк также продолжает работу с Международным Комитетом Красного Креста, однако и ведет поиски самостоятельно. Читайте также: Черная пятница ВСУ: оккупанты несут большие потери «Даже мы у МККК черпаем некоторый опыт. Они нас направляют, учат. Если, как они предлагают, завести одну базу данных ДНК лабораторий, а МККК готовы взять это на себя, то число пропавших без вести сможет уменьшиться как и на нашей стороне, так и на Украине», — считает омбудсмен. По ее словам, весь процесс продолжает затягивать украинская сторона, которая «не берет на себя эти обязательства». «На данный момент наш спасательный круг в поиске без вести пропавших — МККК», — подытожила Морозова. Добавим, что, согласно обновленным данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, без вести пропавшими числятся 468 жителей Республики.

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Юникредит банк будет обслуживать людей с паспортами ЛДНР

Юникредит банк готов к обслуживанию клиентов с паспортами Донецкой и Луганской Народных Республик.

«В банке ко всем клиентам применяются единые требования по идентификации, в том числе по проведению стандартных проверок до принятия на обслуживание. Правила идентификации и проверки также касаются и документов, удостоверяющих личность. Если документ, удостоверяющий личность, признается на территории РФ и выдан с соблюдением требований закона, такой документ принимается», — сказал представитель банка.

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Топ-5 самых опасных химических заводов в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа

После заявления экспертов Организации Объединенных Наций об угрозе химической катастрофы из-за продолжения боевых действий, журналисты решили выяснить, какие предприятия несут наибольший риск для людей. Донбасс буквально набит промышленными объектами, которые могут стать источником техногенной катастрофы, но мы выделили пять самых опасных предприятий зоны АТО.

1. Донецкая фильтровальная станция

На первое место мы поставили Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), которая расположена “на нейтральной полосе” между Авдеевкой и Ясиноватой и находится в эпицентре боевых действий. Здесь на складах хранится хлор, который может оказаться чрезвычайно токсичным в случае его утечки в результате попадания снаряда (на основе хлора делают химическое оружие, которое применялось еще в Первую мировую войну).

Кстати, именно об этой опасности предупреждали эксперты ООН, подчеркнув, что 24 февраля 2017 снаряды попали в хранилище, где хранилось более 7 тонн газа хлорина. Речь шла именно о ДФС. И только по случайности контейнеры не пострадали.

Однако, если “случайность” повернется в другую сторону, то газообразный хлор и химические соединения, содержащие хлор в активной форме, могут стать причиной массовых отравлений. В самом легком случае у пострадавших может наблюдаться першение в горле, тошнота, кашель и головная боль. Но при сильном отравлении парв хлора могут обжечь дыхательные пути и привести к быстрой смерти в результате отека легких.

При этом ДФС находится в непосредственной близости от линии фронта. Формально ее контролируют силы “ДНР”, но, время от времени ее занимают и украинские отряды – например недавно ее захватили отряды Украинской добровольческой армии (неофициальные подразделения на базе бывших подразделений “Правого сектора”). В штабе АТО от их действий официально открестились, а неофициально – потребовали покинуть станцию.

2. Авдеевский коксохимический завод

Крайне небезопасным является и производство на Авдеевском коксохимическом производстве (здесь, к слову, работает 6000 человек), который тоже оказался в “горячей точке” донбасской войны и расположен на территории, подконтрольной Украине.

Уже многие месяцы предприятие балансирует на грани экологической и техногенной катастрофы. Из-за обстрелов постоянно возникают сложности с электроснабжением завода. Кроме того, в случае полной остановки коксового производства на АКХЗ может произойти залповый сброс неочищенных промышленных вод предприятия с содержанием вредных и ядовитых веществ (аммиака, фенолов, роданидов, смолы и др.), в сотни раз превышающих нормы предельно допустимых сбросов. Результаты для населения могут быть плачевными – острое отравление и в перспективе раковые заболевания.

А если снаряды попадут в работающие АКХЗ, то возможна настоящая беда. Экологи говорят, что кокс получают в специальных батареях, где без доступа воздуха нагревают уголь. Образуется очень много летучих продуктов, бензопиренов. Они дают острое отравление, в перспективе – раковые заболевания.

3. Донецкий казенный завод

Третье место в антирейтинге мы отвели Донецкому казенному заводу химических изделий (ДКЗХИ), который неоднократно подвергался очень сильным обстрелам. ДКЗХИ расположен в Донецке, который контролируется “ДНР”.

Самого завода как такового нет – еще до войны предприятие, производившее боеприпасы и оружие и расположенное на нескольких десятках гектаров, распалось на небольшие фирмочки, производственные площади которых оказались разбросаны по всей территории. В 2014 году после начала боевых действий территорию завода заняли сепаратисты. Здесь они устроили склады боеприпасов. Однако, после нескольких масштабных ударов по территории бывшего завода, склады были ликвидированы или перевезены в другое место.

Однако, главную опасность для жителей региона представляют не склады с боеприпасами, а ядерный могильник, который расположен на территории Донецкого завода и сооружен в 1958 году. Здесь перезахоронены 400 кубометров отходов, размещенных в 150 контейнерах. Еще в 1997 году в результате проверки оказалось, что могильник разгерметизирован – осела одна из плит, появилась трещина, которую тогда же залили бетоном. Однако, в последние пару десятков лет вопрос могильника даже не поднимался.

И если в него попадет снаряд, это может грозить региону реальной ядерной катастрофой. Для населения это грозит массовым отравлением, генетическими и раковыми заболеваниями. В то же время, эксперты говорят о том, что сама площадь могильника невелика и попасть в него довольно сложно: 10 м в ширину, 20 м в длину и 3 м в глубину, объем 600 кубометров. Железобетонные плиты покрыты гидроизоляционным слоем – рубероидом, смолой, цементно-асфальтной стяжкой.

4. Дзержинский фенольный завод

Еще один очень опасный объект – Дзержинский фенольный завод, расположенный в районе поселка Новгородское, который находится на линии разграничения на территории, контролируемой украинскими властями. На заводе, который расположен в очень нестабильной зоне, уже были пожары в результате попадания снарядов: например, в 2014 году здесь горели очистные сооружения.

Это предприятие химической промышленности, единственное на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового, пиридинового сырья, как побочных продуктов высокотемпературного коксования каменного угля. И, если взрыв произойдет на самом заводе, то загрязнению будет подлежать не только территория вокруг близлежащего города Торецка (бывший Дзержинск), но и Горловки, Енакиево, Донецкой агломерации.

В начале этого года первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг обратил внимание, что опасность представляет и хранилище химических отходов фенольного завода. “Оно зажато между позициями сторон только за 400 метров друг от друга”, – сообщил он. По его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь “в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена”.

5. “Стирол”

На пятое место мы поставили химический гигант “Стирол” в Горловке (подконтрольная “ДНР”), на котором в период работы находились резервуары аммиака, серной кислоты, а также запасы селитры, карбамида и другой опасной продукции. По словам руководства предприятия, а также самих работников, запасы аммиака и удобрений с завода давно вывезли. Сейчас предприятие не работает.

Однако, оставался технический аммиак в спецтрубопроводе, авария на котором не менее опасна. Аммиак и концентрированная серная кислота (также есть на заводе) образуют газовое облако. Все кто под него попадают, получают ожоги дыхательных путей. К тому же, если снаряды просто попадут в пустые заводские здания, склады и мощности, которых на предприятии очень много, все равно возникнет угроза появления отравляющего облака. Последствиями этого могут стать сильнейшие химические ожоги и смерть.

Виктория Венк

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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В Евросоюзе поставили условия по выборам на Донбассе

Местные выборы на Донбассе возможны в случае обеспечения свободного участия в них украинских партий и украинских средств массовой информации, которые должны освещать эти выборы.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

«Местные выборы могут состояться, когда необходимые условия для проведения выборов будут соответствовать критериям ОБСЕ. Это означает, что украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и участвовать в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность участвовать в кампании», – заявил дипломат.

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Украина готовится к боям в горах (ФОТО)

На днях военнослужащие 128 отдельной бригады ВСУ завершили боевые учения на высоте 900 метров над уровнем моря, на единственном на Украине горном военном полигоне возле села Ориховица на Закарпатье. Военные отрабатывали три разных легенды с использованием всех видов вооружения. В учениях принимали участие подразделения разведки, танкисты и пехота. В работе одновременно было задействовано 3-4 танка, которые постоянно меняли позицию, а не весь батальон. — Отрабатываем различные ситуации, выдвигаемся на броне. Все как на Востоке Украины. Здесь дают практику, чтобы солдат знал, как ему десантироваться с БМП, — комментирует командир взвода Сергей. На полигоне в Ориховице опасные склоны и крутые подъемы, грязь и камни под ногами. Сообщается, что тренироваться в таких сложных условиях военным необходимо, чтобы во время боя умело маневрировать. «Было несколько недель на отдых, после того как вернулись из зоны АТО, и вот теперь три батальона 128-й горно-пехотной взялись за боевое слаживание на полигоне. Тренировки проводят, чтобы новобранцы, которые недавно подписали контракт, переняли опыт у ветеранов», — прокомментировали учения в пресс-службе Министерства обороны Украины. Украина и США спланировали учения Sea Breeze — 2017. Учения Sea Breeze ежегодно проводятся в акватории Черного моря летом. Подготовку начали уже сейчас. Читайте также: Черная пятница ВСУ: оккупанты несут большие потери

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Осушили трубы: зачем Украина прекратила подачу воды в ЛНР

Украина прекратила подачу воды в ЛНР с обоих водозаборов, расположенных на подконтрольных ей территориях, — с Западной фильтровальной станции в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. С первой станции Киев обещает возобновить водоснабжение, устранив последствия якобы произошедшей аварии. В ЛНР заявляют, что официальных подтверждений причин приостановки подачи воды не получали. В республике подчёркивают, что были готовы к такой ситуации, заблаговременно нарастив объёмы добычи воды. Эксперты видят в случившемся продолжение курса на полную блокаду Донбасса. В 3:00 субботы, 11 марта, Украина без предоставления официальных документов прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции в ЛНР. Станция обеспечивала водоснабжение нескольких городов республики: Первомайска, Стаханова, Кировска, Брянки, Алчевска, Перевальска, Антрацита и Красного Луча. В ЛНР сообщили, что будут вынуждены изменить существующие графики подачи воды в города, а также порекомендовали жителям обеспечить необходимые запасы воды. В субботу днём Украина пояснила, что прекращение подачи воды в ЛНР произошло из-за аварии на магистральном водопроводе. Однако и после этого заявления власти ЛНР не получили официальных документов, подтверждающих существование обозначенных Киевом проблем с водоснабжением. При этом Украина пообещала устранить неполадки на Западной фильтровальной станции к вечеру 11 марта. «Планируемое окончание работ — 19:00 сегодня», — сообщил в субботу журналистам директор ГУП ЛНР «Лугансквода» Александр Авершин. Процесс вхождения в режим подачи воды займет ещё 10–12 часов, добавил Авершин: «Не ранее, чем завтра с 7:00–8:00 мы сможем говорить о том, что будет восстановлено водоснабжение в полном объеме при условии выполнения аварийных работ». Ранее, 6 марта, Украина перестала подавать в ЛНР воду с Петровской насосной станции, оставив без воды Луганск. Как отмечают в ЛНР, Киев до сих пор не назвал причину приостановки водоснабжения. «Официального подтверждения, почему это произошло и когда будет восстановлено водоснабжение, согласно условиям договора, нам не поступало», — заявил Александр Авершин. — В связи с этим мы увеличили добычу из собственных источников, которые расположены на территории города, и был немного пересмотрен график в сторону уменьшения. Этот график коснулся восточных кварталов и центра города». Таким образом, в течение недели Украина перекрыла поступление воды в ЛНР с обеих подконтрольных ей станций, снизив обеспеченность республики водой примерно на 20%. Так, в конце 2016 года с подконтрольной Киеву территории ЛНР в среднем получала около 45–50 тыс. кубометров воды в сутки, а на территории ЛНР «Лугансквода» добывала 215 тыс. кубометров. Читайте также: Украинские радикалы угрожают лишить Донбасс воды и электричества На предприятии отмечают, что готовились к такому сценарию. «Мы подготовились, насколько могли позволить наши водозаборы, к данной ситуации и увеличили добычу с Елизаветинского водохранилища, поэтому в Красный Луч, Антрацит объёмы поставляемой воды уменьшатся незначительно — не более 10–15%, объёмы подачи воды в Стаханов и Брянку сократятся на 30% от текущих объёмов, — рассказал Авершин. — Нами были выполнены работы по восстановлению скважин на Краснолиманском, Хорошанском, Славяносербском водозаборах. Также были восстановлены дублирующие нитки водоводов резервные, что позволило нам пропускать большие объёмы воды, и заменено насосное оборудование на вторых подъёмах. В связи с этим мы на сегодняшний день меньше ощущаем эту зависимость по ограничению». Руководитель «Луганскводы» также отметил, что при достаточном финансировании республика сможет полностью перейти на собственные источники водоснабжения. Опрошенные RT эксперты полагают, что реальные причины приостановки водоснабжения ЛНР едва ли связаны с аварией. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отмечает, что прекращение подачи воды может быть провокацией не подчиняющихся Киеву националистов. «Теоретически это могла быть и правда авария, но в таком случае хорошо бы было это доказать, — сказал RT Ищенко. — С другой стороны, Украина уже неоднократно устраивала водную, энергетическую и газовую блокаду в Крыму, и текущая ситуация укладывается в эту логику. Мы видим, как радикальные группировки развивают блокаду в разных направлениях: перекрывают поставки угля, товаров народного потребления. В конце концов, могут и людей перестать пускать. Всё это делается, чтобы в очередной раз показать бессилие Порошенко, который уже утратил контроль над вооруженными силами за исключением генералов в генштабе. Ведь спрос-то всё равно будет с президента, в том числе и со стороны мирового сообщества, которое может обвинить его в невыполнении Минских соглашений». О том, что проблемы с водоснабжением ЛНР могли быть спланированы, говорит и член Экспертного совета фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Леонид Поляков. «Украина ведёт гибридную войну против части своего же народа, и тут хороши и такие провокационнее методы, как блокада ж/д путей, захват фильтровальных станций или прекращение водоснабжения, — комментирует RT ситуацию Поляков. — При этом многие действия украинских активистов негласно поддерживаются Киевом, который дал им карт-бланш. Главная цель в этой войне — вернуть территории, поэтому даже если в действиях отдельных радикалов и есть перегибы, официальные власти могут закрывать на это глаза. С одной стороны они как бы выполняют Минские соглашения, с другой — тихой сапой душат население ЛНР и ДНР». Напомним, что проблемы с водоснабжением регулярно возникают и в ДНР. В начале марта в очередной раз перестала работать Донецкая фильтровальная станция (ДФС), обеспечивавшая водой Донецк, Авдеевку и еще несколько крупных населенных пунктов республики. В ДНР пояснили, что станция оказалась обесточена в результате миномётного обстрела со стороны украинских военных. Восстановить работу ДФС удалось 8 марта. Читайте также: Черная пятница ВСУ: оккупанты несут большие потери Даниил Ломакин

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Украина не выплатила зарплату за два месяца работникам трех предприятий, переведенных под юрисдикцию ДНР

Украина задолжала зарплату за два месяца работникам трех предприятий, переведенных под юрисдикцию ДНР. Сообщает Русская весна.

Сотрудники трех предприятий в ДНР, на которых было введено внешнее управление, недополучили зарплату за последние два месяца от прежнего руководства.

Об этом сегодня ДАН сообщила член Специального штаба по защите прав работников предприятий Ольга Позднякова.

«Мы уделяем пристальное внимание тому, чтобы со стороны украинского руководства была выплачена заработная плата людям за январь-февраль, — отметила Позднякова. — На сегодня есть задолженность порядка 13 млн гривен на двух подрядных организациях Енакиевского металлургического завода. Также долги имеются по шахте имени Засядько и Ясиновскому коксохимическому заводу».

Собеседница агентства подчеркнула, что решать вопрос оплаты труда планируется путем переговоров с украинским руководством этих компаний.

В частности, 13 марта представители Специального штаба намерены встретиться с дирекцией ЕМЗ и обсудить с ней вопрос выполнения обязательств перед рабочими.

Член штаба добавила, что, несмотря на временные затруднения с выплатой задолженности, все сотрудники предприятий, где введено внешнее управление, выразили готовность работать на Республику и переориентировать свое производство на Российскую Федерацию.

Накануне глава Федерации профсоюзов Республики Максим Паршин сообщал, что за минувшую неделю сотрудники Специального штаба провели встречи с трудовыми коллективами порядка 15 компаний, переведенных под юрисдикцию ДНР. Людей интересовала дальнейшая судьба их предприятий и вопросы задолженностей.

Напомним, что 27 февраля Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить блокаду Донбасса до 1 марта.

В связи с невыполнением требований было введено внешнее управление на 43 предприятиях украинской юрисдикции. Среди объектов хозяйствования такие промышленные гиганты, как Енакиевский металлургический завод и его макеевский филиал, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимический завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, «Концерн Стирол», предприятия компании ДТЭК, шахты им. Засядько и «Комсомолец Донбасса», Зуевская ТЭС.

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Украина возобновила подачу воды в Луганскую Республику

Украина возобновила подачу воды в ЛНР . Сообщает Русская весна.

Украина возобновила подачу воды в города Стаханов и Первомайск в ЛНР.

«По состоянию на 16.53 (17.53 мск) ремонтные работы были завершены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ремонтными работами объемы поставок воды были уменьшены с 1500 кубометров в час до 300 кубометров в час.

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Украина проводит на Донбассе антигенетическую операцию

Раньше они стеснялись говорить об этом открыто. Но после госпереворота киевские узурпаторы начали без всякого стеснения называть многие вещи своими именами. Сообщает Русская Весна.

Так, представители украинской оккупационной власти уже открытым текстом говорят о том, что у жителей Донбасса «неправильная генетика».

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