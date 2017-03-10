Новости Украины и Новороссии 10 марта 2017

Cемья главного антикоррупционера Украины живет в роскоши (+ФОТО, ВИДЕО)

Семья первого заместителя главы СБУ, возглавляющего Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, Павла Демчины владеет элитной недвижимостью и несколькими дорогими автомобилями. При этом, как сообщают журналисты программы «Следствие. Инфо», согласно электронной декларации за 2015 год, Демчина проживает в общежитии СБУ, у него нет собственного жилья и сбережений. Официально у главного антикоррупционера СБУ нет и собственного автомобиля. По данным журналистов, 35-летняя Ольга Воловчук, которая является гражданской женой Демчины, владеет 4 автомобилями и живет в загородном поместье в Петропавловской Борщаговке. В частности, в автопарке женщины обнаружены: Range Rover 2016 года выпуска, стоимостью около 100 тысяч долларов США, Mercedes-Benz 2016 года, цена которого также тянет не меньше, чем на $100 тысяч, а также Mazda (2014 года) и Peugeot (2012 года выпуска). «На территории имения на Петропавловской Борщаговке, с которого выехал внедорожник Воловчук, кроме большого 2-этажного дома, также расположены хозяйственная постройка, крытый бассейн и беседка. За похожие объекты в этом районе просят до 10 млн гривен», — говорится в расследовании. Отмечается, что дом не значится в публичном реестре недвижимости, официально установить его владельца практически невозможно. На вопрос журналистов о владельце дома Демчина ответил, что не знает, кому принадлежит недвижимость. Запрос журналистов к первому заместителю главы СБУ с просьбой объяснить происхождение имущества его семьи также остался без ответа. Также сообщается, что Воловчук владеет земельным участком, расположенным недалеко от их семейного поместья на Петропавловской Борщаговке, там активно ведется строительство. Мать чиновника пенсионерка Нина Демячина в течение последних лет стала владелицей 3-комнатной квартиры в киевской новостройке и дома на 170 кв. м в пригороде столицы. Читайте также: Украинский министр устроил громкий скандал с российскими журналистами (ВИДЕО)

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Власти Украины готовят стране отложенный шок

По требованию МВФ до конца марта украинские законодатели должны рассмотреть ряд законопроектов, которые существенно повлияют на социальную ситуацию в стране. Это законы о пенсионной реформе и обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Однако реальный негативный эффект от этих законов украинские граждане ощутят на себе через 10-15 лет, когда спросить за то, что произошло, будет уже не с кого.

Спасительный круг для тонущей экономики

В минувший вторник премьер-министр Украины Владимир Гройсман вместо традиционного поздравления женской части страны сообщил о печальном — о требованиях Международного валютного фонда (МВФ) по проведению пенсионной реформы и введению оборота земли, то есть ее продажи.

Транши МВФ Украине сегодня нужны как никогда. По подсчетам правительства, потребность во внешнем финансировании на нынешний год составляет пять миллиардов долларов. Минэкономразвития Украины прогнозирует приток иностранных инвестиций в 2017 году в размере двух с половиной миллиардов долларов, однако эксперты полагают, что можно рассчитывать максимум на два миллиарда долларов. А это означает, что где-то нужно найти еще три миллиарда долларов.

Кроме того, дополнительно, по мнению политолога Руслана Бортника, кредит сейчас нужен Украине из-за экономических проблем, возникших в результате блокады радикалами Донбасса и возникшего по этой причине разрыва хозяйственных связей с неподконтрольными территориями.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш в размере одного миллиарда долларов был получен в сентябре 2016 года.

А потом возникла заминка: из 11 так называемых законодательных «маяков», выставленных МВФ правительству Украины, смогли реализовать только три. Теперь под давлением внешних и внутренних обстоятельств, как считает Бортник, украинская власть в принципе «созрела» для выполнения взятых на себя обязательств. В 2017 году украинское правительство рассчитывает получить от МВФ еще 5,4 миллиарда долларов.

По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, несколько дней назад меморандум от Украины подписали президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Сам Данилюк в эти дни отправился в США, как сообщили в пресс-службе Минфина, для «финализации переговоров с Международным валютным фондом и обсуждения дальнейшей реализации программы реформ».

Туман вокруг пенсий

По оценкам правительства, дефицит Пенсионного фонда в 2017 году, который государство вынужденно покрывать из государственного бюджета, составляет 141 (по другим оценка — 142) миллиард гривен.

Это — 5,2 миллиарда долларов по курсу Национального банка Украины на сегодняшний день.

«Это колоссальная неподъемная цифра, и мы имеем план до 2024 года сделать все, чтобы этот дефицит был минимизирован», — заявил Гройсман.

Для постепенного понижения такого дефицита, как утверждают эксперты, есть только два пути — повышение пенсионного возраста или повышение пенсионных отчислений из зарплат работников.

Однако украинские чиновники, понимая всю социальную взрывоопасность пенсионной темы, утверждают, что повышение пенсионного возраста не состоится.

«У нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институтами», — заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью одному из украинских телеканалов.

По мнению экономического эксперта Андрея Блинова, сокращать дефицит будут, вероятнее всего, путем увеличения минимального стажа для получения пенсий и выплаты пенсий только неработающим пенсионерам. «Помните заявления Ревы (Министр социальной политики Украины. — Прим. ред.), что во всем мире пенсионеры либо работают, либо получают пенсию? Еще он допускал покупку недостающего трудового стажа», — спрогнозировал Блинов.

Однако, как подсчитали эксперты, на «покупку недостающего трудового стажа» может согласиться всего лишь полторы тысячи человек. И это никак не сокращает дефицита Пенсионного фонда.

А между тем закон о пенсионной реформе, согласно подписанному с МВФ меморандуму, должен быть принят до конца нынешнего марта. И требования МВФ, несмотря на заверения членов украинского правительства, как стало известно из украинских СМИ, довольно жестки. Повышение пенсионного возраста для мужчин должны вводиться по новому закону на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017-го. Для женщин — ежегодное повышение должно составлять шесть месяцев после 2021-го. По прогнозам МВФ, при такой системе к 2027 году мужчины и женщины на Украине будут уходить на пенсию в 63 года.

Кто выиграет от продажи земли

Еще больше законотворческого тумана с обязательствами правительства перед МВФ по поводу создания на Украине рынка земли. В настоящее время на продажу земли на Украине наложен мораторий, который не пыталось преодолеть ни одно правительство.

Премьер-министр Украины Гройсман в своем предпраздничном заявлении отметил, что оборот земель «должен быть введен в интересах граждан Украины». Однако в подробности предпочел не вдаваться.

«Сколько лет рынка земли у нас почти не существует на самом деле, де-юре. На практике он есть, земли покупаются, продаются, все происходит по серым, странным схемам», — приоткрыл тайну, известную всем, министр финансов Александр Данилюк.

«Серые схемы» продажи земли используется чиновниками, представителями власти для перевода, например земель сельхозназначения в земли жилищного строительства, долгосрочную аренду и так далее.

«Что касается продажи земли, то власть заинтересована в ней не меньше, а даже больше, чем МВФ, — утверждает бывший руководитель правительства Украины Сергей Арбузов. — Появление нового ликвидного рынка такого объема несколько оживит экономику, кроме того, позволит заработать миллиарды тем, в чьих руках сейчас находится государственная земля — нынешним чиновникам. С точки зрения интересов страны, продажа земли сейчас, без подготовки условий для этого, — преступление. Но для представителей власти — удобная возможность заработать на этом рынке».

Отсроченный шок

В целом новый Меморандум МВФ, который подписали президент, правительство и Национальный банк Украины, на самом деле не несет особых осложнений для проведения его через парламент.

«Никуда власть не денется. Даже либерализацию рынка земли, полагаю, можно провести через парламент, несмотря на довольно серьезную оппозицию к нему. Могут это сделать за счет голосов так называемого «болота» — депутатских групп и внефракционных депутатов, которым пойдут на уступки в каких-то других вопросах», — предполагает Бортник.

А экономический эксперт Андрей Блинов считает, что правительство и парламент оттянут кардинальное решение по принятию пенсионного и земельного законодательства, и тем самым будут удовлетворены и МВФ, и население, которое не сразу поймет, в чем дело.

«Думаю, в Верховную раду подадут некое предложение по земле, и это — вся задача на ближайшее время. Вряд ли власть давала серьезные обещания по скорому запуску земельного рынка», — полагает Блинов.

Что же касается реальных последствий принимаемых в парламенте решений, то они будут замаскированы под незначительные реформы и отстрочены по времени.

«Повышение пенсионного возраста правительство, скорее всего, замаскирует через повышение необходимого для выхода не пенсию минимального официального стажа, — заявил в интервью РИА Новости Арбузов. — В стране с огромной теневой занятостью и миллионами работающих за границей это будет означать, что значительное количество людей вовсе не получит право на трудовую пенсию. Таким образом, цель экономии в будущем средств Пенсионного фонда будет достигнута и без повышения пенсионного возраста. А население вряд ли сразу поймет, в чем подвох».

По мнению Арбузова, «при этом важно понимать, что все последствия принятых сейчас решений население в полной мере ощутит через годы. Так что правительство сейчас совершенно ничем не рискует — никто не выйдет протестовать против того, что коснется его лично через 10 лет».

Захар Виноградов, РИА

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Без царя в голове

Царь или республика (листовка), 1917

Гетмана Его Королевской Милости Войска Запорожского

Наш народ никогда не знал и не имел над собой царей и цари им не правили. Наш народ с давних времен жил так, что сам о себе заботился, сам для себя порядки устанавливал. И святой князь Владимир, что был один из первых украинских князей, и ранее его, а также и после него, наш народ сам себе князей выбирал, вместе с ними на вече законы устанавливал и порядки всякие везде заводил, войну объявлял и мирные условия составлял.Ясен пень, что царей не было, а усё было демократично и благолепно.Новгородский князь Владимир, демократично насовал взашей киевскому князю Ярополку и захватил киевское княжество, попутно натыкав киевских холопов мордой в навоз. Но это был же не царь!Польский король демократично избирался шляхетством, потом тыкал украинских холопов мордой в навоз. Но царя же не было!Польский король демократично назначал главу войска запорожского –и гетман тоже тыкал украинских холопов мордой в навоз. Но это был не царь!И никогда народ украинский царей не знал, пока проклятые москали не пришли. http://poltora-bobra.livejournal.com/12 71632.html – цинкPS. На заглавной картине подписание Люблинской унии, в результате которой значительная часть территорий составляющих современную Украину оказалась под властью Речи Посполитой и под прямой властью польского короля Сигизмунда II Августа.

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Болезнь прогрессирует: На митинге в Киеве заявили, что Россия угнетает бурятов в Донбассе

Россия засылает чеченцев и бурятов в Донбасс, чтобы сократить численность этих народов. Об этом на митинге в честь 203-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко в Киеве заявил председатель Украинской республиканской партии Сергей Джердж.



«В Российской Федерации ничего не изменилось. Народы угнетаются, эксплуатируются их недра. Россия цинично использует одни народы против других. На протяжении этих трех лет российско-украинской войны мы видим, что Россия в своей оккупационной форме засылает сюда бурятов и чеченцев, которые убивают украинцев. Цинизм России – в том, чтобы меньше чеченцев было в Чечне. Тогда ей легче проводить свою политику.



Россия навязывает нам федерализацию. Наш ответ – конфедерализация России. Мы должны способствовать тому, чтобы народы Российской Федерации получили свободу. Сто лет назад, в 1917 году в Киеве прошел съезд порабощенных народов России. Грушевский потом назвал этот съезд «золотым сном народов». Часть этих народов теперь получила независимость, часть еще борется за свою свободу.



Сегодня настало время создания международной антикремлевской коалиции, потому что Россия ведет войну со всем миром – в Украине, в Сирии, наращивает напряженность на Балканах, на Черном море… Россия вмешивается в политическую жизнь Франции, Нидерландов, Германии. Россия фактически начала войну против США, это кибервойна.



Поэтому настало время международной антикремлевской коалиции всеми методами способствовать тому, чтобы в России наступила фрагментация, конфедерализация, и народы России получили возможность быть свободными. Это кавказские народы, буряты, якуты, казанские татары – все должны иметь право на свободу», — огласил украинский политик далеко идущие планы западных покровителей Киева.

источник

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Перспективы ВМС Украины: чем будут командовать 13 адмиралов?

Так и не дождавшись от «побратымов» из беглого «Меджлиса» создания крымско-татарского военно-морского флота в составе ВМСУ, которое было анонсировано Джемилевым и Чубаровым после начала блокады Крыма в 2015 году, киевский режим наконец-то осознал, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, пишет «Журналистская правда». Первый заместитель командующего военно-морских сил Украины Андрей Тарасов рассказал о том, какими кораблями ВМСУ пополнятся в ближайшее время. Со слов Тарасова, семь единиц должны построить украинские предприятия — четыре артиллерийских катера типа «Гюрза-М», два десантно-штурмовых корабля «Кентавр» и одно судно специального назначения. С учетом той ожесточенной борьбы, которая идет между различными группировками «причастных» в МО Украины за возможность попила военного бюджета, можно предположить, что если эти семь кораблей и будут когда-нибудь построены, то Украине они обойдутся в стоимость ударной средиземноморской группировки США. О боевой эффективности этого набора посуды, относящейся к классу «чем ближе к берегу — тем больше шансов выжить», говорить не приходится. В чем же профит? Во-первых, тринадцати украинским адмиралам нужно чем-то командовать. Во-вторых, десантно-штурмовые «Кентавры» ВМСУ идеально подойдут для размещения крымско-татарской морской пехоты, которую Чубаров недавно обещал создать. Внимательный читатель скажет: «Извольте! Так ведь Чубаров и крымско-татарский военно-морской флот обещал создать, но его до сих пор нет. Где гарантия, что будет создана крымско-татарская пехота?» Нет такой гарантии. Точно так, как и нет гарантии, что «Кентавры» когда-нибудь, «в будущем», будут построены. А с Чубарова станется. Он еще много чего может обещать. Например, создание крымско-татарских ВКС или танковых бригад. Прокомментировал Тарасов и переговоры о передаче Украине кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО. По его утверждению, на финишную прямую вышли переговоры о передаче со стороны США патрульных катеров типа «Айленд» (Island). Читайте также: Украина получит морской хлам из США (ВИДЕО) В сентябре 2016 года Береговая охрана Грузии получила от США два таких катера 1991 года постройки, названных Ochamchire и Dioskuria. Чтобы оценить боеспособность «подарков», которые белые господа от щедрот своих сделали туземцам, достаточно вспомнить события августа 2008 года. Дареный антиквариат даже не вышел в море, а впоследствии следы Ochamchire потерялись в горах Кавказа, а Dioskuria была затоплена российскими военными прямо возле причала в Поти. Заместитель главкома ВМСУ Тарасов попытался успокоить публику, обратив внимание на то, что корабли во флотах стран НАТО содержатся в надлежащем состоянии, поэтому даже 20-летние единицы не теряют своей боеспособности. Но, уже давно не является секретом, что британский разработчик этих катеров — компания Vosper Thornycroft ограничила их назначенный ресурс 15 годами, а самому молодому из американских «подарков» перевалило за 25. Фейковая страна, фейковые адмиралы и такой же фейковый флот. Читайте также: США приступают к «летальному» перевооружению Украины * Меджлис – запрещенная в РФ экстремистская организация.

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Я пас ягнята за селом

Я пас.

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Киев. Хороший. Плохой. Странный. Забавный

Киев, я люблю тебя.

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Украина использует суд ООН для политизированных обвинений, — МИД России

Украина использует Международный суд ООН в Гааге в качестве площадки для озвучивания политизированных обвинений. Об этом заявили в МИД России. «Россия изложила свою позицию: Украина использует суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда; привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии; а также изложила объективную картину ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой министерства иностранных дел. Как ранее сообщала «Русская Весна», МИД Украины намерен представить в суде все дипломатические ноты, переданные России с начала конфликта в Донбассе. Читайте также: 600 страниц доказательств: чем Россия ответила на иск Украины в Гааге

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Украинские военные признались, что прикрываются людьми при боевых действиях

Председатель так называемой «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебровский в прямом эфире одного из украинских каналов признался, что украинские военные используют мирное население Авдеевки как живой щит.

«Если бы мы эвакуировали Авдеевку во время лютых морозов, то, безусловно, мы оголили бы ребят, которые стоят на «промке». По большому счету, была бы угроза захвата «промки» и Авдеевки российскими наемниками», — сказал Жебровский. «Если не будет работы в Авдеевке, в Мариуполе, то это приведет к сильным протестам местных жителей. Те, кто блокируют Донбасс, не хотят таких последствий просчитывать», — добавил он.

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Россия приедет и всем все раздаст

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