“ЦРУ внутри ЦРУ” ведет войну против Трампа.

... ли избрание Дональда Трампа к снижению международной ...поняли, что благополучие внутри России зависит от того... возможность начать информационную войну против нас, обвинять в...: будет ли ЦРУ мешать России осуществлять...этот сценарий всегда ведет к войне. Но если ...