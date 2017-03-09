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Новости Украины и Новороссии 09 марта 2017

10:55. 9 марта 2017 Просмотров - 612 Нет комментариев Опубликовал:

Активисты блокады Донбасса заявили об отказе повиноваться украинской полиции

Активисты блокады Донбасса заявили об отказе повиноваться украинской полиции

Т.н. «штаб» блокады Донбасса заявил об отказе выполнять распоряжение Нацполиции в бывшей Донецкой области Украины, которое запретило ввоз в область официально зарегистрированного оружия.

Об этом говорится в заявлении штаба в Facebook.

«Ограничения прав граждан, которые введены по желанию начальника Нацполиции в Донецкой обл. (Вячеслава Аброськина) незаконны и выполняться штабом не будут», — говорится в тексте заявления.

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Сильно топят

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Новости ужасов оккупации Крыма.

Жители Симферополя после потепления стали жаловаться на то, что в их квартирах слишком сильно топят. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в администрации города, подконтрольной России, заявил глава департамента городского хозяйства Андрей Демин, сообщают РИА Новости.

«При относительно теплой погоде температура теплоносителя оказывается избыточной. Однако стоит учесть, что в ближайшее время, примерно с 15 марта, по прогнозу, вновь намечается снижение температуры», – сказал Демин.

Он утверждает, что к настоящему времени поступило более 30 жалоб на горячие батареи. В свою очередь глава российской администрации Симферополя Геннадий Бахарев поручил руководству городского филиала «Крымтеплокоммунэнерго» на время потепления температуру теплоносителя снизить.

По информации мэрии, на данный момент отопительный сезон проходит в Симферополе в штатном режиме. За прошедшую неделю на теплотрассах никаких происшествий не зарегистрировано.

http://ru.krymr.com/a/news/28356987.html – цинк

PS. Мало того, что ” страна-агрессор” не дает замерзнуть украинскому Геническу http://m.ritmeurasia.org/news–2016-11-20–genichesk-malenkij-epizod-bolshoj-gazovoj-istorii-26950 из зловещих соображений, она это делает даже несмотря на чудесного мэра, который готов зубамы грызть тех, кто не дает замерзнуть жителям его города. Так еще и в самом Крыму ужасы “оккупации” не поддаются описанию, бедных pкрымчан, мечтающих мерзнуть как в свободном украинском Геническе, чрезмерно отапливают. Как прикажите жить в таких невыносимых условиях?

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Придурки во главе с Парасюком и Семенченко перечеркивают все наши старания — Чорновол о блокаде Донбасса

Придурки во главе с Парасюком и Семенченко перечеркивают все наши старания — Чорновол о блокаде Донбасса | Русская весна

В случае продолжения блокады Донбасса Украина потеряет 3% ВВП, заявила скандальная нардеп Татьяна Чорновол. 

«Не считаю инцидент, когда участники блокады начали бросать в меня яйца, достойным комментирования, не хочу опускаться до такой ерунды. Украина стала заложником людей, не разбирающихся в ситуации. Кого-то дергает за ниточки Курченко, кого-то — Путин. Если блокада Донбасса продолжится, мы потеряем 3% ВВП. А это наше финансирование оборонного сектора!» — отметила она.

По ее мнению, из-за участников блокады Донбасса, в числе которых нардепы Владимир Парасюк и Семен Семенченко, Украина попала в зависимость от России.

«Именно из-за действий блокадников Украина и попала в зависимость от России. Мы взяли под контроль предприятия на оккупированной территории. Это была хоть какая-то наша победа в гибридной войне. Разве это не наши предприятия, не наши шахты, не наш уголь? На подконтрольную Киеву территорию пошли поставки угля, налоги платились в государственный бюджет.

Только за прошлый год в казну попало 16 миллиардов гривен, часть этих денег шла на содержание нашей армии. Это была наша победа в гибридной войне. Мы этого добились. А придурки во главе с Парасюком и Семенченко, которые финансируются Путиным, перечеркивают все наши старания», — подчеркнула Чорновол.

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Туман в Киеве: люди задыхаются от едкого дыма (ФОТО, ВИДЕО)

Туман в Киеве: люди задыхаются от едкого дыма (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Жители Киева жалуются на туман, из-за которого тяжело дышать. Они предполагают, что смог в городе стоит из-за гари, причем жалуются обитатели разных районов украинской столицы.

«Смог, гарь на Позняках. Нам опять расскажут об „уникальном атмосферном явлении”? или признаются, что происходит на самом деле? дышать невозможно», — написал на своей странице в соцсети киевлянин Алексей Газубей.

«Такая же фигня в Броварах и в Щасливом», «Такой же туман с запахом гари и в Требухове», «Вонь и видимость на дорогах жесть просто… дальше в районе моста Патона машин вообще не видно — они тонут в тумане, на Гаванском затем та же фигня», — пишут другие комментаторы и выкладывают фотографии накрывшей Киев мглы.

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Туман в Киеве: люди задыхаются от едкого дыма (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Туман в Киеве: люди задыхаются от едкого дыма (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Новости Украины: В Одессе вандалы разрушили памятник жертвам Холокоста

В поселке Саврань Одесской области вандалы разрушили памятник жертвам Холокоста. Об этом сообщил директор регионального музея Холокоста Павел Козленко.

«Мемориал на Еврейском кладбище неизвестные разбили на мелкие кусочки, до самого мелкого кирпича», — сказал он.

По факту произошедшего проводится проверка.

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Тайна Климкина, секретное досье Гордона

Как Климкин едва не сделал заявление мирового значения и короткое поздравление украинским “СМИ”

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Метки: важное, компиляция
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