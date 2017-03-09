Новости Украины и Новороссии 09 марта 2017

В случае продолжения блокады Донбасса Украина потеряет 3% ВВП, заявила скандальная нардеп Татьяна Чорновол.

«Не считаю инцидент, когда участники блокады начали бросать в меня яйца, достойным комментирования, не хочу опускаться до такой ерунды. Украина стала заложником людей, не разбирающихся в ситуации. Кого-то дергает за ниточки Курченко, кого-то — Путин. Если блокада Донбасса продолжится, мы потеряем 3% ВВП. А это наше финансирование оборонного сектора!» — отметила она.

По ее мнению, из-за участников блокады Донбасса, в числе которых нардепы Владимир Парасюк и Семен Семенченко, Украина попала в зависимость от России.

«Именно из-за действий блокадников Украина и попала в зависимость от России. Мы взяли под контроль предприятия на оккупированной территории. Это была хоть какая-то наша победа в гибридной войне. Разве это не наши предприятия, не наши шахты, не наш уголь? На подконтрольную Киеву территорию пошли поставки угля, налоги платились в государственный бюджет.

Только за прошлый год в казну попало 16 миллиардов гривен, часть этих денег шла на содержание нашей армии. Это была наша победа в гибридной войне. Мы этого добились. А придурки во главе с Парасюком и Семенченко, которые финансируются Путиным, перечеркивают все наши старания», — подчеркнула Чорновол.

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