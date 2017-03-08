Синдром Дианы Шурыгиной или что пипл хавает.

Наверное, какая-нибудь девочка-подросток с незамутненным сознанием, увидев случайно очередной выпуск программы на Первом канале с Малаховым, куда он с энтузиазмом в который раз пригласил жертву изнасилования Диану Шурыгину, подумает с завистью: «Судьба ей улыбнулась, ее изнасиловали! Ей просто повезло!».

Цинизм всей этой истории с изнасилованной девочкой уже превзошел все самые немыслимые грани. Очередной выпуск малаховского ток-шоу был посвящен тому, какой славы смогла добиться Диана Шурыгина, благодаря изнасилованию. И это накануне 8 марта, женского праздника. И это не без зависти обсуждали мужчины. Блогеры, малоизвестные ведущие и т. д. Которые, судя по всему, тоже хотели быть изнасилованными, вернее стать такими же популярными любой ценой.

Впрочем, с изнасилованием этой девочки до сих пор ничего не понятно. Школьница из Ульяновска всегда в юбке длиной, что ее скорее нет, чем она есть, напилась в компании, уснула, а потом выяснилось, что стала жертвой сексуального домогательства. Причем сразу двумя парнями. Но первой как-то избежал наказания. Второму насильнику, студенту юрфака за связь с несовершеннолетней дали сначала восемь лет, потом, когда пошла шумиха, снизили до трех. И так до сих пор непонятно за что дали восемь, почем снизили до трех?

Симпатичный парень, который виноватым себя не считает и утверждает, что все было по обоюдному согласию. Хотя это согласие было подогрето алкоголем и наркотиками, да еще сама школьница к нему приставала. Так утверждает 21-летний молодой человек, отбывающий сейчас срок.

Странно себя ведет в эфире и отец девочки, говоря, что парень ошибся, что можно было договориться и как-то все решить по-другому. И это о преступнике-насильнике, несущем наказание за надругательство над его родной и единственной дочкой.

Не могу представить, чтобы отец реально изнасилованной девочки так бы рассуждал, да еще на публике. Думаю, ничего кроме желания отомстить за поруганную честь, надломленную психику своего ребенка у нормального отца не было. А тут…

Можно предположить, что как раз отец своего ребенка знает. Об этой девочке можно сложить однозначное мнение по ее видео, выложенному в соцсетях. Созревшая дива перед камерой ведет себя так, будто вчера вышла из публичного дома. Возможно, конечно, все это игра на публику, подростковое, наносное. Но и в эфире 1 канала девица тоже орет благим матом, огрызается буквально на всех, и явно жертвой насилия не выглядит.

Жертвами насилия выглядят все участники малаховского шоу. Неслучайно, одна девочка, сидящая в зале, сказала, что ей стыдно, за то, что она видит, и выбежала из студии. Кому точно не стыдно за происходящее, так это самой Диане Шурыгиной. Она в разговорах об изнасиловании чувствует себя вполне уверенно.

За несколько малаховских передач девочка нарастила ресницы, подкачала губешки, как замечают «поклонники». Вошла, так сказать, во вкус. Мама тоже меняет имидж, кося под дочь. Из блондинки вернулась к состоянию шатенки и стала выглядеть гораздо моложе. Девушки, и та, что помладше, и та, что постарше, уже привыкли жить на телеэкране!

Девушку Диану уже даже позвали сниматься в «Дом-2» когда она станет совершеннолетней. Но, кажется, этого делать не стоит, поскольку Первый канал по уровню своей пошлости эту программу давно переплюнул.

Сколько бы желающих ни находилось закрыть программу «Дом-2», она продолжала выходить всегда. Как обычно говорят все продюсеры подобного зрелища, если пипл хавает, значит этому должно быть место в жизни. Похоже, пипл привык хавать и кое-что похуже. История с Шурыгиной тому пример. За прошедший месяц имя Дианы Шурыгиной в российских СМИ и соцсетях упоминалось почти миллион раз. Ни одна звезда российского шоу-бизнеса, и ни один политик, кроме разве что Порошенко, с этим не может состязаться. Да еще ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. Вот о чем собственно и речь.

Помните, как в новогодние каникулы стали появляться разные петиции по поводу того, как надоели устаревшие звезды, дайте нам новых?! Вот, возьмите. На ваших глазах Первый канал взращивает такую звезду. Ей даже петь не надо, просто быть изнасилованной, махать приклеенными ресничками и надувать подкаченные губки и произносить сакральное «на донышке», показывая, сколько выпила в тот вечер.

Впрочем, таких фрикообразных гостей программы на Первом можно увидеть немало. И позиция их понятна. Их личные ценности весьма далеки от традиционных семейных, потому понятно почему они так оголтело стараются внушать отвращение к этому, еще по сути, ребенку, не обремененному ни знаниями, ни хорошим воспитанием, ни моральными ценностями.

Страшно на самом деле за эту девочку. Она уже поняла, что к чему. Говорят, за эфир у каналов просит не менее 100 000 рублей. Недавно сеть быстрого питания «Бургер Кинг», о чем мы уже сообщали, решила за счет Дианы сделать свою рекламу, используя ее образ. В официальной группе «ВКонтакте» «Бургер Кинг Россия» разместили вот такое «веселое» предложение: «Второй Биг Кинг бесплатно! Вы просили? Мы услышали!».

И когда в эфире Первого канала заговорили о неэтичности всего происходящего, Малахов скромно признался, что ничего не поделаешь, каждый думает, как сейчас можно заработать на Дианиной популярности. И в первую очередь об этом думает государственное телевидение! Как заработать на изнасилованной школьнице!

И ладно сама Диана, девочка пока еще с неокрепшим сознанием, которая в этой ситуации заработала целый капитал - запустила на YouTube собственный канал, который имеет уже несколько сотен подписчиков и около полумиллиона фолловеров в инстаграме.

К ней поспешили присоединиться все, кто мог. От депутатов Госдумы до рэперов из Ростова, записавшие клип в поддержку осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергея Семенова.

Присоединиться-то поспешили, а вот защитить эту девочку некому. Некому сейчас, на пике ее сомнительной славы, а потом желающих останется еще меньше. Семье Шурыгиных пришлось буквально бежать из родного Ульяновска. Такой силы ненависть смогли раздуть СМИ к Диане Шурыгиной и продолжают раздувать, делая себе популярность, что страшно представить. В соцсетях девочку не иначе как Шкурыгина уже не называют, ее преследуют и желают всего плохого. Осознает ли это сама Диана? Сомнительная слава быстро пройдет, а что останется?