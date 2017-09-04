Люди-саванты. Ключи к пониманию природы гениальности

всегда был в центре внимания ученых, но до сих пор вопросы, связанные с природой возникновения и механизмами этого редкого явления, остаются открытыми. Тем не менее, исследования в этой области могли бы не только помочь разработать новые эффективные методы реабилитации и интеграции детей с нарушениями психологического развития, но и обнаружить и развить скрытые способности у каждого человека.Синдромом саванта (от фр. savant – «ученый») называют состояние, при котором люди, имеющие нарушения развития, обладают выдающимися способностями в одной или нескольких областях знаний на фоне общей умственной неполноценности.Впервые термин «синдром саванта» был употреблен Д.Л. Дауном в 1887 г., ученый описал 10 пациентов-савантов, которые встречались ему за 30 лет работы в психиатрической больнице Ерлсвуда (Лондон, Великобритания). Он отверг некорректный и устаревший французский термин «idiot savant» – «ученый идиот», который предложил Э. Сеген, впервые описав савантов с научной точки зрения в 1866 г. в работе «Идиотия и ее лечение психологическими методами». С ХIX в. в научной и популярной литературе начинают встречаться упоминания о савантах.Пожалуй, самым известным и уже ставшим исторической личностью был, описанный Сегеном, – чернокожий раб, живший в семье американского полковника Бетьюна с 1849 по 1908 гг. Том был слеп и его словарь состоял не более чем из 100 слов, а до 5 лет он не говорил вообще, но уже в 13 лет виртуозно исполнял тысячи музыкальных произведений, стоило ему лишь один раз их прослушать, и создавал свои собственные пьесы.Его считали восьмым чудом света – Тома никогда не учили игре на фортепиано, но в детстве он часто слушал, как дочери полковника упражняются в игре на пианино, и в 4 года у него обнаружились феноменальные способности к музицированию, а в 6 он уже стал сочинять свои собственные произведения, к 8 заработал 100 тыс. долларов, к 11 давал концерты в Белом доме перед американским президентом.Он не только безошибочно имитировал когда-либо слышанные произведения, но мог играть, повернувшись к роялю спиной или одновременно исполнять несколько музыкальных произведений на разных роялях, напевая третий мотив. Хотя Сеген считал, что Том умственно отсталый, современные исследователи высказывают мнения, что его поведение было характерным скорее для аутизма.Американский психиатр, Д. Трефферт, занимающийся исследованиями этого явления, предложил, специфический термин для определения способностей савантов – так называемый остров гениальности, контрастирующий с общей несостоятельностью таких людей и являющийся вторичным образованием по отношению к нарушениям центральной нервной системы. Всего в научной литературе описано около 100 случаев савантизма, половина людей-савантов – наши современники.У 50% известных савантов диагностирован аутизм, остальные же имеют другие нарушения психического развития, при этом савантизм не всегда врожденный – он может быть приобретен вследствие черепно-мозговых травм, энцефалита, эписиндрома и даже деменции. В той или иной форме феномен встречается у одного из 10 аутистов и у одного из 2 тыс. людей с другими нарушениями.Гендерное соотношение частоты случаев также неравномерно – на одну женщину с синдромом саванта приходится от 4 до 6 савантов мужского пола. Коэффициент интеллекта таких людей редко выходит за пределы 40-70 баллов, однако в отдельных случаях интеллект остается сохранным (например, при высоко функциональном аутизме).В тех случаях, когда синдром саванта вторичен по отношению к различным формам психического дизонтогенеза, гениальные способности проявляются еще в раннем детстве, минуя предварительные фазы развития. Например, большинство савантов-художников никогда не учились живописи, но они идеально владеют методами изображения предметов, в то время как их сверстники пребывают на стадии изображения каракуль и точек.При этом сферы, в которых саванты демонстрируют свои умения, ограничены небольшой когнитивной областью: все они имеют феноменальную память, но обычно уже на ее фоне, до уровня гениальности, развиваются либо музыкальные, либо художественные способности, либо умения к сложным арифметическим подсчетам и вычислениям, реже – механические или способности к ориентации в пространстве, еще реже – лингвистические. Таланты савантов действительно непостижимы – они способны читать книги за считанные минуты, за секунду выдать результат умножения многозначных цифр, идеально исполнить симфонию Моцарта, услышав ее лишь однажды.Память савантов прежде всего отличается возможностью запоминать детали и частности, она конкретно-ситуативна, что порождает нарушения способности к селекции информации – наряду с главными признаками явлений они выделяют и второстепенные, что не позволяет им осознать суть явления в целом и обобщить жизненный опыт.Характерно, что память савантов, несмотря на безграничную глубину, лишена осмысляющего компонента – они могут запоминать огромные массивы информации, совершенно не понимания ее смысла, – этот симптом Даун назвал «вербальной адгезией» или словесным склеиванием. В пример он приводил одного из своих пациентов – мальчика, который прочитал и запомнил шеститомный труд «Закат и падение Римской империи», но при воспроизведении все время терял одну единственную строчку, даже не смотря на исправления врача.– самый известный савант современности. Именно его жизнь вдохновила сценариста фильма «Человек дождя» на создание экранного образа аутиста, обладающего незаурядной способностью к счету. Впрочем, сам Ким имеет мало общего с экранным героем, блестяще сыгранным Дастином Хоффманом, прежде всего потому, что не страдает аутизмом. При рождении у Кима Пика обнаружили многочисленные аномалии развития головного мозга: черепно-мозговую грыжу, гидроцефалию, деформацию мозжечка, отсутствие мозолистого тела.Диагноз, поставленный ему впоследствии, – «неспецифическое расстройство, обусловленное аномалиями развития»; исследователи пришли к выводу, что данная аномалия может быть связана с мутацией Х- хромосомы.Феноменальные способности Кима относятся к трем областям: мнемонистике, счету и музыке. Его память действительно выдающаяся – он прочел и знал наизусть около 10 тыс. книг, мог с точностью воссоздать карту любого американского населенного пункта, помнил все почтовые индексы и телефонные коды США, прочитывал страницу за 10 секунд, досконально знал историю музыки, включая биографии музыкантов, и без труда мог сказать, на какой день недели выпадет празднование Нового года через пару сотен, а то и тысяч, лет.Способности Ким демонстрировал с раннего возраста – научился читать в 1,5 года, а в 7 лет уже знал наизусть Библию. И вместе с тем дефициты психического развития не позволяют сомневаться, что полноценного функционирования в обществе он был лишен.Ким научился ходить в 4-летнем возрасте, до конца жизни обладал шаткой походкой и низким мышечным тонусом (последствия патологии мозжечка), не мог обслуживать себя в быту. В общеобразовательную школу путь для него был закрыт, и за обучение Кима взялся его отец, который опекал и всячески поддерживал развитие способностей сына. Определить истинный уровень интеллекта Кима оказалось непосильным заданием для специалистов, так как при тестировании он каждый раз показывал разные результаты с широким разбросом – от почти нормального интеллекта до глубокого слабоумия (в среднем IQ был равен 87 баллам).И все-таки способность Кима к абстрагированию была существенно сниженной – к примеру, переносный смысл пословиц остался за гранью его понимания, а мыслил он конкретными образами, что типично для людей с умственной отсталостью. Однажды, во время семейного обеда в ресторане, отец попросил Кима понизить голос, на что он в буквальном смысле сполз под стол, чтобы его голос звучал снизу.Пристрастия Кима к чтению ограничивались определенными темами (таких всего насчитывалось полтора десятка – например, история, спорт, религия, кино и др.), а техника была весьма необычной – правую страницу он читал правым глазом, а левую левым, при этом сама книга могла быть расположена даже вверх ногами. В отличие от большинства савантов-эйдетиков, также схватывающих информацию за считанные секунды, Киму было доступно понимание смысла прочитанного во многих случаях.Удивительно, что человек, казалось бы, лишенный способности к обучению, смог развивать свои таланты – к концу жизни теоретический интерес Кима Пика к музыке обрел практическое применение – он научился отлично играть на фортепиано, несмотря на проблемы с координацией движений, в том числе и партии других инструментов.Неврологи предполагают, что секрет гениальности Кима связан с отсутствием мозолистого тела, соединяющего полушария мозга. Возможно, мозг Кима выработал резервные каналы связи между полушариями. Эта аномалия довольно редкая, однако большинство людей, у которых она врожденная, не обладают сверхспособностями, но и не имеют умственного дефекта, а вот при перерезании мозолистого тела в зрелом возрасте у людей возникает «синдром расщепленного мозга».братья-близнецы, содержались в специальных учреждениях с 7-летнего возраста с различными диагнозами – от психотического расстройства до аутизма и тяжелой умственной отсталости – сопровождающимися стигмами дизонтогенеза: волчьей пастью, непропорциональным черепом, врожденной близорукостью, тиками. Братья как две капли воды походили друг на друга не только внешне, но и жестами, привычками, голосами, поведенческими проявлениями.В 60-х гг. они прослыли «календарными калькуляторами» и успели поучаствовать в многочисленных шоу, демонстрируя свой талант. Близнецы обладали неограниченной числовой памятью и могли моментально назвать, на какой день недели придется любая дата в пределах 40 тыс. лет. При этом коэффициент интеллекта их был равен 60 баллам, и элементарные арифметические операции были им недоступны.Считается, что их способность к вычислениям связана не с памятью, а с подсознательно выработанным алгоритмом календарных вычислений, основным механизмом которого было не оперирование с числами, а непосредственное их представление, визуализация (сами братья объясняли свои способности к вычислениям одной фразой: «Мы это видим»).Тем не менее, они с бесстрастностью документалистов монотонными голосами, похожими на безжизненные звуки, издаваемые компьютерной программой, могли со всеми подробностями поведать о любом событии, происходившем с ними когда-либо, однако не имели общего представления ни о ходе истории, ни о прожитой ими жизни. Кстати, знаменитый эпизод из фильма «Человек дождя», в котором главный герой моментально подсчитывает рассыпавшиеся зубочистки, взят из жизни Джорджа и Чарльза, и описывается Оливером Саксом, исследовавшим их способности.Братья любили играть в загадочную игру, называя друг другу попеременно простые числа (при том, что прямого способа вычисления простых чисел в природе не существует), смысл которой так и остался неразгаданным. В 37-летнем возрасте близнецов разлучили, посчитав, что их симбиотическая связь мешает приобретать новые навыки. Джордж и Чарльз действительно сумели обрести некоторую независимость и освоить выполнение простых работ, но, лишившись общения друг с другом и числами, они лишились и своих способностей.Подобное приключилось и с, аутичной девочкой, которая с 3-летнего возраста начала создавать графические рисунки лошадей с мастерством одаренного художника. Обычно в процессе развития способности ребенка к рисованию претерпевают изменения – все нормальные дети в своих рисунках проходят через стадию изображения каракулей, Надия же миновала этот этап – уже ее первые рисунки были созданы точными и уверенными линиями, по законам перспективы, с передачей игры светотени и индивидуальными чертами, которыми она наделяла всех персонажей своего творчества. В 7 лет девочку отдали в школу, где она начала проходить интенсивную речевую терапию. Надия действительно стала более социализированной, но ее способности к рисованию пропали.Ригидная фиксированность на одной теме характерна для аутичных детей, в том числе и для аутистов-савантов. Так, если Надия была одержима изображением лошадей, то художница-аутистка Джессика Парк рисовала только звездное небо и природные аномалии, а скульптор Алонзо Клемонс создает только скульптуры животных – ему достаточно 20 минут просмотра передачи «В мире животных», чтобы с поразительной точностью и элегантностью создать слепки увиденных зверей.Шотландский художник-аутистспециализировался на пейзажах, выполненных пастелью, которые он создавал по памяти, вспоминая когда-либо виденные уголки природы, морское побережье, дома и животных.Он не разговаривал до 11 лет, но, едва начав ходить, проявил большой интерес к рисованию. Удивительно то, что после операции по удалению катаракты Ричард ослеп, но это никак не отразилось на качестве его работ. Картины Вуоро коллекционировали Иоанн Павел ІІ и Маргарет Тэтчер.Замечательный художник из Великобритании, страдающий аутизмом, создает прекрасные зарисовки архитектурных сооружений, уличных сюжетов и панорам городов, в которых побывал. Стивен способен нарисовать точную панораму города после короткого полета на вертолете – он создал большие полотна с изображением Лондона, Нью-Йорка, Токио, Рима и других городов.Хотя ему сейчас 37, его способности к рисованию остались на том же уровне развития, что и в детстве (стоит ли говорить, что уже в 10-летнем возрасте Стивен владел этим мастерством практически на профессиональном уровне). В три года Стивену был выставлен диагноз раннего детского аутизма, он медленно физически развивался, сторонился других детей, почти не разговаривал до 6 лет, был склонен к стереотипному поведению, а его IQ равен всего 52 баллам.Впервые Стивен начал рисовать в 7 – тогда это были в основном машины (он и сейчас сохранил свое увлечение автомобилями, знает почти все марки и очень радуется, когда увидит на улице незнакомое авто), реже – животные и люди, но вскоре он переключился на архитектурную тематику. Обладая уникальной визуальной памятью, ему достаточно один раз взглянуть на здание, чтобы нарисовать его точную копию.Рисунки Стивена лишены символичности – в отличие от других детей, которые фантазируют в своих рисунках, он всегда рисовал то, что видел. Вместе с тем, художник не лишен способности к импровизации – иногда он может дорисовать в здании какие-то детали от себя, потому что «так красивее» или «удобнее». Кроме того, он обладает отличной моторной памятью и может повторить любое подмеченное движение, а также абсолютным слухом – услышав один раз песню, может повторить ее без ошибок.С детства Стивена не беспокоила сохранность его работ, и он запросто мог выкинуть только что нарисованный прекрасный вид одной из лондонских улиц. К похвалам он также абсолютно равнодушен, и лишь стараниями врачей и педагогов, которые всячески поддерживали талант юного художника, издатели смогли выпустить несколько альбомов его творчества.Многие саванты наделены музыкальным даром. Например, американский музыкантбыл рожден раньше срока. После того, как врачи диагностировали органическое поражение головного мозга, церебральный паралич, ретинопатию и глаукому, что привело к удалению глазных яблок, мать отказалась от ребенка. Лесли был усыновлен медсестрой, работавшей в больнице, где он появился на свет. Будущий музыкант научился самостоятельно передвигаться только в подростковом возрасте, тогда же обнаружились и его способности. Услышав однажды, как по телевизору передавали концерт Чайковского № 1, он неожиданно для всех следующей ночью сыграл его на пианино с мастерством выпускника консерватории.История англичанинаво многом схожа с историей Лесли Лемке. Он родился на сроке 25 недель, весил около 500 г и ослеп после кислородной терапии. Нарушения психического развития его столь серьезны, что он не в состоянии удовлетворить самостоятельно элементарные бытовые потребности, в 32 года его интеллект сравним с интеллектом 4-летнего ребенка.Способности Дерека обнаружились в 2-летнем возрасте, а в 4 года он уже давал полноценные концерты наравне со взрослыми коллегами. Имея абсолютный слух и феноменальную музыкальную память, он может сыграть музыкальное произведение, услышав его лишь раз, а за мастерскую способность к импровизации критики считают его одним из выдающихся джазовых музыкантов современности.Не многие знают, что сын нобелевского лауреата, японского писателя– тоже савант. Хикари Оэ родился с патологией развития головного мозга, подвергся серии операций по удалению черепно-мозговой грыжи, но ни умственная отсталость, ни эпилептические приступы, ни слабое зрение не помешали ему стать композитором. Хикари научился говорить лишь в 7-летнем возрасте (словарный запас его невелик и сейчас), в 11 начал заниматься музыкой и уже к 13 годам создал свое первое произведение. Рождение ребенка с особенными потребностями сильно повлияло и на творчество самого Оэ Кэндзабуро – образ сына неоднократно всплывает в его романах и всегда наполнен привязанностью и любовью.К талантам, проявляемым детьми с нарушениями развития, следует относиться очень бережно. Так, активные попытки социализации и обучения таких детей часто приводили к потере необычных способностей (как это было в случае Надии или близнецов Финнов), но вместе с тем они становились более адаптированными в обществе.Опыт же Кима Пика, Стивена Уилтшира и многих других савантов показывает, что при правильном отношении к таким детям, которое заключается в поддержке их одаренности, в течение жизни могут улучшиться не только творческие навыки, но и способности к общению, и даже развиться новые таланты. Дети-саванты, чувствующие поддержку родных и находящие признание своих талантов в обществе, мало похожи на обитателей специальных учреждений для инвалидов с печатью стигматизации на лице.В современной нейронауке существует точка зрения, что возникновение способностей савантов связано с вмешательством экзо-эндогенных патологических процессов в морфологию полушарий, а именно в межполушарную асимметрию. Как известно, с функционированием левого, ведущего, полушария связано абстрактно-логическое, вербальное, дискретное мышление, в то время как правое отвечает за пространственно-образное, невербальное, симультанное мышление, имеющее решающее значение для творчества. По результатам исследований, у большинства савантов левое полушарие в большей либо меньшей степени повреждено.Учитывая связь «правополушарного мышления» с эйдетизмом, музыкальными и художественными способностями, можно предположить, что правое полушарие компенсирует потери, которые понесла личность вследствие повреждения левого. Так, в ходе проведенных в 1975 г. пневмоэнцефалографических исследований были обнаружены повреждения левого полушария у 15 из 17 аутистов, 4 из которых обладали способностями савантов. Позднее данные о нарушениях функционирования левого полушария у аутистов по сравнению с более задействованным правым подтвердил Б. Римланд из Института исследования аутизма в Сан-Диего (США), проанализировав данные 34 тыс. людей с этим расстройством.Поражением левого полушария гарвардские ученые Н. Гешвинд и А.М. Галабурда объясняют, почему у мужчин чаще, чем у женщин, возникает не только синдром саванта, но также нарушения речи, гиперактивность и аутизм. Известно, что левое полушарие мозга развивается несколько медленнее правого и дольше остается уязвимым для нежелательных пренатальных влияний, а у эмбриона мужского пола более высокий уровень тестостерона может оказывать токсическое воздействие на развивающуюся нервную ткань. Таким образом, агрессивный тестостерон тормозит развитие левого полушария и провоцирует большую выраженность межполушарной асимметрии у мужчин.В связи с адаптационной теорией савантизма, особый интерес представляют клинические случаи возникновения сверхспособностей у людей, не имеющих нарушений развития, мозг которых подвергся воздействию различных постнатальных патологических факторов. Например, известны случаи развития художественных способностей у людей с различными формами лобно-височной деменции при которых в нейродегенеративный процесс оказывалось вовлеченным левое полушарие.Интересно, что у таких пациентов ослабоумливающий процесс приостанавливался, и когнитивные нарушения развивались с меньшей скоростью. Психолог Т.Л. Бринк из калифорнийского колледжа Крафтон Хилс (США) в 1980 г. описал клинический случай 9-летнего мальчика, у которого после пулевого ранения в область левого полушария возникли правосторонний паралич, мутизм и глухота, но развились выдающиеся способности в механике.Если развитие умственных способностей большинства детей зависит от действия множества факторов, в том числе и социальных, то таланты детей-савантов имеют биологический характер, их интеллект в той или иной степени изолирован и кристаллизован, что представляет значительный интерес для ученых, стремящихся найти биологические паттерны одаренности.Тот факт, что способности савантов могут быть обусловлены не только генетическими аномалиями, ставит перед учеными серьезный вопрос о возможности раскрытия мощного творческого потенциала в каждом из нас.Австралийские нейрофизиологи Б. Миллер и А. Снайдер при сканировании электромагнитной активности мозга нескольких савантов обнаружили, что у них была повышена электромагнитная активность левой височной доли. Здоровые люди при стимуляции левой височной доли обнаруживали кратковременное улучшение способностей к рисованию и математическим вычислениям, их креативность возрастала на 40%.Разработка специальных методов, нейропсихологических упражнений, направленных на стимуляцию работы «зоны гениальности» и большее задействование в мыслительных процессах правого полушария – актуальная тема для научных исследований, ведь вполне вероятно, что в каждом из нас дремлет скрытый талант.Ольга Устименко

Источник: nashaplaneta.su