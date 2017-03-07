Валентина Терешкова — в капсуле, во власти космической болезни (Der Spiegel, Германия)

С точки зрения пропаганды, полет «Чайки» — таким был позывной Терешковой — стал серьезным прорывом. После запуска первого спутника в 1957 году, а также после полета Юрия Гагарина в 1961 году этим достижением Советскому Союзу удалось нанести США очередной удар в борьбе за господство в космическом пространстве. Тем не менее с научной точки зрения, этот полет принес лишь разочарования, а вместе с ними — катастрофические последствия для других кандидаток в космонавты.

Королев в узком кругу якобы заявил: «При мне больше ни одной бабы в космосе не будет». Причем, слово «баба» скорее всего додумали журналисты, чтобы вообще можно было опубликовать эту гораздо более грубую фразу.

Валентина Терешкова — первая женщина в космосе: в капсуле, во власти космической болезни

В 1963 году в космический полет отправилась Валентина Терешкова, став первой в мире женщиной-космонавтом. Во время полета то и дело возникали сложности, так что начальник Терешковой лишь утвердился в своих предрассудках и больше не пускал женщин на борт космического корабля. Сегодня 80-летняя россиянка занимается политикой в правительстве Путина.

Пионерка космоса Валентина Терешкова навсегда обеспечила себе место в учебниках по истории. В июне 1963 года она 48 раз облетела вокруг Земли. Однако никаких существенных достижений космонавтка добиться не смогла, поскольку во время своего трехдневного полета она игнорировала указания главного конструктора космической техники Сергея Королева. 6 марта Терешковой исполняется 80 лет.

С точки зрения пропаганды, полет «Чайки» — таким был позывной Терешковой — стал серьезным прорывом. После запуска первого спутника в 1957 году, а также после полета Юрия Гагарина в 1961 году этим достижением Советскому Союзу удалось нанести США очередной удар в борьбе за господство в космическом пространстве. Тем не менее с научной точки зрения, этот полет принес лишь разочарования, а вместе с ними — катастрофические последствия для других кандидаток в космонавты.

Космическая болезнь и ошибки программирования

Королев в узком кругу якобы заявил: «При мне больше ни одной бабы в космосе не будет». Причем, слово «баба» скорее всего додумали журналисты, чтобы вообще можно было опубликовать эту гораздо более грубую фразу. Основной целью полета Терешковой являлось изучение влияния условий космической среды на работу женского организма, совершенствование системы управления космического корабля «Восток», а также съемка Земли и Луны. Параллельно с Терешковой на космическом корабле «Восток-5» полет вокруг Земли совершал Валерий Быковский.

Однако космонавтке с самого начала приходилось бороться с космической болезнью, и этот факт она, между прочим, скрывала от команды наземного контроля. Терешкова не следовала инструкциям по ориентации капсулы с помощью системы ручного управления, часами не реагировала на позывные, питалась не по запланированному рациону и жаловалась на давящую тесноту в капсуле. Она не могла делать записи, так как в суете сломала свои карандаши.

Пренебрежение запретами

К тому же она быстро поняла, что траектория полета капсулы ее космического корабля «Восток-6» была запрограммирована неправильно. Лишь на второй день полета она получила верные данные. Если бы этого не произошло, ее полет мог закончиться катастрофой, о чем Терешкова призналась лишь спустя десять лет. Королев якобы умолял ее не рассказывать об этой технической ошибке.

Кроме того, космонавт Валерий Быковский совершал свой полет вокруг Земли по более низкой орбите, так что визуальный контакт между двумя космическими кораблями был невозможен, а возможности радиосвязи ограничены.

К ужасу врача, Терешкова, приземлившаяся на парашюте в 620 километрах к северо-востоку от Караганды (Казахстан), раздала свою космическую еду местным жителям, а сама ела картошку с луком и пила кумыс, что было строго запрещено.

Большой синяк на носу, полученный при приземлении на парашюте, Терешкова скрыла под толстым слоем макияжа. На следующий день было инсценировано приземление для кино- и фотосъемки, которое впоследствии облетело весь мир.

Проблемы и неисправности, возникавшие во время полета Терешковой, для Королева стали приятным подтверждением его предубеждения, бытующего в России по сегодняшний день, о том, что женщинам в космосе делать нечего. Именно поэтому первый отряд космонавтов СССР, в который вошли 20 кандидатов на первый полет в космос, так называемый «Гагаринский набор», состоял исключительно из мужчин. В космосе в итоге побывали лишь четверо женщин-космонавтов. В действующем отряде космонавтов наряду с 33 мужчинами числится лишь одна женщина — и та ради оправдания.

Главный конструктор космической техники Сергей Королев после полета Терешковой расформировал женский отряд космонавтов и отменил все запланированные дальнейшие полеты женщин в космос. Лишь в 1982 году, спустя 16 лет после его смерти, став второй россиянкой, побывавшей в космосе, свой полет совершила Светлана Савицкая — в ответ на объявление США о планах в свою очередь отправить женщину в космос в лице Салли Райд (Sally Ride).

Терешкова идет в политику

После своего полета Терешкова избегала прессы, чтобы не приходилось лгать. За это она была вынуждена смириться со славой жеманной особы. Свое истинное призвание она, наконец, нашла в политике. Щедро награжденная, она пользовалась успехом прежде всего в странах Восточного блока, окончила, как и Гагарин, Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского и быстро сделала карьеру. Она стала депутатом Верховного Совета СССР и членом ЦК КПСС, главой Комитета советских женщин, а также членом многочисленных международных объединений.

После распада Советского Союза она возглавила Российский центр международного научного и культурного сотрудничества. В 1995 году Терешкова стала первой в истории России женщиной в звании генерал-майора авиации.

«Благодетельница» Валентина

В 2008 году, после двух безуспешных попыток получить мандат депутата Госдумы за вклад в развитие общественных движений, Терешкова стала депутатом областной думы своего родного города Ярославля от партии «Единая Россия», а вскоре и заместителем председателя. Через три года ей удалось перебраться в Госдуму в Москве.

Она решительно борется за интересы своих избирателей — будь то газификация в Ярославской области или укрепление берегов Волги в районе Рыбинска. Ранее направляли запросы в ЦК, а сегодня Терешкова обращается непосредственно к Путину. Президент, безусловно, понимает, чем обязан Терешковой. Кое-что от славы иконы космонавтики, все еще пользующейся в России огромной популярностью, достается и ему.

450 красных роз для президента

Сама Терешкова практически не делает публичных заявлений о Путине и его партии. Зато к 64-ому дню рождения Путина она отправила ему от лица всех депутатов Госдумы букет из 450 красных роз. Терешкова поблагодарила президента за его «неустанный труд» и обещала — прямо как в советские времена — работать вместе с ним на благо народа.

Незадолго до своей смерти в 2011 году Борис Черток нашел для Терешковой примирительные слова. Советский ученый, на протяжении долгих лет бывший ближайшим соратником Королева, намекая на ее неудачный полет, сказал ей о том, что в «общественной и государственной деятельности» она добилась «поистине космических высот».

Источник: nnm.me