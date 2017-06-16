Эй! Небо! Сними шляпу!
09:25. 16 июня 2017 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал: brahman
ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА. 1963 ГОД – СТАРТ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «ВОСТОК-6»
16 июня 1963 года первая в мире женщина-космонавт совершила одиночный полет в космос. Это достижение принадлежит Валентине Владимировне ТЕРЕШКОВОЙ, Герою Советского Союза, кандидату технических наук, профессору Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.ЖУКОВСКОГО, генерал-майору авиации.
Свой космический полёт Валентина Владимировна совершила на космическом корабле «Восток-6», её полет продолжался почти трое суток. Старт был осуществлен на Байконуре в 12 часов 29 минут 51 секунду. Продолжительность полёта составила 2 суток 22 ч. 50 мин., дальность – 1 млн. 971 тыс. км.
В.ТЕРЕШКОВА (позывной – «Чайка») на корабле «Восток-6» совершила 48 витков вокруг Земли. Параметры орбиты корабля: в перигее – 180,9 километра, в апогее – 231,1 километра, период обращения – 88,304 минуты. Вес корабля – 4713 килограммов. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием БЫКОВСКИМ.
Во время полета первая в мире женщина-космонавт вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере.
Генерал-лейтенант Николай КАМАНИН, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, так описал в своих воспоминаниях старт В.В.ТЕРЕШКОВОЙ:
«Подготовка ракеты, корабля и все операции обслуживания прошли исключительно чётко. По чёткости и слаженности работы всех служб и систем старт ТЕРЕШКОВОЙ напомнил мне старт ГАГАРИНА. Как и 12 апреля 1961 года, 16 июня 1963 года полёт готовился и начался отлично. Все, кто видел ТЕРЕШКОВУ во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал её доклады по радио, единодушно заявили: «Она провела старт лучше ПОПОВИЧА и НИКОЛАЕВА». Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта».
Известно, что в 1962 году во время поиска претенденток на первый полет в космос из сотен кандидатур вместе с Валентиной ТЕРЕШКОВОЙ были отобраны еще четыре: Жанна ЁРКИНА, Татьяна КУЗНЕЦОВА, Валентина ПОНОМАРЁВА, Ирина СОЛОВЬЁВА. Первоначально предполагался одновременный полёт двух женских экипажей, однако в марте 1963 года от этого плана отказались.
В истории полета Валентины Владимировны сохранилась фраза, произнесенная ею перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!» (изменённая цитата из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах»).
16 июня 1963 года первая в мире женщина-космонавт совершила одиночный полет в космос. Это достижение принадлежит Валентине Владимировне ТЕРЕШКОВОЙ, Герою Советского Союза, кандидату технических наук, профессору Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.ЖУКОВСКОГО, генерал-майору авиации.
Свой космический полёт Валентина Владимировна совершила на космическом корабле «Восток-6», её полет продолжался почти трое суток. Старт был осуществлен на Байконуре в 12 часов 29 минут 51 секунду. Продолжительность полёта составила 2 суток 22 ч. 50 мин., дальность – 1 млн. 971 тыс. км.
В.ТЕРЕШКОВА (позывной – «Чайка») на корабле «Восток-6» совершила 48 витков вокруг Земли. Параметры орбиты корабля: в перигее – 180,9 километра, в апогее – 231,1 километра, период обращения – 88,304 минуты. Вес корабля – 4713 килограммов. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием БЫКОВСКИМ.
Во время полета первая в мире женщина-космонавт вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере.
Генерал-лейтенант Николай КАМАНИН, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, так описал в своих воспоминаниях старт В.В.ТЕРЕШКОВОЙ:
«Подготовка ракеты, корабля и все операции обслуживания прошли исключительно чётко. По чёткости и слаженности работы всех служб и систем старт ТЕРЕШКОВОЙ напомнил мне старт ГАГАРИНА. Как и 12 апреля 1961 года, 16 июня 1963 года полёт готовился и начался отлично. Все, кто видел ТЕРЕШКОВУ во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал её доклады по радио, единодушно заявили: «Она провела старт лучше ПОПОВИЧА и НИКОЛАЕВА». Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта».
Известно, что в 1962 году во время поиска претенденток на первый полет в космос из сотен кандидатур вместе с Валентиной ТЕРЕШКОВОЙ были отобраны еще четыре: Жанна ЁРКИНА, Татьяна КУЗНЕЦОВА, Валентина ПОНОМАРЁВА, Ирина СОЛОВЬЁВА. Первоначально предполагался одновременный полёт двух женских экипажей, однако в марте 1963 года от этого плана отказались.
В истории полета Валентины Владимировны сохранилась фраза, произнесенная ею перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!» (изменённая цитата из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах»).
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com