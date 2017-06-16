Главная » История, Мировоззрение, Наука

Эй! Небо! Сними шляпу!

09:25. 16 июня 2017 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:
ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА. 1963 ГОД – СТАРТ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «ВОСТОК-6»

16 июня 1963 года первая в мире женщина-космонавт совершила одиночный полет в космос. Это достижение принадлежит Валентине Владимировне ТЕРЕШКОВОЙ, Герою Советского Союза, кандидату технических наук, профессору Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.ЖУКОВСКОГО, генерал-майору авиации.

0

Свой космический полёт Валентина Владимировна совершила на космическом корабле «Восток-6», её полет продолжался почти трое суток. Старт был осуществлен на Байконуре в 12 часов 29 минут 51 секунду. Продолжительность полёта составила 2 суток 22 ч. 50 мин., дальность – 1 млн. 971 тыс. км.

В.ТЕРЕШКОВА (позывной – «Чайка») на корабле «Восток-6» совершила 48 витков вокруг Земли. Параметры орбиты корабля: в перигее – 180,9 километра, в апогее – 231,1 километра, период обращения – 88,304 минуты. Вес корабля – 4713 килограммов. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием БЫКОВСКИМ.

Во время полета первая в мире женщина-космонавт вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере.

Генерал-лейтенант Николай КАМАНИН, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, так описал в своих воспоминаниях старт В.В.ТЕРЕШКОВОЙ:

«Подготовка ракеты, корабля и все операции обслуживания прошли исключительно чётко. По чёткости и слаженности работы всех служб и систем старт ТЕРЕШКОВОЙ напомнил мне старт ГАГАРИНА. Как и 12 апреля 1961 года, 16 июня 1963 года полёт готовился и начался отлично. Все, кто видел ТЕРЕШКОВУ во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал её доклады по радио, единодушно заявили: «Она провела старт лучше ПОПОВИЧА и НИКОЛАЕВА». Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта».

Известно, что в 1962 году во время поиска претенденток на первый полет в космос из сотен кандидатур вместе с Валентиной ТЕРЕШКОВОЙ были отобраны еще четыре: Жанна ЁРКИНА, Татьяна КУЗНЕЦОВА, Валентина ПОНОМАРЁВА, Ирина СОЛОВЬЁВА. Первоначально предполагался одновременный полёт двух женских экипажей, однако в марте 1963 года от этого плана отказались.

В истории полета Валентины Владимировны сохранилась фраза, произнесенная ею перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!» (изменённая цитата из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах»).

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: 1963, дата, космос, терешкова
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Средневековая Европа. Штрихи к портрету Часть 2
... история. Действительно ли широкополые шляпы были так непрактичны, или,...шерстяного колпака. Широкополые же шляпы стали носить роялисты в ..., в лесу дерьмо с неба не падает). Лишь к ...своим головным убором. Он снимал шляпу перед поклоном и приветствовал даму...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 февраля 2016
...Сирии, правительственные войска прикрывали с неба российская военная авиация. Если сирийцам...в этом музее под открытым небом кровавую современную войну с ... просмотрев пресс-конференцию, очередной раз снимаю шляпу перед переговорщиками и с российской...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
...плаще и широкополой шляпе. Подняв голову к небу, она замерла ...Посвящённые, занимайте свои места и снимайте маски... Мы здесь между своими...левом конце стола. Медленно снимая маску с ещё молодого,... произнёс он торжественно, медленно снимая маску с лица. Это был...
Племя Каина
...делам, озабоченно поглядывая на небо. За улицей Солнечной начинались...непонятным страхом. А хмурое небо и усиливающийся холодный ветер ... прячут лица под широкими шляпами и вуалью; такие, как...игра. Фальшивая и жестокая! - Снимите очки! – вдруг резко приказала ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... вещей. Удаление мозга снимает сексуальные запреты и побуждает...построить башню, которая достигнет неба. (Сходные чувства испытывал ...обе части которого (hat — шляпа, band — лента) имеют самостоятельное...она мертвый камень в небе. Интуитивное мышление вполне ...
Свеча над пропастью
...четкостью форм, устремленными в небо куполами; оно отражало величие...На ней – женщина в шляпе и облегающем трико. И...умелые, необыкновенно ласковые руки снимают усталость, освобождают от ...непогода усилилась, по черному небу проносилась молния, дождь хлестал...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>