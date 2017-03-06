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Валентина Терешкова:”Вместо приземления был заложен подъем орбиты…”

21:09. 6 марта 2017 Просмотров - 154 2 коммент. Опубликовал:

Валентина Терешкова:"Вместо приземления был заложен подъем орбиты..."

Её постоянно рвало в полёте, при приземлении она сильно ударилась головой, но не это было самое страшное.

"В корабле был допущен просчет — он был сориентирован так, что вместо приземления был заложен подъем орбиты, в результате чего я бы не смогла вернуться обратно на Землю. Эту ошибку в первые же сутки я заметила и доложила Сергею Павловичу Королеву, а он и Юрий Гагарин держали со мной связь. Это позволило решить проблему", — спустя много лет, наконец рассказала Валентина Терешкова то, что просили её держать в тайне.

Как позже выяснилось, Терешкова во время полета и в самом деле чувствовала себя неважно. "На вторые сутки появились ноющие боли на правой голени, а на третьи сутки это уже беспокоило. Гермошлем мешал, давил на плечо. Шлемофон давил на левое ухо. Поясные датчики мне не мешали. Под датчиком на голове ощущались зуд и боль", — сообщила она по прилете в своем докладе.

Кроме того, проблемы были и с пищеварением. Как призналась Терешкова, ее тошнило — "из-за пищи, а не из-за вестибулярного расстройства": "Хлеб очень сухой, я его не ела, хотелось черного хлеба, картошки и лука".

Правда, сама Терешкова не любит говорить о трудностях полёта, не нравится ей, что пишут об этом в прессе:"Если бы мне было так плохо, как говорят, разве смогла бы я выполнить намеченную программу?"

Правда, приземление тоже прошло не совсем гладко. После катапультирования Терешкова увидела под собой озеро. Его требовалось перелететь, отрегулировав место приземления парашютными стропами, но силы были на исходе:

"Никогда не забуду: подо мной огромное поле, рядом — озеро. И я думаю: «Неужели приводнюсь?» Одну-единственную женщину запустили в космос, и та в озеро угодила. Но был очень сильный ветер, и меня отнесло в сторону. Это сейчас спускаемый аппарат еще находится в воздухе, а вертолеты уже вокруг него летают. Тогда нам нужно было по рации при помощи азбуки Морзе сообщить о своем местонахождении".

Валентина Терешкова:"Вместо приземления был заложен подъем орбиты..."

Валентина Терешкова:"Вместо приземления был заложен подъем орбиты..."

Через несколько дней Терешкова получит замечание за то, что, совершив посадку, раздала местным жителям, окружившим ее, все бортовые запасы продуктов, а сама пила кумыс и ела пищу, принесенную казахами. И это после трех суток голодания! Кроме того, она попыталась прибраться внутри аппарата. Эти действия исказили истинную картину (нарушена чистота эксперимента), и ученые были лишены возможности объективно оценить состояние Терешковой и обстановку внутри корабля.

А я вот понимаю это: настоящая женщина первым делом постарается навести порядок, а то перед людьми стыдно! :)

Сегодня у Валентины Терешковой день рождения! Ура ей!

Валентина Терешкова:"Вместо приземления был заложен подъем орбиты..."

Валентина Терешкова:"Вместо приземления был заложен подъем орбиты..."

Валентина Терешкова:"Вместо приземления был заложен подъем орбиты..."

После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 37 31
    Ленинградец 6 марта 2017 в 21:24 Ссылка Пометить
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    Кабы знали какая из неё гадюка взрастёт – послали бы не в космос, а в чёрную дыру. Была бы действительно первой женщиной в космосе, а в памяти и истории останется как предательница Советской Родины и единоросска – представитель партии режима геноцида.

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    • 206 159
      Антонина Ленинградец 6 марта 2017 в 22:07 Ссылка Пометить
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      Зачем же так грубо? Большинсво избирателей не поняло накануне выборов что ЕР переродилась, а точнее созрела (медных труб большинство не выдерживает) до бездумного “единения” с лидерами, которые автомоторно приседают перед гнилой идеологией… В.В. за пару месяцев до выборов пытался предостеречь “электорат”, дистанцировавшись от ЕР, но за нашими заедиными СМИ его не услышали. А ЕР всё пела что они партия президента. Перед выборами он с ними просто беседовал как с любой партией, выражая надежды… И с нею же (ЕР) пошли не только Терешкова, но и более зрелые человеки. Будем надеяться на перелом в “погоде” благодаря агонизирующему западу и зрелым русам в ЕР

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