Новости Украины и Новороссии 06 марта 2017

В своем интервью для канала PolitWera известный политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал, почему Петр Порошенко не принимает никаких решений о снятии блокады с Донбасса.

«Авакову, который говорит, что у него нет приказа, никаких дополнительных полномочий для того, чтобы наводить порядок не надо. Это точно так же, как министру внутренних дел при Януковиче генералу Захарченко не нужны были никакие дополнительные приказы и полномочия для того, чтобы прекратить беспорядки на улицах. Это обязанность милиции.

Точно так же Захарченко не надо никаких приказов и полномочий, чтобы прекратить нарушение закона и блокаду. Это все равно, что вас будут на улице убивать, а когда у милицейского патруля спросят, почему не остановили, они скажут — приказа не было. Соответственно, Аваков просто ждет и ничего не предпринимает, ему это не надо, потому что, если Порошенко отдаст приказ на разгон, то таким образом он спровоцирует кровопролитие и виноват будет Порошенко.

Все скажут, что вот теперь кровавый режим Порошенко напал на благородных патриотов. Порошенко хотел бы, чтобы они сами провоцировали кровопролитие, поэтому на них нападали с дубьем, кольем, чтобы они немножко постреляли в ответ. Но они тоже не дураки — не стреляли. Сейчас практически так: кто первый прольет кровь, на того можно и вину повесить, что вот они разжигают гражданскую войну в то время, как войну Украина и так ведет. Поэтому Порошенко молчит.

Запустили вот этих вот ахметовских наемников, чтобы разогнать, — у тех не получилось. МВД, все силовики — все тихонечко убрали руки, ждут, потому что они на стороне порошенковских оппонентов. По большому счету у Петра Алексеевича выбор не большой, ему давно надо было начать досрочные выборы и быстренько линять из страны.

Но хочется побольше украсть. Кроме того, бежать-то некуда. Поэтому пока он сопротивляется и судя по тому, что бежать некуда, и будет сопротивляться до конца. Ну, посмотрим, может, найдет какое-нибудь себе местечко тихое».

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