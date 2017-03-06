Новости Украины и Новороссии 06 марта 2017
- 05:42 На Украине заявили о решении проблемы с блокадой ж/д сообщения из России.
- 01:10 Как стать крутым ведущим.
- 00:00 Почему умолк Порошенко? — мнение Ростислава Ищенко (ВИДЕО).
- Вчера 23:56 Киев: активисты из «Национального корпуса Азова» приехали домой к главе Соломенского суда.
На Украине заявили о решении проблемы с блокадой ж/д сообщения из России
фото из открытых источников
Ситуация с блокированием железной дороги в городе Конотоп Сумской области, через который проходит магистраль Москва – Киев, урегулирована, сообщили в компании «Укрзализныця» (Украинские железные дороги).
«Участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокировки», – говорится в сообщении на сайте компании.
При этом, как сообщили в пресс-службе компании, железнодорожники пообещали инициаторам блокады ежемесячно предоставлять информацию о перевозимых грузах между Украиной и Россией.
Сообщается, что в переговорах по урегулированию этого вопроса участвовали железнодорожники, представители правоохранительных органов и депутаты Верховной рады.
В компании отметили, что проблема решена оперативно, существенных сбоев в графике движения поездов не было. На движение пассажирских поездов блокада не повлияла.
Напомним, в субботу устроившие торговую блокаду Донбасса радикалы организовали новый блокпост в Сумской области Украины, чтобы помешать прибытию составов с углем из России. В воскресенье сторонники блокады выступили с заявлением, в котором озвучили свои требования.
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Как стать крутым ведущим
Мастер-класс.
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Почему умолк Порошенко? — мнение Ростислава Ищенко (ВИДЕО)
В своем интервью для канала PolitWera известный политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал, почему Петр Порошенко не принимает никаких решений о снятии блокады с Донбасса.
«Авакову, который говорит, что у него нет приказа, никаких дополнительных полномочий для того, чтобы наводить порядок не надо. Это точно так же, как министру внутренних дел при Януковиче генералу Захарченко не нужны были никакие дополнительные приказы и полномочия для того, чтобы прекратить беспорядки на улицах. Это обязанность милиции.
Точно так же Захарченко не надо никаких приказов и полномочий, чтобы прекратить нарушение закона и блокаду. Это все равно, что вас будут на улице убивать, а когда у милицейского патруля спросят, почему не остановили, они скажут — приказа не было. Соответственно, Аваков просто ждет и ничего не предпринимает, ему это не надо, потому что, если Порошенко отдаст приказ на разгон, то таким образом он спровоцирует кровопролитие и виноват будет Порошенко.
Все скажут, что вот теперь кровавый режим Порошенко напал на благородных патриотов. Порошенко хотел бы, чтобы они сами провоцировали кровопролитие, поэтому на них нападали с дубьем, кольем, чтобы они немножко постреляли в ответ. Но они тоже не дураки — не стреляли. Сейчас практически так: кто первый прольет кровь, на того можно и вину повесить, что вот они разжигают гражданскую войну в то время, как войну Украина и так ведет. Поэтому Порошенко молчит.
Запустили вот этих вот ахметовских наемников, чтобы разогнать, — у тех не получилось. МВД, все силовики — все тихонечко убрали руки, ждут, потому что они на стороне порошенковских оппонентов. По большому счету у Петра Алексеевича выбор не большой, ему давно надо было начать досрочные выборы и быстренько линять из страны.
Но хочется побольше украсть. Кроме того, бежать-то некуда. Поэтому пока он сопротивляется и судя по тому, что бежать некуда, и будет сопротивляться до конца. Ну, посмотрим, может, найдет какое-нибудь себе местечко тихое».
Читайте также: Семенченко бросает открытый вызов «собачьей будке Порошенко»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киев: активисты из «Национального корпуса Азова» приехали домой к главе Соломенского суда
Активисты из «Национального корпуса» приехали домой к главе Соломенского суда Людмиле Шереметьевой и призвали ее прибыть на рабочее место для разблокировки судебного заседания в отношении главы ГФС Романа Насирова.
«Она дома. Мы передали ей просьбу прибыть в суд … Готовы обеспечить ей транспортировку в суд», — отметили активисты.
Согласия выехать вместе в суд Шереметьева пока не дала, при этом заявила, что вызовет полицию. Часть активистов остается возле ее дома.
К оглавлению | Источник: news-front.info