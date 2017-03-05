Новости Украины и Новороссии 05 марта 2017

Глазьев: Мне нацисты не интересны

Перевод принадлежавших украинским олигархам предприятий под внешнее управление в ДНР и ЛНР не сходит с первых полос СМИ. Тем более что руководство народных республик само поддерживает огонь под этой горячей темой: недавно лидер ДНР Александр Захарченко заявил, что Донбасс сам объявляет блокаду Украине. А самой ей предрек не более 60 дней существования.

Глазьев: не имею отношения

Менее горячее, но зато более пристальное внимание специалистов привлекло то, как грамотно и эффективно был произведен перехват руководства над предприятиями. Только утром 1 марта раздалось два-три голоса о том, что никакого захвата нет, что, мол, ультиматум Донецка и Луганска оказался фейком. Однако уже на следующий день подобные голоса пропали, зато на Украине стали прикидывать перспективы очередного обрушения гривны. И, как водится, искать виновных. Как водится — в России.

А раз дело касается экономики, и раз оно сделано грамотно, то кого надо искать за кулисами? Правильно! Советника президента РФ Сергея Глазьева.

Но…

«Проблемы имущественных отношений на территории ДНР и ЛНР — это исключительно их внутренний вопрос, который они решают, насколько мне известно, абсолютно самостоятельно. Я давно не занимаюсь украинской тематикой и никакого отношения к вопросам формирования экономической политики, имущественных или любых других вопросов не имею», — опроверг в разговоре с Царьградом причастность к событиям в Донбассе Сергей Глазьев.

«Эти люди занимаются всем самостоятельно», — подчеркнул он.

«Что касается моей сферы деятельности, то она ограничивается вопросами Евразийской экономической интеграции, от которой Украина отказалась, — добавил советник президента России. — С тех пор как на Украине произошел государственный переворот и власть захватили нацисты, эта тема выпала из сферы моей деятельности, и начиная с 2014 года я никакого отношения ни к украинскому направлению, ни к работе с ЛНР и ДНР не имею».

Украина: запутавшаяся во всем

Упреки одному из ключевых русских экономистов со стороны Киева сыплются довольно часто — чем более жалко выглядит народно-хозяйственное положение Украины, тем чаще.

Так, недавно человек, именующий себя генпрокурором Украины (по выражению Сергея Глазьева), гражданин Луценко Ю.В. обвинил советника русского президента в том, что тот якобы вел в начале 2014 года телефонные разговоры по поводу Крыма и юго-востока Украины. Луценко утверждал, что на записях Глазьев обсуждает подготовку референдума в Крыму, а также организацию беспорядков в Донецке, Одессе и Харькове.

«Я бред нацистских преступников комментировать не буду«, — отрезал в ответ Глазьев.

На самом деле русский экономист подчас высказывался по поводу состояния украинской экономики. Но — как он и подчеркивает — в рамках темы, которой занимается. То есть интеграции на постсоветском пространстве.

«Многие говорят, что мы проигрываем в мягкой силе, — в частности, отмечал он на юбилейных «Научных чтениях», посвященных 20-летию Института стран СНГ. — Я бы сказал, что все гораздо сложнее. Мы проигрываем на части нашего постсоветского пространства гибридную войну, которая против нас ведется, против России прежде всего. Наш противник мягко стелет, как говорится, но спать приходится несчастным людям, которые попали в его интеграционные объятия очень жестко».

В этом контексте он упоминал и Украину: «Фактически то, что мы видим под вывеской «европейская интеграция», — это подписание соглашений об ассоциации с ЕС, это фактическая принудительная перестройка Украины, которая, по сути, сегодня является оккупированной территорией, лишенной легитимных органов власти, где главным действующим лицом является американский посол, и никаких реальных полномочий у украинского правительства, парламента в действительности нет.

Украине навязано совершенно позорное соглашение об ассоциации, при котором местное правительство лишено каких-либо суверенных функций в области торгово-экономических отношений и вынуждено просто слепо выполнять директивы Брюсселя. А в политической части вместо даже исполнения директив просто идет прямое принуждение, где национальные интересы Украины абсолютно никого не волнуют».

А что касается Донбасса…

Что касается Донбасса, то Сергей Глазьев высказался скорее скептически про перевод властями Донецкой и Луганской народных республик украинских компаний под внешнее управление.

«Не считаю, что данная мера правильная в нынешних обстоятельствах, потому что поддерживать прибыльную работу сейчас будет сложно. Нарушение кредитной истории для предприятий скажется на них не очень хорошо, — отметил он. — Но в целом я считаю, что после переворота 2014 года и подписания договора об ассоциации с ЕС вся экономика Украины управляется из Брюсселя. То, как ДНР и ЛНР строят отношения с Киевом — это их внутреннее дело».

Александр Цыганов, Царьград

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Радикалы начали блокаду железной дороги Москва-Киев

"Штабе блокады" сообщают, что в вечером 4 марта открыли новый "редут" в городе Конотоп Сумской области, которым они начали процесс блокады железной дорогу из Киева по направлению к Москве. Об этом сообщили в пресс-службе "Штаба блокады" в Facebook.

"Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со страной-оккупантом – Российской Федерацией. На товарной станции Конотопа было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время идет инженерное обустройство местности.

"Редут получил название в честь канцлера Германии Конрада Аденауэра, который в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны. Штаб планирует в течение месяца взять под эффективный украинский контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля со страной агрессором — Путинской Россией", – отмечают в штабе блокады.

При этом участники блокады намерены заблокировать поставки угля и сжиженного газа из России. Об этом народный депутат Украины Семен Семенченко написал на странице в Facebook.

По его словам, он со Штабом блокады приехал в Конотоп, через который идет одна из основных линий торговли с Российской Федерацией.

"Оказывается уголь из России идет полным ходом. И уже давно. И сжиженный газ на ваши с Кононенко фирмы идет полным ходом. И еще много чего", – пишет Семенченко, обращаясь к Порошенко.

"Ваши слуги говорили по телевизору, что перекрыть грузопоток через 400 км неконтролируемой границы в Донецкой и Луганской области нереально. Ветераны Войны за Независимость перекрыли их через две недели. Теперь пришла очередь вашей личной торговли с Путиным с самой Россией", – написал нардеп.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Российский сенатор: Киев потерял $15 миллиардов из-за разрыва торговых отношений

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения активистов блокады Донбасса о перекрытии железнодорожных путей из России на Украину.

«Радикалы блокируют железную дорогу с Россией. От разрыва торговых связей с нами Украина уже потеряла 15 миллиардов долларов. Мало. Хотят потерять еще», — написал Пушков.

Радикалы блокируют железную дорогу с Россией. От разрыва торговых связей с нами Украина уже потеряла 15 млрд долл. Мало. Хотят потерять еще. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 4, 2017

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в ДНР и ЛНР под предлогом пресечения торговли с ЛДНР. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На Украине был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Лидеры ДНР и ЛНР в ответ национализировали украинские предприятия на своих территориях.

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Украина превратилась в Сомали для Европы

Украина в публикациях европейской прессы превратилась в аналог Сомали, рассказал «ПолитНавигатору» российский публицист Армен Гаспарян. «И страны Европы, и США устали от Украины. Это и отсутствие ее в общем европейском медиапространстве — идет просто сухая констатация факта, что опять нарушение «Минских договоренностей». В свойственных европейским СМИ традициях там не уточняется, кто именно нарушает. В Америке вообще ничего не говорят об Украине. У всех ощущение абсолютной тупиковости конструкции, потому что никаких реальных продвижений, ни экономической стабильности, ни наведения хотя бы элементарного порядка в стране не наблюдается. Вину за это возлагают на украинскую власть. При этом, все чаще начинают говорить о том, что очевидно, что «минский формат» не работает по вине Украине. Потому что, действительно, подавляющее большинство нарушений режима тишины именно со стороны Украины. Плюс ко всему, фактор блокады Донбасса. И, самое главное, — европейская печать скупо отмечает, что у Порошенко обострились отношения с радикальными националистами. При этом, никаких рецептов и анализа происходящего нет, просто сухая констатация. Если судить по формальному признаку, то Украина стала европейским Сомали. Как про Сомали пишут, что пиратами захвачено очередное судно, то же самое сегодня происходит по отношению к Украине. Это очень печальная тенденция, потому что благодаря действиям Киева постоянно гибнут люди — это, конечно, недопустимо. Очевидно, что рано или поздно европейская печать перейдет эту зыбкую грань и начнет писать и об этом. А то, что США финансирование сократили, так ведь предупреждали украинцев — Трамп откровенно сказал, что его не интересует этот проект, и он хочет узнать, на что были потрачены предыдущие транши. Украинцам просто стоит перестать слушать удивительных господ типа Геращенко и самим начать читать зарубежную прессу — многое станет понятно». Читайте также: Трамп грозит арестами коррумпированным властям Украины Армен Гаспарян ПолитНавигатор

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Редут имени Аденауэра

Штаб блокады Донбасса объявил о том, что начинает блокаду железнодорожного сообщения с Россией.





Сегодня ветераны войны за независимость, а также гражданские патриоты из Сум, Львова, Тернополя и Киева открыли новый редут. На этот раз в городе Конотоп Сумской области. Через Конотоп проходит одна из главных магистралей торговли со "страной-оккупантом" – Российской Федерацией. На товарной станции Конотопа. мы нашли несколько составов из Российской Федерации, в том числе с углем марки антрацит.

В настоящее время идет инженерное оборудование местности. Редут получил название в честь канцлера Аденауэра, которые в конце 40-х лет помог утвердить свободу, что позволило в будущем вернуть единство страны.

Штаб блокады планирует в ближайший месяц взять под эффективный контроль все 8 железнодорожных погранпереходов, по которым ведется торговля со "страной-агрессором" – Путинской Россией.

Слава Украине!

https://www.facebook.com/shtab.blokady/ – цинк

Плюс личное письмо Семенченко Порошенко.

Добрый вечер, Петр Алексеевич.

Давайте снова поговорим про собачью будку. Теперь про вашу, личную. Мы тут с штабом блокады торговли с оккупантами приехали до славного украинского города Конотоп. Мы тут увидели много интересного, пан президент. Выясняется, что уголь из России идет полным ходом. И уже давно. И газ на ваши с Кононенко фирмы идет полным ходом. И еще много чего.

Хлопцы погибают на фронте, вы со скупой слезой рассказываете про страну-агрессора и борьбу не на жизнь, а на смерть. А сами торгуете с Путиным. Причем, именно вы, через фирмы своих Кононенок, Грановских и других добрых людей. Это плохо, Петр Алексеевич. Этого не будет.

Ваши слуги говорили по телевизору, что перекрыть грузопоток через 400 километров неконтролируемой границы в Донецкой и Луганской областях нереально. Ветераны войны за незалежность перекрыли их за 2 недели. Теперь пришла очередь вашей личной торговли с Путиным с самой России.

И не надо подкидывать хлопцам на редутах в Луганской области взрывчатку и патроны. Совсем скоро на всех у вас не хватит ни взрывчатки, ни патронов, ни исполнителей.

Спокойной ночи, Петр Алексеевич. В вашей личной собачьей будке комфортно и безопасно. В отличие от остальной страны. Однако все это временно.

https://www.facebook.com/shtab.blokady/ – цинк

PS1. Вперед Семен, блокируй Украину полностью!

PS2. На заглавной фотографии Хрущев, Булганин и Аденауэр.



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ДФС возобновила работу

В качестве промежуточного итога кризиса вокруг ДФС http://colonelcassad.livejournal.com/326 7029.html



ДФС возобновила работу

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, насосы начали качать воду в сети и городские резервуары. Об этом написал в своём Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, утром в субботу, 4 марта, ремонтные бригады предприятия «Вода Донбасса» в сопровождении представителей Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ начали восстановительные работы. Кроме того, Жебривский добавил, что ориентировочно в 20:00 (21:00 мск) вода будет в домах Авдеевки. Ранее спасатели сообщили о завершении работ по разминированию Донецкой фильтровальной станции.

Донецкая фильтровальная станция, находящаяся на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населённых пунктов региона. Станция неоднократно подвергалась обстрелам.

https://russian.rt.com/ussr/news/364845-d oneckaya-filtrovalnaya-stanciya-rabota – цинк

PS. В целом, как и указывалось 25 февраля, ситуацию разрешли (временно?) при помощи ОБСЕ и СЦКК. При этом, сообщается, что уже во время проведения ремонтных работ, в районе станции падали 120мм минометные мины.

Таким образом риск водного кризиса в Авдеевке и Донецке снизился, хотя нахождение ДФС в нейтральной зоне оставляет обильные возможности для новых провокаций связанных с разрушением критически-значимой инфраструктуры.

Станцию спасает от уничтожения в ходе боевых действий лишь тот факт, что при ее уничтожении, пострадают обе стороны. Поэтому она скорее всего и далее будет одиноко торчать в нейтральной зоне, что не отменяет попыток "поджимать нейтралку" в прилегающих районах.



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Деревянные солдаты пропаганды

Раздавленные игрушечными танчиками

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МТС не собирается прекращать работу в Донецке

Оператор мобильной связи "МТС Украина" не планирует останавливать работу на Донбассе. Об этом сообщает официальный сайт компании.

"Уважаемые абоненты! Сообщаем, что "МТС Украина" не планирует прекращать работу на востоке. Компания продолжает работать на Донбассе и на сегодняшний день поддерживает работоспособность более 83% всех объектов связи в Донецкой и Луганской областях", – сообщили в "МТС".

В компании также отметили, что некоторые сложности со связью могут возникать у абонентов в связи с отсутствием электроэнергии в населенных пунктах или повреждения оборудования.

"Просьба не верить безосновательным слухам о прекращении работы мобильной связи на востоке, которые появляются в последнее время", – подчеркнули в "МТС-Украина".

Также сообщается, что по состоянию на сегодня, 4 марта, покрытие восстановлено в Старой Авдеевке, в районе Дачи, в квартале Строителей, квартале Юбилейный и на территории микрорайона Химик. Работает 90% объектов сети "МТС Украина" в Донецкой области и 84% – в Луганской области. За прошедший период восстановлено 37 объектов, из них 25 – в Донецкой области, 12 – в Луганской.

Ранее сообщалось, на территории ДНР по-прежнему не работает связь, предоставляемая оператором "Lifecell". В то же время, "Укртелеком", несмотря на вчерашние заявления группы Рината Ахметова СКМ, в которую входит компания, продолжает действовать.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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