ЦРУ всегда крышует наркоторговлю: откровения сына аргентинского наркобарона

Хуан Пабло Эскобар Хенао, сын печально известного наркобарона — главы медельинского наркокартеля Пабло Эскобара, говорит, что его отец «работал на ЦРУ».

В новой книге “Pablo Escobar In Fraganti” («Пабло Эскобар на месте преступления») Эскобар, который живет под псевдонимом Хуан Себастьян Маррокин, объясняет, что его «отец работал на ЦРУ, продавая кокаин, чтобы финансировать борьбу против коммунизма в Центральной Америке».

«Наркобизнес очень отличается от того, о что мы мечтали», продолжает он. «То, что ЦРУ делало — оно покупало контроль над поставками наркотиков в свою страну и получало замечательную сделку».

«Он не делал деньги в одиночку», поясняет в интервью Маррокин, «но с американскими агентствами, которые дали ему доступ к этим деньгам. У него были прямые отношения с ЦРУ».

Следует отметить, что Маррокин добавил, «человеком, который продал большинство наркотиков ЦРУ, был Пабло Эскобар».

Его первая книга в основном охватывает Эскобара как человека и отца, вторая же, только что вышедшая в Аргентине, углубляется в «международные связи с коррупцию, в которых мой отец принимал активное участие, в том числе с ЦРУ», сказал он в недавнем интервью.

Эти ассоциированные с государством организации «были практически его партнерами», что позволило Эскобару бросить вызов закону и дало ему почти такую же власть, какую имело правительство.

Как и следовало ожидать, эта информация удобно отсутствует в заголовках американских СМИ.

Если оборот кокаина под контролем ЦРУ в Соединенных Штатах звучит как теория заговора, подумайте еще раз. Его (ЦРУ) предполагаемая роль в торговле наркотиками была разоблачена в 1996 году во взрывоопасной следственной серии «Dark Alliance» («Тёмный альянс) Гэри Уэбба для San Jose Mercury News. Расследование, которое возглавлял Уэбб, показало связи между ЦРУ, никарагуанскими Контрас и торговлей кокаином, бушующей в афро-американских общинах.

Расследование вызвало массовые протесты и слушания в Конгрессе, а также откровенно негативную реакцию со стороны основных средств массовой информации с целью дискредитации отчёта Уэбба. Тем не менее, спустя десятилетия, чиновники движутся к тому, чтобы вернуться к рассмотрению расследования Уэбба.

Джон Керри, который был тогда сенатором, даже выпустил подробный отчет, утверждающий, что есть не только „существенные доказательства” связей усилий Контрас с незаконным оборотом наркотиков и оружия, но о том, что правительство США знало об этом.

Эскобар накопил больше богатства, чем почти любой другой торговец наркотиками в истории — он выходил на уровень доходов, когда загребал около $ 420 млн. в неделю и, по сообщениям, поставлял около 80 процентов мирового кокаина. Эскобар прочно обосновался в списке международных миллиардеров Forbes в течение семи лет подряд и, хотя природа бизнеса делает получение твердых чисел невозможным, его состояние оценивают приблизительно в $ 30 млрд.

Эскобар и картель Медельин провозили контрабандой 15 тонн кокаина в США ежедневно и оставили след из тысяч трупов, чтобы это проворачивать.

»Это были девятьсот миль северного побережья Колумбии и они были просто широко открыты”, писал журналист Йоан Грилло (Ioan Grillo) в книге “El Narco: Inside Mexico’s Criminal Insurgency” («Эль — Нарко: Криминальные мятежи внутри Мексики»):

«Колумбийцы и их американские коллеги могли десантировать грузы в море, откуда они транспортировали их на берег на быстроходных катерах или даже переправляли по воздуху прямо на материк, во Флориду и сбрасывали их в сельской местности».

Если то, что Маррокин раскрывает в новой книге, действительно правда, это будет означать, что ЦРУ играло важную роль в обеспечении доступа американцев к безграничному количеству кокаина, в то время как правительство США лицемерно выступало против наркотиков в целях пропаганды войны с наркотиками.

В самом деле, как Маррокин остро отмечает, запрет на наркотики — лучшая их пропаганда.

Этот запрет гарантировал, что кровавое правление Эскобара становилось все более жестоким. Маррокин теперь считает, что «его путь исцеления — это примирение с родственниками тех, кого его отец приказал убить».

В то время как Эскобар, конечно, использовал насилие или приказывал другим использовать насилие, чтобы эффективно разжигать и поддерживать власть, он не был лишён «благотворительной кости» в своём теле. Как отмечает Business Insider, «он получил прозвище „Робин Гуд” после того, как раздавал наличные деньги бедным, строил жильё для бездомных, построил 70 муниципальных футбольных полей, а также создал зоопарк».

Эль-Патрон встретил свою судьбу в 1993 году от огнестрельного ранения, когда он пытался бежать после того, как его дом был окружен. Тем не менее, обстоятельства, окружающие его смерть, всё ещё обсуждаются сегодня. Маррокин настаивает на том, что его отец покончил с собой, а не быть расстрелян или захвачен полицейскими силами, посланными выследить его; в то время как другие полагают, что Эскобар был однозначно убит полицией.

В любом случае, накопление Эскобаром своего богатства можно было бы рассматривать как побочную роль, которую он сыграл в игре под названием «ЦРУ и война с наркотиками», являющейся массовым лицемерием, служащим для того, чтобы держать людей зависимыми от вещества, считающегося государством незаконным.

«Мой отец был винтиком в большом бизнесе всеобщего оборота наркотиков», объясняет Маррокин. «И когда он больше не служил цели тех, кто использовал его таким образом, были посланы убийцы, чтобы покончить с этой проблемой — с проблемой, к созданию которой столько многие приложили руку».

Маррокин, который раскрыл себя как сына Эскобара в 2009 году, говорит, что он должен был простить членов его семьи за участие в наркобизнесе и предательстве своего отца, но отмечает, что прощение не означает забвения того, что случилось.

Но он был мерилом точки зрения о человеке, который жестоко правил кокаиновой индустрией.

“Пабло Эскобар — отнюдь не образец для подражания”, — утверждает он.

«Я восхищаюсь Пабло, моим отцом, который воспитал меня. Не Эскобаром, мафиозо».

Маррокин отметил, что наркобароны, как его отец, как может показаться, имеют всё, как то статус, имя и привлекают к себе внимание, но эти материальные блага, в действительности, в конце концов берут их под свой контроль.

«Чем больше власти у моего отца был, тем беднее он жил».