Scofield: Каникулы Б. Обамы

Ресурс http://www.whatdoesitmean.com/index2262.htm вновь обратил внимание на примечательные хронологические совпадения. Развивая предложенную тематику, посмотрим что сопровождало отдых «счастливого туриста».

1. Британские Виргинские острова

http://www.nbcnews.com/news/us-news/obama-kite-surfs-richard-branson-virgin-islands-holiday-n717731(07.02.2017) Барак Обама и британский инвестор Ричард Брэнсон провели отпуск на Британских Виргинских островах, занимаясь кайтсерфингом (конец цитаты).

Отдыхали они на острове Неккер (см. https://www.virgin.com/richard-branson/richard-vs-barack-kiteboard-and-foilboard-challenge), который глава Virgin Group Ричард Брэнсон купил в начале 1979 года в возрасте 28 лет.

Несколько слов о британском миллиардере:

18.07.2007 года он стал одним из основателей международной группы для «решения сложных глобальных конфликтов». Группа получила название The Elders («Старейшины»). Сам Р. Брэнсон входит в экспертный совет группы, а среди «старейшин» присутствуют (см. http://theelders.org/about):

экс-президент США (20.01.1977-20.01.1981) и друг Ага Хасана Абеди (основателя самого известного «наркобанка» – Bank of Credit and Commerce International) – Джимми Картер;

экс-президент Швейцарии (01.01.1999-31.12.1999) и председатель Глобальной комиссии по вопросам наркополитики (The Global Commission on Drug Policy ) с мая 2016 года – Рут Дрейфус;

экс-президент Бразилии (01.01.1995-01.01.2003) и борец за реформу наркополитики (drug policy), возглавлявший Глобальную комиссию по вопросам наркополитики с 2011 года по май 2016 года, и один из председателей Латиноамериканской комиссии по вопросам наркотиков и демократии (Latin American Commission on Drugs and Democracy) – Фернанду Энрики Кардозу;

экс-президент Мексики (01.12.1994-30.11.2000), и один из председателей Латиноамериканской комиссии по вопросам наркотиков и демократии –Эрнесто Седильо Понсе де Леон.

Третий со-председатель Латиноамериканской комиссии по вопросам наркотиков и демократии, входящий в Глобальную комиссию по вопросам наркополитики, но который не входит в группу «Старейшин» – Сесар Гавириа Трухильо, экс-президент Колумбии (07.08.1990-07.08.1994), при котором был убит Пабло Эскобар и главным картелем стал картель Кали.

В состав Глобальной комиссии по вопросам наркополитики (см. http://www.globalcommissionondrugs.org/about-usmission-and-history/commissioners/) входят четыре представителя группы «Старейшин» и Р. Брэнсон.

В 2011 году Глобальная комиссия (GCDP) опубликовала доклад, в котором был сделан вывод о том, что «война с наркотиками проиграна с разрушительными последствиями для личности и общества». В связи с этим GCDP предложила выход, который в формулировках 2016 года звучит так:

http://news.co.cr/world-leaders-call-end-criminalizing-drug-consumption/53590/(28.11.2016) GCDPопубликовала доклад: «Продвигая реформу наркополитики: новый подход к декриминализации наркотиков». Доклад содержит следующие рекомендации:

1. Страны должны отменить смертную казнь за все преступления, связанные с наркотиками.

2. Страны должны прекратить все санкции за хранение и выращивание наркотиков для личного потребления.

3. Страны должны применять альтернативные наказания для торговцев наркотиками низкого уровня, избегающих насилия.

4. Государства – члены ООН в качестве договорных обязательств международной системы контроля за наркотиками должны исключить уголовную ответственность за хранение наркотиков.

5. Страны должны исследовать все нормативные модели для незаконного оборота наркотиков и признать, что следующим шагом реформы наркополитики должна выступать дальнейшая декриминализация(конец цитаты).

Один из смыслов подобных докладов заключается в том, чтобы открыть рынок лечения наркозависимых от СПИДа и гепатита. Пока больные частично скрывают свои проблемы, опасаясь тюремных сроков, – рынок менее емкий.

Другими словами, одна из целей GCDP– это продвижение BigFarma.

При этом, эта цель, конечно, не единственная.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5626445f9a7947ffe631c0b8(20.10.2015) Миллиардер Ричард Брэнсон призвал декриминализовать употребление и хранение наркотиков, передает CNN Money.

По его словам, власти всех стран тратят миллиарды в погоне за «иллюзией» свободного от наркотиков мира, в то же время, терпя неудачу в попытке контролировать международную торговлю, которую ведут криминальные организации.

«Многие годы я утверждал, что мы должны рассматривать наркотики как тему, связанную со здоровьем», — сказал Брэнсон. Он отметил, что большинство тех, кто использует наркотики для развлечения — recreational drug users, не испытывают проблем, а те, кто борется с привыканием, должны быть допущены к лечению, а не заключены под стражу(конец цитаты).

https://lenta.ru/news/2015/05/01/branson/(01.05.2015) Британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group сэр Ричард Брэнсон посоветовал правительству Украины бороться с наркоманией путем декриминализации запрещенных веществ. Об этом, как сообщает украинское издание The Insider, он рассказал, выступая перед студентами Киево-Могилянской академии.

По словам Брэнсона, новое правительство должно радикально реформировать все на Украине. «В том числе и чтобы ваша наркополитика не была в 100 раз хуже, чем в России. Россия-то ужасна, если мы говорим о наркотрафике и наркоторговле», — подчеркнул он. По словам миллиардера, решить проблему наркомании можно путем легализации продажи марихуаны, как, например, это сделали более чем в 20 штатах США.

Брэнсон добавил, что на Украине примерно 300 тысяч героиновых наркоманов, и привел в пример Португалию, где полностью декриминализовали все наркотики. Для наркоманов государство построило клиники, где они могут получить метадон и чистые шприцы. Это обошлось государству на две трети дешевле, чем содержание наркоманов в тюрьме. Распространение ВИЧ приостановилось, а героинозависимые стали «полезной частью общества», указал предприниматель(конец цитаты).

Еще несколько слов о Р. Брэнсоне:

https://profilib.com/chtenie/71528/sergey-golubitskiy-chuzhie-uroki-2007-lib-25.php(Сергей Голубицкий «Чужие уроки – 2007») Британское правительство отодвинуло “любимое детище Маргарет Тэтчер” [British Airways] в сторону, предоставив Virgin Atlantic не только терминалы в Хитроу, но и два самых доходных рейса в Токио, отобрав заодно и оборудованные British Airways под себя токийские терминалы. British Airways попыталась судиться, но проиграла, выплатив Ричарду Брэнсону 500 тысяч фунтов моральной неустойки, а его компании – еще 110 тысяч фунтов

… Сэр Ричард Брэнсон и его Virgin Group – полноценная креатура британских властей, направленная на восстановление сильно потускневшего после распада империи облика Туманного Альбиона.

… Экспансия в бизнесе, проявившаяся не в прямом экономическом давлении, а в экспорте уникальной “британской модели свободного предпринимательства” – той самой фанк-модели, из которой позднее на американской почве развился весь корпоративный феномен ИТ-индустрии. Пионером фанк-модели и стал герой нашего рассказа – сэр Ричард Брэнсон вместе со своей шоу-группой Virgin.

Полагаю, читатель впредь перестанет удивляться: отчего это на лайнерах “частной компании” Virgin Atlantic гордо красуется Union Jack, усиленный текстовым пояснением: “Флагман Британии”?(конец цитаты).

Экс-президент США нашел себе интересного собеседника на время кайтсерфинга. Поскольку остров Неккер частный, то есть вероятность, что на беседы приезжали и люди, предпочитающие не попадать в объектив.

Представляют интерес некоторые особенности мексиканских событий, произошедших в тот период, когда один из будущих председателей Латиноамериканской комиссии по вопросам наркотиков и демократии –Эрнесто Седильо становился ибыл президентом.

Итак, 1993 год. Избранный Б. Клинтон вступил в должность президента США. В мире начался передел наркотранзитных линий, примерно как это происходит сейчас – до и после инаугурации Д. Трампа.

24.05.1993 года в международном аэропорту Гвадалахары вместо Хоакина Гусмана (картель Синалоа), который в этот период начал стремительно наращивать влияние, по ошибке был расстрелян архиепископ Гвадалахары кардинал Хуан Хесус Посадас Окампо и ещё шесть человек (см. http://blog.chron.com/narcoconfidential/2012/12/us-intelligence-finally-releases-dispatch-on-mexico-cardinal-murder/). По версии следствия, стреляли представители Тихуанского картеля – конкурента картеля Синалоа.

Кардинал Окампо был произведен в сан в июне 1991 года Папой Римским Иоанном Павлом II, который, как отмечалось ранее, «симпатизировал» испанскому по происхождению «Опус Деи».

Президент Мексики Ка́рлос Сали́нас де Горта́ри был вынужден ехать в Рим объясняться с Папой Римским, чтобы восстановить отношения с Ватиканом.

Особенность в том, что на тот момент Мексика уже обеспечивала до 70% транзита колумбийского кокаина в США, но при этом таких войн наркокартелей, как в Колумбии, не было. Расстрел кардинала и ряд последующих событий стали началом переноса «колумбийских методов» на территорию Мексики (см. http://www.nytimes.com/1993/05/25/world/cardinal-in-mexico-killed-in-a-shooting-tied-to-drug-battle.html).

Зачем это было нужно?

Вот как на этот вопрос отвечает эксперт Фонда стратегической культуры Константин Сапожников (Нил Никандров):

http://www.fondsk.ru/pview/2011/02/04/narkobiznes-ssha-pod-pricelom-los-zetas-1803.html(04.02.2011) “Ренессансу” пыточной практики на рубеже тысячелетий современный мир обязан, прежде всего, ЦРУ, Департаменту США по борьбе с наркотиками и РУМО – военной разведке США. Боевики мексиканского наркокартеля «Los Zetas» освоили свои кровавые методы в период тесного профессионального общения с представителями указанных спецслужб.

История Zetas восходит к антиповстанческой борьбе 70-90-х годов в Мексике и Центральной Америке. Инструкторы США готовили ацтекских спецназовцев на полигонах в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина), «Школе Америк» (в зоне Панамского канала»), а после её закрытия – в Форт-Беннинге (штат Джорджия). Более 15 тысяч мексиканских военнослужащих получили соответствующую специализацию. Многие из них прошли проверку огнём. Так, некоторые подразделения спецназа использовались для нейтрализации партизан Сапатистской армии национального освобождения (EZLN) в штате Чьяпас в 1994-1995 гг. Однако низкий социальный статус мексиканских военнослужащих, их нищенская зарплата привели к тому, что из армейских рядов дезертировали и дезертируют тысячи солдат и офицеров. Многие из них рекрутируются организованными преступными группировками.

Аналогичные процессы криминализации бывших военных наблюдаются в Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре. Без преувеличения можно сказать, что наибольшую жестокость проявляют те из них, кто получил практическую подготовку в США на «спецкурсах по подавлению повстанческо-партизанских движений». «Kaibiles» – это гватемальский вариант Zetas и, возможно, ещё более кровавый и жестокий. Всё более тесная смычка мексиканских и гватемальских преступных элементов не может не вызывать тревогу американских спецслужб, хорошо знающих, какого рода «франкенштейны» были взращены в школах Пентагона для борьбы с «партизанами-марксистами».

… В ряде случаев оружие made in USA приобретается Zetas через контакты в мексиканской армии, которая снабжается из арсеналов Пентагона: суперсовременные бронежилеты, новейшие средства связи, каски с приборами ночного видения и т.д.

… Заинтересованность США в усилении борьбы с наркотрафиком к югу от Рио-Гранде объяснима. На примере Мексики, которая за годы нарковойны потеряла более 30 тысяч жизней, можно видеть, каких человеческих, социальных, политических и финансово-экономических жертв стоил этот затяжной конфликт. Вашингтон не будет по-настоящему воевать с наркобизнесом на своей территории – это приведёт к дестабилизации финансовой системы США, подпитываемой миллиардными “наркоинвестициями” со всего мира. Поэтому в Западном полушарии спорадические операции против наркокартелей проводятся где угодно: в Мексике, Белизе, Гватемале, Гондурасе, Колумбии, Перу, но практически никогда – в Соединённых Штатах(конец цитаты).

Чем больше регионов затягивает нарковойна, тем больше бюджетных средств будет выделено на программы подготовки американскими инструкторами специальных подразделений для борьбы с наркокартелями на местах. К этому добавляется снабжение, военные базы и рейсы военно-транспортной авиации. Подготовленные специалисты становятся ресурсом для дальнейшей «приватизации войны». Поэтому Мексику начали «раскачивать» с 1993 года.

Фактором «раскачки» стала и Сапатистская армия национального освобождения (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN), 1 января 1994 года начавшая восстание в штате Чьяпас на границе с Гватемалой.

Особенность в том, что 1-го января 1994 года – это день вступления в силу Североамериканского соглашения о свободной торговле [NAFTA] – соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой. Поэтому восстание сапатистов стало символом антиглобализма.

В этом смысле новогодний штурм Грозного был также привязан к дате – 01.01.1995 года – день основания Всемирной торговой организации.

Мексиканская армия вынудила повстанцев отступить в труднодоступные районы, применялась авиация. В Мехико начались демонстрации с требованием прекратить насилие и начать переговоры.

23.03.1994 года в Тихуане был расстрелян кандидат в президенты Мексики от партии Partido Revolucionario Institucional (PRI) Лу́ис Дона́льдо Колоси́о Муррие́та, который обещал начать переговорный процесс.

Вместо него на выборы пошел и победил Эрнесто Седильо, который теперь входит и в группу «Старейшин» и в Глобальную комиссию по вопросам наркополитики. Кстати, еще один «объединяющий признак» – это принадлежность ряда «Старейшин» и представителей GCDPк Социалистическому интернационалу, штаб-квартира которого находится в Лондоне.

Мексиканские подразделения СпН, натренированные американскими инструкторами из Форт-Брэгга, повоевав с индейцами в Чьяпасе, постепенно пополнили ряды мексиканских наркокартелей.

Сапатисты привлекли на помощь никарагуанского полевого командира Эде́на Атанасио Пасто́ра Го́меса (команданте Zero), которого американцы во времена операций «Иран-контрас» пытались привлечь на сторону никарагуанских контрас, но согласия добиться так и не смогли, хотя бывший замминистра обороны Никарагуа в 1981 году выступил против правящего Сандинистского фронта национального освобождения (СНФО), в том числе из-за сближения «Фронта» с СССР.

При этом СНФО – это часть Социнтерна.

Эден Пастора был другом Ома́ра Эфраи́на Торри́хоса Эрре́ра, фактически руководителя Панамы с 1969 года по 1981 год. Омар Торрихос наладил отношения с Коста-Рикой, Колумбией и Венесуэлой, восстановил отношения с Кубой, укрыл в Панаме в 1979 году свергнутого шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви. Но самое главное – 07.09.1977 года подписал в Вашингтоне вместе с президентом Дж.Картером Договор о Панамском канале и Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала. При этом Джимми Картер входит сейчас в группу «Старейшин».

31.07.1981 года (т.е. через полгода после инаугурации Рональда Рейгана) Омар Торрихос погиб в авиакатастрофе. В 1983 году были объявлены результаты расследования, согласно которым причиной катастрофы была названа ошибка пилота; было также объявлено, что следов взрывчатки, взрыва или пожара на борту самолёта и посторонних примесей в топливе обнаружить не удалось.

Эден Пастора, маневрируя после прихода в белый дом команды Р. Рейгана и после гибели Омара Торрихоса, дистанцировался от СНФО.

После того, как Э. Пастора отказался участвовать в проектах Оливера Норта, американцы обвинили его и основанный им в 1982 году в Коста-Рике «Революционно-демократический альянс» (ARDE) в масштабной наркоторговле (см. https://fas.org/irp/cia/product/cocaine2/south.html).

Другими словами, сапатисты в Чьяпасе привлекли на помощь очень интересного команданте. Он составил экспертный доклад для Эрнесто Седильо (уже избранного на тот момент президента Мексики), призвав не применять силовых методов. Это обращение способствовало активизации мирных переговоров.

В 2007 году Э. Пастора вновь сблизился с сандинистами, т.к. Даниэль Ортега выиграл президентские выборы 05.11.2006 года. В 2010 году Э. Пастора получил должность министра по развитию бассейна реки Сан-Хуан (по реке проходит значительная часть границы Никарагуа и Коста-Рики). Вместе с армейским подразделением захватил остров Исла-Калеро «для проведения донноуглубительных работ». Прокуратура Коста-Рики возбудила уголовное дело, т.к. правительство Коста-Рики считает остров своей территорией.

Если это не обеспечение транзитных линий, то что тогда?

Возвращаемся в Мексику. После доклада Э. Пастора президент Э. Седильо начал переговорный процесс с EZLN и субкоманданте Маркосом.

EZLN сразу начала использовать сотовые телефоны и интернет для создания «международной солидарности». Субкоманданте Маркос отстаивал права индейцев-майя, читал стихи, шутил, распространял пресс-релизы в сети, опубликовал 21 работы и около 200 эссе (см. http://fb.ru/article/251528/subkomandante-markos-biografiya-i-foto).

Также необходимо обратить внимание на такое совпадение:

https://lenta.ru/news/2014/05/26/marcos/(26.05.2014) Субкоманданте Маркос, который возглавлял восстание коренных жителей в южной Мексике и стал одним из самых культовых революционеров Латинской Америки, заявил 25 мая, что уходит с поста публичной фигуры повстанцев-сапатистов и исчезает.

«Мы решили, что сегодня Маркоса больше не существует», — заявил он, добавив, что это было его последнее сообщение в качестве лидера повстанцев. При этом Маркос опроверг слухи о своей болезни, сказав, что его миссия — проложить путь для нового поколения, которому предстоит отныне говорить от имени повстанцев, сообщает Reuters(конец цитаты).

Появились предположения о том, что он объявится на Юго-Востоке Украины, но не менее интересно то, что не прошло и двух недель после заявления Маркоса, как мировые СМИ заговорили об ISIS, начавшем захват Мосула 04.06.2014 года.

Передовые формы работы ISISв сети на основе social-mediamarketing, способность обходить блокировки, переходя с одной социальной сети в другую, использование darknet, оплата услуг в биткоинах, а также внимание мировых СМИ – все так же указывает на «мощные импульсы со стороны», как это было и в случае с индейцами в Чьяпасе. Возможно, те, кто был готов запустить ISIS, вышли на Маркоса и убедительно «попросили» покинуть медиа-пространство. К вопросу о форматировании мирового процесса.

Также необходимо обратить внимание на следующие детали:

http://www.pravda.info/society/80.html(25.02.2004) Антон Суриков: «Сегодня крупнейшим в мире производителем кокаина является прокоммунистическое партизанское движение ФАРК – “Революционные вооруженные силы Колумбии”, заметно потеснившее знаменитые наркокартели, а главной перевалочной базой контрабандистов стал мексиканский штат Чьяпас, где действуют вооруженные индейцы во главе с кумиром антиглобалистов субкоманданте Маркосом. Однако основную роль в кокаиновой экспансии сыграла все же не Куба, а конфликты в Центральной Америки, в которых американцы поддерживали никарагуанских «контрас» против сандинистского режима, сальвадорские «эскадроны смерти» против партизан «Фронта Фарабундо Марти» и сменявшие друг друга военные правительства Гватемалы против местных индейцев. Опираясь на базы в зоне Панамского канала, ЦРУ и РУМО направили в зоны конфликтов сотни советников и тысячи тонн оружия и военного снаряжения. Совершенно естественно, что все это было абсолютно бесконтрольно и в итоге привело лишь к контрабанде наркотиков с использованием транспорта и прочих возможностей спецслужб.

На сегодняшний день вольно или невольно созданные американской внешней политикой, армией и спецслужбами каналы наркотрафика в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке не только функционируют, но и стали очень серьезным финансовым и политическим фактором. Причем этот фактор существует как инструмент политики уже не США, а совсем других сил. И это притом, что основные потребители зелья сконцентрированы по-прежнему в Америке и еще в Европе. Именно туда направлен основной наркопоток, оттуда идет откачка многомиллиардных денежных сумм. И при этом параллельно коррумпируется весомый сегмент правоохранительной системы. Вопрос же о том, кто реально контролирует столь весомую долю глобального наркобизнеса всегда как-то обходится молчанием. Видимо в силу отсутствия прямых доказательств. Однако косвенные данные существуют. Рассматривая в данной связи Латинскую Америку, уже упоминалась Куба. Можно назвать и такие государства, как Венесуэла, руководимая Уго Чавесом, и в последние годы Бразилия. Во всяком случае львиная доля контрабанды кокаина из Колумбии в Европу идет через порты именно этих стран в направлении Санта-Круз-де-Тенерифе и Пиренейского полуострова. Однако все это – силы не претендующие на самостоятельную глобальную роль и проводящие, как и ФАРК, и партизаны в Чьяпасе, линию на неафишируемую координацию действий (или бездействия) в этой части с Китаем. Что же касается «Золотого треугольника», то этот сегмент наркобизнеса в последние 10-15 лет находится под прямым политическим контролем КНР, реализуемым китайскими спецслужбами через диаспоры в Юго-Восточной Азии и США. Иными словами, Китай де-факто является ключевым игроком на мировом наркорынке. Тем более если учесть еще и соседнюю КНДР. Там производство и контрабанда героина возведены в ранг едва ли не официальной политики Трудовой партии Кореи и реализуются руками государственных органов, включая дипломатический корпус и разведку»(конец цитаты).

Китай в качестве ключевого игрока на мировом наркорынке создавался не без помощи британских советников. Но с 2004 года произошли изменения в потенциале сторон.

Если латиноамериканский рынок так сильно «ушел под КНР», то американцам, не оставляющим попыток вернуть под свой контроль бразильский, венесуэльский и мексиканский транзит, остается делать ставку на Афганистан и соответственно решать вопрос, как с «северным маршрутом», так и с более емким – «балканским»:

http://www.pravda.info/society/80.html(25.02.2004) Антон Суриков: «После вывода советских войск и захвата Кабула моджахедами контрабанда наркотиков из Афганистана была выстроена следующим образом. До 3/5 произведенного зелья проходило через Иран и Турцию и попадало на Балканы, а оттуда в страны ЕС. При этом свою «законную» долю в «бизнесе» имели и сегодня продолжают иметь иранские и турецкие спецслужбы. На Балканах, когда там разгорелась межэтническая резня, контрабанда всем и вся, начиная с сигарет и заканчивая оружием, стала едва ли не главным видом экономической деятельности. При этом участники «бизнеса» – албанцы, сербы, македонцы, хорваты, мусульмане, – демонстрируют в этой сфере истинные чудеса интернационализма. Естественно, в таких условиях наркотрафик не может не процветать. Наконец, в самой Европе на смену старомодной сицилийской мафии с середины 80-х годов пришли другие, более динамичные, агрессивные и «голодные» этнические преступные сообщества, сначала нигерийцы и турецкие курды, а затем албанцы из собственно Албании и из сербского автономного края Косово. Еще примерно 1/5 афганского героина идет в Пакистан, а оттуда либо в Бомбей, либо через страны Персидского залива – Бахрейн, Катар, ОАЭ – в ту же Европу. Наконец, остальные 20 процентов уходят в северном направлении. В основном это наркотранзит. Большая часть его следует через Таджикистан в Россию и дальше на Запад.

… Были сообщения, что американский военный транспорт используется для переброски героина из района Кандагара на Катар и Бахрейн с целью дальнейшего реэкспорта в Европу уже по линии коммерческой контрабанды. Судя по всему недалек тот момент, когда для подобной же цели будут задействованы военные базы и аэродромы в Узбекистане, Таджикистане и Грузии. Это позволит направлять героин по турецко-балканскому маршруту в Европу минуя Иран, и, следовательно, избавит от необходимости делиться со стражами исламской революции и гарантирует от политических «заморочек» тегеранских мулл(конец цитаты).

Поэтому вопросы «открытого/закрытого Ирана» и вопросы лояльности Турции стали настолько стратегическими для американских элит. Понятна и возросшая в период «арабской весны» роль Катара с размещенными на нем военными базами CENTCOM.

Что и с кем решал Б. Обама на частном острове Р. Брэнсона по открытым источникам мы не узнаем, но по косвенным кое-что просматривается.

2. Карибский бассейн

Международный аэропорт Argyleначал работу 14.02.2017 года (см. http://www.svgiadc.com/index.php/news/317-aia-opens). Находится он на территории государства Сент-Ви́нсент и Гренади́ны, входящего в состав Содружества во главе с королевой Великобритании.

Как считают конкуренты, главное предназначение – транспортировка кокаина (см. http://www.caribbeannewsnow.com/headline-Letterpercent3A-Is-cocaine-the-real-reason-for-St-Vincent%27s-Argyle-International-Airportpercent3F-29124.html). Причем в письме от 28.01.2016 г. раскрывается роль исключительно лидеров Боливарианского альянса (АЛБА), с которым планирует «жестко разговаривать» команда Д. Трампа. Соответственно, и авторы письма ориентируются именно на волю нового президента США.

Кроме того, в строительстве международного аэропорта Argyleучаствовала Венесуэла, которая также получила лицензию на судостроительные верфи Ottley Hall shipyard complex в Сент-Ви́нсенте и Гренади́нах.

http://www.caribbean360.com/news/obamas-parting-gift-caribbean(15.12.2016) В последние дни в Белом доме уходящий президент Б. Обама решил «сделать подарок» Карибам. Речь идет о дальнейшем продвижении законопроекта H.R.4939 «Стратегическое взаимодействие США – Карибский бассейн» (см. https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/4939?q=%7B%22search%22%3A%22committee%3D%3Assfr00%22%7D&r=1).

В этом контексте запуск международного аэропорта Argyle– это действия той части мировой системы, которую представляют Ричард Брэнсон и Барак Обама.

Фактически через день состоялся «акт предупреждения»:

http://www.caribbean360.com/news/vincentian-boat-held-record-breaking-drug-bust-sea(02.03.2017) 16 февраля Управление по борьбе с наркотиками США перехватило 4,2 тонны кокаина, которые перевозило рыболовецкое судно Lady Michelle, зарегистрированное на острове Сент-Винсент. Операция была проведена в международных водах в 70 милях от Парамари́бо – главного порта Суринама, граничащего с Бразилией.

Кроме того, в составе экипажа был Mohamed Nazim Hoseain, которого со ссылкой на данные СВР назвали представителем «Братьев-мусульман» (см. http://www.whatdoesitmean.com/index2262.htm).

Lady Michelle (по имени супруги Б. Обамы) и представитель «БМ» – очень символичные действия со стороны команды Д. Трампа.

3. Антикризисные встречи Б. Обамы

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4313280/Barack-Obama-gets-lunch-Warren-Buffet.html(14.03.2017) Б. Обама покинул Нью-Йорк и полетел в Омаху (штат Небраска) на ланч с Уорреном Баффетом, после чего улетел в Силиконовую долину на совещание с руководителями технологической сферы, затем отправился на Гавайи на обед с Мишель Обамой. Внезапное возвращение удивило жителей острова (конец цитаты).

У. Баффет владеет компанией Berkshire Hathaway, главным держателем акций которой на 31.12.2016 года выступает Fidelity Investments – FMR, LLC. Доля VanguardGroupпочти в 10 раз меньше (см. http://finance.yahoo.com/quote/BRK-A/holders?ltr=1). Особенность в том, что Fidelity не входит в состав Investor Stewardship Group, в которую входят и VanguardGroup, и BlackRock(см. https://www.isgframework.org/signatories-and-endorsers/). Поэтому, возможно, начинает просматриваться «конфликтная линия» между «глобальными инвесторами», привязанными к различным нарко-системам.

Необходимо напомнить несколько событий, произошедших 11.09.2001 г.

https://ria.ru/world/20160909/1476510292.html(09.09.2016) СМИ в 2001 году сообщали, что сразу же после подтверждения угрозы президентский Boeing 747 был поднят пилотами на максимально возможную высоту, а затем направлен в сопровождении истребителей ВВС США на хорошо защищенную базу ВВС Barksdale под Сент-Луисом. Через некоторое время президентский самолет перелетел на базу Offutt в штате Небраска (конец цитаты).

http://www.voltairenet.org/article162581.html(19.10.2009) Тьерри Мейсан: «Около 8 часов утра в своей вотчине в штате Небраска финансист Уоррен Баффет (Warren Buffet) проводил свой ежегодный благотворительный завтрак. Впервые на него были приглашены практически все владельцы крупных компаний, чьи офисы расположены в башнях-близнецах. Также, в первый раз прием проходил не в крупном отеле, а на базе ВВС в Оффутте (Offutt) (штат Небраска), где расположена штаб-квартира Стратегического командования. Филантропы прилетели накануне и заночевали на базе. Во время завтрака им сообщили, что один самолет случайно ударился о Северную башню Всемирного торгового центра, а затем второй задел Южную башню. Тогда они поняли, что речь шла не о несчастных случаях, а о терактах. Тем более, что командир базы генерал Грегори Пауэр (Gregory Power) незамедлительно их покинул и вернулся к компьютеру для связи в чрезвычайных ситуациях. Воздушное пространство США было вскоре закрыто, поэтому гости не смогли вернуться в Нью- Йорк, и остались на базе. После событий 11 сентября финансист Уоррен Баффет стал самым богатым в мире бизнесменом на пару со своим другом Биллом Гейтсом (Bill Gates). Баффет вел предвыборную кампанию Барака Обамы (Barack Obama), но впоследствии отказался занять пост секретаря казначейства США (конец цитаты).

О благотворительном завтраке сообщал не только Тьерри Мейсан.

http://wtfrly.com/2013/08/25/911truth-wtfact-18-warren-buffett-corporate-america-and-coincidences/#.WNOIRGdrHIV(25.08.2013) Энн Тэтлок (Anne Tatlock), исполнительный директор FiduciaryTrustInternationalбыла на благотворительной акции, устроенной У. Баффетом на базе ВВС в Омахе(конец цитаты).

CarnegieCorporationна своем официальном сайте в разделе о попечительском совете указывает:

https://www.carnegie.org/about/trustees-and-staff/anne-tatlock/Энн Тэтлок, бывший президент и исполнительный директор FiduciaryTrustInternationalуправляла фирмой в сложный период, когда 90 сотрудников погибли во время атаки на ВТЦ 9/11(конец цитаты).

https://www.carnegie.org/about/trustees-and-staff/thomas-h-kean-chair/Томас Кин – председатель совета попечителей Carnegie Corporation of New York.

16 декабря 2002 года президент США Д. Буш-младший назначил Томаса Кина главой Национальной комиссии по расследованию теракта 9/11 (National Commission on Terrorist Attacks).

http://wtfrly.com/2013/08/25/911truth-wtfact-18-warren-buffett-corporate-america-and-coincidences/#.WNOIRGdrHIV(25.08.2013) Томас Кин долгое время был директором Fiduciary Trust Co., потерявшей 87 сотрудников 01.09.2001 года (конец цитаты).

Fiduciary Trust Co. International, основанная в 1931 году стала позднее частью FranklinTempletonInvestments, т.е. речь идет о конкурирующей с VanguardGroupструктуре (см. http://pravosudija.net/article/kak-mark-mobius-proigral-voynu-ssha-vo-vetname).

По этой структуре был нанесен удар 9/11. Однако, часть управляющих оказались на базе ВВС в Омахе и осознав от чего их спасли, доверили свои активы Уоррену Баффету. Президенту Д. Бушу-младшему также объяснили, кто планировал госпереворот в США в этот день.

Уоррена Баффета с тех пор называют посредником (“fixer”) между крупным бизнесом и частью специальных служб (см. http://www.whatdoesitmean.com/index2263.htm).

Поэтому после встреч на Карибах Б. Обама провел не менее значимую встречу в Небраске, после чего умчался на Таити:

https://www.yahoo.com/news/barack-obama-spend-month-french-polynesia-061430706.html(16.03.2017) Б.Обама прибыл на остров Таити. На курортах Французской Полинезии он проведет месяц. После Таити он поедет на атолл Тетиароа, который в 1965 году купил Марлон Брандо (конец цитаты).

Все помнят роль М. Брандо в фильме «Крестный отец».

http://www.globoscope.ru/content/articles/3034/(31.01.2012) Константин Черемных: «Если претенденты на роль центров мирового развития рассчитывают на финансовый кризис в США как на благоприятный момент для своей суверенизации – отлично, флаг в руки. Но для начала разберитесь в том, что и кого представляет Барак Хуссейн Обама, по каким связям и приятельским отношениям формируется его окружение… Прислушайтесь к мелодии «Крестного отца» на его мобильном телефоне, поинтересуйтесь связями его чикагских друзей (конец цитаты).

По поводу роли чикагских друзей:

http://www.rosbalt.ru/main/2013/02/16/1094346.html(16.02.2013) По данным полиции, картель Гусмана поставляет большинство наркотиков, которые распространяются в Чикаго. Банды, которые осуществляют их продажу, часто ведут между собой войны за территории, что нередко приводит к убийствам и способствует криминализации обстановки в городе. Более того, Чикаго используется «Синалоа» как центр распределения наркотиков для поставок на территорию Среднего Запада (конец цитаты).

http://pravosudija.net/article/mey-speshit-na-vstrechu-s-trampom(25.01.2017) В США весь рынок наркотранзита, а не только афганский, переводят из под крыши ЦРУ под крыши других спецслужб. Выдача в США мексиканского наркобарона Эль Чапо прямо в день инаугурации подчеркивает важность данного направления внешней политики новой администрации (конец цитаты).

«Эль Чапо» Гусман, руководивший картелем «Синалоа» был одной из опор второго срока Б. Обамы.

Каникулы Б. Обамы совпали ещё с рядом событий по всему миру, которые также относятся к вопросам передела наркотранзита.

Об этих событиях в следующих материалах