“Год русской революции”. Круглый стол газеты “Культура”
Какие уроки можно извлечь из происходившего в 1917-м году?
Как нам относиться к революционным событиям того времени. Был ли октябрь продолжением февраля или противоположностью ему?
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