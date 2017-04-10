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100 лет революции: 3 апреля – 9 апреля 1917

12:19. 10 апреля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Евгений Спицын и Александр Пыжиков на канале "Царьград"

Ленин прибывает в Петроград, совершив с помощью германских властей переезд из Швейцарии в Россию через Германию, Швецию и Финляндию. 4 апреля он выступил с “Апрельскими тезисами”. Насколько велико значение этой работы для большевиков? Правда ли, что Письма издалека были черновиками Тезисов? Кем Ленин был для царской власти и кем для Временного Правительства? 6 апреля 1917 года тезисы Ленина обсуждались на заседании Бюро ЦК РСДРП (б). Против тезисов выступал Л. Б. Каменев, заявлявший, что Россия не созрела для социалистической революции. Редакционный совет «Правды» отказывается печатать статью якобы из-за механической поломки. В чем была причина этих споров? Почему Сталин тоже сначала не принял тезисы? Ответы на все эти и многие другие вопросы мы ищем в студии программы «100 лет революции».

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков А.В.

Хроники революции. Сентябрь 1916 года

Хроники революции. Октябрь 1916 года

Хроники революции. Ноябрь 1916 года

Хроники революции. Декабрь 1916 года

Хроники революции. Январь 1917 года

Хроники революции. Масонский Февраль 1917-го

Хроники революции. Февраль 1917 года. Часть I

Хроники революции. Февраль 1917 года. Часть II

Хроники революции: Февраль и Октябрь: юбилейные размышления

“Год русской революции”. Круглый стол газеты “Культура”

Хроники революции. Апрель 1917 года

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Царьград

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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