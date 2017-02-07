Масонская закулиса США и Британии против России

Мировое правительство ненавидит русский народ и ведическое мировоззрение. Поэтому русский и другие коренные народы предуготованы к уничтожению в независимости от того, живут ли они в Российской Империи, СССР или России….

«Рыцари» Круглого Стола: заговор против России

Они неизменно держались в сумрачной тени и конспирировали каждый свой шаг. Почти неизвестные миру, эти господа искусно играли роль «кукловодов», не гнушаясь никакими методами, направляя весь ход важнейших событий так, как задумали. Лица эти вовсе не преследовали цели, выгодные их странам и народам. Превыше были интересы транснациональных финансовых групп и тайных сообществ, о которых лишним знать не полагалось. А лишними были все, кроме посвящённых. Ныне даже заикаться о существовании таковых, тем паче об их влиянии, считается дурным тоном. Тайное должно оставаться тайным. Но отчего же?..

Загадочная смерть лорда Китченера

5 июня 1916 года из британского порта в Архангельск отплыл на английском крейсере «Хэмпшир» военный министр Великобритании фельдмаршал граф Г. Г. Китченер. Он лично был приглашён Верховным главнокомандующим вооружёнными силами России, императором Николаем II, чтобы обсудить вопросы снабжения русской действующей армии. Такова была объявленная цель визита. Однако по секретной договорённости с главнокомандующим Китченер намеревался расследовать преступные финансовые махинации английского военнопромышленного концерна «Виккерс», с каким-то не очень понятным упорством срывавшего поставку в Россию артиллерийских снарядов. Назревал скандал. Россия и Великобритания были союзниками, но «Виккерс», похоже, преследовал совсем не их интересы. Британский министр вёз с собой десять миллионов фунтов стерлингов чистым золотом – взнос в счёт будущего кредита России от правительства Англии.

Лорд Китченер имел самые серьёзные намерения – покончить с саботажем. Однако, проходя вдоль побережья Оркнейских островов (Шотландия), крейсер «Хэмпшир» подорвался на мощной мине неизвестного происхождения и мигом пошёл на дно. Никто из пассажиров и команды крейсера не спасся.

Довольно хорошо осведомлённый в хитросплетениях тайной борьбы германский генерал-полковник Эрих Людендорф в своей весьма познавательной книге «Мои воспоминания о войне 1914–1918 годов» (была издана в СССР единственный раз в 1924 году) прямо указал, что загадочная гибель искреннего друга России лорда Китченера «была вызвана не германской миной или торпедой, но той силой, которая не позволила России воспрянуть с помощью лорда Китченера, потому что взрыв всей России уже был запланирован».

Исследовавший деятельность всё тех же загадочных кругов в США политолог Р. Дуглас высказывает твёрдую убеждённость, что с внезапной смертью Китченера «исчезло главное препятствие, сдерживавшее революцию в России». Пребывавший в Лондоне великий князь Михаил писал императору Николаю II, что «гибель бедного Китченера была большая, неожиданная драма, всех страшно поразившая… Он Россию очень любил… Он был нашим лучшим и вернейшим другом».

Безусловно, великий князь – известный англофил – несколько преувеличивал: Китченер был в первую очередь защитником британских интересов, а уж потом (и может быть, в самую последнюю очередь) другом России. Но поскольку британские интересы как раз и требовали, чтобы Российская империя продолжала упорно бороться с державами центрального блока, военный министр Великобритании объективно выступал в роли противника тех сил, которые стремились похоронить великую Россию. Он, конечно же, с беспокойством замечал, как в его стране набирают всё большее влияние круги, преследующие далеко идущие тайные цели, никак не совпадающие с национальными интересами Британской империи, а английская политика всё больше начинает зависеть от некоей всемогущей финансово-политической группировки, центр которой находился… в Нью-Йорке.

Из серии «Сатирические карты Первой мировой войны» (1914–1915)

«Человечество идёт к вселенской международной организации»

К началу XX столетия Североамериканские Соединённые Штаты, переживавшие бурный прогресс во всех областях и славившиеся почти безграничной свободой, стали притягательным центром и для оккультных группировок буквально со всего света. При этом в жизни Америки всё большую роль начали играть различные тайные общества, быстро «нарастившие мускулы» и ставшие влиятельной политической силой. Несмотря на довольно пёстрый состав, неодинаковые ритуалы и разные магические символы, все эти общества объединяла глобальная стратегическая цель: создание мирового правительства и нового мирового порядка.

Как явствует из донесения зарубежной агентуры Департамента полиции Российской империи, оригинал которого ныне хранится в специальном деле «О масонах» в одном из фондов Государственного архива РФ, ещё в 1892 году в Брюсселе состоялся представительный тайный съезд масонских лож, провозгласивший в качестве главной цели мирового масонства создание «Всемирной Республики». В 1905 году Л.А. Ратаев, заведующий заграничной агентурой Департамента полиции, докладывал в Петербург: «Масонские круги считают, что на долю Франции выпала высокая задача повсюду организовывать демократию и тем постоянно подготавливать достижение масонского идеала – Всемирной Республики».

В 1910 году на очередном масонском съезде всё в том же Брюсселе эта глобальная цель виделась уже яснее: «Человечество идёт к вселенской международной организации. Из этой организации впоследствии будут созданы международные правительственные организации. В недалёком будущем человечество придёт к идее создать органы международного законодательства и международный парламентский союз».

Казалась бы, благая цель. Каковы же средства? Любые, в том числе политические убийства, шантаж, подкуп, дискредитация неугодных деятелей, революция, война… Всё это было необходимо для неслыханного по масштабам обогащения главарей финансово-промышленных групп, самым тесным образом связанных с масонством и другими, ещё более законспирированными тайными сообществами. Их вселенская борьба за демократические идеалы была (и поныне является) лишь камуфляжем, скрывавшим (и скрывающим) главную (и никогда не афишировавшуюся) цель – достижение мирового господства и превращение всех национальных правительств в марионеток, послушных тайным наднациональным «кукловодам».

Подпольные вершители судьбы человечества

В начале XX века идеи брюссельского масонского съезда 1910 года самым активным образом поддерживала влиятельнейшая группа финансовых и промышленных магнатов США. Её штаб-квартира занимала деловой центр в 35-этажном небоскрёбе в Нью-Йорке по адресу: Бродвей, 120, в силу чего эту группу политологи условно назвали «Бродвейским сообществом». Здесь, на 35-м этаже, и собирался «Клуб банкиров», объединивший таких китов финансовопромышленного мира Америки, как Дж. Морган, Я. Шифф, К. Лоеб, Ч. Крейн, Р. Доллар и др. В том же здании – очень кстати – находились кабинеты директоров Федеральной резервной системы США, руководителем которой был банкир П. Варбург, родственник Якова Шиффа, а также офис компании «Америкэн Интернешнл Корпорейшн», контрольный пакет акций которой был у банка всё того же Я. Шиффа «Кун и Лоеб».

Интересно, что по адресу: Бродвей, 120, располагался и офис Джона Мак-Грегора Гранта, который представлял в США петроградского банкира Дмитрия Рубинштейна, разоблачённого русской военной контрразведкой в период Первой мировой войны как одного из главных организаторов «сахарных бунтов» в ряде городов России и контрабандного поставщика продовольствия в страны австро-германского блока, воевавшего против Антанты. Кстати, разведкой США и сам Грант был внесён в список подозрительных лиц. Однако дотянуться до него ни американским, ни тем более русским контрразведчикам, разумеется, было невозможно, хотя бы ещё и потому, что Грант был тесно связан со всемогущим банком Дж. Моргана.

Вышеназванные влиятельные лица помимо официальных деловых встреч и регулярного общения между собой состояли либо в одних и тех же тайных сообществах, либо в различных организациях, являвшихся тесно связанными звеньями единой разветвлённой структуры. Так, Яков Шифф возглавлял небезызвестный тайный орден Бнай Брит, который не менее тесно был связан с другой тайной организацией, созданной в Лондоне в 1891 году. Она носила название Круглый Стол. Очевидно, создателям его очень хотелось подчеркнуть своё сходство с героями древнего британского эпоса о благородных рыцарях короля Артура, собиравшихся за круглым столом и решавших за ним все проблемы.

Среди членов-основателей общества были такие известные деятели, как лорд Реджинальд Эшер, лорд Альфред Мильнер, лорд Лайонел Ротшильд, лорд Артур Бальфур и сэр Джордж Бьюкенен, будущий английский посол в России. Основными задачами Круглого Стола, как теперь стало ясно, было распространение британского господства на весь мир, введение английского в качестве всемирного языка и… создание единого мирового правительства.

В 1904 году во главе Круглого Стола встал Альфред Мильнер (с 1916 года – британский военный министр). Он учредил стипендию в честь умершего в 1902 году Сесиля Родса, некогда основавшего «демократическое» – а на самом деле со всеми признаками чудовищного апартеида – государство Южная Родезия и ставшего его полновластным хозяином. Стипендия давала возможность избранным студентам со всех континентов учиться в Оксфордском университете. Деньги эти расходовались с далеко идущим расчётом: каждому из осчастливленных школяров в самый восприимчивый период его жизни всеми способами внушалась заветная мечта Родса, Ротшильда и их друзей – создание единого мирового правительства.

Лев Троцкий. Плакат времён гражданской войны

Важно заметить, что на определённом этапе британский Круглый Стол, исходя из довольно близкой общности целей финансово-промышленных элит Англии и САСШ, объединил свои усилия с американским Бродвейским сообществом. Не случайно в Круглом Столе, по некоторым данным, состоял ещё один важный обитатель бродвейского небоскрёба Ч. Крейн, который одновременно являлся и одним из наиболее богатых промышленников США, и видным политическим деятелем, посетившим с секретными миссиями ряд стран, включая Китай.

Подорвавшийся на мине лорд Китченер весьма опасался влияния Бродвейской группы, в частности её представителя Дж. Моргана, на английскую внешнюю политику. Натянутыми были отношения у лорда-русофила и с другими видными функционерами Круглого Стола.

Что связывало Льва Троцкого с Дэвидом Ллойд-Джорджем

Перечисленные выше организации приняли самое активное (хотя и весьма тщательно закамуфлированное) участие в Февральской, а потом и в Октябрьской революциях в России.

Не случайно в том же небоскрёбе по адресу: Бродвей, 120, постоянно бывали лица, тесно связанные с будущими главами революционных правительств. Например, не где-нибудь, а именно здесь находилась банковская контора Вениамина Свердлова, родного брата большевика Якова Свердлова.

Обосновался здесь же в начале Первой мировой войны ещё один известный завсегдатай клуба американских банкиров, знаменитый английский агент Сидней Рейли (коренной одессит Соломон Розенблюм) – главное связующее звено между Троцким, Свердловым и американскими финансовыми группами. В 1915–1917 гг. он занимался тем, что приобретал и переправлял закупленное на деньги американских банкиров оружие боевикам левых и националистических партий в России. Это оружие дало о себе знать, в частности, в ходе февральско-мартовских беспорядков 1917 года в Петрограде, подготовивших почву для свержения императора Николая II.

Нью-Йорк. Тот самый небоскрёб на Бродвее

В России Рейли находился в тесных дружеских отношениях с банкиром Абрамом Животовским, родным дядей Льва Троцкого. На Бродвее, 120 вёл свой бизнес и Александр Вайнштейн, тоже хороший знакомый Рейли. Брат А. Вайнштейна, Григорий Вайнштейн, в свою очередь, был владельцем интернационалистической газеты «Новый мир», издававшейся в годы Первой мировой войны в Америке. Своей неприкрытой пропагандой революционного социализма самого крайнего толка газета сыграла большую подготовительную роль в деле сплочения радикальных левых и крайне левых элементов по всему миру. Нелегально газета переправлялась и в Россию.

В редколлегию этого издания входили Бухарин, Володарский, Чудновский, Урицкий,Коллонтай… Все они были будущими руководителями большевистского правительства, а ранее стали членами масонских лож.

Примечательно, что Л.Д. Троцкий, приехавший в Америку из Гаваны 13 января 1917 года, немедленно был введён в редколлегию этой газеты. Нью-Йорк произвёл на него огромное впечатление. В некоторых своих работах Лев Давидович не случайно предсказывал безудержный рост влияния США в мире, прямо назвав эту страну «кузницей, где будет выковываться судьба человечества», а также «предсказав» падение влияния старых европейских держав, в том числе и России.

«Я оказался в Нью-Йорке, в сказочно прозаическом городе капиталистического автоматизма, где на улицах торжествует эстетическая теория кубизма, а в сердцах – нравственная философия доллара», – витийствовал в одном из сочинений творец теории и практики «военного коммунизма», обрекавшего миллионы россиян на вымирание и вырождение.

Возвращаясь к загадочной фигуре Рейли, подчеркнём, что в период Первой мировой войны он одновременно являлся американским резидентом видного функционера английской разведки Интеллидженс Сервис Вильяма Вайсмана, который, в свою очередь, был тесно связан с будущим премьер-министром Великобритании Дэвидом Ллойд-Джорджем. А последний постоянно консультировался всё с тем же Круглым Столом.

Так круг замкнулся. Казалось бы, эти люди должны были находиться по разные стороны баррикад. Лев Давидович Троцкий – один из главнейших организаторов и руководителей Октябрьской революции, ярый проповедник «идеалов революции», почти монашеского аскетизма (но себе не отказывавший ни в чём, достаточно вспомнить его шикарный личный поезд, колесивший по фронтам гражданской войны). И сэр Дэвид Ллойд-Джордж – один из столпов британского империализма. Пусть не лично, а через третьих лиц, опосредованно, но от этого не менее плотно Троцкий был тайно связан с ним. Что ж удивляться, Ллойд-Джордж на словах звал «цивилизованный мир» к крестовому походу против большевизма, а на деле ему потворствовал и даже помогал.

«Для нашего зверинца». Первая мировая война в карикатурах

«Серый кардинал» американской политики

Продолжим отслеживать цепочки, которые тянулись из бродвейского небоскрёба в помпезные особняки, выстроенные в викторианскую эпоху в Лондоне.

А ведь не кто иной, как Рейли, свёл английского разведчика В. Вайсмана с «серым кардиналом» американской политики «полковником Хаузом» (в русскоязычной историографии его фамилия встречается в транскрипциях Хаус, Гаус или Гоус, а в Большой Советской энциклопедии он назван «Гаузом»). Правда, никаким «полковником» Эдвард Мандел Хауз (англ. Edward M. House (Huis) на самом деле быть не мог, хотя бы уже в силу того, что никогда не служил ни в армии, ни в других официально существовавших в САСШ силовых структурах. Но по степени влияния на внутреннюю и внешнюю политику Америки, уже в 20-х годах XX века, Хауз вполне мог заслужить звание не то что полковника или генерала – полного фельдмаршала!

В период до 1902 года Хауз играл роль закулисного организатора выборной кампании и советника четырёх губернаторов Техаса. Причём для каждого своего протеже он являл собой гения политической стратегии, оставаясь бескорыстным и лишённым амбиций. Так казалось тем, кто не знал, что «полковник Хауз», будучи масоном высокой степени посвящения, осуществлял постоянную тесную связь между мощнейшей группой американских банкиров (таких как Я. Шифф, П. Варбург и Дж. Морган) и Круглым Столом, активно участвуя в формировании политического курса Североамериканских Соединённых Штатов, Великобритании и союзных им стран. А через Лайонелла Ротшильда Круглый Стол поддерживал связи в США с влиятельнейшими финансово-промышленными кланами: Шиффами, Варбургами, Гуггенхаймами, Рокфеллерами, Карнеги…

Далее, в период президентства В. Вильсона, Хауз, являясь его политическим советником, фактически определял и весь внешнеполитический курс Америки. После победы Антанты над державами австро-германского союза в 1918 году «полковник» при участии Т. Ламонта, старшего партнёра банка Дж. Моргана, сформировал группу высокооплачиваемых специалистов по внешнеполитическим проблемам под условным названием «Исследование» (англ. – The Inguirе). Задачей её была разработка позиции США на мирной конференции, которая должна была подвести итог Первой мировой войне.

Естественно, вырабатывая американские условия мира, группа послушных Хаузу «учёных» тесно сотрудничала с английскими контрагентами, например, с военным министром Великобритании лордом Мильнером (который, напомним, возглавлял ещё и Круглый Стол).

Кстати, в ходе Версальской конференции 1919 года, вырабатывавшей основы послевоенного мира, все ближайшие советники премьера Англии Ллойд-Джорджа тоже были членами Круглого Стола. Этот ушлый политикан имел своих союзников и среди масонов, а через них – в правящих кругах не только США, но даже и Германии.

Так формировалась одна из основ будущего мироустройства – тотальное, растянувшееся на два с лишним десятилетия послевоенное политическое и экономическое господство англосаксонской расы (англо-еврейской), тысячами незримых уз связанной с ведущими представителями другой, мессианской и чрезвычайно заинтересованной в новом мировом порядке нации.

Больше чем за полвека до небезызвестного Збигнева Бжезинского (ещё одного «серого кардинала» американской политики) Хауз высказал мысль, что «остальной мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна – Сибирь, а остальные – поделённая европейская часть страны»/

Лорд Мильнер – один из режиссёров Февральской революции в России

Крутой поворот британской политики

Во второй половине 1916 года в Великобритании произошло событие, которое недооценили непосвящённые современники, но оно самым губительным образом повлияло на дальнейшее развитие событий в России. Был осуществлён негласный, тихий государственный переворот, резко изменивший весь характер внешней политики Лондона, который в одночасье из союзника императорского Петрограда, пусть не очень надёжного и весьма своекорыстного, превратился в его заклятого врага. Все главнейшие посты в государстве «вдруг» заняли члены Круглого Стола: премьер-министром стал Д. Ллойд-Джордж, военным министром вместо странно погибшего лорда Китченера – лорд А. Мильнер, министром иностранных дел – лорд А. -Дж. Бальфур.

Английский посол в Петрограде с 1910 года сэр Джордж Бьюкенен (член того же сообщества) был давно и тесно связан с российскими либералами (!), в частности, кадетами и октябристами. Он часто принимал в британском посольстве лидеров Госдумы, был полностью в курсе затевавшегося заговора против императора Николая II и не только консультировал противников монархии, но и сам давал прямые указания, означавшие грубейшее вмешательство во внутренние дела России.

Все свои действия, нацеленные против Российской империи, «рыцари» Круглого Стола координировали с американскими единомышленниками. Так, лорд Мильнер именно в этот период поддерживал самые тесные связи с разведчиком Вайсманом, а через него и с заокеанскими банкирами, обитателями Бродвея, 120.

В свою очередь, Яков Шифф, Варбурги, шведский банкир Улоф Ашберг щедро финансировали подрывную деятельность кайзеровской Германии, направленную против России. Начиная с 1914 года немцы субсидировали русскую (еврейскую) революцию через международный банк Варбургов в Гамбурге. Этот банк обеспечивал деньгами революционеров в России через свои представительства в Швеции. На эти же деньги германские агенты организовывали забастовки и беспорядки в России в 1915 и 1916 годах.

Кстати, главным врагом России в германском правительстве был канцлер Теобальд Бетман-Гольвег, находившийся в прямом родстве с Яковом Шиффом. Именно Бетман-Гольвег, даже не поставив в известность Вильгельма II, дал согласие германского правительства на проезд Ленина (Бланка) через Германию весной 1917 года.

Таким образом, круг снова замкнулся: американские и английские участники заговора против русского императора объединились… со своими врагами – немцами. И это понятно: ведь главная причина участия западных «партнёров» в свержении Николая II была сокрыта не в национальных интересах тех или иных стран, а в стремлении наднациональной тайной организации установить новый мировой порядок, в котором великой России не было места.

Примечательно, что глава французской военной миссии при русской ставке генерал Морис Жанен 7 апреля 1917 года записал в своем дневнике: Февральская революция «руководилась англичанами, и конкретно лордом Мильнером и сэром Бьюкененом». По данным, которые привёл в своём исследовании генерал-лейтенант А. Гулевич (1866–1947), лорд Мильнер получил от разных банкиров более 21 миллиона рублей на финансирование русской революции.

«А раз убийства начнутся, то нельзя сказать, где они кончатся»

Правящие круги Англии и Франции были крайне недовольны и встревожены тем, что императорская Россия, которая, казалось, в 1915 году была совершенно ослаблена, вдруг оправилась от поражений и в кампании 1916 года взяла инициативу в свои руки. Становилось ясно, что 1917 год станет годом решительных русских побед. А это означало, что главным триумфатором в итоге войны станет Россия. Гарантом этой победы выступал император Николай II. Он, кстати, не обольщался насчёт истинных намерений союзников, не устававших публично заверять его в своей искренней преданности. Ещё в 1914 году на призыв Англии и Франции воевать до «последней капли крови», государь заметил в близком кругу: «…до последней капли русской крови. Они, по-видимому, так понимают эту войну».

Генерал-майор Отдельного корпуса жандармов А.И. Спиридович в мемуарах вспоминал, что во время высочайшего приёма по случаю Нового, 1917 года государь, подойдя к английскому послу Бьюкенену, сказал ему, «что он знает, что тот не только посещает врагов монархии, но сам принимает их у себя в посольстве. Бьюкенен был и сконфужен, и обескуражен».

Фрейлина императрицы Анна Вырубова, в свою очередь, в автобиографической книге «Страницы моей жизни» писала: «Государь заявил мне, что он знает из верного источника, что английский посол сэр Бьюкенен принимает деятельное участие в интригах против Их Величеств и что у него в посольстве чуть ли не заседания с великими князьями по этому поводу» (некоторые члены дома Романовых предали императора, приняв участие в антимонархическом заговоре, даже не подозревая, что поднятая либералами, а затем подхваченная левыми радикалами губительная волна сметёт и их).

…В январе 1917 года в Петроград на союзническую конференцию приехала комиссия в лице представителей Англии, Франции и Италии. Английскую делегацию возглавлял вездесущий военный министр лорд Мильнер. Премьер Д. Ллойд-Джордж не скрывал своих надежд на эту конференцию, поскольку полагал, что она «может привести к какому-нибудь соглашению, которое поможет выслать Николая и его жену из России и возложить управление страной на регента».

Целью визита Мильнера было заставить Николая II допустить к власти подконтрольную Антанте оппозицию и своих прямых агентов в ставку. В случае если император откажется выполнять эти требования, Мильнер должен был скоординировать действия масонских заговорщиков Думы. Уже после февральского мятежа ирландский представитель палаты общин прямо указывал на Мильнера как на главного организатора русской революции: «Наши лидеры поздравляют кого? Преуспевших мятежников! Они послали лорда Мильнера в Петроград, чтобы подготовить революцию, которая уничтожила самодержавие в стране-союзнице».

Во время своего визита Мильнер встретился с самыми активными организаторами антимонархического заговора: председателем Военно-промышленного комитета Думы А.И. Гучковым, главой Земгора князем Г.Е. Львовым, председателем Государственной думы М.В. Родзянко, бывшим военным министром генералом А.А. Поливановым, видным масоном, бывшим министром иностранных дел С.Д. Сазоновым, английским послом Дж. Бьюкененом и лидером кадетов П.Н. Милюковым.

По итогам этих встреч императору были предъявлены следующие требования:

1. Введение в штаб Верховного главнокомандующего союзных представителей с правом решающего голоса.

2. Обновление командного состава армии в согласовании с державами Антанты.

3. Введение ответственного министерства.

На эти требования император ответил отказом по всем пунктам.

По пункту 1: «Излишне введение союзных представительств, ибо своих представителей в союзные армии с правом решающего голоса вводить не предполагаю».

По пункту 2: «Тоже излишне. Мои армии сражаются с большим успехом, чем армии моих союзников».

По пункту 3: «Акт внутреннего управления подлежит усмотрению монарха и не требует указаний союзников».

В том же духе был выдержан ответ государя и английскому послу Бьюкенену, который во время аудиенции позволил себе обсуждать дела внутреннего устройства Российской империи. Бьюкенен недвусмысленно дал понять, что, если император не пойдёт на английские требования, его ждёт революция и даже, возможно, гибель: «…раз убийства начнутся, то нельзя сказать, где они кончатся».

Отрицательный ответ Николая II на фактический ультиматум союзников привёл к тому, что в правящих кругах Антанты было решено оставить путь дипломатического давления и перейти к открытой поддержке заговора против царя. В Москве британский консул Б. Локкарт постоянно встречался с уже упомянутым председателем Всероссийского земского союза (Земгора) князем Львовым, будущим главой Временного правительства.

Вместе с Львовым на встречи с Локкартом приходили московский городской голова М.В. Челноков, лидер московских кадетов, член Прогрессивного блока Думы В.А. Маклаков. О чём они говорили? Конечно же, о необходимости государственного переворота в России. Не случайно в своём донесении от 25 декабря 1916 года Локкарт передавал слова Львова: «Император не изменится. Нам надо менять императора».

Николай Романов после отречения. Станция Дно, март 1917 г.

Почему победа Российской империи представлялась союзникам недопустимой

Общую обеспокоенность тайных игроков высказал в секретном меморандуме президенту США В. Вильсону всё тот же его советник «полковник Хауз»: «Если победят союзники, то это будет означать господство России на европейском континенте».

Ещё в марте 1916 года послом США в России по «странному» стечению обстоятельств был назначен также состоявший в связи с Бродвейским сообществом и Круглым Столом политик, банкир и хлеботорговец Дэвид Фрэнсис. Наряду с английским послом Дж. Бьюкененом и французским – М. Палеологом он сыграл одну из главных ролей в поддержке заговора либералов против императора Николая II. Помимо геополитических причин у американского дипломата была ещё и личная заинтересованность в заговоре – он был хлеботорговцем! Россия как главный конкурент на мировом рынке зерна мешала ему.

Но главными причинами, побудившими тайное американо-английское сообщество начать в 1916 году подготовку революции в России форсированными темпами, исследователи называют: во-первых, то, что неотвратимая её победа означала невозможность построения нового мирового порядка; во-вторых, неспособность законным путём, на основе официальных межгосударственных договорённостей, помешать России овладеть черноморскими проливами и Константинополем (Босфорская операция деятельно готовилась Петроградом и была назначена на весну 1917 года) – а это означало, что русские, победив Турцию, могут воспрепятствовать созданию еврейского государства в Палестине, сорвав «плоды долголетних усилий»; в-третьих, стремление трансатлантического капитала подчинить себе обширный русский рынок и богатейшие сырьевые ресурсы нашей страны; в-четвёртых, невозможность даже эффективного воздействия на императорскую Россию, одержи она победу; в-пятых – религиозно-мистическая и геополитическая доктрина тайного сообщества, отрицавшая само существование при новом мировом порядке русского народа.

Иное завершение войны никак не устраивало Д. Ллойд-Джорджа и Я. Шиффа. Война должна была закончиться по их сценарию, и, несмотря на все жертвы и потери, понесённые Россией, ей в этом сценарии место было только в стане побеждённых.

Тайные же «кукловоды» стремились не допустить победы России в мировой войне ни при каких обстоятельствах, что и предопределило весь последующий ход событий: устранение Николая II c политической арены, установление в России власти либералов, послушных масонам и другим западным сообществам. Эта власть, согласно планам наших недругов, была хотя и временной, но очень полезной для стимуляции всех разрушительных процессов в обречённой на распад империи и последующей замены Временного правительства на диктатуру большевиков. Те же, в свою очередь, призваны были осуществить социальную революцию, покончить с православием и расчленить не вписывающуюся в новый мировой порядок Россию.

Кстати

«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано», – сказал Франклин Рузвельт. А он знал, что говорил. Вопрос только, кем задумано: Богом, чёртом, идеологами транснациональных финансовых групп и тайных сообществ, основателями марксизма-ленинизма или какого-нибудь другого учения, прорабами перестройки, мальчиками в коротких штанишках? Историю делают все, и даже тот, кто не хочет. И народ, и толпа на Ходынке. Но это не значит, что тайн и заговоров в ней не существует, а конспирологическая теория устарела. Впрочем, её сегодня престижнее рассматривать как один из крайних вариантов теории элит. Элите так больше нравится. Только в жизни, то, что «так было задумано», часто выходит эдак.