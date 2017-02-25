Убийство Виталия Чуркина: прямые доказательства убийства дипломатов России

В ХХ веке на волне увлечения природоохраной (инвайронментализм) родилась теория «золотого миллиарда», согласно которой на планете должно остаться жить не более миллиарда человек. На самом деле, она имеет более глубокие корни, уходящие в крайние формы иудейской религии но это уже, как говорится, другая история.

В ХХ-м же веке идейные наследники Томаса Мальтуса сократили список живущих в сторону уменьшения. Так согласно «Скрижалям Джлрджии», построенным 1980 году в США, количество населения Земли пересмотрели с миллиарда до 500 миллионов человек.

План радикального сокращения населения планеты является идейной сердцевиной идеологии Мирового Правительства, 300 богатейших семей нашей планеты (очень часто с иудейскими, англо-саксонскими корнями), которые через фонды доверительного управления и обладают правом собственности в подавляющим большинством транснациональных корпораций, самостоятельно или через посредников занимают высокие должности в администрации, армии, науке, образовании, медицине и культуре национальных государств, часто состоят в масонских, около масонских, религиозно-оккультных обществах, клубах. В светской ипостаси исповедуют идеологию трансгуманизма, инвайронментализма, глобализации, неолиберальной демократии, многие придерживаются ЛГБТ ориентации. В совокупности они составляют около 1% населения Земли, а владеют 60 – 70% мирового богатства. Если характеризовать их сущность кратко они социальные паразиты нашей цивилизации.

Реализация господства на планете социальных паразитов, должно было пройти через построение Нового Мирового Порядка – уничтожения остатков независимых от Мирового Правительства национальных государств через хаотизацию Большого Ближнего Востока. В ходе этого процесса паразиты должны были разрушить государства, чьи элиты не полностью подконтрольны Мировому Правительству. Россия, Китай, Иран решительно начали бороться и к 2016 году стало понятно, что хаотизировать их как планировалось не получится.

Более того, при активной помощи России к власти в США удалось прийти Дональду Трампу, кандидату национально и традиционалистски настроенных элит США. По власти глобалисткого крыла Мирового Правительства был нанесён удар страшной силы. Такого в этой среде не прощают никогда. Вместо развязывания мировой войны они четыре года будут вынуждены заниматься свержением Дональда Трампа, истерия против России внутри США и шире, глобалисткого Запада, стала основным информационным поводом для практически любых действий.

Параллельно глобалисткие кланы Мирового Правительство твёрдо решили мстить России за сохранение государственности Сирии и проигрышу своего кандидата Хилари Клинтон на выборах США. Месть носит не только эмоциональный, но и вполне рациональный характер, «владыки мира» должны показать всем понимающим ситуацию, что обращаться с ними подобным образом никто не имеет права. В противном случае их перестанут, бояться, уважать и исполнять их приказы. Подавляющее большинство членов мирового правительства имеет религиозное мировоззрение и страстную любовь к оккультизму, нумерологии, каббале.

Поэтому «визитные карточки», которые согласно криминалистике, любят оставлять на месте преступления серийные убийцы, заключаются в цифрах, датах преступлений оккультном символизме. Как и большинство преступников социальные паразиты любят возвращаться на «место преступления» смакуя его обстоятельства. Используя цифровой символизм и современные СМИ место преступление расширяется на весь мир и фактически транслируется в «прямом эфире». Однако понять что событие имеет «рукотворный» могут не все, а тот кто понимает его алгоритм (Sapienti sat). Это очень удобно, поскольку даёт лишь косвенные улики и никогда прямые.

Кроме того, очень удобно травить и смеяться над оппонентами обвиняя их в создании «теорий заговора». Однако картина радикально меняется внутри самих закрытых структур, где подобная информация бережно хранится, изучается и, порой, приобретает сакральный характер, служа мощным консолидирующим фактором.

И так, попробуем понять алгоритм их преступлений. На мой взгляд на данный момент он предельно прост. Вероятно, потому, что глобалисты хотят, чтобы даже не посвящённые, но интересующиеся вопросом могли различить их месть. Ключевой датой является 9.11.2016 года, день поражения кандидата от глобалистов Хилари Клинтон и победы Дональда Трампа на первичных выборах в США, число 9.11 или 11.9 совпадающий с днём голосования выборщиков 19.12.2016.

Хронология и нумерология преступлений против России:

19.12.2016 в Турции вызывающе нагло был застрелен российский посол Андрей Карлов

Исполнитель убийства, бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ около 19:05 совершая преступление на турецком и ломаном арабском кричал: “Вы стреляли в беззащитных людей. Во имя Аллаха!”, “Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь!”, “Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в гнете, заплатят за это - один за другим“. Трансляция трагедии велась в прямой эфир, фотокорреспонденты снимали событие, в феврале этого года фотография убийства получила главный приз World Press Photo.

В этот же день в Москве был застрелен в голову начальника отдела Латиноамериканского департамента МИД России Петр Польшиков.

В этот же день вооружённые силы Украины, следуя приказу президента Петра Порошенко, неудачно попыталась прорвать оборону войск ЛНР в районе «Светлодарской Дуги» в направлении на Дебальцево. С этого момента началось не прекращающееся по сей день обострение обстановки в Донбассе.

25.12. 2016 под Сочи была совершена диверсия на самолёте Ту-154, который летел в Сирию, на борту была труппа ансамбля имени Александрова, которая должна была поздравить наших военных с наступающим Новым Годом. Диверсия была совершена под Рождество Христово в качестве «подарка» к празднику. (см. статью «Диверсия на Ту-154 в Сочи. Версии события» ). Сложение цифр даты и месяца даёт 1, цифр года 9, что не полностью совпадает, но близко к проектным числам.

26.12. 2016 в Москве был убит сердечным приступом начальник управления Роснефти Олег Еровинкин, человек близкий Игорю Сечину. В этот же день в Казахстане был убит командированный сотрудник российского генконсульства Роман Скрыльников. Не сложно догадаться, что сложение между собой дня и месяца, даёт 11, а цифр года 9.

19.01.2017 в США была совершена неудачная попытка глобалистов заблокировать вещание телеканала RT с участием Фейсбука, Твиттера и Ютуба. В этот же день в Испании был арестован программист из России в рамках дела о кибернападениях на выборы президента США. А на следующий день, прямо вовремя инагурационной клятвы Дональда Трампа, Ютубом было заблокировано вещание события независимым СМИ американского патриота Алекса Джонса. Атака на RT произошла в «годовщину» – спустя месяц после голосования выборщиков в США, убийства Карлова, Польщикова и начала обострения в Донбассе. Итоговое число: 19 11

09.01.2017 в Греции был убит консул России Андрей Маланин. Не сложно догадаться, что месяц и год преступления в сумме составляют цифру 11, кроме того событие произошло в «годовщину» – спустя три месяца после победы в этот день Дональда Трампа на первичных выборах в США.

26.01.2017 в Нью-Дели был убит посол России в Индии Александр Кадакин. Убийство было совершено в качестве «подарка» к национальному Индийскому празднику «День Республики». Главам России и Индии хорошо знали и уважали Александра Кадакина и его смерть была вдвойне прискорбна для обеих сторон. Сумма числа не совпадает с проектной, но близка к ней 9 1 Преступление совершено в «годовщину» убийства Еровкина и Скрынникова.

19.02.2017 В «годовщину» преступлений декабря 16-го и атаки на RT января 17-го. Россия, в ответ на удары признала документы - паспорта ДНР и ЛНР. Очень важное событие, которое является логическим завершением референдума о независимости ДНР и ЛНР, проведённого 11 мая 2014 года. Признание явилось сокрушительным ударом по Хунте Петра Порошенко, плотно контролируемой кланом Ротшильдов. Данное действие руководства России свидетельствует, что в Кремле чётко осознают происходящее и отвечают ударом на удар Мировому Правительству. В ответ британскими СМИ и спецслужбами был инспирировании раздут скандал о «Перевороте в Черногории», который якобы хотели устроить шпионы Москвы.

20.02.2017 в Нью-Йорке был убит постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Виталий Иванович был погиб за день до своего юбилея (праздника), 65 лет. Его подлое убийство вызвало возмущение у нормальных людей всего Мира. Он погиб на боевом посту как настоящий воин, защищая Россию и Мир от окончательно потерявших чувство реальности глобалистов, был награждён Президентом орденом Мужества, посмертно. Стоит ли упоминать, что преступление организовано мерзавцами ровно в «годовщину», спустя месяц, после инаугурации Дональда Трампа на пост президента США 20.01.2017. Месть глобалистов России Очевидна! Виталий Иванович ушёл, но его брорьба за Справедливый Мировой Порядок (Многополярный Мир) будет продолжена.

Если враги продолжат совершать злодеяние согласно вышеозначенному алгоритму, следующее должно произойти 25, 26 февраля, вероятность преступления увеличивается ещё и тем, что 26-го произойдёт кольцеобразное солнечное затмение, в астрологии называемое «огненным кольцом». Затмение солнца в знаке рыб, по мнению астрологов, указывает особое влияния события на психо-эмоциональную сферу человека.

Возможно, следует ожидать очередную диверсию с большими человеческими жертвами на транспорте и/или на «символы» России. В международном разрезе это могут быть диверсии против российских военнослужащих и техники в Сирии, при этом глобалисты будут стараться «плотно» освещать это событие в СМИ с целью нанесения дополнительного поражающего эффекта репутации власти внутри страны и за рубежом. Судя по тому как активно украинская, сторона участвует в планах Мирового Правительства ДНР и ЛНР следует ожидать больших провокаций и активной работы ДРГ противника на своей территории, в зоне риска терактов находится инфраструктура Крыма.

Возможно, в будущем, алгоритм выбора дат преступлений будет изменён, но в основе всё одно останется даты победы Трапа на первичных/выборах выборщиков, она же дата убийства посла Андрея Карлова, дата диверсии на Ту-154 в Сочи, дата инаугурации Дональда Трампа. Верю, что описанную мной ситуацию осознают наши силовые органы и смогут вычислить и предотвратить следующие атаки глобалистов.

Николай Горюшин