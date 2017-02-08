Новости Украины и Новороссии 08 февраля 2017

Лидер украинской пропаганды дал «инструкции» по освещению убийства «Гиви» — Свои убили

Главный штаб украинской военной пропаганды (74-й центр информационно-психологических операций, войсковая часть А1277, г. Львов, руководитель — полковник ВС Украины Сергиенко Александр Петрович) разослал по всем своим подчиненным структурам циркуляр, в котором говорится о том, что необходимо всячески поддерживать версию убийства Михаила Толстых представителями местных военно-политических структур либо мифическими «московскими кураторами», а также всячески раскручивать тему «слива Кремлем Донбасса».

Циркуляр касается популярных «лидеров общественного мнения» в украинском сегменте социальных сетей, «ботов», «спамеров», «троллей» и комментаторов на тематических сайтах.

Об этом пишет Русская Весна со ссылкой на источник.

Для проведения психологической спецоперации также будут использованы фальшивые аккаунты, имитирующие сторонников Народных Республик.

Целью данных мероприятий является дискредитация руководства и снижение морально-боевого духа вооруженных сил ДНР и ЛНР в преддверии ожидаемых очередных военных провокаций со стороны ВСУ.

Также данная версия будет озвучиваться как основная в украинских СМИ.

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В Кремле прокомментировали убийство Гиви

В Кремле надеются, что есть «достаточный запас прочности» для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации в Донбассе после убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как «Гиви», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Ранее в среду Минобороны ДНР заявило, что командир батальона «Сомали» с позывным «Гиви» погиб в результате теракта, назвав это «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса». «Очевидно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации. Потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженная в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной», — сказал Песков. Читайте также: ВАЖНО: Кадры с места теракта, в котором погиб Гиви (ВИДЕО)

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Захарченко и Плотницкий будут следующими, — Шкиряк (ВИДЕО)

Скандально известный советник главы МВД Украины Авакова Зорян Шкиряк заявил, что теракт, в котором погиб комбат «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) — это свидетельство «целенаправленного уничтожения главарей российских террористических банд». В связи с этим Шкиряк радостно предложил Главам ДНР и ЛНР «сдаться СБУ, пока их не убили». «Мы предлагаем Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или Нацполиции и показаться украинской власти. Потому что, учитывая ситуацию, следующими могут быть именно они», — заявил Шкиряк. Вместе с тем, он отметил, что между лидером ДНР и Гиви якобы «был конфликт». «У них был очень серьезный конфликт, который заключался и в сфере перераспределения так называемых материальных благ, и перераспределения ресурсов финансовых потоков, и того, что касалось невыполнения приказов Гиви от Захарченко. Лично мне эта версия кажется более вероятной», — выдал порцию аналитики советник МВД Украины.

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“Они все равно ведь ударят в спину”

Все сказанное является исключительно субъективным личным мнением

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Донецк: Гиви убили выстрелом из огнемета «Шмель» — СМИ

Командир батальона «Сомали», полковник ДНР Михаил Толстых с позывным Гиви был убит, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета «Шмель».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны ДНР.

«По предварительным данным, Гиви был убит выстрелом из огнемета «Шмель», — сказал представитель ведомства.

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Лучшие уходят… Вечная память Гиви! Андрей Князев

Скольких мы потеряли в Новороссии за последнее время. «Батя» Дремов, Мозговой, «Моторола» Павлов.

И вот теперь Гиви…

Полковник ДНР Михаил Сергеевич Толстых.

Командир батальона «Сомали».

Когда на Донбассе начиналась война, я, как и миллионы других людей, прильнув к экрану, следили за теми, кто ушел добровольцем на войну Юго-Востока: защищать свою землю, свою веру и русский язык.

Мы следили за Гиви и Моторолой, за их смелыми вылазками, за их бытом и нехитрыми, но острыми шутками. Мы искренне болели за них, за их борьбу за свою свободу. За свободу Донбасса!

За свободу Новороссии! Следили, как они не «жалея живота своего, встали за други своя», подобно былинным русским богатырям.

Со временем они из добровольцев стали кадровыми военными молодой армии ДНР.

И оба погибли, с разницей в полгода.

Сегодня 8 февраля в 6:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых», — сообщили в ДНР.

«Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», — добавил он.

Лучшие уходят. Погибают от рук подлецов и предателей, после Майдана засевших в Киеве. Но сидеть им осталось недолго – по развитию ситуации в Украине мы видим, что ущербный киевский режим превратил страну в Руину, и ресурса у киевской власти осталось максимум на несколько месяцев.

И придет время, – и они ответят. За Мозгового, за Дремова.

За Моторолу. И за Гиви!

За каждого погибшего бойца, за каждого замученного мирного жителя. За всех убитых, раненых, оставленных без крова. За каждый снаряд, выпущенный по городам и поселкам ДНР и ЛНР.

История засвидетельствует: Россия всегда выигрывает войны. И всегда наводит порядок. И восстанавливает справедливость.

А тем, кто сделал все, чтобы Донбасс отстоял свою свободу, – вечная память! И вечная слава!

Ваш подвиг никогда не будет забыт!

Андрей Князев,

специально для News Front

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СРОЧНО: В Донецке состоится экстренная пресс-конференция Главы ДНР

Как стало известно «Русской Весне», примерно через час в Донецке начнется экстренная пресс-конференция Главы ДНР Александра Захарченко. Напомним, сегодня утром в своем кабинете в результате теракта погиб Герой Республики Михаил Толстых (Гиви). По предварительной информации, тело Гиви уже опознано, на месте теракта работают представители силовых ведомств ДНР.

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В Луганске прощаются с полковником ЛНР Олегом Анащенко

Церемония прощания с трагически погибшим начальником управления Народной милиции ЛНР полковником Олегом Анащенко началась в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной.

Одним из первых проститься пришел глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Церемония прощания, в которой участвуют родственники, боевые товарищи Анащенко, а также представители властей Республики, продлится до 12.00.

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Венгерская партия раскритиковала «языковой закон» на Украине

Один из лидеров венгерской партии «Йоббик», зампред комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши заявил о поддержке инициативы представителей венгерской общины Закарпатья разработать законопроект, защищающий венгерский язык на Украине.

По мнению депутата, внесенный на днях в Верховную раду новый вариант закона «О государственном языке» представляет опасность для прав национальных меньшинств страны и является дискриминационным. Парламентарий заявил, что если Киев продолжит придерживаться нынешнего курса, венгерская партия вынесет вопрос о нарушении прав венгров на Украине на уровень ЕС.

По словам Мартона Генгеши, защита и сохранение родного языка — это неотъемлемое право каждого национального меньшинства, в том числе и венгров, проживающих в Закарпатье.

«Это важный шаг, и мы поддерживаем инициативу наших соотечественников в рамках международного права», — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что нынешний законопроект о языке, внесенный в Верховную раду украинскими депутатами, «превзошел все негативные ожидания».

«Страна, которая старается приблизиться к Европейскому союзу и хочет вступить в НАТО, выносит на рассмотрение языковой закон, возвращающий права человека и гражданские права фактически в средневековье. Также не стоит забывать тот факт, что подобная политика языковой дискриминации явилась причиной войны в Донбассе в 2014 году», — отметил парламентарий.

По его словам, две недели назад Совет Европы отправил Киеву письмо, в котором говорится, что Украина обязана гарантировать языковые права этническим меньшинствам.

«Если Украина не уважает права меньшинств, то вопрос о нарушении прав венгров на Украине мы обязательно сделаем достоянием всей Европы и потребуем от официального Киева ответа», — пояснил депутат.

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Виталий Чуркин: Ответственность за эскалацию насилия лежит на Украине

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин после первой встречи с новым постпредом США в организации в эксклюзивном интервью RT заявил, что двум странам предстоит долгая работа по налаживанию отношений. Кроме того, Чуркин рассказал, на ком лежит ответственность за эскалацию конфликта в Донбассе, почему Украина не получила поддержки в Совбезе ООН, а также ответил на другие актуальные вопросы.

— Дональд Трамп делал шаги по налаживанию взаимоотношений с Россией, однако члены его кабинета, например генерал Мэттис, называют Россию угрозой мировому порядку. Насколько трудным будет в такой обстановке процесс налаживания отношений между двумя странами?

— Глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что мы не ждём чудес. Ситуация с двусторонними отношениями сейчас очень сложная. Их команда должна сформироваться. Встреча с новым постпредом США в ООН Никки Хейли была первым небольшим шагом к налаживанию контакта между нашими командами. Встреча Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном станет первым важным контактом между двумя странами и прольёт свет на то, что нам приготовила администрация Трампа. Нам предстоит долгий путь. Нужно набраться терпения и проявлять профессионализм.

— По поводу Украины: в СМИ по обе стороны границы сейчас выдвигается много версий, что же именно стоит за эскалацией насилия в Донбассе. Как вы думаете, повредит ли это российско-американским отношениям?

— Я считаю, что одной из целей тех, кто провоцирует акты насилия на востоке Украины, может быть срыв нормализации отношений между Россией и США. Для того чтобы потенциал российско-американского сотрудничества мог быть реализован по максимуму, необходимо урегулировать кризис на Украине. То есть недавние действия в этом регионе могут быть направлены, помимо прочего, на то, чтобы осложнить процесс налаживания связей между Москвой и Вашингтоном.

Этот фактор в определённой степени помогает украинцам в реализации их планов в Совете Безопасности ООН, однако интересно отметить, что, хотя Украине удалось добиться созыва заседания Совбеза 2 февраля, особой поддержки она там не получила. Её сторону заняли только Великобритания и США, причём представитель Америки выступил с довольно-таки стандартной риторикой, оставшейся в наследство от администрации предыдущего президента.

Если верить западным СМИ, может сложиться впечатление, что обстрелам подвергается только Авдеевка. А ведь сначала туда вошли украинские танки, хотя Киев вообще не имел права размещать в этом населённом пункте свои вооружения. Однако в настоящее время украинские тяжёлые орудия развёрнуты в Авдеевке и наносят удары по Донецку. Украинские войска на протяжении всего конфликта ежедневно обстреливают жилые районы Донецка и Луганска, но мало кто обращает на это внимание. Это одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в плане пропаганды и отсутствия объективности при освещении событий на Украине со стороны значительной части зарубежных СМИ. С этим нам как-то приходится справляться. К счастью, при внимательном ознакомлении с отчётами наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине факты говорят сами за себя, и становится очевидно, что ответственность за эскалацию насилия лежит на украинской стороне. Мы считаем, что в отдельных случаях представители ОБСЕ могли бы высказываться более определённо. Конечно, встречаются также и нарушения со стороны представителей Донецка и Луганска. И всё же очевидно, что недавняя активизация боевых действий — дело рук Вооружённых сил Украины и так называемых добровольческих батальонов, воюющих на востоке страны.

— Профессор Нью-Йоркского университета Стивен Коэн недавно в одной из своих статей употребил слово «разрядка». Считаете ли вы, что отношения между США и Россией могут стать новой разрядкой?

— Надеюсь, хотя не стоит использовать слова вроде «разрядка» или «перезагрузка». Я думаю, что это будет нечто новое и другое по сути. Надеюсь, что мы достаточно продвинемся в этом направлении, чтобы улучшить наши отношения. Но как именно это произойдёт, будут ли обстоятельства мешать этому процессу или наоборот заставят нас сотрудничать плотнее, как, например, терроризм, неизвестно, так что вопросов остаётся много. Как это будет реализовано, мы узнаем только в будущем.

— За последние три-четыре года мы в ООН видели всё, весь спектр скандалов и криков. Вы не жалеете, что не выбрали карьеру актёра?

— Нет, не жалею (смеётся). Я не был бы откровенен, если бы сказал, что всё это очень легко (работа дипломата. — RT). В жизни дипломата и в жизни страны бывают непростые периоды, сейчас такой период мы и переживаем. Я бы предпочёл, чтобы всё было по-другому, но коль скоро мы оказались в такой ситуации, как-то приходится на неё реагировать и продолжать в ней существовать. Я думаю, что я не был бы хорошим актёром, а быть не очень хорошим актёром не легче, чем быть дипломатом.

RT

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МОЛНИЯ: «Гиви» погиб

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Стало известно о гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, больше известного как «Гиви». Об этом «Русской Весне» рассказал источник в Народной Милиции ДНР. «Сегодня 8 февраля в 6:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых», — сообщил источник «Русской Весны». «Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», — добавил он. Уточняется, что теракт произошел в штабе (кабинете), где находился Михаил Толстых. На фото: место покушения спустя полчаса после гибели Михаила Толстых.

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Как киевская пропаганда создавала авдеевскую «гуманитарную катастрофу»

Похоже, что украинский национал-политический обычай обрастать трагедиями и катастрофами расширяет свой печальный список.

Пунктом привязки трагедии была выбрана Авдеевка, кстати, родина нынешнего министра энергетики России Александра Новака и месторасположение крупнейшего в Европе коксохимического завода.

С 29 января городок вдруг превратился в самую «горячую точку мира», которую украинские СМИ уже сравнивают то с Герникой, то со Сталинградом.

На третий день боев украинские чиновники (прежде всего, глава Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павло Жебривский) и СМИ начали массированный вброс тезиса о введении режима ЧП и «угрозе гуманитарной катастрофы в Авдеевке, вызванной варварскими обстрелами российских террористических войск».

До этого времени киевская агитмашина не раскручивала тему обстрелов украинской территории в таких масштабах и с таким эмоциональным надрывом. Поводов не было, теперь его создали.

Киевские пропагандисты вспомнили высокую информационную результативность провокации в мариупольском микрорайоне «Восточный» 24 января 2015 года, когда после обстрела погибли 30 человек. Тогда Порошенко обвинил в трагедии лично Путина. Теперь он обвиняет всю Россию, а жителям Украины подбросили новую лапшу в виде «авдеевской гуманитарной трагедии», которой в обществе не только обвешивают уши, но и жадно глотают, сплевывая проклятия.

Информационная волна, поверхностно используя некие реальные трагедии военного города, накрывала Украину деталями.

Как под обстрелами пытаются чинить электросети, как на всех парусах мчится спасать Авдеевку (и «спасает прямо под обстрелами») премьер Гройсман, как волонтеры со всей Украины собирают туда одеяла и консервы, как неизвестные бизнесмены развернули предназначающиеся для продажи в Европу эшелоны с лесом, чтобы обогреть несчастных жителей.

Жители действительно пережили очередной шок, но кто поверит, чтобы современный укробизнесмен отправит уже проданный лес (НЕ ДРОВА, а качественное сырье для обработки) в Авдеевку, дабы сжечь его в городе, где хватает угля?

Без сомнения, пережитая жителями городка неделя ужасна. Но их страдания и страхи оказались выгодны политрукам украинства, нуждающимся в очередной катастрофе.

Промыть мозги не так просто, но «новая трагедия» уже на устах миллионов.

Хотя эти миллионы не задумываются о реальных трагедиях трехгодичных!!! бомбардировок Горловки, Макеевки, Донецка, Ясиноватой. Трагедии, в которой виновны именно эти миллионы. Куда легче верить в свои «локальные украинские трагедии» и использовать горе чужих людей для психологических войн.

Трагедию создавали топорно, впопыхах. «Авдеевка: город ужасов». «Авдеевка – руины и темнота». «Город полностью разрушен». Под такими заголовками украинская пропаганда «рекламировала» свою затею. Причем главным источником информации был сам «генерал-губернатор» Жебривский, а также и его страничка в «Фейсбуке».

4 февраля он написал: «Всего за неделю в результате обстрелов в Авдеевке повреждены 114 частных домов, 22 квартиры, 4 частных гаража, а также претерпела разрушений железнодорожная станция». Частные гаражи, видимо, для более апокалиптической картинки подсчитывал?

Кстати, разные СМИ и разные политики обходились с цифрами «свидетельств варварских разрушений» вольно. ТСН уверяло о разрушении около 200 домов.

Через несколько часов Жебривский внес изменения в записи: «По состоянию на 8:00 5 февраля задокументировано 179 повреждений различной степени в частных домах и квартирах города. Из них – 133 в частном секторе, 25 квартир в многоэтажках. Повреждены 7 частных гаражей, 3 автомобиля, магазин и железнодорожные пути на станции “Авдеевка”».

Последнее сообщение содержало «повреждение различной степени», под которым Жебривский подразумевает одно, а сидящая в киевской студии тележурналистка — другое, после чего «179 повреждений» превращаются в «179 разрушенных зданий».

В этот же день в эфире радиостанции «Голос столицы» журналист в Донецком регионе Артем Маслаков сообщал: «Условно спокойной можно назвать ситуацию в Авдеевке сейчас, потому что в течение дня на территорию города боеприпасы какие-либо не прилетали, и, в общем-то, город живет своей жизнью. Здесь появилась вода, хотя говорят, что ее запасов хватит на несколько дней, на 3-4 дня».

Для информационной поддержки «создаваемой катастрофы» генерал-майор Анатолий Петренко, руководитель украинской стороны в Совместном центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, даже подсчитал количество боеприпасов, выпущенных по Авдеевке.

Он указывает: «На протяжении последних 5 суток российско-оккупационные войска 13 раз совершали штурмовые действия, направленные против подразделения Вооруженных сил Украины и мирного населения в районе Авдеевки. Свыше 7 тысяч 500 боеприпасов было выпущено по Авдеевке из тяжелого вооружения. Трое суток, преимущественно ночью, велись обстрелы жилых массивов, в общем 345 тонн боеприпасов, а это 8 заполненных вагонов, было выпущено по позициям сил АТО и мирным жителям Авдеевки».

Замечу, генерал-майор имел в виду не стрелковое оружие, а снаряды крупного калибра!

Теперь представьте себе, ибо «генерал Толик Петренко» этого сделать не в состоянии, какие реально разрушения могло нанести такое количество снарядов и ракет, выпущенных по Авдеевке, если «гибридные войска Путина» стреляли не в белый свет, а реально по жилым кварталам, как, например, ВСУ по Донецку?

А вот в Донецке и в других населенных пунктах каждое попадание в дом фиксируется не только «слепыми наблюдателями» ОБСЕ, властями ЛДНР и просто жителями микрорайонов. Три года бомбежек научили людей запоминать.

Результаты обстрелов героической украинской армией в дни «авдеевского противостояния» тоже зафиксированы, выложены в соцсети и документы наблюдательных миссий. Их сотни, тысячи…

А где фото «варварски уничтоженной Авдеевки»?

Нет, не фотографии десятка частных дворов и четырех девятиэтажек с выбитыми окнами, под которыми любят маскировать свои танки ВСУ, а факты «гуманитарной катастрофы»?

Вот и премьер Гройсман на заседании госкомиссии по ЧП не вёл речь о «восстановлении разрушенного города», на повестке дня были свет и занятия в школах. Как после обильного снегопада…

Есть еще она загадка. Горожане, словно не видя вокруг себя «катастрофы», отказываются эвакуироваться!

Представьте, «гибридные войска» варварски засыпают Авдеевку 345 тоннами снарядов, вся «патриотическая» Украина орет SOS, а выехать из «гуманитарного ада» соглашаются 248 человек.

Это при заявленной Киевом необходимости вывести 9 тысяч жителей! А ТСН обещало вывезти из «города ужаса» 12 тысяч человек.

Характерно, отказ горожан выезжать (из комментаторов Жебривского) объясняют по-разному.

Теперь о «катастрофе», скорость локализации которой со стороны Киева превзошла скорости и возможности всех голливудских супергероев.

На пятый день гуманитарного бедствия, о котором уже знает Совбез ООН и лично Дональд Трамп, в городе, по свидетельству Жебривского, работают все школы и больницы, аптеки и магазины, налажено электроснабжение. В украинской прессе это называют «Авдеевка в руинах, людей кормят на улице».

Кстати Жебривский пафосно назвал ВСУ, спасателей и волонтеров «соавторами нашей великой Перемоги». Но в чем же заключается эта победа?

Она содержится в заявлении вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, сделанного на заседании комитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента в Брюсселе 6 февраля: «Мы думаем, что все те действия, которые имели место в Авдеевке, могут быть квалифицированы как военное преступление и серьезное нарушение Женевской конвенции 1949 года».

Для таких заявлений им нужен был «город ужаса» и «национальная трагедия».

Сколько городов Украины ВСУ уже превратили в ГОРОДА УЖАСА и сколько готовы превратить?

Александр Севидов, «Одна Родина»

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Чуркин: Украина не получила поддержки в Совбезе ООН

фото:rt-russian.livejournal.com

В эксклюзивном интервью RT постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Украина не заручилась поддержкой стран — членов Совета Безопасности ООН на заседании по поводу ситуации в районе Авдеевки Донецкой области. Он также добавил, что Украина не получила выгоды от проведения встречи и провокационных заявлений о России и Донецке.

видео RT

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ДНР предложила план нормализации обстановки в Донбассе: Украина проигнорировала, а Хуг “сбежал”

фото: cigr.net

План был подготовлен 4 февраля и после этого прошел ряд согласований, в том числе с ОБСЕ, передает «Донецкое агентство новостей».

Первый пункт предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения.

Второй пункт – отвод запрещенных вооружений от линии соприкосновения сил.

После этого для наблюдателей ОБСЕ следует обеспечить полный доступ к местам отвода и хранения вооружений (третий пункт).

Четвертым пунктом предлагается освободить от вооружений и любых войск зону в 1 км от Донецкой фильтровальной станции – это должно способствовать нормализации ситуации в районе Ясиноватой и Авдеевки.

Наконец, ДНР предлагает запретить всякие наступательные действия. Сторонам запрещается сближаться.

Украинское командование получило предложение ДНР, но проигнорировало его, а первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона.

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В ДНР составили план мирного урегулирования ситуации на линии соприкосновения

Донецк предал огласке свой план нормализации обстановки на линии соприкосновения сторон, который включает как отвод тяжелых вооружений от фронта, так и создание зоны без военных подразделений на одном из самых «горячих» участков.

«Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения, — отмечается в сообщении. — Он был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ».

План включает 5 пунктов:

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения;

2. Отвод всех запрещенных соответствующими документами вооружений в определенные данными документами места хранения;

3. Предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ, в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений;

4. С целью восстановления объектов инфраструктуры, а также нормализации жизни мирных жителей в районе Ясиноватой и Авдеевки, в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции создается зона без вооружений и любых военных подразделений;

5. Запрет любых наступательных действий и запрет на сближение сторон.

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Азаров: Порошенко присоединился к плану Байдена-Маккейна по вовлечению мира в игру против так называемой «российской агрессии»

Экс-вице-президент США Джо Байден под занавес своей карьеры прибыл на Украину с единственной целью: вовлечь Украину в противостояние с новой администрацией США, и Порошенко принял его предложение. Об этом заявил глава Комитета спасения Украины Николай Азаров в ходе пресс-конференции в редакции газеты «Комсомольская правда» в Москве, которая состоялась сегодня, 7 февраля.

«За два дня до своей отставки Байден посетил Украину с визитом. Спрашивается, для чего? Ведь на пенсию уходит… А приезжает лишь для того, чтоб вовлечь Украину в игру против Трампа и новой Администрации. Порошенко присоединился к плану Байдена-Маккейна, вовлечь мир в игру против так называемой «российской агрессии»», — отметил политик.

Обострение в Донбассе случилось именно в этом контексте, уверен Николай Азаров.

«Но проследите за украинскими СМИ. Начиная с 20 января пишут, что войска киевского режима выдвигаются на новые позиции. В течение недели ВСУ были в так называемой серой зоне. Особенно кровопролитные бои развернулись в Авдеевке. Там крупнейший в Европе коксохимический завод. Кто не понимает, Авдеевка, по сути, пригород Донецка.

Позиции ВСУ в Авдеевке опасны для Донецка, так как с этой позиции обстреливался практически весь город. Обстрелян Калининский, Куйбышевский районы Донецка, разрушены дома, погибли мирные граждане.

И вот когда провокация была в самом разгаре. Когда у ополченцев не осталось выхода как подавить огнём — раздались вопли на всю Европу что ополченцы нарушают мирные соглашения, создают гуманитарную катастрофу вы Авдеевки. Остановил работу коксохим, который подавал тепло в жилые дома Авдеевки. В морозы!

И этой ситуацией озаботились все, кому не лень. Французы, немцы, американцы, ОБСЕ призвали к сдержанности. Казалось бы, подними сводки. В наше время нетрудно установить откуда выстрел произвел ГРАД. Не трудно выяснить. КСУ ведёт документированием всех преступных действий», — сказал Николай Азаров.

Он напомнил, что так называемая АТО была начата Киевом после визита на Украину представителя ЦРУ.

«Вспомните, как началась так называемая АТО. В середине марта после переворота Украину посещает директор ЦРУ. Буквально через несколько дней после визита подписывается указ о так называемой АТО. Под Славянском расстреливают мирных граждан. Они пытались не пустить танковую колонну на Донецк. Обычные солдаты отказались расстреливать. Но их сменили правосеки. Раздались пулеметные очереди. Сколько погибло людей никто не знает. А потом пошли события в Мариуполе, которые выступали против хунты, позже в Одессе.

И когда говорят, что там непонятно какие агенты из России, говорят, захватили…

…Господин Губарев откуда взялся в Донецке? Он — коренной дончанин. Он возглавил первое сопротивление режиму. Он выиграл эти две недели. И Донецк смог дать отпор тем бандам который пошли на расправу в Донецк», — сказал политик.

Кроме того, что война на Донбассе нужна некоторым кругам в США, она, разумеется, выгодна и нужна самому президенту Украины Петру Порошенко, указал политик.

«Война в Донбассе выгодна Порошенко. Например, предприятие «Ленинская кузня» принадлежит Порошенко. Этому предприятию заказали военные катера на 7 миллиардов гривен. Кому они нужны? Порошенко нужны. 130 миллиардов гривен военный бюджет. А ведь у Украины снарядов-ракет на лет 20 хватит. У нас была программа утилизации, мы рассчитывали ликвидировать оружие. Так они утилизируют — разрушили 24 тысячи домов в Донбассе. Красавец аэропорт разрушили.

Спектакль под Авдеевой показал полную бессмысленность и с военной точки зрения. Погибли порядка 200 человек. Но Порошенко не нужна даже победа. Ему нужна война без конца. Все ради обострения ситуации», — сказал политик.

Николай Азаров также выразил свое несогласие с тем, что подавляющее большинство населения Украины по воззрениям идентично киевскому режиму.

«Вот сейчас говорят о криптобандеровцах. Говорят, что все украинцы поддались хунте. Терпят, не выступают. Одумайтесь, что вы говорите! Что вы ответите Олесю Бузине, которого убили. Что вы ответите Глищинской, которую держали в тюрьме после рождения ребёнка год! Десяткам убитых замученных людей. Нельзя так судить.

Жестоко подавлены были возмущения в Харькове. Сожгли людей в Одессе», — отметил Николай Азаров.

Напомним, в ходе пресс-конференции Азаров представил свою вторую книгу, которая была написана в России.

ИА «Антифашист»

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Семен Семенченко заявил, что блокада ЛДНР продолжается

Экс-командир украинского карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что не смотря на заявления украинских СМИ блокада ДНР в Артемовске

«Заблокированный локомотив остается на месте. Этими путями курсирует только пригородная электричка, поскольку мы не имеем права ограничивать передвижение украинцев между населенными пунктами», – сказано в сообщении радикалов в Facebook.

Как отмечают в штабе блокады, «ни один вагон с товарами не будет пропущен через редут. Переговоры по ослаблению блокады или остановке не рассматриваются».

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Потерянная возможность

В Киеве фашики разгромили выставкуПро саму выставку и ее автора. https://goo.gl/EZ9kKC – цинкВ итоге, к автору на выставку пришли те, над кем он иронизировал, чем так сказать подтвердили основной посыл выставки о низком уровне культуры и политического сознания.Выставка долго не продлилась.Плюс нецензурное мнение https://www.facebook.com/361241690935584/p hotos/a.362385880821165.1073741828.36124 1690935584/366973510362402/?type=3&theat er

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Разведка США не нашла российские силы возле границ с Украиной

США не видят крупномасштабных перемещений российских сил возле границ с Украиной.

Об этом заявил во вторник официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, пишет РИА Новости Украина.

«Мы не видели какого-либо крупномасштабного перемещения российских сил, которые могли бы свидетельствовать, что это часть чего-то большего. Есть обострение насилия, но на данный момент мы не видим причины считать, что это часть более широкой проблемы или подготовка к чему-то большему», — заявил Дэвис.

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Банковская система Украины в 2016 году получила максимальный в истории убыток

Банковская система Украины по итогам 2016 года обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 миллиардов гривень. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге в НБУ. «Банковский сектор показал рекордно высокий убыток в 2016 году — 159 миллиардов гривень, что обусловлено резервированием кредитного портфеля «ПриватБанка», — сказал представитель Нацбанка. Читайте также: Госдолг Украины за год вырос до $71 млрд

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Титушки идут на прорыв

Прорыв автобусов с "титушками" на трассе Константиновка-Артемовск, в ходе которого подельники Семенченко получили по голове за попытки вмешиваться в бизнес серьезных людей.Хотя казалось бы, история карателей-гомосеков из "Торнадо" должна была навести их на мысль, что в сферу межфронтовой экономической деятельности соваться не стоит.История примечательна еще и тем, что одним из инициаторов избиения "блокадников" был беглый севастопольский мент Аброськин (тот самый, на которого "Арматы" на Донбассе" не произвели впечатления) и который позиционировал себя как "видного борца с сепаратизмом".Персонаж всплыл в зоне АТО, где теперь уже дошел до того, что его подчиненные избивают "блокадников-лишенцев" из батальона "Донбасс".Вот так вот, правовое государство. А ведь прямой начальник Аброськина, уже все давно разъяснил.Просто Семенченко застрял в 2014 году, где он "герой Украины" и "видный военный стратег", а ментов можно безнаказанно дубасить цепью.

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На Украине из-за кризиса готовы закрыть 2 тысячи предприятий

На Украине 2,073 тысяч предприятий находятся в процедуре банкротства. Об этом сообщает OpenDataBot, сервис мониторинга регистрационных данных компаний.

Также отмечается, что за 2016 год 1,524 тысяч компаний были признаны банкротами. «Больше всего предприятий-банкротов в области оптовой торговли, строительства и сфере сельского хозяйства», — говорится в пресс-релизе.

«Киевская область — лидер по количеству компаний, находящихся в состоянии банкротства. На втором месте Днепропетровская и Одесская области», — отмечается в сообщении.

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Роскомнадзор, Юлина беседа, разности

Почему австрийцы ходят в музеи.

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