Scofield: Война систем. Балканский полуостров. Продолжение

https://regnum.ru/news/polit/2241570.html (21.02.2017) Бывший премьер-министр Черногории Мило Джуканович обвинил Россию в «разрушительной политике» на Балканах, после того как, по мнению властей страны, был сорван заговор, направленный на свержение прозападного правительства, сообщает Associated Press. … 20 февраля М. Джуканович отметил, что пророссийские оппозиционные группы в стране «стремятся установить новое марионеточное правительство, которое будет служить интересам Москвы» (конец цитаты).

Активизация британских СМИ и политиков Черногории в поисках «российского следа» в попытке октябрьского переворота уводит от другого события, произошедшего в Сербии:

http://www.kommersant.ru/doc/3142027 (11.11.2016) Белградские СМИ в октябре также сообщали, что нескольких российских граждан депортировали из Сербии «за участие в подготовке террористических акций в Черногории». Новости совпали с неожиданным приездом в Белград Николая Патрушева. После его отъезда рядом с домом семьи премьер-министра Сербии Александра Вучича был найден склад оружия. Речь шла о гранатомете, нескольких ручных гранатах, большом количестве патронов для автомата и снайперской винтовки (конец цитаты).

https://rg.ru/2016/10/29/predotvrashcheno-pokushenie-na-premer-ministra-serbii-aleksandra-vuchicha.html (29.10.2016) В столице Сербии, недалеко от места проживания отца главы сербского кабинета министров Александра Вучича, где политик регулярно проводит время в кругу семьи, обнаружен автомобиль, в багажнике которого находились гранатомет, 4 гранаты, несколько автоматов, 100 патронов калибра 7,62. Не исключена версия теракта в отношении высшего должностного лица Сербии или его близких родственников (конец цитаты).

https://rg.ru/2016/11/05/prezident-serbii-nelzia-dopustit-ubijstva-premer-ministra-vuchicha.html (05.11.2016) Всю ответственность за сложившуюся ситуацию, связанную, прежде всего, с проникновением иностранных разведок в госорганы Сербии и активизацией криминальных групп в стране, президент Сербии Томислав Николич возложил на местные спецслужбы, указав при этом, что в самое ближайшее время обсудит с А. Вучичем необходимость кадровых перестановок в силовом блоке республики. В эксклюзивном интервью изданию Kurir президент заявил: “Следует в кратчайшие сроки разобраться с обозначенными проблемами. Надо выяснить количество в этих службах агентов иностранных разведок, которые подчас даже и не боятся заявлять, что им важнее оценка их работы со стороны других иностранных спецслужб, нежели наша. Как мне кажется, мы не готовы даже под эгидой переговоров с ЕС терпеть иностранную агентуру в Сербии” (конец цитаты).

Почему именно А. Вучич, который с 27.07.2012 года по 02.09.2013 года был министром обороны Сербии, а потом курировал силовой блок в ранге вице-премьера?

Первое:

http://rapsinews.ru/international_news/20140318/270955191.html (18.03.2014) Крупнейший балканский наркобарон, уроженец Черногории Дарко Шарич был задержан в результате совместной акции черногорских и сербских правоохранительных органов. После задержания был передан Черногории, которая в течение дня должна выдать его в Белград. Неделю назад поимку Шарича обещал первый вице-премьер сербского правительства Александр Вучич, курирующий спецслужбы (конец цитаты).

http://www.newsru.com/crime/18mar2014/druglordsarichsrb.html (18.03.2014) В Сербию экстрадирован крупный представитель наркомафии Дарко Шарич, передает Reuters. Он обвиняется в организации канала поставки кокаина из Южной Америки в Европу через Балканский регион. … По данным правоохранительных органов, банда 43-летнего Дарко Шарича использовала в качестве перевалочных баз территорию балканских стран, а также Италии и Словении. В дальнейшем кокаин поступал в Западную Европу (конец цитаты).

http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-serbiya-i-chernogoriya (22.02.2017) М. Джуканович не боялся обещать Д. Шаричу гражданство в 2010 году, тогда как И. Лукшича и М. Рочена обвинили в телефонных разговорах с ним, которые состоялись в 2008 году. Другими словами, М. Джуканович представляет собой намного более влиятельную персону (конец цитаты).

А. Вучич обещал и сделал – лишил М. Джукановича, которого поддерживает Великобритания, одного из теневых операторов. Т.е. речь вновь о войне систем. По некоторым признакам, А. Вучич успел пообщаться и с Арканом, и с «земунским кланом», поэтому в подобных вопросах для него нет секретов.

Второе:

http://www.kommersant.ru/doc/3017609 (19.06.2016) Блицвизит Александра Вучича в Москву, о котором говорят в Белграде как о поворотной точке в сербской политике, состоялся 26 мая и был окутан завесой секретности. Официально в Белграде объявили, что поездка премьера носит частный характер — он решил проконсультироваться с российскими медиками по поводу повышенного артериального давления. Однако в ходе того «частного визита» состоялись переговоры господина Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным, причем с сербской стороны в них участвовал только премьер. А в самом начале беседы Владимир Путин выразил надежду, что в новом сербском правительстве «достойное место займут люди, которые уделяют серьезное внимание развитию отношений между РФ и Сербией». … Александр Вучич должен был стать почетным пассажиром первого рейса Air Serbia Белград—Нью-Йорк, а также встретиться с постпредом США при ООН Самантой Пауэр. В Брюсселе же у него были запланированы переговоры с руководством ЕС. Однако визиты были отменены сербским премьером без каких-либо объяснений. Близкие же правительству страны СМИ дали понять, что Александр Вучич недоволен выдвижением Евросоюзом новых требований для давно ожидаемого Белградом фактического начала предметных переговоров о вступлении в ЕС. Эту причину косвенно подтвердил и глава сербской дипломатии Ивица Дачич. «Неправильно, что усилия Сербии на европейском пути не уважаются в должной мере»,— посетовал он. Помимо этого господин Вучич неожиданно косвенно обвинил Запад в попытках вызвать хаос в Сербии с целью свержения ее руководства. Этот тезис время от времени всплывает в белградских СМИ, рассказывающих об антиправительственных акциях протеста, которые состоялись недавно в сербской столице. Но до сих пор премьер его попросту игнорировал. На минувшей же неделе он прокомментировал обвинения в адрес Запада, причем весьма своеобразно: «А что тут нового?!» Все это вызвало беспокойство Запада. Посол США в Сербии Кайл Скотт и глава делегации ЕС в Белграде Майкл Дэвенпорт срочно запросили аудиенции у сербского премьера. После состоявшейся в начале минувшей недели встречи Александр Вучич как ни в чем не бывало объявил: пообщались нормально, но есть разногласия. Одновременно влиятельная сербская газета Blic обнародовала ставшие ей известными планы по созданию в Сербии «еще одной российской базы наряду с гуманитарным центром в Нише». По данным издания, под базу предполагается приспособить полузаброшенный аэродром Эчка в полусотне километров к северу от Белграда. Там должны быть созданы тренировочный центр и полигон для обучения действиям в чрезвычайных ситуациях. Все эти вопросы, как поведала Blic, будут обсуждаться в ходе предстоящего осенью визита премьера РФ Дмитрия Медведева в Белград (конец цитаты).

http://www.kommersant.ru/doc/3176344 (21.12.2016) Основная цель визита Александра Вучича — подписание соглашения о поставке Сербии шести истребителей МиГ-29, причем уже в марте-апреле 2017 года и на весьма выгодных условиях. … Перед нынешней поездкой в Москву Александра Вучича спросили, предоставит ли он взамен дипломатический статус для российских сотрудников гуманитарного центра в Нише по аналогии с правами, которые имеют при перемещении по сербской территории представители НАТО. Москва добивается этого давно, но Белград до сих пор откладывал решение, опасаясь проблем с ЕС, который жестко противится наделению россиян в Нише дипстатусом, считая это шагом к созданию там военной базы. Сербский премьер ответил уклончиво: “Решение об этом примет наше правительство. Я его в Москву на блюдечке с голубой каемочкой не везу”. Это может означать, что решение вопроса о статусе россиян в Нише откладывается, по крайней мере до намеченного на начало 2017 года визита в Белград премьера РФ Дмитрия Медведева (конец цитаты).

Вот, что пишет популярный польский еженедельный общественно-политический журнал Polityka:

http://inosmi.ru/politic/20161221/238428247.html (21.12.2016) Прогрессивная партия — сила странная. Она занимает проевропейскую позицию, хотя родилась из отчаянно пророссийской Сербской радикальной партии. С грохотом и размахиванием европейскими флагами она ведет Сербию в ЕС, но при этом не в НАТО. Скорее, наоборот: под самым носом натовских войск, проводящих учения в Черногории, сербская армия демонстративно устраивает совестные маневры с Россией и Белоруссией. Недавно Прогрессивная партия победила во второй раз. Как отмечает большинство наблюдателей, своей победой она обязана не столько умелому управлению страной или раздробленности оппозиции, сколько тому, что стало в последнее время очень модным в Центральной Европе: собственной пропаганде и контролю за государственными СМИ. У сербского премьера Александра Вучича большой опыт работы с пропагандой: он был министром информации при Слободане Милошевиче. … Вучич превозносил помощь, которую Будапешт оказывает Сербии на пути в ЕС, и заверял, что он уважает венгерское население, обещая дать сербским венграм всевозможные права. Орбан, в свою очередь, говорил, что ни одно национальное меньшинство не получает большей поддержки, чем венгры в Сербии, и объявил, что будет добиваться, чтобы Белград в ближайшие пять лет взяли в ЕС. Он также обещал, что в Сербию придут венгерские инвестиции, которые получат солидную государственную поддержку. … Новый региональный расклад пугает проамериканскую и пробрюссельскую Румынию с ее либеральным президентом Клаусом Йоханнисом (Klaus Iohannis) — трансильванским немцем. Бухарест уже сейчас с ужасом понимает, что стал последним бастионом, окруженным пророссийскими государствами. А именно в Румынии находится жемчужина короны Великой Венгрии — Секейский край. Российского наступления опасается все более одинокая и нищающая Украина, погружающаяся в отчаяние и размахивающая европейскими флагами, надеясь, что ее кто-нибудь заметит, а тогда придет на помощь. Ее Закарпатье — это древний венгерский регион. Орбан некоторое время назад (в самом начале российско-украинского конфликта) говорил о праве живущих там венгров на автономию, что в Киеве сочли ударом в спину. Наблюдатели подозревают, что Путин мог предложить Будапешту поделить Украину (такое предложение якобы поступало и Радославу Сикорскому (Radosław Sikorski)). Сербы, в свою очередь, могут попытаться вернуть под свой контроль хотя бы Северное Косово или Республику Сербскую в Боснии: лидера боснийских сербов Милорада Додика уже давно обвиняют в сепаратистских настроениях. В такой ситуации и сербы, и венгры рассчитывали бы на (как минимум) негласную поддержку России. Вне зависимости от расходов на армию они сами не смогут справиться с такой военной задачей. … Венгрия легитимизирует Россию в ЕС, распространяя режимы, напоминающие российский: если такой строй примут в нескольких странах Европы, почему ей не начать относиться к Москве терпимо и не увидеть в Путине равного партнера? Можно сказать, что Орбан стал кем-то вроде путинского Фиделя Кастро: как тот провозглашал идеалы советского коммунизма на американских и африканских перифериях Запада, так венгр провозглашает необходимость «перемен к лучшему» на полупериферии Центральной Европы. … За уроками к Орбану-Фиделю уже ездил Ярослав Качиньский (Jarosław Kaczyński), чтобы потом шаг за шагом внедрять у себя российскую модель в венгерской версии. В какой-то степени схожую модель внедряет у себя Хорватия. А Орбан не спит и кружит по всему центральноевропейскому региону от нелиберальной пророссийской Словакии до нелиберальной пророссийской Болгарии, укрепляя контакты и лепя фундамент новой нелиберальной пророссийской Центральной Европы. Сербия тоже может сыграть легитимизирующую роль. Если ей удастся вступить в ЕС, оставшись хотя бы в неформальном военном союзе с Путиным, а не с ненавистным НАТО (в центре Белграда напротив посольства США все еще стоят руины министерства, разрушенного натовскими бомбардировками), российский президент сможет провозгласить успех: он получит очередную свою страну в западных структурах. Очередного Штирлица (конец цитаты).

Необходимо отметить, что В. Орбан первым среди европейских лидеров встал на сторону Д. Трампа (см. http://inosmi.ru/politic/20160727/237333400.html ) и получил ответную поддержку (см. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3813158 ). При этом, против премьер-министра В. Орбана и министра внутренних дел Венгрии Шандора Пинтера, со слов Дитмара Клодо, сейчас начинают раскручивать тематику «денег Семена Могилевича и солнцевских» (см. http://theins.ru/korrupciya/43801 и http://theins.ru/news/45369 ).

При этом материал изначально опубликовал немецкий журналист Юрген Рот в своей книге «Грязная демократия». Книгу начала раскручивать редакция «Радио Свобода» (см. http://www.svoboda.org/a/28050494.html ).

А публикацию в The Insider, которая запустила процесс оппозиционной активности в Венгрии, подготовила Анастасия Кириленко, ранее работавшая на «Радио Свобода». Юрген Рот и А. Кириленко специализируются на «русской мафии», пытаясь воздействовать на общественное мнение жителей Восточной Европы.

В самой Венгрии тема «криминальных связей» В. Орбана обсуждается уже несколько лет (см. https://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/10/05/possible-criminal-activities-of-some-hungarian-politicians/ и http://hungarianspectrum.org/tag/dietmar-clodo/).

«Радио Свобода» начало свою работу 04.07.1950 г. с территории Западной Германии и прицел был на Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Польшу и Румынию. В деятельность РСЕ (изначально направляемой ЦРУ, а позднее Госдепом США) принимали участие представители «белой эмиграции» и «организации Р. Гелена». Задача радиовещания – провоцирование беспорядков в Восточной Европе для ослабления влияния СССР. Как видим, на протяжении почти 70 лет задачи не сильно изменились.

Наибольший интерес в этой информационной кампании сейчас представляет не американский «след», а германский. И не только потому, что информация поступила от Ю. Рота и Д. Клодо.

https://strana.ua/news/55053-onishenko-rasskazal-kak-na-nego-vyhodili-lyudi-mogilevicha-s-predlozheniem-reshit-vopros-o-poroshenko.html (10.02.2017) Беглый народный депутат Александр Онищенко заявил, что на него выходили представители авторитетного человека Семена Могилевича с предложением стать посредниками в переговорах с Порошенко. Об этом Онищенко рассказал в ходе беседы с соратником Арсения Яценюка и бывшим нардепом Николаем Мартыненко..

… Онищенко: Цыганков это Грановский. А эти [С. Могилевич и И. Фишерман] от Кононенко на меня вышли. Говорят: «Мы с ним имеем дела, чтобы ты понимал, мы тут Петю прикрываем, его бизнес, типа там крышуем» (конец цитаты).

Александра Грановского и Игоря Кононенко называют главным ресурсом П. Порошенко (см. http://www.radiosvoboda.org/a/28327558.html и http://www.radiosvoboda.org/a/news/28327722.html ):

Тему опять раскручивает «Радио Свобода».

http://zn.ua/POLITICS/kononenko-i-granovskiy-sistematicheski-poseschayut-sbu-i-ap-vo-vremya-vstrech-poroshenko-s-silovikami-smi-240190_.html (23.02.2017) Народные депутаты от “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко и Александр Грановский сопровождают главу государства во время его встреч с руководителями правоохранительных органов. К такому выводу пришли авторы сюжета проекта “Схемы”, обнародованного в четверг, 23 февраля. Журналисты зафиксировали три случая, когда автомобили, которыми пользуются депутаты, были замечены возле места встреч президента Петра Порошенко с главой СБУ Василием Грицаком – 15 и 20 февраля возле Администрации президента, а 22 декабря прошлого года – возле здания Службы безопасности Украины на Владимирской. Кроме того, 18 января Грановский посетил СБУ одновременно с генпрокурором Юрием Луценко (конец цитаты). http://argumentua.com/novosti/vsya-brigada-kononenko-granovskogo-v-polnom-sostave-perenaznachena-genprkurorom-lutsenko-nar (08.06.2016) Назначения в Генеральной прокуратуре доказывают, что вся «бригада» Кононенко-Грановского в полном составе назначена на руководящих должностях в отдельный департамент ГПУ по расследованию «особо важных дел в сфере экономики» (конец цитаты).

Люди И. Коломойского, а потом и М. Саакашвили покинули Одессу из-за конфликта с И. Кононенко и А. Грановским (см. http://gordonua.com/news/politics/sakvarelidze-bpp-i-narodnyy-front-vidyat-v-saakashvili-ugrozu-poetomu-vynuzhdeny-deystvovat-soobshcha-159731.html .

В случае с М. Саакашвили, ситуация стала конфликтом между ГПУ и СБУ, которые выступают на стороне П. Порошенко, и НАБУ, в котором сильны позиции «грузинской команды», в частности речь о Гизо Углава (см. http://apostrophe.ua/news/politics/2017-02-25/ekspert-rasskazal-o-prichine-konflikta-mejdu-nabu-i-sap/88031 и http://gordonua.com/news/politics/saakashvili-esli-by-nabu-imelo-polnuyu-politicheskuyu-nezavisimost-to-moglo-by-izmenit-sistemu-v-ukraine-165756.html ).

При этом, с НАБУ работает СпН ГУР МОУ, а значит и знакомые замдиректора ЦРУ Джины Хаспел (см. http://pravosudija.net/article/scofield-kto-boitsya-dzhiny-haspel )

А сейчас И. Кононенко и А. Грановскому, усилиями А. Онищенко, приписывают связь с Семеном Могилевичем, что для украинской аудитории подается, как связь с В.В.Путиным. При этом сам А. Онищенко находится в Германии (см. http://apostrophe.ua/news/politics/2017-02-10/germaniya-otkazala-gpu-v-ekstraditsii-onischenko/86486 ).

Определенная связь с именем С. Могилевича протянулась и к «мирному плану» А. Артеменко, который нардеп передал Майклу Флинну (см. http://rian.com.ua/politics/20170221/1021605816.html ).

Кроме того, начались проблемы и у Д. Фирташа (см. http://www.kommersant.ru/doc/3226759 ), которому раз за разом припоминают связи с С. Могилевичем .

При этом, если в случае с командой П. Порошенко речь идет о контроле над Одесским морским портом, а также над Закарпатской ОГА (Геннадий Москаль) и Луганской ОВГА (Юрий Гарбуз), т.е. о главных транзитных линиях через Украину в Венгрию, то в ситуации с Д. Фирташем речь также идет о его транзитных возможностях:

http://podrobnosti.ua/2160979-nikolaevskij-port-dmitrija-firtasha-stavit-novye-rekordy-2.html (14.02.2017) Николаевский порт “Ника-Тера” , входящий в азотный бизнес Group DF, в 2016 году перегрузил рекордные 4,022 млн тонн грузов и обработал 265 судов. Об этом говорится в официальном сообщении порта, распространенном пресс-службой GroupDF (конец цитаты).

И существующее состояние дел устраивает далеко не всех.

Возвращаемся к А. Вучичу.

http://izvestia.ru/news/665881 (18.02.2017) Глава сербского правительства Александр Вучич считает необходимым создать на западе Балкан региональный таможенный союз, в который войдет население местных государств численностью 18 млн человек, передает сербское государственное информагентство Tanjug. Свою идею Вучич изложил на встрече с австрийским канцлером Кристианом Керном. По его словам, «большая экономическая интеграция внутри региона, как и между Западными Балканами и ЕС, представляет собой важный шаг в этом направлении». Сербский премьер-министр уже провел консультации по поводу реализации своей идеи создания маможенного союза на Западных Балканах со своим коллегой из Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем и главой правительства Албании Эди Рамой. Проект Балканского таможенного союза (БТС), предложенный Вучичем, предусматривает отмену ограничений на перемещение товаров, отказ от внутренних пошлин и сборов, а также применение общего таможенного тарифа (конец цитаты).

http://izvestia.ru/news/665787 (18.02.2017) Премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что принял решение баллотироваться в президенты, несмотря на ряд проблем. По словам Вучича, он принял такое решение «вопреки многочисленным проблемам и вопреки многочисленным искренним и дружеским советам». … Вучич также поблагодарил президента Томислава Николича за его работу на этом посту. Он призвал однопартийцев не говорить о Николиче «ни одного плохого слова», так как он сделал очень много для страны (конец цитаты).

С предстоящими выборами в Сербии все совсем не гладко.

Ниже фрагменты публикаций международного обозревателя газеты «Коммерсантъ» Геннадия Сысоева:

http://www.kommersant.ru/doc/3225038 (20.02.2017) Президент Сербии Томислав Николич окончательно отказался выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания РТС. По информации телеканала, ранее президент Сербии встретился с премьер-министром страны Александром Вучичем. Политики обсудили безопасность в стране и регионе, а также договорились сотрудничать в будущем. Напомним, 17 февраля главный комитет правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) официально утвердил премьер-министра Сербии Александра Вучича кандидатом в президенты от СПП на предстоящих выборах. Как ранее сообщал «Ъ», выдвижение Александра Вучича нарушило планы Томислава Николича, который, заручившись поддержкой России, рассчитывал переизбраться на второй срок. После ожидаемого избрания Александра Вучича новым президентом ориентация Сербии на Евросоюз усилится. Однако Москва может рассчитывать на компенсацию (конец цитаты).

http://www.kommersant.ru/doc/3219796 (16.02.2017) Решив сменить место главы правительства на президентское кресло, господин Вучич переходит на пост с меньшими полномочиями, которые значимы разве что в области внешней политики. Это может означать, что именно эту сферу Александр Вучич намерен отныне сделать для себя приоритетной. Нынешний сербский премьер и прежде не скрывал, что его главная цель во внешней политике — интеграция Сербии в ЕС при сохранении максимально хороших отношений с Россией. Однако в последние месяцы движение Белграда в сторону Евросоюза сильно замедлилось, а Брюссель все чаще стал критиковать сербских политиков за радикальную риторику по отношению к соседям. Последним таким примером стало недавнее обострение отношений Сербии с Косово, едва не обернувшееся вооруженным конфликтом: сербский президент Томислав Николич даже пригрозил отправить в бывшую провинцию войска. И только срочное вмешательство ЕС и сдержанная позиция сербского премьера позволили избежать обострения. Став президентом, Александр Вучич сможет держать сферу внешней политики под своим контролем, избегая нынешних коллизий в высшем руководстве республики. Это важно для него еще и потому, что главным пророссийским политиком в правящем сербском тандеме до сих пор считался именно президент Томислав Николич. Он по несколько раз в год посещал РФ, тепло общался с президентом Владимиром Путиным и не скрывал своих пророссийских взглядов. … В случае переезда Александра Вучича в резиденцию президента крайне важным окажется вопрос, кто станет его преемником на посту премьера. Тем более что новый президент наверняка постарается сохранить контроль над правительством. Наиболее близкими ему людьми в нынешнем кабинете считаются вице-премьер Зорана Михайлович и глава МВД Небойша Стефанович. Однако не факт, что именно кто-то из них станет преемником. Влиятельное белградское издание Blic, ссылаясь на источники в правительстве, утверждает: главный кандидат в премьеры — нынешний глава МИДа и лидер Соцпартии Ивица Дачич. Такой сценарий, по мнению собеседников журналистов, позволит укрепить единство правящей коалиции, а новому президенту будет легче критиковать правительство за возможные просчеты. В пользу этой версии может говорить и еще одно важное обстоятельство: Ивица Дачич считается не менее пророссийским политиком, чем Томислав Николич, и его избрание премьером было бы своего рода компенсацией Москве за уход нынешнего сербского президента (конец цитаты).

http://ruserbia.com/korotkoj-strokoj/5166-soyuz-vengrov-voevodiny-podderzhal-aleksandra-vuchicha (21.02.2017) Союз венгров Воеводины (СВМ) принял решение поддержать на президентских выборах премьер-министра Александра Вучича, кандидата от Сербской прогрессивной партии (конец цитаты).

В январе была разыграна комбинация с сербским поездом:

https://life.ru/t/%D1%81%D1%88%D0%B0/960512/tramp_i_russkii_ekspriess_pochiemu_sierby_vosstali_protiv_ghranits_klintonov (18.01.2017) … В первый день после сербского Нового года — так называют в Сербии наш старый Новый год — из Белграда в Косовскую Митровицу отправился “русский экспресс”. По этому маршруту поезда не ходили с 1999 года. Достаточно ординарное событие — расширение действующей много лет линии, соединяющей сербское Кралево со столицей сербского анклава на севере Косово — спровоцировало бурю страстей по обе стороны границы. … Главное символическое послание украшает вагоны поезда снаружи — лозунг “Косово — это Сербия” на 21 языке, включая и албанский. Именно этот лозунг и стал главным камнем преткновения в новом споре между Белградом и Приштиной. Сразу же после того, как поезд отошёл от перрона в Белграде, президент Косово Хашим Тачи (бывший полевой командир Армии освобождения Косово по кличке Змей) объявил эту акцию “совершенно неприемлемой” и нарушающей государственный суверенитет Косово. В похожем духе высказался и премьер-министр самопровозглашённой республики Иса Мустафа. Власти Косово заявили, что арестуют машиниста поезда, как только он пересечёт границу. А местные “партизаны” пригрозили заминировать железнодорожные пути и даже выложили на “Ютубе” записи, подтверждающие их намерения. Угрозы возымели эффект: вечером 14 января премьер-министр Сербии Александр Вучич приказал остановить состав у самой границы с Косово. Через несколько часов ожидания “русский экспресс”, на котором в Митровицу направлялась делегация официальных лиц и журналистов, вернулся в Белград — к ликованию косовских албанцев. … На следующий день в Белграде состоялось заседание Совета безопасности, посвящённое инциденту с поездом. А после этого заседания президент Сербии Томислав Николич сделал сенсационное заявление: если в Косово “будут убивать сербов”, то Сербия введёт туда войска. … В самой Приштине всё тоже непросто: президент Хашим Тачи, плотно сидящий на крючке “убойного компромата” у европейских спецслужб, а также премьер-министр Мустафа относительно лояльны к любимой Брюсселем модели постепенного урегулирования отношений между Сербией и Косово. Чего не скажешь о Рамуше Харадинае, чья судьба сейчас висит на волоске и может быть решена росчерком пера французского судьи. Впрочем, все понимают, что решения подобного уровня принимают не провинциальные судьи (конец цитаты).

А. Вучич как бы уступил, чем понизил свой предвыборный потенциал, но при этом продемонстрировал готовность вести переговоры с Х. Тачи. Напротив, президент Сербии Т. Николич выступил с воинственным призывом, набирая себе предвыборные баллы.

Однако, А. Вучича определенным образом поддержали Франция и Италия, являющиеся потребителями товаров, идущих по «балканскому маршруту»:

http://www.fondsk.ru/news/2017/01/26/taynye-pruzhiny-brusselskih-peregovorov-43448.html (26.01.2017) Представляется, что основным движущим мотивом, обусловившим готовность албанских лидеров Косова вновь вернуться за стол переговоров, стал отнюдь не инцидент с сербским поездом, а совсем другой случай – задержание французской полицией бывшего полевого командира «Армии освобождения Косова» (АОК) и бывшего премьера косовского правительства Рамуша Харадиная. … Рамуш Харадинай и его единомышленники из «Альянса за будущее Косово», а также другие оппозиционные силы прямо обвинили косовского президента Хашима Тачи и премьера Ису Мустафу в том, что они являются… «марионетками Сербии». В ответ Тачи подчеркнул, что «переговоры ведут даже во время войны», и напомнил, что диалог с Белградом поддерживают и США, и ЕС. … «Косово ведёт себя безответственно, разжигая опасное для Европы пламя» – такую многозначительную фразу из интервью сербского премьер-министра Александара Вучича использовала в качестве заголовка итальянская газета La Repubblica. И хотя это всего лишь цитата из выступления сербского политика, ещё сравнительно недавно появление подобного заголовка в респектабельном европейском издании было абсолютно невозможно (конец цитаты).

При этом, Р. Харадинай также как и М. Джуканович, поддерживался определенной частью британской элиты:

http://vz.ru/world/2015/6/19/751557.html (19.06.2015) Во время американских бомбардировок Харадинай стал одним из немногих командиров УЧК, которые получили спутниковые телефоны для непосредственной связи с войсками НАТО и координации их действий. По этим же телефонам натовские бомбардировщики наводили и на сербские объекты в Косово. В результате комендант Метохии становится начальником генерального штаба УЧК, подминает под себя наркотрафик, контрабанду оружия, сигарет и машин. … Сдаваться в МТБЮ он поехал добровольно и при большом скоплении народа. Проводы Харадиная в Гаагу были обставлены как государственный праздник. Красная ковровая дорожка. На заднике сцены под открытым небом фотография мученика в пять человеческих ростов. В первом ряду – вся приштинская элита и приглашенные гости из международных организаций. Симфонический оркестр. Салют. Главная звезда местной эстрады Аделина Исмайли (из-за торжественности случая – в длинном красном платье в пол, а не как обычно – в бикини) исполнила пафосную песню «Скандербег», явно сравнивая Рамуша со средневековым героем, в одиночку крошившим турок на деньги Венеции. В конце песни она встала на одно колено и картинно поцеловала огромные флаги Косово и «большой» Албании (сама она, кстати, вдова полевого командира, убитого в разборках, а не сербами). Нынешний премьер Косово Хашим Змей Тачи от такого чуть не прослезился. Все знали, что сидеть Рамушу если и придется, то недолго. И весело. На суде его представляло лондонское адвокатское бюро «Матрикс», то самое, в котором трудится Чери Блэр, жена тогдашнего премьер-министра Ее Величества; меньше чем за 7 миллионов евро оно с дивана не встанет. Адвокаты демонстративно не представили на суд ни одного свидетеля защиты, издевательски заявив, что у обвинения не будет доказательств, которые придется опровергать. Как в воду глядели. Прокуратура не смогла представить суду 10 (!) свидетелей, поскольку девять из них погибли до суда, а последний был ранен и благоразумно отказался давать показания сам. Из этих свидетелей трое (Джейдин Муста, Садрик Муричи и Весел Муричи) были так называемыми специальными свидетелями трибунала, то есть им полагалась охрана и защита, но все были расстреляны по классическим канонам заказного убийства. Еще один из братьев Муричи – Рамир – как раз тот, кто выжил после ранения и предпочел промолчать (конец цитаты).

Франция предусмотрительно придержала Р. Харадиная у себя.

В июне 2015 года Р. Харадинай уже арестовывался, также как и Насер Орич, к биографии которого необходимо внимательно присмотреться в контексте процессов, запускаемых на Балканском полуострове:

http://www.fondsk.ru/news/2015/06/24/arest-nasera-oricha-33989.html (24.06.2015) 10 июня 2015 г. в Берне на основании ордера, изданного отделением Интерпола Сербии в феврале 2014 г., был арестован Насер Орич – командир 28-й бригады мусульманской Армии Боснии и Герцеговины (БиГ), участвовавший в период 1992-1995 гг. в этнических чистках сербских сел и массовых убийствах сербов в восточной Боснии. … Член Президиума БиГ, президент Партии демократического действия (основанной его отцом, Алией Изетбеговичем) Бакир Изетбегович сразу после выдачи Сербией ордера на арест Орича не только устроил ему торжественный прием, но и заявил, что Насер не будет выдан в Сербию и не предстанет перед судом в БиГ. …В связи с арестом Насера Орича и Рамуша Харадиная (которого задержали и быстро выпустили в Словении) вопросов больше, чем ответов: является ли случайностью синхронность задержаний, почему они произошли именно сейчас, почему задержаны именно Орич и Харадинай? Харадинай уже на свободе. Движение в поддержку Орича набирает обороты – за него «общественность БиГ», обвинившая Белград в разжигании ненависти и преследовании национальных героев. … Еще турецкими властями на территории БиГ был создан «Латинский легион», состоявший из боснийских католиков. После так называемого аннексионного кризиса (1908) австро-венгерские власти восстановили и легализовали эти части. В Габсбургской империи каждая область имела вспомогательные войска местного населения (Landwerh), но из опасения перед распространением влияния сербских офицеров была создана дополнительная система – защитные корпуса Schutzkorps, в состав которых входили добровольцы католики и мусульмане. Тогда же появилось наименование «Хорватские усташи», а одна из добровольческих единиц называлась «Чёрный легион». В цели и задачи данных подразделений входило патрулирование сербских сел и подавление восстаний сербского населения. Идеология и практика боснийско-герцеговинских Schutzkorps периода Первой мировой войны стали основой действий нацистов в период Второй мировой войны. Оккупация Югославии и создание в 1941 г. на части ее территории фашистского Независимого государства Хорватия (НГХ) привели к тому, что в структуры власти НГХ и в вооруженные формирования («домобраны», «усташи») вошли мусульмане. Во всей восточной Боснии осуществлялся запланированный, с особой жестокостью, геноцид над сербским населением. Здесь орудовали «Чёрный легион», «Ханджар дивизия СС», мусульманская милиция (своего рода сельская стража, но фашистского типа). Тогда 6 469 сербов. Дед Насера Орича был военнослужащим «Черного легиона», был судим и осужден после войны. … После окончания полицейской школы в Земуне Орич получил назначение в полицию Белграда, где продолжил интенсивные занятия спортом. Это позволило ему попасть в ряды Специального антитеррористического подразделения (САЙ). Орич блестяще показал себя при подавлении на руднике Трепча бунта албанцев, забаррикадировавшихся в закрытом помещении. Орич первым добровольно вызвался на штурмовое проникновение в помещение, где засели забастовщики. За эту операцию он получил награду и повышение – стал личным телохранителем С.Милошевича. С началом войны в БиГ в 1992 г. руководство СФРЮ приняло решение направить четырех офицеров Управления безопасности Союзного секретариата народной обороны в республиканский Секретариат внутренних дел БиГ для борьбы с проявлениями национализма. Все четверо были мусульманами и на деле активно помогали формированию Армии БиГ, а один из них – Фикрет Муслимович – стал начальником службы безопасности Армии БиГ. Именно эта четверка инициировала приглашения из других республик на работу в Секретариат внутренних дел БиГ сотрудников-мусульман как своих доверенных лиц. Так Насер Орич, среди прочих, стал главой Секретариата внутренних дел Сребреницы. Служащие резервного состава полиции Сребреницы являлись потомками мусульман, которые в рядах Schutzkorps и «Чёрного легиона» во время обеих мировых войн совершали преступления над сербами. С началом войны Насер Орич 20 мая 1992 г. был назначен начальником Штаба территориальной обороны Сребреницы, с 1 июля 1992 г. – членом Военного президиума Сребреницы. В начале ноября 1992 г. он стал командиром Объединенных вооруженных сил подрегиона Сребреница и тем самым в его компетенцию вошли, кроме территории общины Сребреница, территории общин Братунац, Власеница и Зворник. Эти вооруженные силы 1 января 1994 г. были переименованы в Штаб восьмой оперативной группы Сребреницы. Это стратегически важный район около реки Дрины, здесь велись особо ожесточенные бои. … Генерал Филипп Морион, командующий силами ООН в Сараево, свидетельствуя в МТБЮ, отмечал по поводу Орича, что тот «не мог себе позволить держать пленных; даже не утруждал себя поиском причин». Особенного внимания заслуживают слова генерала о том, что «создавалось впечатление, будто он выполнял политические приказы Президиума в Сараево». Авде Хусейновичу, автору книги «От Газиместана до Гааги и обратно», повествующей о жизненном пути Насера Орича, сам Орич признался, что ему «жаль, что не убил тогдашнего командующего УНПРОФОР в БиГ Филиппа Мориона». Отметим: Орича и его заместителя Зулфо Турсуновича поставило правительство Алии Изетбеговича, которому, в свою очередь, покровительствовали США. Турсунович в конце 1991 г. по распоряжению Алии Изетбеговича был выпущен из тюрьмы, где отбывал 15-летний срок заключения за убийство троих мусульман в 1986 г. После освобождения Турсунович сразу стал одним из главных полевых командиров Сребреницы. Орич сам признавал, что большинство мусульманского населения не разделяло взглядов террористов, пришедших к власти. Тем не менее с 1991 г. Мусульманский национальный совет начал снабжение вооруженных повстанцев стрелковым оружием и униформой, направляя наиболее отъявленных преступников на должности командиров парамилитарных формирований. Так была апробирована модель создания зоны хаоса, ужаса и всевластия криминала на отдельно взятой территории – восточной Боснии. Модель показала себя успешной, её в более широком масштабе Вашингтон применил на всей территории Косова и Метохии (кроме сербского севера). … В БиГ Запад проигнорировал прибытие радикальных исламистов-моджахедов, путь которым проложил Алия Изетбегович. Сам Изетбегович во время Второй мировой войны был членом нацистского движения El-Hidaje, поставлявшего рекрутов для «Ханджар дивизии». … Мадлен Олбрайт, в то время постоянный представитель США в ООН, с 1993 по 1995 г. неизменно поддерживала все резолюции и доклады, осуждающие «сербские преступления», но использовала право вето, как только речь заходила о преступлениях сторонников Алии Изетбеговича. … Думается, что Насеру Оричу, который был лишь командиром местного значения и особо большим влиянием не обладал, в цепи США – Изетбегович была определена функция карателя в заданной географической зоне для обкатки методов «дрейфующего плацдарма терроризма», который перемещался затем в Косово, Ливию, Сирию, на Украину. Этот же прием использует «Исламское государство» (конец цитаты)

http://www.apn.ru/publications/article10142.htm (03.08.2006) Летом 1995 г. войска боснийских сербов под командованием генерала Радко Младича, несколько лет осаждавших Сребреницу, сломили ожесточенное сопротивление боевиков Орича и взяли город. Немногие выжившие православные жители Сребреницы рассказывали солдатам Младича такое, что у взрослых, много повидавших и привычных к крови мужчин в одночасье седели волосы. … Простить такое было невозможно. И начался ответный террор. … Именно Сребреница стала в глазах западного общественного мнения символом чудовищных преступлений, совершенных православными сербами против своих бывших соседей по Югославии (конец цитаты).

А. Вучич публично и неоднократно выступал в защиту генерала Радко Младича, которому предъявляют «массовое убийство мусульманского населения в Сребренице»

http://vz.ru/world/2015/6/19/751557.html (19.06.2015) Орич – человек-легенда даже по меркам бывшей Югославии. Достаточно сказать, что до того, как возглавить территориальную оборону Сребреницы, этот едва ли не самый известный полевой командир-мусульманин служил личным охранником Слободана Милошевича. Причем служил честно и даже героически: был в составе отряда спецназа в 1990 году в Косово и участвовал в аресте Вука Драшковича в 1991 году в Белграде во время уличных беспорядков. Есть сведения, что его перевод на малую родину – в Сребреницу и Илиджу – мог быть странным кадровым ходом Милошевича, попыткой создать в Боснии мусульманское пробелградское ядро в противовес набиравшему силу правительству исламиста Алии Изетбеговича и группировавшимся вокруг него националистам во главе с генералом Сефером Халиловичем. Но, попав в родную обстановку, Насер Орич переродился. Из провинциального полицейского чиновника на глазах превратился в крупнейшую фигуру боснийской армии после Халиловича и Расима Делича. … Бригада Орича почему-то практиковала нападения на сербские села в православные и специфически сербские праздники (например, в Петровдан и Джурджевдан), видимо, находила в этом что-то особенно привлекательное. В результате сербские села вокруг Сребреницы обезлюдели, регион стал почти мононациональным. И есть вполне допустимое мнение, что нападение на Сребреницу сербской армии и гибель многих местных мусульман 6 июля 1995 года были ответной реакцией на тот кошмар, который творила бригада Орича три года. Однако международное сообщество признало геноцидом только события пяти дней лета 1995 года и никак не восприняло информацию о том, что этому предшествовало (конец цитаты).

Теперь о некоторых деталях произошедшего в Сребренице:

http://ftp.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/yugoslav/?print=Y (16.09.2002) Во время Второй мировой войны разведывательные структуры Иосипа Тито предпочли сотрудничество с англичанами. Впрочем, приветствовалась и помощь советских коллег. Правда, дружба с ними была недолгой. Создателем системы спецслужб Тито, самой эффективной в истории страны, был Александр Ранкович, шеф управления госбезопасности (UDBA). Он единолично контролировал спецслужбы 21 год, пока не погорел на прослушивании телефонов самого Тито. В 1966 году его сместили со своего поста, UDBA разогнали, и на его месте была создана служба госбезопасности – SDB. Во время советско-югославского конфликта фигура Ранковича сыграла зловещую роль в деле Лаврентия Берия. В постановлении пленума ЦК КПСС “О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия” от 7 июля 1953 года есть и такой пассаж: “В самые последние дни обнаружились преступные замыслы Берия установить через свою агентуру личную связь с Тито и Ранковичем в Югославии”. О тогдашнем уровне контрразведки Югославии прекрасно говорит тот факт, что ни одно покушение на Тито не удалось, хотя за ними стояли спецы из сталинской разведки. При наследниках Ранковича SDB не играла сколько-нибудь заметной политической роли. Значение контрразведки повысилось только при Слободане Милошевиче. Двум людям сербская госбезопасность обязана своей мрачной славой при режиме Слобо: Йовице Станишичу и его наследнику Раде Марковичу. Станишич был вторым после Милошевича человеком до осени 1998 года. Он довёл штат сотрудников спецслужбы до 4 тысяч человек, не считая многочисленной агентуры. Это при нём сотрудники контрразведки принимали непосредственное участие в боевых действиях в Косово и Боснии, оказывали помощь полевым командирам вроде Аркана, проводили диверсионные операции против Армии освобождения Косово. Иногда случались загадочные убийства неудобных Милошевичу политиков и военных. Йовица Станишич (1950 года рождения) попал в госбезопасность после окончания Школы политических наук и Белградского юридического института в 1974 году. Он работал офицером контрразведки в Восточном секторе и отвечал за связи с КГБ СССР в Белградском управлении госбезопасности. Вскоре он перешёл в центральное управление контрразведки, где принимал участие в переговорах с Карлосом Шакалом в белградском отеле “Эксельсиор”. Позднее работал в аналитическом управлении SDB и дорос до замначальника контрразведки. Во время “антибюрократической революции” (1987-1988 гг.) он заменил Зорана Джанаковича, который стал шефом службы информации и документирования – разведки министерства иностранных дел. В 1991 году Станишич переименовал службу госбезопасности SDB в управление госбезопасности (RDB), чтобы уйти от нежелательных ассоциаций. Свой пост Станишич потерял в октябре 1998 года. О причинах ходят разные слухи; вроде бы Милошевичу не понравилась позиция Станишича по Косово. Впрочем, после отставки Станишич отнюдь не потерял политического веса. Известно, что во время выборов в Сербии в 2000 году ему предлагали участвовать в президентской гонке, и он отказался. При этом якобы предложение исходило из Москвы. В настоящее время считается, что Станишич – один из крупнейших дельцов табачного бизнеса, причём его партнёром является сын Милошевича Марко (конец цитаты).

https://lenta.ru/news/2009/03/02/stanisic/ (02.03.2009) Бывший глава сербской разведки Йовица Станишич (Jovica Stanisic) был завербован ЦРУ, сообщила Los Angeles Times 01.03.2009 г. По данным издания, Йовица Станишич, который в настоящее время обвиняется Международным трибуналом по бывшей Югославии в совершении военных преступлений, был завербован агентом ЦРУ Вильямом Лофгреном (William Lofgren). Точная дата вербовки не сообщается. Сейчас Йовицу Станишича обвиняют в организации карательных отрядов, убивавших мусульман во время войны с Боснией в 1992-1995 годах. Los Angeles Times сообщает, что Станишич, будучи шефом сербской разведки, встречался в Белграде с агентами ЦРУ и сообщал им о “внутреннем устройстве” режима Слободана Милошевича (президент Сербии до 1997 года). Более того, он сообщал местонахождение заложников – военнослужащих НАТО, а также сообщал американцам места массовых захоронений в Боснии. Как отмечает издание, ЦРУ представило Гаагскому трибуналу ряд документов, подтверждающих, что Станишич работал на американцев и сыграл “полезную роль” в урегулировании военного конфликта в Югославии. Вильям Лофгрен в беседе с Los Angeles Times отметил, что Станишич “сделал немало хороших вещей”. Например, со слов Лофгрена, бывший начальник сербской разведки своими действиями “помог установить мир в Боснии” (конец цитаты).

Одни американцы работали с А. Изетбеговичем и Н. Оричем, а другие с Й. Станишичем (раскачивая ситуацию до нужных параметров). При этом, А. Изетбегович был инструментом и немецких служб (в силу деталей биографии), и французских (в силу транзитного интереса).

Алия Изетбегович

Вот, как о нём высказался Бернар-Анри Леви, который около 20 лет работал с Ахмад Шахом Масудом (см. http://www.milli-firka.org/content/9105), приложил усилия к началу военной операции в Ливии (см. https://ria.ru/analytics/20110331/359694957.html ) и началу украинских событий в 2013 году:

https://inosmi.ru/world/20131025/214179499.html (25.10.2013) Бернар-Анри Леви: «Десятая годовщина смерти Алии Изетбеговича. Я произнес речь на поминальной церемонии, как и десятью годами ранее, когда возглавил по просьбе президента Ширака французскую делегацию на его похоронах. Я говорил об этом парадоксальном, но в итоге победоносном лидере перед верными сторонниками и членами семьи покойного, его сыном Бакиром (он стал новым президентом Боснии) и народом Сараево. Я говорил об этом адвокате, образованном и добрейшем человеке, который помимо собственной воли оказался втянутым в бурный круговорот событий и стал настоящим де Голлем воюющей Боснии. … Я говорил о великом европейце, который упорно держался за свое представление мечты Милоша, Паточки и Бибо, хотя Европа, казалось, поставила на Боснии крест. … Затем я говорил об умеренном исламе, для которого он стал, что бы кто ни говорил, настоящим пророком. О его отказе от интернациональных бригад, которые предлагали ему некоторые друзья: тем самым, говорил он, мы распахнем двери перед Ираном и его религиозными фанатиками. О трогательной встрече с Иоанном-Павлом II, которую мы с Жилем Эрцогом организовали в Ватикане (конец цитаты).

При этом:

http://inosmi.ru/europe/20110503/169026600.html (03.05.2011) О визите Усамы бин Ладена в Сараево и его встрече с Алием Изетбеговичем рассказала журналистка немецкого журнала Der Spiegel Ренате Флотау, которая перед кабинетом первого в то время представителя власти в Сараево ждала интервью и случайно наткнулась на бин Ладена. Бин Ладен дал ей тогда свою визитку и сказал, что намерен прислать в Боснию мусульманских добровольцев, а также подтвердил, что у него есть паспорт Боснии и Герцеговины. На встрече бин Ладена и Алии Изетбеговича, как сообщается, была сделана одна фотография. В 1993 году посольство Боснии и Герцеговины в Вене выдало бин Ладену паспорт (конец цитаты).

«Французский след» проявился и в январе 2017 года:

http://vz.ru/world/2017/1/24/854648.html (24.01.2017) Разведывательное агентство Косово AKI посредством местного общественного телеканала RTK заявило о разоблачении «сети российских шпионов». При этом названы конкретные фамилии, а не только оперативные клички или начальные буквы имен. Все эти люди – сербы по национальности, живущие или работающие в сербских анклавах. Некоторые из них – профессиональные военные, но преобладают журналисты и гражданские активисты. В «русские шпионы» записаны: действующий командующий сербскими войсками на заставе в Кошаре (регион Феризай – сербский анклав в глубине Косово, за Приштиной), пехотный полковник Любинко Джуркович, командир 549-й механизированной бригады, дислоцировавшийся на границе с Албанией, свидетель защиты на процессе над Милошевичем и заместитель Воислава Шешеля в Сербской радикальной партии, пехотный генерал в отставке Божидар Делич, бывший офицер Службы безопасности Сербии, а ныне известный публицист и политик Славко Никич, лидеры сербских общин в Северном Косово Марко Якшич и Славиша Ристич, лидер сербской общины в Штрпаце Звонко Михайлович, а также некий Б. Н. – сербский журналист из косовской Грачаницы и неназванный гражданин Германии, тоже журналист по профессии. Во главе этой «сети» оказалась Драгана Трифкович – директор белградского Центра геостратегических исследований, политический аналитик и журналист. … Нынешний директор [разведывательного агентства Косово] AKI Агрон Селимай ездит в Лэнгли как на работу, а его фотография с уже бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном занимает почетное место и на сайте этой организации, и в кабинете Селимая в построенном американцами с нуля здании в центре Приштины возле бульвара Билла Клинтона. По факту AKI управляется из посольства США в Приштине и с военной базы Бондстил под Урошевацем. ЦРУ создало AKI после насильственного роспуска в 2008 году ее предшественницы – SIK (произносится – ШИК), Информационной службы Косово. SIK выросла из подпольной контрразведки Армии освобождения Косово (АОК). … Для ЦРУ было принципиально важно заменить насквозь бандитскую SIK чем-то более респектабельным. Ради этого была гарантирована и личная неприкосновенность бывшего подпольного начальника SIK, печально знаменитого Кадри Весели. … В итоге Весели даже не таскали в Гаагу, хотя на нем пробы негде ставить. После ликвидации SIK он баллотировался в президенты Косово, а сейчас трудится спикером парламента, сменив Хашима (Змею) Тачи на посту председателя Демократической партии – правящего политического крыла бывшей АОК. … Прямую и явную угрозу из «русских шпионов» для ЦРУ представляет только полковник Джуркович, подразделение которого охраняет сербские села в округе Феризай, то есть в непосредственной видимости от американской военной базы Бондстил (кстати, второй по масштабу в Европе после Рамштайна). … Однако есть и очевидное исключение: Славко Никич – фигура в мировой разведке и контрразведке легендарная. Он начинал оперативником по борьбе с торговлей наркотиками в старой Югославии – как раз в родном для него Косово. Считается, что именно он разоблачил агента французской военно-разведывательной службы Югослава Петрушича-Доминика (он же Жан-Пьер Перони), командовавшего разведывательно-диверсионным отрядом в Косово и Боснии, который терроризировал мирное население и дискредитировал сербские специальные службы. Именно его отряд в числе некоторых других первым вошел в Сребреницу, что еще требует дополнительного расследования. Также Петрушич-Доминик и его отряд были причастны к организации покушения на Слободана Милошевича и похищению генерала Радислава Крстича для доставки последнего в Гаагу. Он будто персонаж голливудского фильма – бывший боксер, служащий Иностранного легиона, воевал в Заливе, работал в команде телохранителей Франсуа Миттерана, был личным охранником одной из принцесс правящей семьи Катара. Его арест и признательные показания имели характер взрыва, который надолго испортил сербско-французские отношения. Впоследствии судьба Славко Никича была незавидной. После убийства в 2003 году премьер-министра Сербии Зорана Джинджича и начавшейся в стране чистки (так называемая операция «Сабля») он был арестован и некоторое время провел в тюрьме. Это несмотря на то, что, будучи еще оперативником по борьбе с наркотиками, указывал на опасность «земунского клана» (убийство Джинджича на его совести), его тогдашнего предводителя Душана Шиптара Спасоевича и его «консильери» Миле Кума Луковича. Объяснение этому простое: либеральное правительство Сербии тогда зачищало всех бывших офицеров спецслужб и армии, выступавших против депортации сербских граждан в Гаагу. Сейчас Никич – известный публицист и автор нескольких книг воспоминаний о работе в Косово, в которых подробно рассказано о связях АОК с наркоторговлей. За это его особенно не любят в Приштине. Слишком много знает. Так что и тут не в «шпионаже» дело (конец цитаты).

Т.е. французская военная разведка также приложила усилия к событиям в Сребренице.

Разведывательное агентство Косово называет Славко Никича, знающего больше многих о том, что было в Сребренице, «русским шпионом», а менее чем, через месяц:

http://izvestia.ru/news/664964 (15.02.2017) Парламент самопровозглашенной республики Косово принял резолюцию о формировании полноценных вооруженных сил, передает телеканал РЕН ТВ. Резолюция принята всеми присутствующими депутатами. Она объединила правящую коалицию президента Хашима Тачи с косовско-албанской оппозицией. Исключение составили парламентарии из партии нацменьшинства «Сербский список», которые бойкотировали заседание. «Интеграция в НАТО не имеет альтернативы, парламент и правительство Косово должны согласовать с НАТО и США совместные усилия с целью развития оперативных возможностей в соответствии с новым мандатом вооруженных сил Косово», — говорится в тексте резолюции (конец цитаты).

http://izvestia.ru/news/666210 (21.02.2017) Посол Республики Сербия в России Славенко Терзич в беседе с «Известиями» напомнил, что регион Косово и Метохия, согласно конституции, является частью сербского государства. Это также подтверждается в резолюции СБ ООН 1244. Поэтому «нелегальное создание так называемой армии Косово может быть еще одним шагом к углублению нестабильности этого региона и реально представляет угрозу жизни сербского народа в этой части Сербии». — Вопрос, на который надо искать ответ, — кому и с какой целью нужна дестабилизация нашего региона, какой геополитический смысл несет очевидный процесс создания Великой Албании? Мне кажется, что реально было бы ожидать срочную реакцию Совета Безопасности ООН, — сказал «Известиям» Славенко Терзич. … Глава парламента всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич подчеркнул в разговоре с «Известиями», что не так давно — во время слушаний в сенате США по его кандидатуре — нынешний министр обороны Джеймс Мэттис заявил о необходимости создания армии Косово. По мнению Драгана Станоевича, в Приштине «подхватили» эту идею, поэтому за происходящим в регионе стоит Запад и «прежде всего США». — Именно Запад оторвал Косово от Сербии, а сейчас США «укрепляют независимость» Косово. Создание постоянной армии — в большей степени политический проект, нежели военный. Формируя вооруженные силы, они пытаются подтвердить так называемую независимость. Этот вопрос должен быть рассмотрен в СБ ООН, а мировому сообществу необходимо дать политический ответ на эти провокации, — сказал Драган Станоевич, добавив, что в Сербии грядут президентские выборы, а Приштина активно пользуется внутриполитической борьбой в стране. Директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович подчеркнула, что создание армии Косово идет уже несколько лет при поддержке США, Великобритании и Турции, несмотря на резолюцию 1244. По ее словам, это открыто нарушает международное право. — Если сербское руководство хочет предпринять серьезные шаги, то необходимо вернуть разрешение вопроса из Брюсселя в ООН, где есть поддержка России и Китая, — отметила эксперт (конец цитаты).

Та самая Драгана Трифкович, которую разведка Косово назвала руководителем сети «российских шпионов».

https://regnum.ru/news/polit/2241705.html (21.02.2017) Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заверил Приштину, что войска НАТО пробудут в Косово «так долго, как это будет необходимо», сообщает Associated Press (конец цитаты).

Бакир Изетбегович – сын Алии

http://www.kommersant.ru/doc/3225054 (21.02.2017) О решении возобновить иск в Международном суде ООН по обвинению Сербии в геноциде в ходе боснийской войны 1992-1995 годов Бакир Изетбегович объявил в конце минувшей недели. 26 февраля истекает десятилетний срок для возможной ревизии процесса, который был завершен в 2007 году вердиктом суда ООН, освободившим Белград от обвинений в геноциде. Новый иск, по словам господина Изетбеговича, будет подан в ближайшие дни. В случае его принятия двум балканским государствам грозят новые судебные тяжбы, которые могут затянуться на несколько лет. Неудивительно, что решение одного из боснийских лидеров вызвало жесткую реакцию Белграда, не раз предостерегавшего Сараево от такого шага. Глава сербского МИДа Ивица Дачич назвал инициативу Бакира Изетбеговича “крайне опасной”, предупредив: она не только испортит отношения между двумя соседними странами, но и приведет к дестабилизации как в самой Боснии, так и на Балканах в целом. Предупреждение имеет под собой реальные основания. Дело в том, что решение возобновить иск к Белграду Бакир Изетбегович принял без согласия двух остальных членов боснийского президиума, представляющих сербов и хорватов,— они выступают категорически против возобновления процесса по геноциду. В связи с этим глава боснийского МИДа Игор Црнадак (серб по национальности) выразил опасения, что Босния “вступает, вероятно, в самый глубокий политический кризис со времен войны 1990-х годов, ответственность за который несут Изетбегович и его единомышленники — для них война, ненависть и прошлое, очевидно, важнее мира, примирения и будущего”. То, что пересмотр решения Международного суда ООН “несет определенный риск”, признает и сам Бакир Изетбегович. Однако, по его словам, “отказ от попытки выяснить правду и торговля геноцидом нанесли бы огромный ущерб народу” (конец цитаты).

https://ria.ru/world/20170222/1488633167.html (22.02.2017) Президент Сербии Томислав Николич сообщил на пресс-конференции в среду, что отказался от запланированного на февраль визита в Сараево из-за инициативы члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Бакира Изетбеговича о возобновления иска к Сербии “за геноцид” в ходе конфликта 1992-1995 годов, о чем. Днем в Белграде президент Сербии и премьер Александр Вучич провели встречу с президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком и членом президиума БиГ от сербов Младеном Иваничем для выработки общей позиции в связи с последней инициативой боснийских мусульман (конец цитаты).

Очень важна позиция, которую займет СБ ООН и в этом контексте особую актуальность приобретает текст на сайте «Коммерсантъ»:

http://www.kommersant.ru/doc/3224982 (21.02.2017) Поздняя советская международная журналистика стремительно становилась современной, динамичной, информированной — на уровне лучших мировых образцов. И Виталий Чуркин, освоивший новый стиль общения дипломатов с журналистами, сыграл в этой эволюции огромную роль. … Затем последовал распад СССР. В начале 1990-х Виталий Чуркин отвечал за урегулирование в бывшей Югославии. И вновь тот же стиль работы. Журналисты, писавшие о войне в Хорватии и Боснии, именно у него — главного ньюсмейкера — узнавали о последних дипломатических инициативах Москвы и ее партнеров. Так было в Загребе, в Сараево, в Белграде — в каждой из этих балканских столиц российский эмиссар побывал много раз, демонстрируя, какой должна быть “челночная дипломатия”. По негласному распределению ролей со своими американскими партнерами-посредниками российский представитель “отвечал” за сербскую сторону — хорватских и боснийских сербов, а также Белград. И именно Виталию Чуркину не раз удавалось убеждать сербов пойти на разумные компромиссы, спасая их от очередных санкций и бомбардировок. Было это непросто. В один из таких критических моментов, когда Виталий Чуркин прибыл в пятницу вечером в Белград на переговоры с лидером Сербии Слободаном Милошевичем, российскому эмиссару сообщили, что “президент вернется в столицу только в понедельник”. “Передайте президенту, что его ожидает спецпредставитель президента России”,— невозмутимо ответил Виталий Чуркин. Встреча со Слободаном Милошевичем началась через час. У спецпредставителя президента РФ по Югославии есть еще одна серьезная заслуга: во многом благодаря ему тогда была создана эффективная политико-дипломатическая модель взаимодействия России и США при решении сначала хорватского, а затем и боснийского кризиса (конец цитаты).

Сейчас очень многое зависит от того, как будет работать эта модель без В. Чуркина. Тревожная тенденция заключается в том, что Россия теряет крупнейших специалистов по Балканам (сначала И. Сергун, теперь В. Чуркин).

И еще один момент, который необходимо рассмотреть в контексте возможного покушения на А. Вучича, которое было сорвано в октябре 2016 г.

Если бы все состоялось, то для запутывания следов прикрытием послужила бы группа, которую обвинили в попытке переворота в Черногории. М. Джуканович тянет страну в НАТО – причина понятна, а А. Вучич – двигает Сербию в ЕС, что вместе со статьями о 20 млн., выданных на предвыборную кампанию Т. Николича, тоже было бы обыграно в СМИ.

Даже, если А. Вучича таким образом предупреждали и сразу после визита Н. Патрушева (заместитель которого В. Булавин возглавил ФТС 28.07.2016 г.), то это намек на серьезные обстоятельства, транзитные в том числе.

Самого Н. Патрушева тоже предупредили о неправильном поведении, что особенно важно в контексте предполагаемого назначения А. Бельянинова директором СВР, что было сорвано видеосъёмкой коробки с купюрами (см. https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/16/71532-belyaninova-na-ekrany-protaschili-kontrabandoy ). Предупредили именно через «Новую газету» с британским участием.

В итоге СВР возглавил С. Нарышкин, а по версии http://www.whatdoesitmean.com/index2237.htm (14.02.2017) отставленный М. Флинн и его ключевой помощник Роберт Таунли, которому директор ЦРУ М. Помпео отказал в допуске, были переведены из Совета национальной безопасности (СНБ) в Бюро разведки и исследований государственного департамента (Bureau of Intelligence and Research – INR).

При этом, по версии ресурса, после телефонного разговора госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом РФ В.В. Путиным, Совет безопасности РФ издал распоряжение, чтобы СВР по всем вопросам международной безопасности работала не с СНБ, а с INR [Security Council (SC) issued a directive to the SVR that all international security matters previously coordinated with the US National Security Council were to immediately cease and be redirected, instead, to the US State Departments Bureau of Intelligence and Research]

Секретарь Совбеза РФ – Н. Патрушев, поэтому англоязычный ресурс сочиняет не совсем от фонаря, а с намеками на реальные процессы.

Отмечается, что М. Флинн и его коллега по военной разведке Р. Таунли запросили в СВР данные на вице-президента Венесуэлы для расследования роли ЦРУ в организации наркотранзита в обход «нормативных каналов» (см. General Flynn and US military intelligence operative Robin Townley are now operating within the INR, this report says, appears evident due to the INR urgently requesting SVR “files/documents/etc.” on both Venezuelan Vice President Tareck El Aissami and his associate Samark José López Bello just hours ago—thus proving that both Flynn and Townley are now conducting their investigation of the CIA’s partnership with international drug cartels outside of “normal channels”).

Балканский и латиноамериканский процессы не идут отдельно друг от друга. Если у кого-то ослабевают позиции на транзите из Колумбии, то потери пытаются компенсировать на транзите из Афганистана.

Тарек эль-Айссами – это часть инфраструктуры сторонников «открытого Ирана». Сейчас и Иран пытаются закрыть, и всех участников прижать. Если С. Нарышкин и Н. Патрушев встали на сторону «закрывателей», также как А. Вучич и В. Орбан, то впереди еще много неординарных событий.