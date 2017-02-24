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Дипломат Пётр Ильичёв – биография, фото, подробности назначения

19:28. 24 февраля 2017 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

Исполняющим обязанности постпреда России при ООН назначен Петр Ильичев – он был первым заместителем скоропостижно скончавшегося Виталия Чуркина. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

- Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН, – заявили они. Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе ранее заявлял, что первое время обязанности постпреда будет выполнять заместитель Чуркина, а потом, вероятнее всего, на этот пост назначат другого человека.

Тем временем в Москве сегодня готовятся попрощаться с Виталием Чуркиным, который 10 лет был постоянным представителем России при ООН. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Коллеги уже попрощались с ним в среду в Нью-Йорке, а вчера тело самолетом доставили на родину.

Биография дипломата Петра Ильичева

Пётр Викторович Ильичёв родился 11 марта 1966 в Московской области. Окончил МГИМО, владеет двумя иностранными языками: английским и французским.

Успел поработать в посольствах России на Маврикии, в Кении и США, 5 декабря 2013 года получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса. В центральном аппарате МИДа занимал должности в Департаменте Африки и Департаменте международных организаций.

С 2012 года стал заместителем, после чего и первым заместителем Виталия Чуркина в российском Постпредстве при ООН.

Женат, у него есть дочь.

Подробности назначения

Ильичёв будет руководить российской делегацией до назначения нового представителя. Дипломат располагает необходимым опытом и занятиями – ведь он находился рядом с Виталием Чуркиным в Нью-Йорке почти пять лет: сначала он был его заместителем, а потом стал первым заместителем.

Новый постоянный постпред России при ООН будет назначен позже указом Президента Владимира Путина. Кто мог бы занять этот пост пока не ясно. Понятно одно – новому постпреду придется проявлять все чудеса дипломатии, чтобы отстаивать позицию нашей страны в такой сложной политической обстановке в мире.

Источник: www.kramola.info

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