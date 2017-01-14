Котляревский Пётр Степанович: “Бич Кавказа”, “Генерал-метеор”, “Кавказский колдун”

"Биография моя никогда не выйдет – от этого потери не будет, но одно верное описание военных дел, в которых я принимал участие, может принести пользу военной молодежи". (Котляревский П.С.)

Что надо знать о Котляревском

- Одинаково талантлив как военный тактик и дипломат.

- Привел земли нынешнего Азербайджана под руку Российской Империи, отвоевав их у Персии и Турции. Если бы не он, то не было бы никаких Азербайджанов, Грузий и Армений. От слова "вообще".

- Блестящий стратег и тактик боя. Его конек – детальное планирование, внезапный штурм и активные действия ночью.

- Обладал даром маскировки вообще и маскирования намерений в частности. Прекрасно "видел" театр военных действий, что всегда с выгодой использовал.

- Накануне и в тяжелое время войны с Наполеоном, именно блестящие действия Котляревского на Кавказе не позволили открыть полноценный "второй фронт" Персам и Туркам, поддерживаемых британскими советниками.

- Троллил персов под ником "Кавказский колдун", который они сами ему с перепуга и дали.

- Воспет Пушкиным и Домонтовичем.

Это вкратце. Теперь по порядку.

- сын сельского священника в селе Ольховатка. Грамоту знал сызмальства. Умен, подвижен, смел, находчив. Чем и привлек внимание подполковника Ивана Лазарева, которого в возрасте 10 лет спас звоном колоколов местной церкви в бурю. Экипаж заблудился близ их деревни, но кони на звон вынесли полузамерзших ездоков к самой деревне.

- В 11 лет зачислен квартирьером в 4-ый батальон Кубанского егерского корпуса по протекции командира батальона Ивана Лазарева. Квартирьер (на секундочку) – это не что-то блатное, а участник рекогносцировочной группы которая, двигаясь впереди воинского формирования, изучает предполагаемый район остановки и размещения войска, собирает сведения об источниках воды, общем санитарном состоянии региона. Почти разведка.

- В 12 уже сержант. В 14 лет участвует в первом своем военном походе против Персии. Отличился при осаде Дербента. За три года, прочел всю походную военную библиотеку Лазарева.

- В 17 лет он подпорутчик, адьютант Лазарева – шефа 17-го егерского полка, а далее и всей ГСВГ – "Группы советских войск в Грузии" :-) Причем, все по делу: Котляревский отслеживает военно-политическую ситуацию в регионе, ведет всю официальную переписку Лазарева, вплоть до писем грузинскому царю, выполняет ответственнейшие политические поручения, такие как склонение карталинских князей к переходу в российское подданство. В 17 лет!

- В 18 лет произведен в штабс-капитаны и награжден орденом Св. Иоанна Иерусалимского за обеспечение взаимодействия русских и грузинских войск и личную доблесть в сражении с Персидским шахом Омар-ханом у селения Кагабет.

- В 20 лет он – командир роты егерей, награжден орденом Св. Анны 3-й степени, получил звание майора за штурм крепости Гянджи. Дважды ранен, с поля боя его под огнем вытащил другой герой – молодой офицер граф Михаил Воронцов – будущий генерал-фельдмаршал и наместник Кавказа.

- Не оправившись еще от ран, ведет переговоры с ханом Селимом, убеждает того не выступать на войну против русских, в результате чего, в дальнейшем, контролируемые им территории добровольно вошли в состав РИ. Этим фактом, непоправимо был разорван шаблон понимания статус-кво на востоке у персидского шаха.

- Стал легендой Кавказа после серии боев в составе отряда полковника Карягина с армией сына персидского шаха Аббаса-мирзы. Кратко об этих эпических действиях:

Егеря (600 чел.) при двух орудиях выступили на разведку и реконгсценировку в поисках 20-тысячной армии Аббаса-Мирзы.

24 июня встретили авангард персов в 3000 чел. Используя складки местности, не прекращая движения, шесть часов отбивали атаки противника, ушли к реке Аскаран, и стали лагерем.

Персы не дали времени возвести укрепления, быстро подтянули 10000 чел. и за 9 часов светлого времени суток, русский отряд отбил несколько кавалерийских и пехотных атак.

25 июня днем стороны не воевали. Персы ждали подкреплений, русские хоронили убитых и лечили раненых. Потери: пол-отряда. Ночью Котляревский с ротой егерей сделал вылазку из лагеря, и уничтожил три персидские батареи – почти всю артиллерию персов. Но легче не стало – 27 июня подошли остальные силы персов, подтянули артиллерию. Итого стало 300 против 15000.

Зерг-раш персов отбили к ночи с превеликим трудом и помощью такой-то матери. Котляревский и Карягин были ранены.

Котляревский выдвинул дерзкий план: пока не замкнулось окружение, бросить обоз, в тихую, на легке уйти из лагеря до недалеко стоящей крепости персов Шах-Булах, захватить её и там пересидеть за стенам, подлечиться и отдохнуть.

В ночь на 28 июня, сумасшедший план был выполнен предельно точно. Отряд был замечен только у стен крепости, которую русские взяли штурмом.

Персы снова взяли в окружение крепость на сколько это позволял рельеф. За неделю у наших закончилось скудное продовольствие, затем закончились лошади, потом закончилась даже трава. Аббас, восхищенный смелостью и мужеством русских, сделал широкий восточный жест – предложил службу шаху и почести. Котляревский ответил, что предложение весьма годное, но его бы в тишине денька четыре обмозговать, а то от взрывов уши позакладывало.

Стрельба стихла. В конце перемирия, Котляревский с башни прокричал что русские приводят себя в порядок и по утру будут торжественно сдаваться на предложенных почетных условиях.

Ночью в лагере Аббаса началось веселье и воскурились травы. А русские снова тихо ушли, чтобы захватить следующую небольшую крепость Мухрат, в 25-верстах, в которой находились большие продовольственные запасы.

Для имитации присутствия личного состава в крепости, оставили горстку умелых егерей, которые еще несколько часов создавали видимость бурной деятельности за стенами, и только под утро ушли вслед за отрядом. Мухрат нашими был захвачен также внезапно, яростно и без пленных. Котляревский снова ранен. Просидев в окружении еще 8 дней, отбив атаки персов, оставшиеся егеря (около 100 чел.) дождались подхода основных сил генерала Цицианова.

- Став легендой и у своих и у врагов, Котляревский выполняет различные задачи где силой оружия, где силой убеждения, посулов и личного своего расположения. Так правитель Ширванского ханства – Мустафа-хан, став личным другом Котляревского, добровольно присоединил свои земли к РИ.

- В 25 лет он уже полковник, с пятью сотнями егерей, пройдя горными тропами, захватил внезапным штурмом неприступную крепость Мигри – стратегически важный пункт, с гарнизоном в 2000 чел. Потери егерей – 35 чел., Котляревский ранен. Сидя в крепости, Котляревский троллит 10-тысячный корпус под командованием Ахмет-хана, отбивая все атаки и совершая дерзкие вылазки. Самая удачная из которых – ночная, беззвучная, в штыки атака на лагерь пехоты персов близ переправы через Аракс. Перерезав под 4000 мечущихся в ужасе персов, наши вернулись в крепость с 9 чел. ранеными и одним убитым.

- За взятие Мигри Котляревский получил орден Св. Георгия 4-й степени, а за ночную адскую поножовщину на Араксе – золотую шпагу с надписью "За храбрость". Но главной наградой Котляревскому, был задокументированный (!) факт того, что Персы, после Мигри и Аракса, прозвали его шайтаном, питали к нему суеверный страх и часто непроизвольно писались по ночам.

- Русское командование на Кавказе, видимо, тоже слегка уверовало в "белого шамана Котляревского", и стало ставить задачи непосильные. Например, взять турецкую крепость Ахалкалаки двумя батальонами гренадеров, причем без артиллерии, т.к. в декабре пушки по горам не потаскаешь.

- Операция была спланирована и проведена, как всегда блестяще и опять ночью. Защитники крепости заметили наших лишь тогда, когда они начали переправляться через крепостной ров. Через полтора часа все было кончено. Наши потери: 1 убитый и 29 раненых.

- В 29 лет за штурм Ахалкалаки Котляревский был произведен в генерал-майоры. Все батальоны, участвовавшие в штурме, получили Георгиевские знамена. В марте 1812 г. Котляревский, с отрядом 1000 гренадеров и казаков при трех орудиях, захватил еще одну неприступную крепость Кара-Ках.

- Персы по ночам теперь стали еще и непроизвольно какаться. Все, кроме самоуверенного Аббаса-Мирзы. Его влажные мечты, бурно подогретые британскими советниками в его ставке, гнали его вперед, мотивируя тем, что Москва под Наполеоном и Петербург крайне озабочен войной с узурпатором.

- Английский генерал Малькольм и 350 британских офицеров – это сила не малая. 30000 английских ружей, 12 орудий Британия бесплатно подарила Шаху, а так же личный подарок короны – 36 фальконетов с надписью "От Короля над Королями Шаху над Шахами в дар". Плюс финансирование на 3 года войны с Россией. Стоит о таких вещах вспоминать, когда творческая интеллигенция ржет над фразой "Англичанка постоянно гадит России".

- Разведка у русского генштаба работала безупречно, командование видело все эти недвусмысленные приготовления и решив, что худой мир лучше хорошей войны, послало в ставку Аббаса-мирзы делегацию с предложением о мирных переговорах.

- Однако встретил их там не Аббас, не нач. штаба, не персидские дипломаты, а англичанин-советник сэр Оусли. Встретил простым как топор требованием возврата Грузии. Русское командование стало готовиться к войне на два фронта.

- В августе 1812 г. Аббас собрал 30000 войско, половину которого готовили британские специалисты и отжал крепости Ленкорань и Аркиван, неиллюзорно намекая на прогулку до Баку. В октябре, в битве при Асландузе эту армаду разбил Котляревский, имея в 6 раз меньше людей и в 2 раза меньше артиллерии.

- В два приема, выдав два последовательных, различных по технике и тактике боя, один из которых (как вы уже догадались) был ночным. Потери русских: 28 убитых и 99 раненых. Потери персов: несколько тысяч убитых, 500 пленных. Аббас бежал с личной охраной. В персидских хрониках эта битва охарактеризована как: "мрачная и кровавая ночь, которая поистине была примером для Страшного суда".

Котляревский получил генерал-лейтенанта и орден св. Георгия 4 степени. Лебединой песней Котляревского стало взятие отстроенной по новейшим фортификационным технологиям англичанами крепости Ленкорань под Новый Год 1813 г. Это положило конец войне. В пользу России. Перед сражением, стороны обменявшись едкими письмами, в духе благородного дворянского троллинга, поняли что достойны друг друга и биться предстоит насмерть. Насмерть и бились. 6 часов подряд. Из 4000 защитников, в живых остались под 300 тяжело раненых. Потери русских из 1800 чел.: 340 убито, 609 ранено.

Котляревский трижды тяжело ранен – одно ранение в ногу и два в голову. Его нашли в груде тел, сочли мертвым. Но Котляревский, услышав сказанные о нем слова, открыл глаза и сказал: "Я умер, но я всё слышу и уже извещен о победе нашей". Израненный, Котляревский уже не мог служить Царю и Отечеству и уволился со службы.Уехал в Россию, повидался с отцом, купил деревеньку близ Бахмута. Почти всю свою пенсию Петр Степанович тратил на помощь увечным солдатам.

Через 13 лет, в день своей коронации, Николай I предложил ему стать главнокомандующим Кавказской армией. Котляревский вынужден был с горечью отказать, т.к. здоровье не позволяло. В конце жизни переезжает в Крым, под Феодосию. Умер он в 1852 г., у него не осталось даже рубля на погребение. Котляревского похоронили в саду возле дома. Во время похорон, на рейде выстроилась эскадра кораблей Черноморского флота с приспущенными траурными черными флагами.

В честь Котляревского, по инициативе Айвазовского близ Феодосии, на высокой горе в виду моря, был построен мавзолей, ставший музеем. Смерть помешала художнику исполнить замысел до конца: прах Котляревского так и остался лежать в саду, который он сам посадил.

"Биография моя никогда не выйдет – от этого потери не будет, но одно верное описание военных дел, в которых я принимал участие, может принести пользу военной молодежи"

(Котляревский П.С.)

Подробнее о Петре Степановиче можно прочесть тут:

1. А.В. Потто – "Кавказская война":

http://www.vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/221.html

2. Валентин Пикуль – "Воин, метеору подобный":

http://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/42827/str1.htm

Источник: http://www.perunica.ru/geroi/9039-kotlyarevskiy-petr-stepanovich-bich-kavkaza-general-meteor-kavkazskiy-koldun.html