Константин Никифоров. Неуязвимость Ирана проблема для КСА

На конференции по безопасности в Мюнхене.

“Глава МИД Саудовской Аравии призвал Иран изменить свои принципы 19 февраля

http://www.vestikavkaza.ru/news/Glava-MID-Saudovskoy-Aravii-prizval-Iran-izmenit-svi-printsipy.html “Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, выступая сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал Иран изменить свое поведение.

“Мы не можем игнорировать то, что они делают в регионе, мы не можем игнорировать тот факт, что их конституция призывает к экспорту революции. Как можно иметь дело с нацией, которая хочет нас уничтожить? До тех пор, пока Иран не изменит своего поведения и принципов, на которых основано иранское государство, с такой страной будет очень трудно работать”, – цитирует аль-Джубейра РИА Новости. “Иран – это единственная страна в регионе, которая не была атакована ни ИГИЛ, ни “Аль-Каидой” . Вопрос – почему?” – сказал он, призвав участников заседания задать этот вопрос себе самим”( конец цитаты).

Какова логика у принца? Атак не было, потому что служба безопасности Ирана хорошо работает.

Саудитам вторит Израиль, который тоже считает Иран главной угрозой Ближнему Востоку 19 февраля

http://www.vestikavkaza.ru/news/Izrail-schitaet-Iran-glavnoy-ugrozoy-Blizhnemu-Vostoku.html



“Иран и его ядерные амбиции угрожают всему Ближнему Востоку, – заявил сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Израиля Авигдор Либерман.



“На Ближнем Востоке мы сталкиваемся с тремя вызовами: Иран, Иран и Иран”, – сказал он, передает ТАСС.



Первым вызовом израильский министр назвал ядерные амбиции, программу по развитию баллистических ракет, а также контрабанду весьма современного оружия в любой проблематичный район Ближнего Востока.



Второй вызов – это усилия Тегерана “по подрыву стабильности в каждой стране Ближнего Востока”. “Бахрейн, Йемен, Ливан, Сирия, но главная цель (Ирана) сегодня – это Саудовская Аравия”, – добавил он.



Третья проблема – это поведение Ирана, которое заключается в “повсеместном создании группировок-союзников”. “В Ливане есть (шиитское движение) “Хезболлах”, в секторе Газа – “Исламский джихад” и ХАМАС, группировки хуситов в Йемене, шиитские ополченцы в Ираке”, – рассказал глава израильского оборонного ведомства…”( конец цитаты).

Эти заявления последовали за выступлением иранцев 19 февраля.

http://www.vestikavkaza.ru/news/SSHA-ne-poverili-v-iranskiy-mirnyy-atom.html “Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, в очередной раз заверил, что его страна не собирается производить ядерное оружие.



“Мы не собираемся производить ядерное оружие, для Ирана это займет вечность”, – сказал Зариф, передает РИА Новости.



“Все говорят о том, что у нас достаточно мощностей на то, чтобы сделать это в течение года, но я четко и ясно заявляю, что ядерное оружие не привнесет ничего в нашу безопасность и не поможет безопасности ни одной страны. Сейчас время избавлять от ядерного оружия, а не присоединяться к клубу владельцев этого вида вооружения”, – цитирует главу иранского внешнеполитического ведомства ТАСС…”

Впрочем, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм тут же не преминул обвинить главу МИД Ирана во лжи.



“Они пытались его произвести, если они говорят, что они не пытались, они лгут”, – заявил Грэм, добавив, что выступает за введение в отношении страны новых санкций.



“Вместе с другими республиканцами я буду предлагать санкции против иранского режима за их поведение по дестабилизации Ближнего Востока… и за тестирование ракет в нарушение резолюции ООН”, – сказал политик”( конец цитаты).

Что поделаешь, пример соседей- Ирака и Афганистана у иранцев перед глазами. И в ядерном оружии они видят залог собственной безопсности.



Кроме того, Тегеран стремится к созданию стратегического альянса с Москвой в ближневосточном регионе, заявил в интервью телеканалу “Аль-Маядин” председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

http://kurdistan.ru/2017/02/20/news-28590_Iran_nameren_sozdat.html Он отметил, что у Тегерана и Москвы “нет разногласий” по ключевым вопросам ближневосточной повестки, в частности, по межсирийскому урегулированию. Иран наряду с Россией и Турцией является гарантом перемирия в Сирии, где уже шесть лет продолжается вооруженный внутригражданский конфликт. Именно при содействии вышеупомянутых трех стран в Астане впервые прошли прямые переговоры между представителями сирийских властей и оппозиции. Лариджани также поприветствовал идею установления прямого диалога Ирана с арабскими странами, в том числе со своим главным конкурентом в регионе — Саудовской Аравией. При этом он подчеркнул, что такое взаимодействие должно протекать “без каких-либо предварительных условий”. Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в начале этого года после того, как на ее диппредставительства в этой стране были совершены нападения, спровоцированные казнью известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра”( конец цитаты).

Интересно, как власти России к этому отнесутся?