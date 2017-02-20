Почвы – свидетель сдвижки полюса

Нашел карту 1899 года, теперь таких не делают. Сделал два варианта границ почв – ныне и тогда.В Сибири ПОЯВИЛИСЬ тундровые почвы, а вот в Америке – ОСТАЛИСЬ.А их в Америке быть не должно, там даже Гольфстрим специально подогревает, – чтоб не было.То же самое с розовым цветом почв. В Сахаре и Америке – точно там, где надо, – почвы нашего Приморья.В России, я смотрю, климат сильно не изменился. Самые мощные перемены на долготе Сахалина.Самое главное – изменились пассаты и течения. Это – по-настоящему серьезно.Кстати, люди переходили из Азии в Америку в климате не Чукотки, а Приморья, что вполне комфортно.Берингов пролив был закрыт, а Доггерленд подогревался Гольфстримом лучше, чем сейчас Европа.Ну, и средняя температура по планете была выше на 1,5 градуса, а это довольно много.Интересно, что Арал и Большой Бассейн в Неваде – два места затопления – на одной долготе и на одной широте.Прям-таки близнецы. Да, еще и лежат перпендикулярно к линии смещения полюса. Красота!