Новости Украины и Новороссии 05 мая 2017

Палата представителей конгресса США не разрешила Киеву поддерживать националистический батальон «Азов» за счёт средств, которые Вашингтон выделяет по военной линии.

Запрет на финансирование «Азова» прописан в законопроекте об ассигнованиях Пентагону, согласно которому Украина в 2017 году должна получить $150 млн на нужды обороны.

О непростых финансовых отношениях Вашингтона и Киева — в материале RT.

Согласно законопроекту палаты представителей конгресса США, Украина в 2017 году должна получить от Вашингтона $150 млн на нужды обороны и $337 млн на погашение кредитных обязательств, разминирование, борьбу с терроризмом и другие цели.

«Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону „Азов“», — говорится в документе конгресса.



Палата представителей конгресса США Reuters

Два года назад все добровольческие объединения и подразделения территориальной обороны МВД Украины, созданные в первой половине 2014 года, были включены в состав Национальной гвардии. Исключением не стал и «Азов», в ряды которого влились активисты «майдана» и радикалы.

«Азов» был основан харьковчанином Андреем Билецким, который сейчас является подполковником МВД и депутатом Верховной рады.

Помимо боевого крыла в состав «Азова» входит так называемый Гражданский корпус. Его активисты получили известность после блокады «дочки» Сбербанка в центре Киева.

«Нелетальная» помощь

Финансовая и материальная помощь США по военной линии распределяется между вооружёнными силами Украины и Нацгвардией, которая подчинена МВД.

В законопроекте палаты представителей конгресса США указано, что Киев получит право израсходовать $150 млн на подготовку войск, технику, летальные вооружения оборонного назначения, логистическую помощь и снабжение.

В то же время украинские власти не могут приобрести на американские деньги переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые предназначены для поражения воздушных целей.

Скорее всего, таким образом Вашингтон просто подчёркивает нежелание до предела обострять отношения с Москвой.

Инструктаж по-американски

С началом войны в Донбассе США оказывают Киеву безвозмездную финансовую помощь, поставляют подержанную военную технику (в основном бронеавтомобили), амуницию и оборудование.

Вашингтон, однако, никогда не признавал, что оказывал поддержку в том числе украинским националистским формированиям.

Однако, согласно официальной информации украинского МВД, в подготовке сотрудников Нацгвардии ранее принимали участие американские инструкторы.

В частности, в апреле 2015 года десантники 173-й бригады США проводили тренинги для 900 «гвардейцев», включая бойцов «Азова».

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил надежду, что заокеанские инструкторы начнут регулярную подготовку националистов.



Андрей Билецкий

globallookpress.com © Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com

Пентагон против поправки

О неэтичности помощи украинским националистам в Вашингтоне публично стали говорить несколько лет назад. Так, еще в июне 2015 года Палата представителей одобрила поправку демократа Джона Коньерса и республиканца Теодора Скотта, которая запрещала американским силовым ведомствам финансировать «Азов» и вести подготовку его бойцов.

«Я рад тому, что Палата представителей единогласно приняла мои поправки, гарантирующие, что наши военнослужащие не будут готовить членов омерзительного неонацистского батальона «Азов», — сказал после голосования Коньерс.

Спустя полгода, однако, конгресс исключил из федерального бюджета на 2016 год эту поправку. Как сообщил журнал The Nation, данное решение «продавил» Пентагон, который начал оказывать давление на парламент с ноября 2015 года.

Закон Лихи

В Минобороны США тогда обосновали свою позицию тем, что в запретительных мерах в отношении «Азова» нет никакого смысла, так как с 1997 года в стране действует «Закон Лихи».

Документ запрещает государству финансировать и готовить боевиков, подозреваемых в нарушении прав человека или в военных преступлениях.

Следуя этой логике, силовые ведомства США не имеют права каким-либо образом помогать «Азову». Однако на официальном уровне деятельность батальона Нацгвардии, как и других националистических формирований, не была осуждена.



Reuters

Соблюдая дистанцию

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT констатировал, что роль американских инструкторов в подготовке «Азова» определить непросто.

«Формально „Азов“ включён в Нацгвардию и входит в систему МВД. Понять, кого конкретно обучают или обучали американцы, сложно. Например, сами бойцы „Азова“ говорили, что проходили подготовку американских инструкторов, но не в составе полка», — отметил Ищенко.

Он полагает, что американцы готовили националистов раньше и продолжают это делать сейчас.

«Тем не менее трудно поверить, что Пентагон не осведомлён о том, кого он обучает и вооружает», — пояснил Ищенко.

Эксперт считает, что конгрессмены, не связанные с Минобороны США, не хотят очернять имидж страны и пытаются спасти образ Америки как державы, которая поддерживает только либеральные силы.

«У полка «Азов», который в 2014 году был добровольческим батальоном, слишком испорчена репутация. Его бойцы не скрывают своих нацистских взглядов, и очевидно, что, несмотря на поддержку нынешнего украинского режима, американцы не желают, чтобы их связывали с деятельностью нацистских структур, одной из которых является «Азов», — сказал Ищенко.

Собеседник RT полагает, что в Вашингтоне существуют опасения относительно политических намерений руководителей «Азова». Командиры полка угрожали президенту Петру Порошенко госпереворотом, а в октябре 2016 года Билецкий создал новую правую партию «Национальный корпус».

«Учитывая, что США сейчас не слишком выгодна очередная дестабилизация на Украине, они стараются ограничить возможности радикалов, у которых есть доступ к оружию.

Пока американцы не готовы менять политическую верхушку Украины и стараются дистанцироваться от нацистов», — резюмировал Ищенко.

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Алексей Заквасин, Кристина Урсу (Киев), Кристина Хлусова