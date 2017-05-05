Новости Украины и Новороссии 05 мая 2017
- 14:35 Деньги Януковича тают на глазах.
- 10:28 Обнародованы уникальные рассекреченные документы о преступлениях фашистов в Херсоне.
- 10:03 На национальной почве в Польше участились нападения на украинцев.
- 08:23 Америка «срезала» финансирование Украине.
- 06:00 Почему конгресс США отказался помогать карательному батальону «Азов»?.
- 00:06 Купленный Кремлем The Guardian.
- Вчера 23:36 Конгресс утвердил госбюджет США: на помощь Украине выделят 560 млн долларов.
- Вчера 23:20 Яценюк, Аваков и Турчинов дадут показания на суде по делу Януковича.
- Вчера 22:11 Евровидение покажет нас европейскими.
Деньги Януковича тают на глазах
Арифметика Петра Порошенко
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Обнародованы уникальные рассекреченные документы о преступлениях фашистов в Херсоне
Официальный сайт Минобороны РФ обнародовал уникальные рассекреченные документы из фонда Центрального архива ведомства, в которых сообщается о преступлениях нацистского немецкого режима в Херсонской области СССР во время Великой Отечественной войны.
В опубликованных документах указывается, что там «замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей». Также в них есть сведения о запрете делать фотографии казней, которые в обязательном порядке должны были проходить без свидетелей. Сделано это было с целью скрыть преступления.
— Эти документы в настоящее время приобретают особую актуальность — в те времена, когда различные политические силы в нашей стране и за рубежом пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и навязывают миру свою, новую версию событий, перекраивая её под политическую конъюнктуру, — добавили в Министерстве обороны России.
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На национальной почве в Польше участились нападения на украинцев
За последние дни в Польше произошло два жестоких нападения на украинцев на почве национальной ненависти.
Первый инцидент произошел в городе Ченстохов. Группу из трех украинцев атаковали трое агрессивных поляков. Помимо нападения, украинцев публично оскорбляли.
По данным полиции, причиной нападения стала национальность. Подозреваемые в возрасте от 22 до 28 лет задержаны. Им предъявлены обвинения в избиении и унижении на национальной почве. Злоумышленники отправлены под стражу на 3 месяца.
Кроме того, несколько дней назад подобный инцидент произошел в Новой Гуте — одном из районов Кракова. Там трое поляков напали на 17-летнего украинца, который со своим польским знакомым играл в баскетбол на школьной площадке. Поляки жестоко избили юношу палками со вбитыми в них гвоздями.
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Америка «срезала» финансирование Украине
В новом бюджете США предусмотрена помощь Украине, но на $150 млн меньше, чем планировал Киев.
Конгресс США одобрил новый бюджет страны до 30 сентября 2017 г., и в нем предполагается выделить Украине $410,456 млн.
То есть эти средства украинская сторона может получить в ближайшие полгода. При этом ранее посольство Украины в США и украинские СМИ говорили о сумме не менее $560,465 тыс.
При этом из этой суммы Пентагон может потратить до 150 млн на военные нужды Украины, включая подготовку украинских военных, поставку техники и «летальных вооружений оборонного назначения».
Вашингтон будет постепенно сокращать финансирование Киева, при этом уже в следующем году снижение выделяемых средств будет очень сильным.
Такие выводы можно сделать из намерений Дональда Трампа и заявлений официальных американских представителей.
Бюджетная ситуация в США также далека от идеальной, бюджетный кризис и временное прекращение работы правительства удалось предотвратить в последний момент, теперь эта проблема вновь появится только в конце сентября.
Поэтому Белый дом будет искать пути оптимизации бюджета, которые бы устроили республиканцев и демократов. И в этом случае будут сокращаться все дополнительные и необязательные расходы. А Украина совершенно точно не входит в план Трампа «сделать Америку снова великой».
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Почему конгресс США отказался помогать карательному батальону «Азов»?
Палата представителей конгресса США не разрешила Киеву поддерживать националистический батальон «Азов» за счёт средств, которые Вашингтон выделяет по военной линии.
Запрет на финансирование «Азова» прописан в законопроекте об ассигнованиях Пентагону, согласно которому Украина в 2017 году должна получить $150 млн на нужды обороны.
О непростых финансовых отношениях Вашингтона и Киева — в материале RT.
Согласно законопроекту палаты представителей конгресса США, Украина в 2017 году должна получить от Вашингтона $150 млн на нужды обороны и $337 млн на погашение кредитных обязательств, разминирование, борьбу с терроризмом и другие цели.
«Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону „Азов“», — говорится в документе конгресса.
Палата представителей конгресса США Reuters
Два года назад все добровольческие объединения и подразделения территориальной обороны МВД Украины, созданные в первой половине 2014 года, были включены в состав Национальной гвардии. Исключением не стал и «Азов», в ряды которого влились активисты «майдана» и радикалы.
«Азов» был основан харьковчанином Андреем Билецким, который сейчас является подполковником МВД и депутатом Верховной рады.
Помимо боевого крыла в состав «Азова» входит так называемый Гражданский корпус. Его активисты получили известность после блокады «дочки» Сбербанка в центре Киева.
«Нелетальная» помощь
Финансовая и материальная помощь США по военной линии распределяется между вооружёнными силами Украины и Нацгвардией, которая подчинена МВД.
В законопроекте палаты представителей конгресса США указано, что Киев получит право израсходовать $150 млн на подготовку войск, технику, летальные вооружения оборонного назначения, логистическую помощь и снабжение.
В то же время украинские власти не могут приобрести на американские деньги переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые предназначены для поражения воздушных целей.
Скорее всего, таким образом Вашингтон просто подчёркивает нежелание до предела обострять отношения с Москвой.
Инструктаж по-американски
С началом войны в Донбассе США оказывают Киеву безвозмездную финансовую помощь, поставляют подержанную военную технику (в основном бронеавтомобили), амуницию и оборудование.
Вашингтон, однако, никогда не признавал, что оказывал поддержку в том числе украинским националистским формированиям.
Однако, согласно официальной информации украинского МВД, в подготовке сотрудников Нацгвардии ранее принимали участие американские инструкторы.
В частности, в апреле 2015 года десантники 173-й бригады США проводили тренинги для 900 «гвардейцев», включая бойцов «Азова».
Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил надежду, что заокеанские инструкторы начнут регулярную подготовку националистов.
Андрей Билецкий
globallookpress.com © Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com
Пентагон против поправки
О неэтичности помощи украинским националистам в Вашингтоне публично стали говорить несколько лет назад. Так, еще в июне 2015 года Палата представителей одобрила поправку демократа Джона Коньерса и республиканца Теодора Скотта, которая запрещала американским силовым ведомствам финансировать «Азов» и вести подготовку его бойцов.
«Я рад тому, что Палата представителей единогласно приняла мои поправки, гарантирующие, что наши военнослужащие не будут готовить членов омерзительного неонацистского батальона «Азов», — сказал после голосования Коньерс.
Спустя полгода, однако, конгресс исключил из федерального бюджета на 2016 год эту поправку. Как сообщил журнал The Nation, данное решение «продавил» Пентагон, который начал оказывать давление на парламент с ноября 2015 года.
Закон Лихи
В Минобороны США тогда обосновали свою позицию тем, что в запретительных мерах в отношении «Азова» нет никакого смысла, так как с 1997 года в стране действует «Закон Лихи».
Документ запрещает государству финансировать и готовить боевиков, подозреваемых в нарушении прав человека или в военных преступлениях.
Следуя этой логике, силовые ведомства США не имеют права каким-либо образом помогать «Азову». Однако на официальном уровне деятельность батальона Нацгвардии, как и других националистических формирований, не была осуждена.
Reuters
Соблюдая дистанцию
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT констатировал, что роль американских инструкторов в подготовке «Азова» определить непросто.
«Формально „Азов“ включён в Нацгвардию и входит в систему МВД. Понять, кого конкретно обучают или обучали американцы, сложно. Например, сами бойцы „Азова“ говорили, что проходили подготовку американских инструкторов, но не в составе полка», — отметил Ищенко.
Он полагает, что американцы готовили националистов раньше и продолжают это делать сейчас.
«Тем не менее трудно поверить, что Пентагон не осведомлён о том, кого он обучает и вооружает», — пояснил Ищенко.
Эксперт считает, что конгрессмены, не связанные с Минобороны США, не хотят очернять имидж страны и пытаются спасти образ Америки как державы, которая поддерживает только либеральные силы.
«У полка «Азов», который в 2014 году был добровольческим батальоном, слишком испорчена репутация. Его бойцы не скрывают своих нацистских взглядов, и очевидно, что, несмотря на поддержку нынешнего украинского режима, американцы не желают, чтобы их связывали с деятельностью нацистских структур, одной из которых является «Азов», — сказал Ищенко.
Собеседник RT полагает, что в Вашингтоне существуют опасения относительно политических намерений руководителей «Азова». Командиры полка угрожали президенту Петру Порошенко госпереворотом, а в октябре 2016 года Билецкий создал новую правую партию «Национальный корпус».
«Учитывая, что США сейчас не слишком выгодна очередная дестабилизация на Украине, они стараются ограничить возможности радикалов, у которых есть доступ к оружию.
Пока американцы не готовы менять политическую верхушку Украины и стараются дистанцироваться от нацистов», — резюмировал Ищенко.
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Алексей Заквасин, Кристина Урсу (Киев), Кристина Хлусова
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Купленный Кремлем The Guardian
Почему если ты патриот, то обязан быть тупым?
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Конгресс утвердил госбюджет США: на помощь Украине выделят 560 млн долларов
Общая сумма госбюджета США составила в законопроекте 1,1 триллиона долларов, из них 560 миллионов — Украине.
Сенат США утвердил проект госбюджета на 2017 финансовый год, в котором предусмотрено выделение Украинее 560 миллионов долларов.
Общая сумма госбюджета составила в проекте 1,1 триллиона долларов. Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 выразились против.
Палата представителей проголосовала за документ накануне, поэтому для окончательного вступления в силу бюджета остается только президенту Дональду Трампу поставить свою подпись.
Ожидается, что глава Белого дома подпишет документ быстро, поскольку в пятницу завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный «шатдаун».
Обновленный бюджет предусматривает увеличение на 15 миллиардов расходов на оборону и дополнительные 1,5 миллиардов долларов для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге, с Мексикой.
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Яценюк, Аваков и Турчинов дадут показания на суде по делу Януковича
Всего показания будут давать более 100 человек.
«Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше или сейчас занимают, это военнослужащие, которые проходили военную службу на территории Автономной республики Крым, и будет экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв», — сказал Кравченко.
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Евровидение покажет нас европейскими
У вас, любезный, запущенный эксперт нездорового человека.
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