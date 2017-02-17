Зачем нужно кидать камни в историков?

Намеренно включив в статью «Неудобные вопросы историкам» откровенно русофобские постулаты историков-академиков Пивоварова и Панасенкова, с удовольствием наблюдаю, как орды норманистов и монголофилов прогнозируемо игнорируют откровенно антироссийские заявления своих академических единомышленников и обрушиваются «стремительным домкратом» на посмевшего сомневаться в академической безгрешности их выводов об исторической «неполноценности, агрессивности и беспросветности русских» и «богомерзких Сталине и Александре Невском».

Уже не раз говорил и вот прошлой статьей ( Неудобные вопросы историкам ) еще раз подтвердил экспериментально – любое отступление от догм, изложенных немецкими специалистами по истории, является, в глазах норманистов и монголофилов гораздо большим злом, чем откровенная русофобия.

Особенно пикантно, просто вишенкой на тортике, смотрится на фоне молчаливого «одобрямс» этих «двоих из ларца-одинаковых с лица» (Пивоварова и Панасенкова ) обвинение меня лично в русофобии, ибо замахнулся на святое – «на Вильяма нашего, Шекспира», то есть на академические исторические постулаты, на фоне которых измена Родине, сами понимаете, блекнет.

Эксперимент об определении «кто есть русофоб в нашем «королевстве?» предлагаю считать завершенным (т.к. все участники диспута наглядно продемонстрировали свои симпатии и антипатии) и вернуться к вопросу для людей думающих, где центральное место будет занимать, такая наука, как Метрология (от греч. μέτρον — мера, + др.-греч. λόγος — мысль, причина) — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Это как раз та область знаний, которую профессиональные историки ненавидят почти также религиозно, как Фоменко с Носовским. Поэтому практически любое предложение измерить, посчитать или проверить собственные выводы на непротиворечивость с другими науками, вызывает у профессиональных историков истерику, сравнимую разве что с истерикой кастрюлеголовых, когда им предлагают провести опрос в Крыму и измерить количество желающих жить с ними в одном государстве.

Начать предлагаю не с самих метрологических манипуляций, а с пропедевтики, которую мне удалось выслушать от моего учителя, заведующим кафедрой метрологии в бывшем Краснознаменном институте инженеров гражданской авиации, доктора технических наук Георгия Сергеевича Утехина, одного из немногих потомков остзейских немцев, что еще сохранились на латвийских просторах.

Георгий Сергеевич поведал жуткую историю, в соответствии с которой во времена «богомерзкого», как считают академические историки, Сталина завоевание Руси шло совсем не из окрестностей Улан-Батора, а с Поволжья, где собственно и располагалась сама орда и что было известно любому ученику советской школы.

Так что визг традиционалистов: «Так что, значит, никакого ИГА не было?!!» разбивается о спокойное и очень доступное изложение школьного материала сталинских школьных учебников

Было нашествие, и не единожды. И войны были, и порушенные города и пепелища. Единственное чего там не было – это монголов. Татары и прочие представители этносов, традиционно проживающие на территории Поволжья были, а с монголами не срослось категорически, что полностью подтверждают современные генетические исследования, так и не нашедшие хоть каких-то монгольских следов у потомков тех, по кому, якобы, топтались 300 лет пришельцы из Каракорума.

Зато до сих пор живет и процветает Астраханская область, где и располагалась столица Орды, следы которой так безуспешно ищут в степях Монголии. И опиралась эта Орда не на мифическую кочевую металлургию или (что еще смешнее) на китайские трофеи, а на многочисленные поволжские города, где были развиты и металлургия, и осёдлоеполуосёдлое замледелие, и плотность населения позволяла набирать достаточное количество солдат без риска обвала собственной экономики.

Все эти факты изложены отнюдь не в еретических трудах Носовского и Фоменко, Бушкова и Калюжного, а в самых что ни на есть академических школьных учебниках, ссылку на которые с удовольствием прикладываю

Уберите Монголию из истории про Орду, и сразу исчезнут все нестыковки с нелепыми расстояниями монгольских походов за тридевять земель, с небылицами про китайские осадные машины, которые притащили за 5 000 км осаждать Рязань вместе с китайскими инженерами, верблюдами, и прочая, прочая, прочая…



Зато появятся невозможные для современных академических историков выводы о существовании на территории современной России государства, завоевавшего в средние века половину мира. Допустить этого, конечно же нельзя, поэтому в учебниках истории рулят монгольские воены, китайские инженеры, поэтому Каракорум forever….

Кстати про инженеров

Буквально два слова про исполинские осадные башни и такие же исполинские осадные орудия, предназначенные для штурма стен, неприступных для большинства калибров самой современной артиллерии. Ну не было ТАКИХ метательных орудий и ТАКИХ осадных башен, о которых снято столько художественных и ни одного документального фильма. Это вам любой инженер скажет.

Мало того, что эти исполины абсолютно никуда не годятся в силу своей неподъёмности, так их еще и применять их было негде и незачем. Большинство защитных сооружений того времени представляли собой обычный частокол, для которого вполне достаточно было осадной башни типа «телега» с надстроенными бортиками, которые широко использовались, как мобильные укрепления, вплоть до ХХ века, известные нам по названиям «Гуляй-город» или «Вагенбург».

То же самое с метательными аппаратами, которые, конечно же были, но только никак не в виде 10-тонных громадин, а в мобильной, легко транспортируемой версии пращи и лука с улучшенной механизацией. Проломить такой штуковиной сомкнутые щиты тяжелой пехоты, конечно же, возможно, но атаковать каменные стены – это уже арии из той же «оперы», что и троянский конь с толпой диверсантов.

Зачем вообще надо кидать камни в болото исторической науки?

Зачем надо что-то измерять, проверять на непротиворечивость, сомневаться и искать альтернативные варианты? Почему надо задавать вопросы и искать ответы? Исключительно для того, чтобы не привыкать глотать всё, что вам пытаются запихнуть в мозг. Некритическое отношение ко входящей исторической информации гарантированно понижает сопротивляемость ко лжи сегодня, которую вливают нам в глаза и уши «премудрые» политики, аналитики и прочие эксперты общественных отношений.

Очень академические и до поросячьего визга профессиональные историки легко акцептовали "оккупацию Прибалтики" и "историческую боль" туземцев, которые они уже оценивают больше, чем в триллион долларов претензий к русским. Они легко проглотили "путешествия американцев на Луну" и нисколько не сопротивляются дальнейшему расколу русского народа на запчасти для "цивилизованного мира".



Эта банда гуманитарных диверсантов квалифицированно отбивает у русской молодёжи желание гордиться своим прошлым, а значит – уничтожает у них опору на будущее…

Современное «я не понимаю, как так вышло» и «хрен его знает, как оно работает» произрастает как раз из учебных догматов, в рамках которых ученикам «не должно сметь своё суждение иметь», и даже после школы «каждый сверчок – знай свой шесток», что логично превращается по прошествии лет в «пусть лошадь думает, у неё голова больше…».

Несомневающиеся – крайне опасные люди.

Не сомневаясь в норманской теории, они убеждены и в том, что экономика США в 100500 раз больше российской, потому что физиологически не способны вычесть из «самой большой в мире экономики» её самые большие в мире долги.

Уверовав в возможности средневековых инженеров легко перемещать по пересечённой местности 10-тонные осадные машины, они также охотно соглашаются с измерением боеспособности современных армий в долларах и безусловно считают, что там, где больше долларов – там и победа, а двухкратный долларовый перевес делает армию вообще непобедимой…

Можно было бы назвать традиционалистов консерваторами, если бы не их постоянные попытки поделить людей на хороших и плохих не по делам, а по статусу, происхождению, цвету паспорта и форме черепа. С русскими традициями такое мировоззрение стыкуется не очень, зато прекрасно сочетается с колониальным управлением «наших западных партнеров», которыми и были написаны основные исторические догмы русской истории.

Пишу я свои статьи, конечно не для не тусовки академиков Пивоварова-Панасенкова, а для тех, кто не согласен, что русские – генетически неполноценные, не способные создать свое государство без помощи норманнов, и «безусловно стоящие ниже по уровню развития», чем степные кочевники. Но несогласным сегодня быть мало.



Эту точку зрения придется отстаивать в ожесточенной войне с профессиональными академиками-русофобами и их адептами. Несогласным необходимо найти, выработать и отточить контраргументы, для чего социальные сети подходят как нельзя лучше.

Следующую встречу мы посвятим чтению академических учебников по истории для современных ВУЗов. Вопросов будет много. Обещаю – скучно не будет…





С. Васильев

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