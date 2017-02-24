Российские учебники по исторической неполноценности русских

Сегодня мы начнем знакомить широкую общественность с образцом благочестия и рукопожатности, которым с точки зрения с монголофилов и норманолюбов, окопавшихся в моём блоге, является учебник для 6-го класса (Данилова, Косулина) М.2015, который (как сообщает аннотация) « наиболее точно и справедливо отражает русскую жизнь и быт раннефеодального периода и соответствует Федеральному государственному стандарту общего образования, освещает все, предусмотренное Примерной программой, а его содержание направлено на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих возможностей школьников… »

В смысле полезности для Отечества гордиться профессиональным историкам особенно нечем, зато хвастаться – сколько угодно, чем они и занимаются в кратких перерывах между основными занятиями – прославления просвещенного цивилизованного Запада и всяческими издевательствами над памятью предков. Наиболее отмороженной частью этой тусовки является секта монголофилов и норманолюбов, наиболее одиозное творчество которых мы уже разбирали в следующих заметках:

Очарованный такой рекламной компанией, предлагаю читателям вместе со мной окунуться в этот результат маркетинга, но начать, для разнообразия, не с военной, а с политической и социально-экономической фактологии, излагаемой дипломированными и остепенёнными авторами.

Анонсированные особенности жизни наших предков учебник чрезвычайно доходчиво и оригинально излагает детишкам, начиная задолго до саги о монголах:

С ходу – прямо со стр. 20 патриоты-историки, обосновывая рабскую сущность русских, заявляют, что уже с незапамятных времён «часть славян платила дань более сильным соседним племенам, а в 8м веке часть восточнославянских племён – полян, северян, вятичей и радимичей – покорили – с тем же результатом – хазары»

На стр. 26 детишкам предлагают, в качестве безальтернативного источника знаний «Повесть временных лет», доверительно уточняя, что "МНОГИЕ ИСТОРИКИ считают, что первыми русскими князьями были норманны". Авторы учебника, не стесняясь, развивают эту тему, раскрывая глаза школьникам на тотальную недееспособность их предков:

«Финно-угорские племена Прибалтики, первыми подвергшиеся набегам норманнов, называли их «роутси», отсюда «росы» или «русы». Вслед за финнами это название ста-ли употреблять восточные славяне.»

То есть, понимаете, какое дело, дети, – мягко нажимают профессиональные историки, – вы будете смеяться, но ваши дикие предки были настолько дикие, что не могли даже придумать сами себе название и ждали, когда это сделают для них просвещённые цивилизованные финны

Оказывается, будучи не способными ничего самостоятельно создать, наши предки заимствовали у соседей вообще всё, что не прикручено:

«Славяне заимствовали у своих соседей названия многих рек, озёр, селений. Вслед за финнами они стали верить в злых духов, волшебников.» (там же)

Естественно, что такие исторические неудачники не могли не быть покоренными какими-то кочевниками c Востока, о чем профессиональные историки рассказывают школьникам подробно, смакуя детали исторической русской расхлябанности, несобранности и надежды исключительно на «авось»…

Однако, давайте ближе к тексту – там много ещё разного-потешного:

Стр. 122 – Русские земли не вошли в состав Золотой Орды. Они попали в вассальную зависимость.

Стр. 123 – Нередко ханы посылали свои войска в помощь одному русскому унязю против другого…

Стоп-стоп… Это что за вассалитет такой? Звучит также, как «нередко папа помогал од-ному своему сыну бить другого…»

Тут же, на 123 странице – «вечно живой» Плано Карпини, который, как уверяет фан-клуб историков-монголофилов, является нерукопожатной персоной (потому что именно он насчитал монголов аж 650 тысяч), ссылки на которого ни один уважающий себя историк ни в одном учебнике делать не станет. Получается, что или фан-клуб «заливает», или историки не очень себя уважают.

Стр. 124 очень примечательная. На ней сообщается, что в 1257 -1259 монгольские чиновники – численники провели на Руси перепись населения. И это логично. Без переписи планирование налоговых сборов и рекрутских наборов не получится. Так что всё правильно. Вопрос в другом – а как насчет самой Монголии? Когда там проводились переписи? Как бы с ними ознакомиться? Ну или хотя бы с упоминанием о таковых? Нет? Странно…

Там же, на стр 124: "Сбор дани сопровождался грабежом и насилиями, уводом людей в рабство…"

И сразу тут же стр. 125: "во второй половине XIII века русские полки в составе ордынского войска участвовали в сражениях против Венгрии, Польши, народов Северного Кавказа, Византии".

Картина маслом – только что «враги сожгли родную хату», угнали в рабство родственников, обложили непомерной данью оставшихся и вот на этом вот позитивчике русские полки ломанулись биться за захватчиков. Ну просто «тропой армии Власова», наверно их тоже «красные раскулачили», вот они с обиды и шагнули под знамена тенгрианства…

И не только они. Духовенство настолько отличилось в борьбе за дело Чингизидов, что жестокие и коварные завоеватели освободили его от любых податей вообще. (Там же – стр. 124). Фантасмогорическая картина освобождения православной церкви от налогов на фоне сжигаемых городов и уничтожаемой паствы прилагается…



























Не знаю, испытывают ли школьники когнитивный диссонанс, но у авторов учебника его явно нет, когда они пишут затем, что обласканная ханской властью, церковь «возглавила борьбу против захватчиков»… Тут явно у кого-то с головой не в порядке – или у захватчиков, или у церкви, или у авторов учебника…

Ну а пока русские полки воевали за «заветы Чингисхана», у них в тылу:

стр. 125 «…ордынские ханы отправляли на Русь свои отряды. Они жестоко расправлялись не только с непокорными, но и СО ВСЕМИ РУССКИМИ ЗЕМЛЯМИ, лежащими на их пути.

Промежуточное резюме. Прочитав стр. 124-125 учебника Истории за 6 класс Данилова-Косулина у школьника, по всем законам формальной логики, должно сформироваться мнение об исторической неполноценности русских, предки которых во главе с православной церковью в ХIII веке были поголовно трусливыми коллаборционистами, беспомощными перед дикими кочевниками, готовыми сложить за извергов голову, несмотря на унижения и попрание любых собственных прав, включая право на жизнь.

Стр. 126 ИМЕННО ТОГДА НАЧАЛОСЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ ОТ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

Ну вот мы и добрались до главного, ради чего, собственно, и пишутся эти учебники – до исторической неполноценности и отсталости русских от цивилизованного Запада. Авторы в этом уверены полностью и рефреном вбивают эту незамысловатую мысль в головы школьников:

Стр. 126 «В своём хозяйственном развитии северо-восточные княжества оказались от-брошенными назад на 50 – 100 лет»

Обожаю цифры, потому что их можно измерить, или хотя бы спросить, как их измери-ли или вычислили? Как было определено, что оказались отброшенными и почему именно на 50-100 лет? Жутко любопытно выслушать пояснения этой типично русской беды. Интересно, историки Паршева будут привлекать или сами справятся? Готов при-нимать пари на то, что единственным ответом на этот вопрос будет старое-известное «вы-всё-врёте, вас Сорос подкупил…»

А историки, тем временем, усугубляют:

cтр. 127 «Оно (ордынское владычество) привело к началу экономического отставания Руси от Западной Европы и к изменению характера власти.

Правда, тут же написано, что «было положено начало культурным контактам и ВЗАИМООБОГАЩЕНИЮ народов Руси и Орды» (там же). Как может происходить одновременно экономическое отставание и обогащение, авторы не поясняют… Давайте угадаю, как: «чем больше в учебниках истории педалируется отставание Отечества от просвещенного Запада, тем больше обогащаются историки, пишущие учебники» …

А вот «цивилизованному, просвещенному Западу авторы учебники искренне завидуют. Бурное восхищение вызывают у них «литовские племена, живущие по реке Неман», которые смогли отбиться от монгольских захватчиков (не то, что эти сиволапые русские). Естесссно, «жители западнорусских городов, опасаясь, что монголы не оставят их земли в покое, добровольно признавали власть литовского князя» (стр. 128-129)

Мимоходом авторы ненавязчиво обосновывают исторические права литовцев на минское, брестское, а затем и киевское княжество (стр. 130), причем подчёркивают, что «…установление власти литовских князей проходило сравнительно мирно, поскольку ПРИСОЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ К ЛИТОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ УДОВЛЕТВОРЯЛО И БОЯР, И ГОРОЖАН, И ДАЖЕ ЦЕРКОВЬ.

Ау, шестиклассники! У вас еще не сложилось мнение о русских, как о бесхребетных отсталых существах, готовых лечь под кого угодно, хоть под монголов, хоть под литовцев? Нет? Тогда читаем дальше – в учебнике еще много страниц про ЭТО :

«Государство Гедимина напоминало Русь времен первых русских князей» (то есть вре-мя, когда еще не началось экономическое отставание «лапотной»Руси от «просвещенного» Запада»). «Литовский князь не преследовал цель установить жёсткий контроль над присоединенными (русскими) землями. Они сохранили свои обычаи и традиции, прежний порядок управления.»

Ясен пень! Литовцы – не русские – сохраняют и преумножают, берегут и защищают, не басурмане чай, и не эти «исторически неполноценные», которые даже свой дом и свои традиции уберечь не могут, только горб под плеть подставляют, да еще и за поработителей воюют… «Тьфу, какая гадость… какая гадость – эта ваша заливная рыба…»

И далее, описывая жизнь литовскую, авторы не могут скрыть восхищение этой удивительно просвещенной, европейской державой:

«Это превращало литовскую столицу в многонациональный город, где уживались друг с другом представители многих культур и традиций… А в европейских государствах Ге-димина называли «королём Литвы и Руси»

Елей, льющийся из-под пера историков на европейскость Литвы, становится просто приторным на странице 132:

«Присоединение западных и юго-западных русских земель к Литве и создание сильного государства имело первоначально положительное значение. Русские княжества не подвергались в той степени, что и остальная Русь, губительным ордынским набегам»

С какого такого перепуга сюзерен будет «набегать» на своего вассала, историки скромно умалчивают, зато не скупятся на комплименты литовскому братскому народу:

Стр 134: «Литовский народ стремился к сотрудничеству с населением присоединенных к Литве русских земель. Да и русские люди не смотрели на литовцев, как на иностранцев или завоевателей».

А дальше (барабанная дробь)

«Русский язык был языком Великого княжества литовского»… Знать княжества состояла в основном из русских.

Та-а-а-ак… круты и замысловаты причудливые выверты сознания традиционных историков. Давайте их пронумеруем:

1) «Братский литовский народ» приютил несчастных русских, приняв в своё государство, спас их от монголов и крестоносцев, ибо сами русские сделать это были не в состоянии.

2) Русский язык в результате стал государственным, а русские – подавляющей частью литовской знати.

Мне одному кажется, что авторы хотят выставить тут русских аналогом современных «понаехавших», припершихся к сверхтолерантным литовцам и в результате рассевшихся на всех рыбных местах и насадивших свой язык?

Думаю, что данный учебник, если будет переведен на литовский язык, станет бестселлером среди литовских националистов, всё время пытающихся подвести историческую почву под необходимость дерусификации и, чтобы два раза не вставать, «возвращения исконно литовских территорий».

Повинуясь школьному заданию, попробуйте вместе с шестиклассниками, «используя материал параграфа, описать характер взаимоотношений русских и литовских князей», а мы перейдем к следующей главе учебника и снова погрузимся в «мордор»:

Стр. 142 «Взлёт руской культуры был прерван нашествием Батыя и установившимся затем ордынским владычеством. В развалинах лежали церкви и монастыри. Погибли иконы, церковная утварь. Лучшие мастера были истреблены или уведены в рабство»…

Далее авторы до конца 143 стр. подвывают и всхлипывают, так и не ответив на простой вопрос:

Монголы страдали раздвоением личности? Первая из них «освобождала духовенство от налогов и податей, пытаясь привлечь на свою сторону», вторая – громила и грабила церкви и монастыри, заодно истребляя и уводя в рабство мастеров? Или у них так получалось чисто после борьбы с зеленым змием?



Пока выглядит всё так, будто утром просыпается ханский баскак, голова, как чугунок, во рту мухи ночевали…озирается – вокруг развалины дымятся… и спрашивает, икая, голосом Шурика из «Кавказской пленницы»: «И церквушку тоже я?»…

Далее следует ещё много всего интересного, например, про то, что Русь, задавленная, растоптанная, сожженная и обезлюдевшая, отставшая и т.д., начала со 148 страницы вести себя абсолютно неправильно, демонстрируя на фоне послевоенной разрухи, постоянных набегов и жестоких поборов просто-таки взрывной рост экономики:

«Возрождены такие города, как Владимир, Торжок, Суздаль, Москва и другие, отстроены ТЫСЯЧИ сел и деревень» (очевидно этими самыми, угнанными в монгольское рабство, мастерами).



В лесистых местах, особенно к северу от Москвы, началась усиленная расчитстка лесов под пашню… Вокруг городов – центров ремесла и торговли – складывались местные рынки… Некоторые товары находили сбыт в соседних княжествах…»

Хотел закончить эту заметку забавным анекдотом, присланным мне в личку, но что-то после прочитанного мне ничего не хочется и даже не хохочется. Ибо все вышесказанное правильнее было бы назвать реквиемом по патриотическому воспитанию молодёжи нашими западопоклонниками в научных исторических мантиях.



Аминь.





Сергей Васильев

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