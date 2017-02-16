Хроники революции. Февраль 1917 года. Часть II
Александр Пыжиков о неизвестных страницах истории столетней давности
Передача из цикла “Хроники революции”, посвященного глубинным историческим процессам происходившим в Российской империи накануне Февральской и Октябрьской революций. О событиях февраля 1917 года продолжает свой рассказ доктор исторических наук, специалист по истории России XX века Александр Пыжиков.
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