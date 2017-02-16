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Хроники революции. Февраль 1917 года. Часть II

13:40. 16 февраля 2017 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:

Александр Пыжиков о неизвестных страницах истории столетней давности

Передача из цикла “Хроники революции”, посвященного глубинным историческим процессам происходившим в Российской империи накануне Февральской и Октябрьской революций. О событиях февраля 1917 года продолжает свой рассказ доктор исторических наук, специалист по истории России XX века Александр Пыжиков.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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