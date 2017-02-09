«Адмирал Кузнецов» в боевом походе. Фильм «Андреевский флаг»





На протяжении всего боевого похода ТАВКР «Адмирал Кузнецов» Минобороны РФ и отечественные теледокументалисты работали во взаимодействии, чтобы отразить одну из важнейших вех в истории современного Военно-Морского Флота России — первое боевое применение авианосной группы кораблей в Средиземном море.







Съемочные группы запечатлели слаженную боевую работу экипажей российских кораблей, в результате которой группировке террористов в Сирии был нанесен мощный удар.



Итогом совместного труда стал фильм «Андреевский флаг».

Источник: news-front.info