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«Адмирал Кузнецов» в боевом походе. Фильм «Андреевский флаг»

18:00. 9 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


 
На протяжении всего боевого похода ТАВКР «Адмирал Кузнецов» Минобороны РФ и отечественные теледокументалисты работали во взаимодействии, чтобы отразить одну из важнейших вех в истории современного Военно-Морского Флота России — первое боевое применение авианосной группы кораблей в Средиземном море.
 

 
Съемочные группы запечатлели слаженную боевую работу экипажей российских кораблей, в результате которой группировке террористов в Сирии был нанесен мощный удар.
 
Итогом совместного труда стал фильм «Андреевский флаг».

Источник: news-front.info

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