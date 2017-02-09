«Адмирал Кузнецов» в боевом походе. Фильм «Андреевский флаг»
18:00. 9 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На протяжении всего боевого похода ТАВКР «Адмирал Кузнецов» Минобороны РФ и отечественные теледокументалисты работали во взаимодействии, чтобы отразить одну из важнейших вех в истории современного Военно-Морского Флота России — первое боевое применение авианосной группы кораблей в Средиземном море.
Съемочные группы запечатлели слаженную боевую работу экипажей российских кораблей, в результате которой группировке террористов в Сирии был нанесен мощный удар.
Итогом совместного труда стал фильм «Андреевский флаг».
Источник: news-front.info