Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 января 2017

Тротил на детских площадках и в старых покрышках: российские саперы разминируют Алеппо

В восточных районах сирийского Алеппо российские военные инженеры продолжают метр за метром разминировать жилые кварталы. Взрывоопасные предметы находятся в самых неожиданных местах: в ржавых грузовиках, старых колесах, на детских площадках.





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Алеппо – взят, “Кузнецов” – «на выход»: ВМФ РФ подтвердил в Сирии свой класс

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик о боевой работе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и других кораблей возглавляемой им авианосной группы у берегов Сирии.

«Адмирал Кузнецов» прекращает работу в Сирии

При этом, также сообщается, что работа, как ТАРК «Адмирал Кузнецов», так и других боевых судов, которые входят в авианосную группу российского ВМФ в Сирии, может быть прекращена уже в текущем месяце, после чего корабли свернут свои операции на этом театре военных действий и вернутся в места постоянной дислокации.

Таким образом, завершится военная миссия российской авианосной группы, благодаря которой впервые в истории отечественного ВМФ наша страна применила военную авиацию корабельного базирования в реальных боевых условиях.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что, несмотря на факт потери двух боевых самолетов, поход «Адмирала Кузнецова» необходимо считать удачным.

«Наша авианосная группа во главе с кораблями «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов» полностью выполнила свою боевую задачу, которую она получила в исходном пункте перед выходом в море. Кроме того, корабли этой группы успешно проследовали по своему маршруту, несмотря на всем известные негативные политические обстоятельства, связанные с этой стратегической операцией российского ВМФ», — заключает Кошкин.

Авианосная группа добилась успеха, несмотря на сопротивление НАТО

По словам Кошкина, военно-морские силы стран-членов НАТО предпринимали серьезные усилия по сопровождению нашей авианосной группы в воздухе и под водой, чем оказывали на наши военные корабли очень серьезное давление.

«Мы все эти попытки сразу фиксировали, несмотря на то, что натовцы почти всегда это слежение пытались делать незаметно, что также напрямую и очень сильно пошло на пользу делу обкатки в условиях, практически полностью приближенных к боевым, наших военных технологий», — резюмирует Кошкин.

Нужно также отметить, как замечает Кошкин, что бы не говорили наши оппоненты по вопросам дозаправки наших военных судов, они без особой проблем достигли заданной точки.

«Достаточно вспомнить спекуляции в западной прессе, что наша авианосная группа не сможет дойти до берегов Сирии по той причине, что у нее просто не хватит на это горючего, но это оказалось неправдой», — констатирует Кошкин.

По мнению Кошкина, это говорит о том, что стратегически группа «Адмирала Кузнецова» полностью выполнила свою боевую задачу, несмотря на такое сопротивление натовцев. Ведь изначально речь шла о том, что наши военно-морские корабли будут дозаправляться в портах стран, входящих в альянс НАТО.

При этом, изменение планов не помешало тому обстоятельству, что наша авианосная группа успешно дошла до цели и начала выполнять свои боевые полеты в Сирии.

«Кроме того, не нужно забывать про обкатку систем военно-морского ПВО некоторых судов российской авианосной группы в очень непростых условиях. Эти системы осуществили не только полное прикрытие самих кораблей, но и всей нашей группировки в Сирии, когда суда, наконец, дошли до заданной точки», — заключает Кошкин.

Кошкин отмечает, что потери самолетов «Адмирала Кузнецова» – это пусть и неприятный, но, на самом деле, не более чем «рабочий процесс».

Из любых неудач нужно делать правильные выводы

«Один самолет был потерян в рамках тренировочных полетов, а второй при посадке на авианосец. Это нельзя назвать нормальным явлением, хотя те же авианосцы США теряют самолеты постоянно, но надо понимать, что при эксплуатации такой сложной военной техники, как боевой самолет корабельного базирования, существует очень много различных технических сложностей», — резюмирует Кошкин.

Впрочем, как утверждает Кошкин, из этих эксцессов Генштабом были сделаны правильные выводы, что позволило нашей авианосной группе и дальше выполнять свои боевые задачи.

«Авианосная группа «Адмирала Кузнецова» находилась в Сирии на протяжении целых двух месяцев, что совпало с таким стратегически важным событием, как освобождение города Алеппо от боевиков запрещенных в России террористических организаций, причем это, естественно, не стечение обстоятельств и не простое совпадение», — констатирует Кошкин.

Авиагруппа «Адмирала Кузнецова» подтвердила уровень Вооруженных сил России

Кошкин отмечает, что нахождение российской авианосной группы у берегов в Сирии и выполнение ею боевых задач на территории этой страны продемонстрировало всему миру актуальные возможности российской палубной авиации.

«Все эти возможности оказались на высоте и неслучайно, когда наш верховный главнокомандующий – президент России Владимир Путин, говорит о способности российских вооруженных сил отразить нападение любого агрессора, то он имеет в виду и военно-морской флот», — заключает Кошкин.

Это достигается не только боевой выучкой личного состава, но и качеством военной техники, которая находится в распоряжении российских войск.

Например, если брать «Адмирал Кузнецов» и его авиакрыло, то это самолеты МиГ-29К и МиГ-29КУБ, которые в будущем должны стать не только основой авиакрыла наших авианосных сил, но и активно продаваться на экспорт.

В частности, в настоящее время идет конкретный разговор о поставке таких самолетов в Индию, причем во многом для того, чтобы продемонстрировать их эффективность, мы и обкатали эти новые военные технологии в Сирии.

Дмитрий Сикорский, «Экономика сегодня»

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Армия Турции ликвидировала 38 террористов ИГИЛ в Сирии

Турецкие военные сообщили, что в рамках операции в северной части Сирии были убиты 38 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Сообщается, что за последние сутки боевые самолеты Турции нанесли удары по 28 позициям ИГ, в результате были разрушены укрытия, командные центры, уничтожен транспорт и оружие.

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Русские в библейском городе в 20 км от боев с ИГИЛ: Сирийцы плачут, слыша поздравления от России (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», на позапрошлой неделе в Сирию направилась гуманитарная миссия с гум. помощью и рождественскими подарками для детей погибших военных. «Русская Весна» стала информационным партнёром этого благотворительного мероприятия и продолжает публиковать серию интересных репортажей из Сирийской Арабской Республики. Делегация Фонда апостола Павла и Движения «Сорок Сороков» встретила Новый год в древней христианской земле — городе Садад и деревне Аль-Хафар, провинция Хомс. В Сададе уже почти 2 тысячи лет живут только христиане. Он находится в 17 км на востоке от главной трассы страны Дамаск — Хомс. До войны здесь жило 12 тысяч человек. Этот населенный пункт стал печально известен на весь мир благодаря событиям октября 2013 года, когда боевики исламистских группировок численностью около 2000 человек оккупировали город и зверски замучили 45 христиан, в том числе стариков, женщин и детей. Спустя неделю город отбили силами христианского ополчения и регулярной армии. С тех пор он живет на осадном положении, являясь стратегически важной точкой на карте боевых действий. Воды в трубах и электричества в розетках нет. Сегодня в 20 км отсюда ведутся ожесточенные бои с ИГИЛ*. Канонада не утихает ни на минуту и постепенно становится привычной. Последний раз ожесточенные бои за населенный пункт велись в октябре 2016 года. Главу местного ополчения, охраняющего местность, зовут Нафид Костун. Он является также главой центра защиты российских граждан. Садад дважды упоминается в Ветхом Завете (Чис. 34:8, Иез. 47:15). Пророк Моисей в Книге Чисел полагает его северной границей Ханаанской земли, которая должна была поступить во владение израильтян. Позже пророк Иезекииль снова упоминает Цедад (Садад) в качестве северо-восточной границы земли, которую Господь поделил на 12 уделов колен Израилевых. Многие жители города знают имя героя России Олега Пешкова. После того, как его самолет был сбит, во всех храмах служили панихиду. В городе растут многовековые, большие деревья, нет мечетей, а христианские храмы в основном — православные. 31 декабря в Сададе устроили широкие народные гуляния по поводу Нового года. Специально для этого на три часа дали свет. Час отмечали Новый год по Москве, час — по местному времени и час расходились по домам. Валентина Ланцева ночевала под верблюжьими шкурами в детской комнате при температуре +5 по Цельсию. На новый год делегация стучалась в каждый дом. По традиции в этот день в Сирии всегда первыми открывают дети. Когда жителей домов поздравляли от лица России и русского народа, они не могли сдержать слез. Простуженные, больные дети с хронически ледяными ладошками и носами набрасывались обнимать и целовать женщину, приехавшую к ним из Москвы, чтобы поздравить с Новым годом и Рождеством. В шести километрах к югу располагается деревня Аль-Хафар, которая за время войны дважды отражала штурмы ИГИЛ. На пути из Садада в Аль-Хафат, в Хомской епархии, сегодня строится православный монастырь Святой первоапостольной Феклы, ученицы и последовательницы Апостола Павла. В Аль-Хафате находится более 70 детей сирот, чьи отцы погибли, защищая родную землю. От лица России и русских людей 1-го января они тоже получили новогодние подарки, приобретенные на средства простых людей, собранные в Интернете. Все это происходило в местах, о которых повествует документальная картина Аркадия Мамонтова «Война на земле Библии». Нам удалось поздравить лично героев этого документального фильма. Читайте также: Трогательные кадры: Российские военные привезли подарки в Алеппо, а дети Сирии поздравили Россию с Новым годом (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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