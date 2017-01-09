Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 января 2017

Военная обстановка в Сирии. 09.01.2017

Коротко по Сирии.В Восточной Гуте САА и союзные формирования продолжают наступление в районе Хазрама. После взятия базы к северу от города, войска продолжили теснить боевиков "Джейх-аль-Ислам" в Хазраме и Нашабии. Перемирие здесь не действует, интенсивность боевых действий достаточно высокая. Сирийцы в Восточной Гуте придерживаются прежней стратегии связанной с постепенным отрезанием кусков анклава, ввиду чего крупнейший анклав боевиков в провинции Дамаск медленно, но верно уменьшается в размерах. Боевики впрочем сдаваться не собираются, как впрочем и договариваться о чем либо с Асадом. Но тут дело такое – в уже освобожденных анклавах тоже об этом заявляли, пока реальность не заставила уехать в Идлиб. Уверен, что в этом году и анклав в Восточной Гуте будет наконец ликвидирован.В Вади Барада, боевики, несмотря на заключенное соглашение о капитуляции, начали чинить препятствия сирийским инженерам по восстановлению водоснабжения Дамаска, а так же уничтожили один бульдозер. За очередной эскалацией стоит "Ан-Нусра", которая хоть и находится здесь в меньшинстве, но выезжать в Идлиб не хочет. САА в связи с этим снова возобновила наступление к северу от долины, заняв еще ряд холмов. Попутно с боями, идут переговоры с боевиками в долине, чтобы они повлияли на "Ан-Нусру" и дружно свалили в Идлиб. Пока боевики между собой не договорятся, их будут принуждать к перемирию – сегодня там широко применялась авиация и артиллерия. Попутно армия заняла часть территории, где боевики после начала перемирия покинули опорные пункты и блок-посты, а так же те позиции, откуда боевики отошли после авианалетов. Как ранее уже указывал, агония анклава продлится максимум 1-2 недели и закончится традиционным выездом в Идлиб.Ну а "Ан-Нусра" лишний раз показала свою полную упоротость, даже в отношениях со своими "коллегами".В Дейр-эз-Зоре Халифат продолжает атаки на анклав. Армия в целом удерживает основные позиции, но за последние 3 месяца анклав несколько похудел в размерах – основные потери это холмы к юго-западу от авиабазы и часть городских кварталов. Недавний эпизод с обстрелом авиабазы из ПТУРов с потерей двух L-39, отражает текущие проблемы САА в анклаве – доставляемых подкреплений и боеприпасов хватает лишь на удержание обороны, но все попытки расширить анклав или вернуть часть утраченных ранее позиций в районе Аль-Багилии или холмы к юго-западу от авиабазы успеха не приносят. Сам по себе анклав при внешней подпитке может существовать еще довольно долго, но не бесконечно, так как Халифат постоянно предпринимает попытки выкроить где-нибудь войска и прощупать анклав на прочность. Сейчас конечно значительные силы "черных" отвлечены на бои в районе Тияса, Ракки, Аль-Баба, Таль-Афара и Рутбы, но это не значит, что не будут предприниматься попытки высвободить дополнительные силы для новых ударов по Дейр-эз-Зору. Решение проблемы Дейр-эз-Зора возможно лишь путем возвращения Пальмиры и прилегающих нефтяных полей, с последующим проведением деблокирующей операции вдоль трассы Пальмира-Дейр-эз-Зор (которая до потери Пальмиры планировалась на весну 2017 года), что стратегически достаточно рискованно. В целом, этот анклав остается главной головной болью для Асада и российской коалиции.Вчера ожил фронт на востоке Растанского котла. Боевики сосредоточив до батальона пехоты при поддержке бронетехники попробовали продвинуться в направлении трассы Хомс-Саламия, которая играет важную роль в снабжении Алеппской группировки САА. Стратегический смысл атаки идентичен набеговым операциям Халифата на трассу Ханассер-Алеппо в 2016 году. К юго-западу от Саламию развернулись ожесточенные бои. Через Хомс и Хаму в Саламии САА перебрасывает подкрепления, чтобы купировать активность боевиков. Одновременно активизировались бои в Эль-Латаминском выступе в северной Хаме. Ресурсы боевиков даже заикались о стратегической операции с прорывом к Растанскому котлу, но пока что бои там приняли традиционный позиционный характер – большие потери сторон в осенней кампании несколько истощили их наступательные возможности.Так же стоит отметить, что в Хомсе боевики Халифата взорвали завод Хаян отвечавший за поставку газа. В результате этого от 1 до 1,5 млн. сирийцев остались без отопления.Бои под Аль-Бабом пока что продолжают носить позиционный характер и проходят к западу от городских окраин и городского госпиталя. Турецкая авиация и артиллерия наносят постоянные удары по позициям боевиков и городским кварталам. Одновременно предпринимаются попытки продвинуться к югу от Кабайсина (город к востоку ль Аль-Баба), чтобы напрячь оборону боевиков с востока, ибо сейчас конфигурация фронта такова, что боевики могут сосредоточить все свои силы для отражения атаки турецкой армии с Запада и по хорошему, туркам следует создать еще ряд проблем для боевиков, чтобы они были вынуждены растянуть свои ограниченные силы. Но в целом, действия турок пока носят достаточно вялый характер, полноценный 2-й штурм пока еще не начался, сейчас пока еще мы видим стадию подготовки, но думаю уже недолго ждать осталось.У американцев и курдов дела продолжают идти неплохо. Продвигаясь вдоль северного берега Евфрата, они продвинулись к дамбе Табка и заняли несколько поселков к северу от реки. Чуть севернее образовался своеобразный выступ, который будет зачищен в ближайшие дни – серьезных оборонительных позиций у Халифата там нет, поэтому командование "черных" скорее всего не будет за него цепляться и продолжит отводить войска к Ракке, где планируется организовать основное сопротивление.Сложная местность в районе Ракки благоприятствует долговременной обороне – большое количество деревень, притоки реки, каналы, военные объекты – все это создает достаточно эффективную основу для обороны столицы Халифата. Но это уже скорее проблематика весенней кампании 2017-го года. Пока что задача американского контингента и сил SDF/YPG зачистить предполье к западу и северо-западу от Ракки.1. В районе Тияса идут позиционные бои. Особых успехов у сторон не наблюдается. О наступлении на Пальмиру пока речь не идет.2. К югу от Алеппо ВВС Сирии и артиллерия САА обрабатывают позиции "Ан-Нусры" готовя почву для наступления к трассе Серакиб-Алеппо. Бои здесь носят позиционный характер. Основные цели здесь – Рашидин, Хан-Туман, Аль-Карасси, Аль-Иис.3. По всей Сирии продолжают греметь теракты – как на территории контролируемой Асадом, так и на территориях контролируемой боевиками и курдами. В основном за теракты несет ответственность Халифат. Все это на годы.4. В Ракке продолжаются публичные казни лиц заподозренных в связях с "крестоносцами" и конкурирующими террористическими группировками. Пропаганда Халифата обещает, что скоро враги пророка будут разбиты, но выглядит это не очень убедительно. Напоминает росказни Геббельса в 1944 году.5. Забавный момент, в пропагандистском фильме "Караван света", один из смертников (инвалид без ног) рассказывал, что давно хотел кого-нибудь взорвать на шахид-мобиле, но в его родном вилаяте была большая очередь на шахид-мобиль. Тогда он поехал в Ракку, но и там ему отказали, потому что очередь желающих большая (смертников много, а машин и взрывчатки мало), а он калека и есть более достойные смертники. Тогда он поехал в Мосул, где наконец ему выдали желаемый шахид-мобиль и он смог подорвать две иракских БМП. Бюрократы они везде.6. http://www.mediafire.com/convkey/5689/1h 6ueb6u68fa7hbzg.jpg?size_id=c – увеличить заглавную карту.В целом, стороны пока что ждут переговоров в Астане 23 января, а так же последующих переговоров между РФ и США, которые так или иначе прояснят многие важные моменты для понимания дальнейшего хода зимне-весенней кампании 2017 года. Предпосылок к полному окончанию боевых действий конечно нет – речь пока идет лишь об изменении внешнеполитической обстановки вокруг Сирии и определение списка горячих фронтов, где боевые действия будут продолжаться и где будут создаваться военным путем предпосылки для последующих раундов мирных переговоров. Текущий переговорный этап необходим для закрепления новой военно-политической реальности сложившийся после поражения "зеленых" в сражении за Алеппо.

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Сирийская армия возобновила операцию против террористов под Дамаском





Военнослужащие сирийской армии вновь начали антитеррористическую операцию в долине Вади-Барада к западу от столицы Арабской республики после срыва достигнутого 7 января перемирия.



Военные заняли в этом регионе четыре населенных пункта и установили контроль над стратегическими высотами Дахр-эль-Масаби. Также военнослужащие начали наступление на небольшой город Кфар-Зейт, ставший оплотом экстремистской группировки «Джебхат Фатх аш- Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» — запрещена в РФ).



В ходе операции военные надеются восстановить водоснабжение Дамаска, которое было нарушено 24 декабря 2016 года в результате диверсии террористов «Джебхат ан-Нусры»: боевики взорвали магистральный водопровод и загрязнили его дизельным топливом.



7 января после прекращения огня в долину Вади-Барада прибыли ремонтные бригады, но боевики отказались пускать их к источнику Айн-эль-Фиджи, где расположен крупнейший резервуар с питьевой водой.

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Французский депутат: Кризис в Сирии не решить без России

Депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, который на этой неделе совершил поездку в Сирию, считает, что Россия «стала посредником, без которого невозможно обойтись при выработке политического урегулирования в Сирии», пишет Лайф.

Политик считает, что Россия оказала существенную поддержку сирийской армии, «что позволило изменить картину на фронте и открыть путь переговорам».

«Во время посещения Алеппо мы убедились, что люди рады тому, что сирийская армия освободила их город», — сказал депутат.

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Асад рассказал какие вопросы будут обсуждаться в Астане на межсирийских переговорах

Президент Сирии Башар Асад допустил возможность обсуждения вопроса референдума на сирийских переговорах в Астане.

Об этом пишет RT со ссылкой на SANA.

«В конституции есть очень чёткое представление о механизме, с помощью которого президент приходит к власти. Поэтому, если они захотят обсудить этот вопрос, они должны будут обсудить конституцию. Конституция не принадлежит правительству, президенту или оппозиции. Она должна принадлежать сирийскому народу, поэтому для любой конституции нужен референдум. Это один из вопросов, которые могут быть обсуждены на встрече (в Астане. — ред.)», — сказал Асад.

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ВАЖНО: Асад подтвердил готовность к переговорам в Астане

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подтвердил готовность к переговорам в Астане по сирийскому урегулированию. Об этом сообщает сирийское информагентство САНА. «Мы объявили, что наша делегация готова пойти на эту конференцию…Мы готовы вести переговоры обо всём», — уточнил президент САР, добавив, что у грядущих переговоров «нет никаких ограничений». Ранее уходящий госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон также поддерживает переговоры по Сирии в Астане. Читайте также: Россия, Турция и Иран не пригласили США к переговорам по Сирии

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Яровая считает истеричными слова о “нулевом” вкладе России в борьбу с ИГ

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает истеричным и непрофессиональным заявление главы Пентагона Эштона Картера о “нулевом” вкладе России в борьбу с террористической группировкой “Исламское государство” (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба депутата, передает РИА Новости.

В воскресенье в интервью телеканалу NBC Картер сказал, что вклад России в борьбу США с ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) “нулевой”, присутствие России “усиливает гражданскую войну” в Сирии.

“Истерика на закате” — так можно охарактеризовать заявления главы Пентагона. Оно означает только одно — полный провал, когда нервы сдали и единственный маневр — обвинить во всем того, кто эффективен в борьбе с терроризмом — Россию”, — считает Яровая.

Депутат подчеркнула, что это заявление “крайне непрофессионально, сверхэмоционально и безнадежно неперспективно”.

“Для России национальная и глобальная безопасность — не игра, а безопасность жизни каждого нашего гражданина, которую мы не размениваем и не считаем возможным спекулировать безопасностью других стран и народов. И терроризм для нас ни свой, ни чужой, а общий и непримиримый враг и угроза”, — сказала она, добавив, что Россия “боролась и будет бороться с терроризмом”.

“Пока Пентагон, играя, разжигал войны и рисовал “нолики” на жизни государств и народов, граждане США поставили жирный “крестик” на такой политике. Поэтому пусть господин Картер думает о том, как объяснить гражданам Америки множество нулей в бюджете Пентагона, потраченных на политику агрессии, а не мира, почему через шестизначные нули в бюджете Пентагона граждане Америки и Европы не верят в то, что их правительство настроено на мир и ценит их жизнь, а верят в предательство и неэффективность руководства своих стран и боятся третьей мировой войны”, — заключила парламентарий.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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Новости мира: Турция ликвидировала 48 террористов ИГИЛ на севере Сирии

По крайней мере 48 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы в ходе воздушной и наземной операции турецкой армии в Сирии в воскресенье.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его данным, в ходе антитеррористического рейда были уничтожены 23 здания, а также укрытия, использовавшиеся террористами.

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Армия Сирии начала спецоперацию против террористов под Дамаском

Сирийская армия возобновила антитеррористическую операцию в долине Вади-Барада к западу от Дамаска после срыва перемирия, достигнутого там 7 января.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Al Watan.

Бойцы и ополченцы заняли четыре населенных пункта в этом регионе и установили контроль над стратегическими высотами Дахр-эль-Масаби.

Войска наступают на городок Кфар-Зейт, который служит оплотом экстремистской группировки «Джебхат Фатх аш- Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

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Гроза НАТО: «Самые опасные ракеты» России впервые обнаружены спутником Израиля на базе ВКС в Сирии (ФОТО)

При анализе спутниковых снимков с израильского разведывательного спутника «Amous-2» эксперты обнаружили развернутые оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» на российской авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии. На днях в поле зрения израильского спутника попал российский военный аэродром на юге провинции Латакия, на фотографиях видно различное вооружение и оборудование российского воинского контингента в Сирии. Наибольшее внимание аналитиков привлекло изображение ОТРК «Искандер» (по классификации Минобороны США и НАТО — SS-26 Stone, англ. Камень), который по некоторым сообщениям мог быть развернут в районе военного аэродрома с марта 2016 года. «2 ОТРК „Искандер“ отчетливо видны рядом с северо-восточной частью взлетно-посадочной полосы. Эти два элемента являются самоходными пусковыми установками», — говорится в израильской статье. «Эти кадры подтверждают непроверенные ранее сообщения о присутствии „Искандеров“ в Сирии и раскрывают место развертывания системы», — добавляют аналитики. Эксперты iSi intelligence предполагают, что «оперативно-тактические ракетные комплексы постоянно развернуты на грунте под маскировочными сетями» в близлежащем секторе базы. «Скорее всего, проливные дожди и паводки вынудили передислоцировать эти 2 «Искандера» в место, где они и были выявлены израильскими специалистами. «Дальнейший анализ раскрыл два дополнительных объекта, накрытых маскировочными сетями и развернутых на территории российского военного объекта, здесь наиболее вероятно также расположены ОТРК. «Спутниковые снимки в высоком разрешении, были сделаны 28 декабря 2016 года, они являются первыми визуальными доказательствами присутствия системы в Сирии», — пишут в iSi intelligence. ОТРК «Искандер» — самое опасное оружие России Западные военные аналитики считают, что ОТРК «Искандер», наряду с системами ПВО С-400, и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион», играет ключевую роль в концепции Вооруженных сил России, известной на Западе как «Зона Запрета Доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), которая заключается в том, что силы НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им большого ущерба. Многие эксперты на Западе считают, что «Искандер» является самым опасным оружием Минобороны РФ, т. к. имеет очень низкий барьер неядерного применения, но высокая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может быстро привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов «Искандерами» по аэродромам, базам и другим объектам противников России. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК «Искандер» по масштабу ущерба с последствием масштабных бомбардировок авиации ВВС НАТО. Например, «Искандер-К» использует крылатую ракету Р-500 со сверхнизкой траекторией полета на высоте 6–7 метров с огибанием рельефа местности, которая по официально заявленной характеристике имеет дальность до 500 километров, но эксперты Пентагона считают, что это специально заниженные Россией показатели, чтобы скрыть нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По их мнению реальная дальность этой крылатой ракеты 2000–2600 км, что сопоставимо с запрещенной крылатой ракетой C-10 «Гранат», на базе которой и создана Р-500. Читайте также: Запад вздрогнул: русская гиперзвуковая боеголовка делает бесполезной ПРО США

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Пентагон заявил о «нулевом вкладе» России в борьбу с ИГИЛ

Вклад России в борьбу США с ИГИЛ «нулевой», присутствие РФ «усиливает гражданскую войну», заявил в воскресенье в интервью телеканалу NBC глава оборонного ведомства США Эштон Картер. «Нет, они не сделали ничего против (ИГИЛ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГИЛ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого», — сказал Картер, который с приходом новой администрации 20 января покинет пост главы Пентагона. По его словам, «поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее…, они усилили сирийскую гражданскую войну». Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.



В российском Минобороны не раз напоминали, что международная коалиция» во главе с США с 2012 года разрушала инфраструктуру Сирии для ослабления легитимного правительства страны, несмотря на угрозу для мирных жителей. Однако под бомбардировки США и коалиции не попадали захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, что позволяло боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира. * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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«Подарки шайтана»: Российские саперы в Алеппо обнаружили 6 больших складов террористов — репортаж «Русской Весны» (+ВИДЕО, ФОТО)

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На территории восточного Алеппо в квартале Рамуса 07 января 2017 года российские саперы обнаружили шесть больших складов террористов со взрывчаткой и боеприпасами . Об этом репортаж «Русской Весны». «Инженерный отряд разминирования Международного противоминного центра ВС России приступил к обезвреживанию кустарных мин, баллонов, гранат для дальнейшего уничтожения», — передает корреспондент «Русской Весны». Среди огромного количества различных взрывчатых элементов обнаружены и «подарки шайтана» — самодельные взрывные устройства и поражающие элементы для нанесения максимального урона человеческому телу при взрыве. «Нашими саперами также найдены алюминиевая пыль, большое количество маленьких гаек, которые должны были быть использованы как поражающие элементы живой силы, и взрывчатое вещество белого цвета, часть которого расфасована по мешочкам», — прокомментировал «Русской Весне» находку военный источник. Читайте также: Российские роботы и собаки: саперы ВС РФ разминируют Алеппо — новые впечатляющие кадры (ФОТО) Видео и вторая часть фоторепортажа в настоящее время обрабатываются и в ближайшее время будут опубликованы.

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ВКС РФ и ВВС Турции наносят совместные удары по террористам на севере провинции Алеппо

Минобороны Турции предоставило СМИ кадры совместных ударов ВКС России и ВВС Турции по позициям террористов в районе города Аль-Баб на севере провинции Алеппо.

В последние дни 2016-го года военные самолеты Москвы и Анкары впервые нанесли серию совместных авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* на севере Сирии у города Аль-Баб (Эль-Баб). Эту информацию официально сообщили в турецком оборонном ведомстве.

В сообщении, в частности, говорилось, что турецкая авиация и артиллерия ликвидировали не менее 22 бандитов ИГИЛ лишь за сутки, а бомбардировщик ВКС России уничтожил ряд целей террористов у г. Аль-Баб.

* Запрещенная в РФ террористическая группировка.

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