«Счастливое детство в СССР»

Кружок ракетного моделирования

Далекий 1969-й.

Как-то проходя мимо кружка моделирования(на первом этаже обычной пятиэтажки), был по дороге в мой детский сад, я с изумлением увидел толпу ребят(около подьезда), а в их кругу большого робота(в рост взрослого человека).

Восторгу ребят не было границ. Да и я завис надолго вместе с ними. Хорошо хоть дорога была домой, а не в сад, иначе пришел бы на часок позднее.

Первоклашка, на год меня постарше, с важным видом мне сообщил, что это они к дню памяти о Гагарине делают пробный "заход" робота.

Двигался он не так здорово как в известном фильме, а только катался на колесиках, но для нас этот факт не имело вовсе никакого значения! Это была фантастика наяву!

Я испытал реальный шок, от увиденного. В более позднее время даже фильмы с терминатором не могли затмить это грандиозное событие!

Строить САМОМУ роботов, модели самолетов(летающие) и ракет все это был первый шаг к науке, к тяге что-то узнать и сделать самому.

Искренне сожалею, что нынешнему поколению такое чуждо.

И это не стариковское нытье, а просто констатация факта и желание понять, что может вырасти из человека без тяги к знания, а лишь с тягой чтобы от него отстали.

Когда человек из пятницы делает праздник, я понимаю, что труд для него в тягость. А что-то изменить, чтобы это было иначе, он может только сменой одного работодателя на другого! У него даже в голове не укладывается осознание того, что работа(любая) может быть в радость. Чтобы ее изменить к лучшему нужно менять не место работы, а работодателя или сам(если системно) строй, т.к. латать лоскутное одеяло(нашей не пойми какой экономики) бесполезно.

И если уж приоритетно рассуждать, то основа всему — воспитание.

А когда во главу угла в воспитании ставятся "скрепы" то хорошего не жди.

И с каждым годом ситуация все усугубляется.

Строят храмы/мечети/… в шаговой доступности, а народ толпами сваливает помогать экстремистам(группы россиян то в одной стране "найдут", то в другой, приехавших не для экскурсий) или дичает внутри страны. Новостные ленты как сводки с поля боя, то подросток зарубил всю свою семью, то поймали(уже которого) серийного убийцу( который опять побил рекорд по количеству убитых), то подростки организовали сообщество самоубийц…(и это не касаясь взрывов газа, столкновений автобусов, падений самолетов,…)

Только вот это поле боя с невидимым врагом, который косит наши ряды не хуже локальных войн.

Однако, если попробовать осознать, что же с нами всеми происходит. Приходит понимание того, что мы просто дичаем, дичаем как народ(в целом). Опускаясь в пучину мракобесия и гнилых форм феодализма. И физиономия врага приобретает очертания.



Вместо "финов" в следующей картинке можно поставить много какие народы, но только на нас, не россиян. Последние 20 лет исковеркали настолько наше воспитание, что Геббельсу и не снилось!

Сожалею, но думается, что измениться что нибудь только по прошествии времени. Не видать на горизонте личности не исповедующего религию "набивания своего кармана", а радеющего за народ.

Впрочем на словах все говорят верно, а вот с делами у них крайне плохо.

Андрей Рус

Источник: nnm.me