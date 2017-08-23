ТАКИ, ДЕТИ ИЗ СССР

В каждом советском ребенке пропадал диверсант. Не зря нас боялись на западе. Ой, не зря. Пока они смотрели “видики” и играли в “компутеры” и “трансформеров”, мы жгли костры, пекли картоху и тут же в консервной банке плавили свинец из старых аккумуляторов.Вначале только на относительно мирные свинчатки, которыми играли в “ушки”. Потом “видики”, “трансформеры” и “компутеры” пришли и к нам, но мне еще удалось захватить счастливое детство советского ребенка. Без “покемонов” и “телепузиков”, маньяков в подворотнях, детской преступности и прочего. Большую часть времени мы были представлены сами себе, но беспризорниками не являлись. Старшие смотрели за младшими ,а сильно младших в наших рядах не имелось – расслоение по возрастному признаку, блин!Играли в индейцев. Луки – это да, это была сила. С тетивой из бельевой резинки или капроновой веревки. Были даже самодельные арбалеты. И мечи. И метательные кинжалы из кленовых веток. Без всяких эльфов-хуельфов и Толкина. Еще в детском саду мы ломали прутья каких-то многолетников – делали шпаги и играли в “трех мушкетеров”. Нас не останавливали даже угрозы воспитательниц. Нянечки высаживали эти цветы, а мы их выламывали нещадно. Это безумие длилось, пока на экране условно цветных телеков в деревянном корпусе скрипел потертым седлом усатый Боярский.Во время сериала “Государственная граница” в группе детского сада я был в большом авторитете. Потому что у меня одного была козырная зеленая рубашка с “погонами” на пуговках и это автоматически зачисляло меня в командиры. Девочки охотно шли в медсестры. Наверное не потому что с куклами “барби” была напряженка. Привилегией и обязанностью командира являлся отбор солдат и медсестер в отряд. Следовало учесть, “кто с кем играть не хочет, а с кем хочет тот, но не хочет этот” и при этом не в ущерб боеспособности, т.к. численное превосходство и сыгранность команды рулили и рулят.За “фашистов” играть никто никогда не хотел и это была самая страшная проблема – кому достанется играть за врага. Чтобы играть в войнушку, требовались именно “фашисты”. Причем такие, которые были согласны погибнуть, ведь “фашистов” наши побеждали всегда и другого сценария не было и быть не могло!Чтобы игра все-таки состоялась, иногда приходилось брать на себя неприятную, но весьма востребованную роль “фашиста”. Без “фашистов” война не война – не было у советских детей никаких других врагов в мозгу. Даже “один-американец-засунул-в-жопу-палец” не воспринимался врагом. “Фашисты” или абстрактные “немцы” и все тут! Потом в первом или втором классе выяснилось, что немцы это всего лишь нация и знак равенства между немцем и фашистом ставить нельзя. В то, что бывают т.н. “русские фашисты” я не верю до сих пор.Так вот, вернемся к детям-”диверсантам”.Дымовухи были двух видов – казеиновая линейка в фольге. Маленькие кусочки, подожженые с одного краю еще и “ездили” по школьным подоконникам. Пуская клубы едкой вони)))) Линейки заканчивались у всех в первую неделю сентября, а потом казеиновых не стало – только дерево и пластик((( Второй вид дымовух – т.н. “селитра”. В раствор соли и соды окуналась бумага и сушилась на батарее. Тлела и воняла на радость детям и вящему раздражению пожарных и активных старушек.Когда патроны (строительные, без пуль или от “мелкашки” с пулей) в костер кидать надоедало, делали парашютик из полиэтилена с двумя болтами на конце. Болты соединялись гайкой и между собой еще и прочной веревкой (!). Между болтами в гайку клали серу с 5-7 спиченых головок. Конструкция подбрасывалась в воздух и возвращалась на асфальт или бетон железяками вниз. Грохало знатно, а веревка не давала нижнему болту улететь в неизвестном направлении или заехать юным подрывникам по балде. Опыт, сын ошибок трудный!А вот карбид мы “взрывали” иначе, чем описано в тексте Мая. Наливалась половина бутылки воды. На нее помещалась трава, чтобы карбид не вступил в реакцию с водой мгновенно. Потом засыпался карбид и резко загонялась пробка. Встряхивам, бросаем. Желательно в воду. Но чаще карбид мы просто кидали в лужи и осторожно поджигали выделяющийся газ. Впоследствии выяснилось, что и дядя и дед в свое время “играли в бутылочку” с карбидом. Только им приходилось выстругивать пробку из дерева – не было тогда “Советского шампанского”, совсем бедно жили по сравнению с нами.Потом, уже в старших классах, появились китайские петарды. Бухали они громче, летали выше самопальных ракет, но это было уже совсем не то(((Из сломанного полотна от ножовки по металлу и электродов делали заточки. Зачем? Не знаю, ведь в “ножички” играли нормальными “складышками”, добытыми у старших или взрослых. Не смотря на то, что многие пацанята таскали с собой складные ножи, сделанные зеками (Омск – отдаленное место ссылки каторжников), ни у кого и в мыслях не было, что нож можно использовать как орудие преступления.Еще замечательная вещь из детского арсенала – не помню, как называлась. У патронов для лампочек отвинчивалось дно. На патрон или трубку одевался прочный шарик, горловина которого приматывалась синей изолентой. На короткие трубки меньшего диаметра можно было надеть “напалечник” из аптеки за сущие копейки. Про “гандоны” слышали от взрослых пацанов, но тогда точно никто не знал, что это такое и не видел. Зато в аптеках продавались довольно прочные резиновые изделия, которые отлично подходили для детских шалостей другого рода – эти самые “напалечники” и пипетки. Для тех, кто был лишен детства, поясню. Стреляла “эта штука” почти как рогатка, принцип тот же, но не гнутыми кусочками проволоки, а ранетками или мелким керамзитом. Незрелыми ранетками да по ляжкам оппонентов палить было лучше всего. Камнями нельзя – рвали шарики, да и у ранеток баллистика лучше)))Кстати, ранетками мы плевались из духовых трубок не хуже каких-нибудь пигмеев или аборигенов тропических лесов. У меня была отличная алюминиевая трубка – легкая и прочная. Потом вычитал у Глуховского в “Метро 2033″ про детей-людоедов, юзающих трубки от кабелей с отравленными или парализующими стрелами. И поверил.А еще напалечник и пипетку можно было наполнить водой из под крана и получались “гранаты”. Еще задолго до уроков физики мы знали про давление в трубах и использовали его для организации своего детского досуга.А еще были брызгалки из пластмассовых бутылок. В крышке пробивалось отверстие, куда вставляли корпус от шариковой ручки. Стык заделывался пластилином. Чем сильнее жмешь на мягкую бутылку, тем дальше летит струя воды. Ну не было у нас тогда китайских водяных пистолетиков! Во дворе каждое лето случалась эпидемия обливаний. Когда надоедало обливать прохожих с балконов, собирались команды по 10-15 человек и шли обливать такую же компанию из другого угла двора.Запомнилась одна крупная войнушка, бушевавшая целые сутки по всему микрорайону. По уровню организации не всякая пейнт-страйк-больная игра может сравнится, а дети 7-13 лет сорганизовались сами! Мы штурмовали детский сад. Выбили “гадов”, закрепились. Кончилась вода. Нашли какой-то старый кран без вентиля – вентили нянечки он нас предусмотрительно прятали, при помощи подручных средств открыли и обеспечились водой. Отдельные деятели дозаправляли брызгалки мочой по причине выдающейся тупости. Ведь целый день носишься по жаре, орешь как резанный, так что брызгалка не только оружие, но и фляжка для бойца. Потом, получив подкрепления из соседних дворов, “гады” вынесли нас, применив химическое не конвенционное оружие – в брызгалки добавляли стиральный порошок или какую-то стеклоочистительную дрянь и целились в глаза. Не помогли и гранаты из шариков и “напалечников” с водой(((Вот. А еще в школе делали мини-брызгалки из стержней шариковых ручек – шприцы тогда были дефицитом. Не валялись по дворам горами как сейчас. Плевательницы из шариковых авторучек (пшено, пластилин) смягчали нам гранит науки – пока учитель рассказывает что-то нудное, наплюешь соседу за шиворот пшена или снайперским выстрелом через весь класс залепишь кому! Веселуха! Резинка-авиационка шла не только для рогаток, но еще девок по ляжкам стегать хорошо – забавно взвизгивали. Гладить мы их еще стеснялись, не по возрасту нежности к девчонкам проявлять было.Из стручков акации в конце лета в массовом порядке делались “пикульки”. Изготовить правильную пикульку – редкое искусство, доступное не каждому. Как взрослые не сходили с ума, когда вся дворовая малышня выбегала и музыкально брызгала слюной на все лады – не знаю. Наверное, все были на работе или в очередях. А глуховатым бабкам наш музон был пофигу. Да и нам надоедал быстро.У каждого поколения ребятни была своя валюта. Конфетные фантики. Плитки со стен домов. “Ушки” – пуговицы с военной формы. Вкладыши от первых жвачек. На них играли. Ими менялись. Потом появились деньги и все испортили(((Может память дает сбои, но почти все детские игры носили “недетскую” милитаристскую направленность. Был еще эпизод в самом конце золотой поры детства. На стройке из-под самого носа толстого злого сторожа по кличке “Пузырь” украли много метров резинового уплотнителя. Это такая хрень, которую пихали строители в стыки между панелями – черного цвета тяжелая пористая вонючая резина. Осколками стекла и ножиками нарезали ее на относительно равные по размеру и весу куски. Вышло где-то по 20-30 штук на брата – неплохой боекомплект.Для рукопашной наделали дубинок-мечей, которые носили на манер “ниндзя”, засунув за воротник одежды сзади. Швыряться этой херней на свежем воздухе быстро надоело. Типа деткам летом снежков захотелось (черные снежки летом в руках чумазых детей – жесткий постъядер), увидел бы иностранец – охренел бы и вызвал бы нам “скорую”, которая бы упекла нас “дурку”. Мы тогда верили в такой исход, но не верили в живых иностранцев – город-то “закрытый”. Да и наши взрослые бы не упустили случая покрутить у виска. БК носился не только в карманах, но и под майками-футболками.Группа “пузатых” чумазых детишек с черными от резины руками – зрелище не для слабых духом. Скрылись от чужих глаз в ближайшем подъезде. Первая команда атаковала, вторая оборонялась. И так с этажа на этаж. Кидаешь, уворачиваешься, вжимаешься в стены, двери лифта, приседаешь за ящиками с картошкой – тогда их еще держали на площадке. Пейнтбол отдыхает! То мы их прогоним вниз, то они заставят нас отойти наверх. Все по-честному, если попали – убит или ранен, значит падай. Весело, крики – тогда еще почти не матерились, за слово “сука” старшие били младших по губам! Шум, гам, вопли на весь дом, черные росчерки на стенах, известка пылит… Обнаружились взрослые “после смены” и турнули бессовестных нас из подъезда. Пошли в другой, благо в доме их четыре и никаких тебе железных дверей с домофонами и кодовыми замками. По пути зарулили на стройку, пополнили БК и снова в бой!Дворовых приключений у меня отложилось в памяти немного. Матушка не хуже появлявшихся тогда реформаторов обожала эксперименты над живыми людьми и мечтала сделать из меня человека, сообразно своим взглядам – поэтому старались запихнуть меня во все кружки и секции сразу -авиамодельный кружек, танцевальный кружок, художественный… Дольше всех посещал танцы. Пока не соединил в разбитой розетке два проводка. Розетка оказалась рабочей, но меня долбануло не сильно, ноготь обгорел и руку потрясло чуток, а вот пробки в здании выбило…. о чем и сигнализировала учительница несколькими предложениями в дневнике моим родителям. Но классические и латиноамериканские танцы на этом эпизоде для меня кончились и за это я был готов вытерпеть удар молнии, а не какой-то там розетки.Вот такие были дети в СССР. Находчивые, изобретательные, компанейские, веселые, немного жестокие… Зато клей не нюхали. В банды не собирались. Драки случались, но смешные, несерьезные. Алкоголь попробовал в 16 лет на своем дне рождения – бокал “Советского шампанского”. А наркотиков не пробовал вообще никогда. Сотиками и тряпками не хвастались. Были другие ценности. Попроще и чище, что ли…

Источник: nashaplaneta.su