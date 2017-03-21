Детство социализма

Лозунг из «Песни советских школьников» Д. Салимана-Владимирова на слова В. Гусева «За детство счастливое наше спасибо, родная страна» в душе, наверное, каждого, кто рожден в Советском Союзе. И действительно, практически все, чьи детские годы пришлось на 1970−1980-е годы с теплотой и нежностью вспоминают то время. Не только дешевое и вкусное мороженое и игры во дворе и на спортивных площадках, но и обязательные в то время пионерские дела — сбор макулатуры и металлолома, костры и конкурсы. Собственно, одна из причин той ностальгии, которую, согласно социологическим опросам, испытывает большинство россиян по Советскому Союзу, связана с добрыми воспоминаниями о беззаботных юных годах, которые тогда, позволю себе заметить, были у всех, в том числе, насколько это вообще возможно, у сирот.И есть с чем сравнивать старшему и среднему поколению — с детством детей и внуков, лихим детством 1990-х и даже отчасти «тучных» нулевых. Впервые за многие годы страна столкнулась с таким, казалось бы, давно изжитым явлением, как беспризорность. Появилось то, чего у советских детей быть не могло, — абсолютное дикое расслоение в материальном положении, когда одни малыши сызмальства привыкают к роскоши, а другие при живых родителях вынуждены прозябать если не в полной нищете, то в весьма ощутимой бедности.Видеть это больно, особенно зная, что было гарантировано каждому ребенку, когда в нашей стране еще не восторжествовала рыночная мораль, где все продается и покупается. В этом материале попробую напомнить, чем же так счастливо было детство в СССР.* * *Практически каждый советский ребенок, в отличие от постсоветских, мог оказаться при желании родителей в детском саду и даже при необходимости в яслях. Насколько это хорошо для самих малышей — сказать трудно, хотя, без сомнения, они могут в этом случае немного привыкнуть к жизни в коллективе, а вот то, что для родителей это было серьезным подспорьем факт неоспоримый, особенно для мам. Равенство полов гарантировала не только Конституция, но и возможность для женщин работать наравне со своими мужьями, а добиться этого без детских садов практически нереально.В рыночную эпоху на выручку пришли няни, но это удовольствие дорогое — не каждая семья потянет. Да и небезопасное, — конечно, убийство малышки нездоровой, похоже, психически сиделкой — это крайность, но определенные проблемы, пусть далеко не такие страшные, периодически возникают. Так что забота советского государства о том, чтобы малыши всегда были под присмотром не одной только нянечки, вспоминается действительно с ностальгией.Пусть даже само пребывание в детских садах таких чувств и не вызывает. Кому-то тогда пенка в молоке не нравилась, кому-то суровая воспитательница, но так и хочется пожелать детям последующих поколений, чтобы у них такие же были самые неприятные воспоминания о своих ранних годах.Реальность же такова, что криминальная хроника переполнена сообщениями о преступлениях в отношении детей. Такого в то время, которое мы частенько вспоминаем самым добрым словом, точно не было. Просто потому что была упомянутая высокая обеспеченность местами в детских учреждениях, а там был серьезный контроль, как и в школах, в группах продленного дня. Ну и было суровое наказание — каждый мерзавец понимал, что его ждет суровая кара закона, если он нападет на несовершеннолетнего, вплоть до исключительной меры наказания в некоторых случаях.* * *Даже в старые добрые советские годы абсолютного равенства в доступе к хорошему образованию не было, но степень неравенства была существенно ниже, чем сейчас. И имелась она только по одной единственной территориальной причине — в крупных городах, как правило, проще было найти квалифицированного преподавателя в школе и техникуме, а также в качестве репетитора. В этом плане никаких существенных подвижек не произошло. А если они и есть, то в сторону увеличения диспропорции из-за переезда квалифицированных педагогов в столицу и другие мегаполисы. Учителя, как и представители многих других специальностей, разумеется, ищут более выгодную в финансовом плане работу, которую в Москву или Петербурге, конечно, подыскать проще, чем в маленьком местечке, которое само еще далеко не на каждой карте можно найти.Но теперь к тем старым проблемам добивался еще фактически имущественный ценз, ведь многие школы коммерческие. Причем платность образовательной, как теперь принято говорить, услуги отнюдь еще не гарантирует ее качества, но зато вполне зримый финансовый порог на пути ее получения устанавливает.Введение ЕГЭ во многом оправдывалось борьбой с коррупционными проявлениями в системе образования и стремлением дать больше возможностей детям из периферии поступить в престижные вузы, прежде всего, Москвы и Питера. Но целый ряд из них выведен за скобки, что само по себе уже свидетельствует об отсутствии декларированных единых требований, а самое главное, никого серьезного облегчения задачи для иногородних абитуриентов не произошло. Ведь и раньше многие могли приехать поступать из глубинки — важно было иметь место, где остановиться, и достаточно средств, чтобы прокормить себя, а может быть, и всю молодую семью. В советские годы с этим было непросто — многие студенты вынуждены были подрабатывать. Теперь, особенно в условиях кризиса, работа для многих юношей и девушек вообще выходит на первый план, и вряд ли это во многих случаях идет на пользу учебе. Те же, у кого родители разбогатели в годы, когда страна летела вразнос, все чаще выбирают учебу в Западной Европе и США, простым трудящимся в подавляющем большинстве недоступную.* * *Сейчас уж трудно даже себе представить, что когда-то, всего несколько десятилетий назад, во многих полуподвальных помещениях были не магазины, а детско-юношеские спортивные школы, в одну из которых ходил и автор этих строк. Занятия классической или, как ее теперь именуют, греко-римской борьбой не сделали меня чемпионом, но помимо физической закалки, без сомнения, были полезны закалкой духовной — они научили преодолевать трудности, какими бы сложными они вначале ни казались.В общем, возможностей для занятий спортом у подростков советской эпохи было на порядок больше, чем у современных. Ассортимент тогдашних спортивных универмагов был поскромнее современных профильных супермаркетов, но намного дешевле. А значит, намного доступнее самому широкому слою родителей. Именно поэтому воспитать чемпионов тогда было проще — меньше затрат и намного выше конкуренция, в ходе которой и появлялись настоящие самородки в самых разных видах спорта.Но все же главная задача у спортивных секций состояла в другом — дать юношам и девушкам занятие во внеурочное время и укрепить их здоровье. Многие ветераны Афганистана потом признавались, что в немалой степени им помогла та спортивная форма, которую они смогли получить на занятиях на стадионах и в ДЮСШ.Признание превосходства советской системы физкультуры и спорта, прежде всего, для подрастающего поколения видится и в нынешних попытках возродить ГТО. Этот значок был лучшим, чем любая справка, свидетельством благополучного состояния здоровья.Но даже те из ребят и девчонок, кто не мог или не хотел заниматься в секциях, могли тренироваться самостоятельно. К их услугам были спортивные площадки, а зимой катки, залитые во многих дворах.В зимние месяцы целыми семьями люди ездили кататься на беговых лыжах, а летом купаться на море или в ближайшем от дачи водоеме. Поколениям детей 1970-х и 1980-х нет смысла напоминать, что все это было или намного дешевле, чем при рыночном курсе, или вовсе бесплатно.* * *Каждый советский ребенок сталинской эпохи знал, что каждую весну дядя через репродуктор сообщит об очередном снижении цен. Каждый ребенок в капиталистической России догадывается, что стоимость его одежды, обувь и игрушек вырастет за год в первую очередь, причем вне зависимости от того, сколько долларов будут давать за баррель нефти. Ничего личного — просто такова воля незримой руки рынка: родители себе во всем откажут, но не детям. Поэтому цены на детские товары растут так же быстро, как сами дети, а это в свою очередь означает, что семьям нужно покупать все новые костюмы, платья, пальто и куртки. Какой же капиталист откажет себе в удовольствии погреть руки на родительской любви. Поэтому незримая рука рынка слезам не верит, в том числе надрывающейся на трех работах многодетной матери.При социалистическом укладе, о котором многие из нас признаются социологам в симпатии, все было иначе. Легендарная фраза «Все лучшее — детям!» претворялась в жизнь неуклонно. В результате самый обычный мальчишка страны Советов мог запросто иметь немецкую железную дорогу, которую теперь могут себе позволить разве что немногие богатые коллекционеры и их дети. Ни одна советская девчонка не могла опасаться, что будет выглядеть на празднике скромнее других — равенство, обругиваемое антисоветчиками «уравниловкой», тут помогало мамам и папам юных леди.Низкие цены на детские товары, конечно, имели негативные последствия в виде пресловутого дефицита, но свою задачу — обеспечить каждого малыша всем необходимым при любом материальном положении его родителей — решали вполне успешно. И именно применительно к детским вещам статья за спекуляцию, которая была в советском Уголовном Кодексе, представлялась вполне справедливой и разумной. Действительно спекулировать на любви матери и чувствах отца, на сентиментальности бабушек и дедушек как-то нехорошо даже по современным меркам почти лишенного эмоций капитализма.* * *Сейчас многое из социалистической действительности нам кажется само собой разумеющимся, например, пионерские лагеря. Между тем само их название говорит о том, что учреждения детского отдыха возникли в советскую эпоху вместе с пионерской организацией, которая и дала им соответствующее название. О летних каникулах Советское государство заботилось едва ли не с такой же серьезностью, как о вопросах национальной безопасности. Отчасти потому что они связаны друг с другом — благополучие и обороноспособность страны обусловлены в немалой степени образованием и состоянием здоровья подрастающего поколения.Тогда все, от генерального секретаря до парторга маленького предприятия и колхоза, загодя думали о том, как организовать длинные летние каникулы таким образом, чтобы дети не сидели в пыльном, загазованном городе, а поехали бы на природу, по возможности к морю и чтобы это было доступно буквально каждой семье с любым достатком.Форма пионерских лагерей представлялась оптимальной — она позволяла и родителям немного перевести дух, чтобы в другой летний месяц поехать куда-нибудь уже всей семьей. Сейчас же все чаще дети остаются в городе, что не только не способствует их здоровью и физическому развитию, но и обедняет духовно. Ребята не видят ничего дальше своего двора, а то и дальше своего компьютера.Особенно, надо полагать, обидно им потом, в сентябре, слушать рассказы сверстников о том, как те здорово провели лето. Дети, родители которых не могут вывести их в поездку в теплые страны или хотя бы на дачу, должны иметь возможность получить от государства гарантированную путевку в Крым или в Сочи, в пионерский лагерь.Возрождение «Артека», одной из главных и известных во всем мире детских здравниц времен СССР, — это очень хорошее начинание. Но требуется целая сеть детских и спортивных лагерей в курортных местах, чтобы проблем с путевками не было, а стоимость их была минимальной или вовсе равной нулю. Тут советский опыт, когда практически у каждого предприятия был свой пионерлагерь, а иногда даже не один, представляется уж точно полезным.* * *Плюсов у социализма было много — тут и уверенность в завтрашнем дне, и отсутствие расслоения, а соответственно, и резких противоречий в обществе, но все-таки спокойное и счастливое детство в этом ряду главное достоинство. Тут в соревновании двух общественно-политических систем, как и в целом в образовании, Советский Союз мог бы дать фору большинству развитых западных стран, не говоря уж о слабых и вечно развивающихся, но так пока и не развившихся государствах. Но от этого бесценного наследия в 1990-е годы Россия-матушка едва сама не отказалась как от «наследия тоталитаризма». Хотя что может быть плохого в обеспечении интересов детей, а значит, и интересов общества в целом?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com