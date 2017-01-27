Новости Украины и Новороссии 27 января 2017

Порошенко официально разрешил НАТОвским войскам зайти на Украину — СМИ

Президент Украины Петр Порошенко утвердил допуск на территорию страны военнослужащих НАТО, а также бронетехнику и вооружение для проведения совместных с вооруженными силами Украины учений в 2017 году.

Свою подпись под законом украинский лидер поставил в четверг, 26 января. До этого документ был поддержан большинством голосов депутатов Верховной Рады, сообщает «Российский Диалог».

Согласно подписанному Порошенко документу, войска НАТО и Соединенных Штатов смогут беспрепятственно войти на территорию Украины в 2017 году для участия в минимум двух учениях совместно с украинской армией. Речь идет о ставших уже традиционных учениях «Морской бриз» и «Стремительный трезуб», а вооруженные силы НАТО и США будут представлены минимум тремя тысячами военнослужащих с полным вооружением.

Кроме того, на территорию Украины будет переброшена бронетехника и авиация, количество единиц которой пока не уточняется. Известно, что Киев планирует задействовать в совместных учениях минимум 10 тысяч военнослужащих, а «Морской бриз-2017» вновь будет проходить в непосредственной близости от побережья Крыма.

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Националисты-радикалы из батальона «Донбасс» захватили Дом профсоюзов в Киеве

Здание дома профсоюзов в Киеве захвачено членами националистического карательного батальона «Донбасс». Об этом сообщил глава исполкома киевских профсоюзов Валентин Мельник. По его словам, уже длительное время группу лиц, одетых в камуфляжную форму с шевронами батальона «Донбасс», не могут выселить из здания. «Они там уже месяц. Нас не пускают. Мы звоним во все колокола, но все без толку. Во вторник провели акцию под стенами здания, на которой собрались около 1000 человек, и все равно никто не реагирует», — говорит Мельник. Захватившие здание радикалы утверждают, что они таким образом охраняют его и утверждают, что находятся в здании на основании соглашения с мэром Киева. Профсоюзам об этой сделке ничего не известно, а получить комментарии по этому поводу от Кличко не удается. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Контрольный» для Порошенко: Трамп может потребовать вернуть деньги, выделенные Украине В пресс-службе полиции Киева сообщают, что 31 декабря был составлен административный протокол по поводу конфликта в Доме профсоюзов, по итогам составления протокола никого не задерживали. Сейчас проходят разбирательства, на каком основании вооруженные радикалы-националисты находятся в здании.

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Убить в себе русского: Жительница Мариуполя дала рецепт украинизации







Пока депутаты Верховной Рады Украины только готовятся принять одиозный закон «О государственном языке», некоторые жители оккупированных Украиной территорий Донбасса самостоятельно убивают в себе русского.



Мария Фрей, коренная жительница Мариуполя, здесь окончила школу, здесь же работала журналисткой на местном телеканале. В настоящее время живёт в Киеве, однако, связи с родным городом не теряет. В Киеве работает в фонде «Изоляция», который с началом войны переехал туда из Донецка. В Донецке о работе этого «культурного фонда» мало что было известно, и вряд ли кто из дончан хоть что-то он нем вспомнит. Пожалуй, единственная заметная работа этого фонда – водружение красной женской помады на одну из заводских труб в городе.



Впрочем, этот «шедевр» больше не уродует город – ополченцы не поняли его «высокого» смысла и снесли. Также фонд прославился высказываниями своего директора Любови Михайловой, которая в интервью украинскому изданию «Левый берег» назвала дончан рабами, а в качестве альтернативы тяжёлой промышленности предложила разместить на территории Донецкой области базу НАТО.



Но вернёмся к самой Марии. На своей странице в Фэйсбук она разместила пошаговую инструкцию того, как за полгода убить в себе русского и стать украинцем. Девушка поделилась своим опытом полного перехода на украинский язык.



Для наших читателей, понимающих этот искусственно-созданный язык, скрин. Для тех, кто не понимает – перевод под скрином.





Перевод на русский:



«О моём личном выборе в пользу украинского языка и опыте перехода в украинское измерение. Возможно, это кому-нибудь пригодится.



1 месяц. Перевела все гаджеты: каждый раз во время общения с друзьями в сети извиняюсь за украинский язык и объясняю, что просто не имею русского в раскладке на клавиатуре. Большинство людей продолжают писать мне по-русски.



2 месяц. Все новостные сайты на украинском: поражаюсь количеству ошибок. Гуглю только по-украински: вижу десятки плохо переведенных с русского языка сайтов. Гугл привыкает к украинскому и уже не предлагает показать результаты на русском.



3 месяц. Перешла на украинский язык в публичном пространстве: хочу поубивать работников учреждений за то, что они своим русским заставляют меня чувствовать себя неудобно. Объясняю друзьям, что могу перейти на русский, если им так легче: они настаивают, чтобы я оставалась украиноязычной.



4 месяц. Украинский пришёл в процесс воспитания: чувствую, что не всегда могу достучаться до сердца старшей дочери. Боюсь «сорваться», или, как говорят профессионалы, «закурить только одну сигарету» и перейти на русский, но вспоминаю, что российские военные убивают украинских парней, которые часто «говорят со своими убийцами на одном языке» и понимаю, что не хочу иметь общего языка с убийцами самых лучших мужчин моей страны.



5 месяц. Украинский интимный…это самый тяжёлый момент! Просыпаться по ночам и повторять «не плачь, дочечка, я рядом», говорить с утра «я тебя люблю», смеяться с друзьями, повторять дважды и медленно для тех, кто не слышит и не понимает. Русскоязычные друзья начинают употреблять украинские слова в общении со мной. Так украинский становится вирусным языком.



6 месяц. Думаю и чувствую по-украински. Больше не имею потребности доказывать кому-то, что я РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПАТРИОТ УКРАИНЫ. Я просто – украинка.



Я глубоко убеждена, что любой образованный человек может перейти на украинский язык и точка».

Вот так мариупольская девушка Маша, ломая психику себе и своим малолетним детям, стала украинкой. Обращает на себя внимание и тот факт, что при погружении в украинскую среду Маше отчаянно захотелось убивать русскоязычных работников учреждений, из-за которых она чувствовала себя неудобно. Правда, тема «украинского интимного» до конца не раскрыта и не ясно, удалось ли Маше полностью обукраинить отца своего ребёнка – политолога Константина Батозского, коренного дончанина, окончившего философский факультет Московского государственного университета в 2004 году.



А какова же отдача от такой напряжённой полугодичной ломки? Отдача есть. Вот следующий пост Марии в соцсети:



Перевод.

«Обжигающие комментарии в Фэйсбуке быстро нейтрализуются, когда ты выходишь на улицу и видишь, как старенькая женщина очень медленно наклоняется к земле, чтобы убрать за своим любимцем в маленький пакетик собачье дерьмо, и в ответ на твоё приветствие говорит: «И вам, пани, доброго утра!».



Ну что ж. Это успех! Пожилая киевлянка с собачьим, простите, дерьмом в руках, признала Машу своей!



Предполагаю, эта женщина – единственная, кто признала заслуги Маши. Ведь «патриоты», в глазах которых она так отчаянно хочет выглядеть своей, её не признают никогда. Донбасс как место рождения – это, в глазах бандеровцев, клеймо на всю жизнь, и как бы Маша не старалась, своей в их кругу ей не стать никогда. Доказано не только множеством пытавшихся ассимилироваться донбассовцев, но и российскими либералами, которые как ни старались стать своими, а всё равно были изгнаны с позором.



С одной стороны – смешно. С другой – больно. Больно наблюдать за тем, как люди, чьим родным языком с самого рождения был русский, отрекаются от него, отрекаются мучительно, ломая себя и своих близких. Ну а с третьей стороны – это повод задуматься о том, что чем дольше мы будем тянуть с деоккупацией, как минимум, Донецкой области, тем больше вот таких вот Маш там будет появляться. Ведь, несмотря на то, что в настоящий момент живёт Маша в Киеве, основным кругом её общения остаются бывшие дончане (как минимум, на работе и в семье), и именно к ним, а также к жителям оккупированных Украиной территорий Донбасса направлен её посыл.

Лиза Резникова

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Дикие мечты украинства. Андрей Ваджра

Украина — это заповедник экзотических фантазий. Её граждане – закоренелые фантазёры, мечтающие изощрённо, вычурно, с явными патологическими застреваниями на девиантных желаниях. И делают они это без всякой оглядки на действительную реальность. Именно поэтому их фантазии, замерев в неестественной позе, напрягаясь всем своим естеством, практически всегда соскальзывают в глубокую пропасть несбыточного.

Вот только слишком уж скудны украинские мечты. Какие-то они мелочные, отягощенные плоской примитивностью, однобокостью и очевидным жлобством. При этом тяжесть крестьянской приземлённости пригибает их к грунту, к навозу, по-домашнему уютно тёплому, но всё же дурно пахнущему. Именно там расположен источник украинских фантазий — «Я», олицетворяющее желудок и все связанные с ним процессы. Поэтому украинские мечты неизбежно притягиваются к пузу «пэрэсичного» гражданина, на котором он ползает всю свою жизнь, старательно приспосабливаясь к правителям, а также к политическим и экономическим обстоятельствам. Это позволяет говорить о неком «пузоцентризме» украинских мечтаний.

На Украине мечтают и при этом воровато озираются по сторонам. Был бы у этих мечтаний хоть незначительный шанс на реализацию, при каждом мечтателе пришлось бы ставить омоновца с дубиной, чтобы вовремя вправлял эти мечты. А лучше с пистолетом, дабы каждое вылезшее из «пэрэсичного» гражданина хотение, пристреливалось на месте в самом зародыше во имя общественной безопасности. Но так как шансов у украинских фантазий на воплощение — никаких, то мечтать населению дозволено без всяких ограничений. Как говорится, мечтать не вредно. Вредно в нашей скудной реальности не мечтать.

Правда, когда все эти фантазии выползают из утомлённых бытом украинских голов в средства массовой информации, возникает ощущение, что страна превратилась в сумасшедший дом. Бродят по стране дикие, давно свихнувшиеся, дурно пахнущие, с неприличными повадками и ужимками мечты украинцев и постоянно гадят в самых неожиданных местах. Смотришь на всё это безобразие и думаешь: а не пора ли организовывать «Партию психиатрического спасения Украины», чтобы она взяла в стране всю полноту власти, со всеми вытекающими из этого принудительными массово-медикаментозными мероприятиями?

Помните новейшую историю украинских мечтаний?

В начале наиболее активная и «прогрессивно» мыслящая часть народа бредила о «нэзалэжной дэржавности», которая, якобы, только и способна превратить всё население Украины в лоснящееся от переедания и зажиточности панство. Фантазия сия была не в меру наглой и крикливой. В 1991 году активисты «Народного руха Украины за перестройку» облепили все заборы в стране листовками, в которых «научно», в цифрах доказывали неизбежность для Украины густых молочных рек, крутых кисельных берегов, плотной небесной манны и хронического переедания в случае отрыва малороссийской провинции от Империи. Нескромные фантазии «свидомых» о том, что Украина кормит весь СССР, убаюкивали разум «пэрэсичных громадян» и они шли голосовать за «нэзалэжнисть», как бандерлоги шли на зов удава Каа в известной сказке Киплинга. (И только сейчас, почти двадцать лет спустя, обманутые украинские «бандерлоги» начинают медленно понимать, что проект «Украина» не только не является необходимым условием счастья и достатка украинских граждан, но представляет собой главное препятствие на пути к ним.)

Когда «нэзалэжнисть» состоялась и всем резко поплохело, по стране стала бродить дикая фантазия о несметных сокровищах Павла Полуботка, которые якобы осели в английском банке в ожидании независимой Украины. Не один год народ с энтузиазмом делил «от мёртвого осла уши», выясняя, сколько десятков килограмм драгметалла положено каждому гражданину «нэньки». Но тяжёлых бочонков с золотыми монетами так никто и не увидел.

После того как страсти по золоту пострадавшего от русского царизма гетмана улеглись, новой массовой украинской фантазией стала т.н. «евроинтеграция», в результате которой украинцы должны были превратиться в розовых и упитанных от комфорта и усиленного питания бюргеров Западной Европы. С нею украинские чиновники и политики носились очень долго и фантазировали весьма изощрённо, израсходовав не одну тонну бумаги для принтеров. До сих пор ещё в глухих закоулках украинства можно встретить заблудившихся в трёх евроинтеграционных соснах мечтателей, одиноко воющих по ночам в сторону Запада. Вот только судьба у этой мечты оказалась такой же неприглядной, как и у предыдущих украинских «мечт».

Последней дикой фантазией украинского общества была мечта о вечнодешёвом российском газе. Очень многие на Украине считали, что Россия будет давать Украине газ «майжэ задарма», пока не иссякнут российские газовые месторождения. До сих пор с улыбкой вспоминаются бурные дебаты не в меру разумной украинской общественности по поводу того, как мы этих наглых «москалей» по европейским судам таскать будем. Данная мечта лопнула, как переливающийся всеми цветами радуги мыльный пузырь, породив лишь несбыточные и немного шизофреничные мечты о безнаказанной краже российского газа.

Когда весь «нэзалэжный» набор фантазий, что очень скоро Украина превратиться в богатую и влиятельную страну, закончился, народ потихоньку начал регрессировать в своих мечтах к эпохе СССР. Теперь всё больше украинцев в массовом порядке начинает мечтать о социализме. Точнее, о советской разновидности социализма. О той милой сердцу простого украинца «халяве», которую ему когда-то реально гарантировал раздувшийся на нефтяных и газовых долларах советский режим. Стал простой гражданин Украины в последнее время коммунистом. Не всегда сознательным, но на все 100 % — истинным. Возжелал он социальной справедливости – работать как при коммунистах (на «расслабоне»), покупать колбасу по два двадцать и тихонько воровать плохо лежащую народно-ничейную собственность. Обратно в СССР захотел. Забавно. Туда даже галичане теперь хотят. С тем только условием, что бы там была туалетная бумага и не было «коммуняк». (Приоритеты, в общем-то, поставлены верно.)

Понял народ, что прелестями капитализма его когда-то нагло прельщали, дабы у него, нажитое непосильным социалистическим трудом отобрать. И нет теперь ни прелестей этих капиталистических, ни советской «халявы». Пропало всё! Где справедливость?! И справедливости «энтой» тоже «нема». Вся она на «мерседесы» нового панства ушла. Обидно. И мечтает теперь народ о новом Сталине. «Шоб» поставил он контру всякую капиталистическую к стенке, да о народном благе и счастье всерьёз озаботился. «Шоб» заводы и фабрики народные этому самому народу вернул, «шоб» всё, что людям по закону положено, платил в полной мере и вовремя, да порядок везде навёл. Как раньше было!

Правда, иные украинские граждане о Сталине не мечтают. Они фантазируют о своем национальном социализме без «жидов» и «москалей», при котором Украина будет цвести и пахнуть сугубо для этнических украинцев, думающих, разговаривающих и совершающих поступки исключительно по-украински. Именно поэтому Украину сейчас переполняют мечты отдельных автохтонных антропологических групп о том светлом будущем, при котором по городам и весям страны будут ходить автоматчики с «осэлэдцямы» на касках, чтобы патриотично бить прикладами в «пыку» всех тех, кто говорит в общественном месте на русском языке, а потом отвозить их бездыханные тела на дознание в министерство «мовнойи бэзпэкы».

Другие «свидоми» проваливаются в томную негу мечтаний о сознательном украинце с большой кувалдой. Ходит такой украинец по стране и долбит с остервенением кувалдой всё, что не соответствует духу «национального видродження». А вожди «свидомых» с больших трибун поучают: «нэ трэба боятыся людыны з кувалдою»! И то верно, кувалда не бритва, она вещь тяжёлая, пока апологет украинства ею размахнётся, отбежать можно на безопасное расстояние. Что поделаешь, «лес рубят, щепки летят». Вполне возможно, что когда-то символом украинского национального возрождения станет человек с кувалдой. Ведь Украина на своём примере доказала всему миру, что даже больные фантазии иногда могут материализовываться.

А есть среди «свидомых» антропологический подвид, мечтающий об Украине как одном, едином, гигантском кладбище. Чтобы везде маячили крепкие, дубовые кресты с красивыми рушниками, мемориалы с бесконечными списками усопших, склепы, братские могилы и пышные мавзолеи в «жовто-блакитных» тонах. В мечтах «свидомых» символы нечеловеческих мучений украинского народа должны навсегда заменить собой толпу каменно-холодных лениных. К мрачным крестам и могилам украинские патриоты мечтают ещё добавить обильную порцию бандер, шухевичей и мазеп, исполненных в сурово-аскетическом сером стиле железобетонных владимиров ильичей и памятные знаки в тех местах, где казацкий бандитизм был особенно удачным.

Забавно то, что мечтания доморощенных коммунистов и гиперактивных бандеровцев по своей сути одинаковы, и пользуются на Украине особым статусом неприкосновенности. Как обезьяны в Индии. Их фантазии и похожи на этих диких обезьян. Они такие же крикливые, шустрые, наглые и неприличные до отвращения. При этом всё время норовят что-то стащить, кого-то больно укусить, а потом с высокого дерева показывать всем с чувством глубокого удовлетворения свой голый, «порэпаный» жизненными невзгодами зад. Очень многие сейчас считают, что именно за этими украинскими фантазиями будущее…

Данный текст я написал не сегодня. И не вчера. Написал я его в ноябре 2009 года в рамках цикла статей «РАСПАД». Сколько с тех пор прошло лет, и насколько точно я описал украинскую реальную действительность, вы можете судить сами, с высоты января 2017 года.

Андрей Ваджра

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Запрет на ввоз книг из РФ: “Украинцев лишили выбора”

На Украине на три месяца официально запретили ввоз книг из России, в том числе для личного пользования.

Как обстоят дела с российскими книгами у книжников столицы. Так, продавцы на знаменитом рынке “Петровка” признались журналистам украинского издания “Вести”, что книги на русском языке в Киеве покупают чаще.

При этом продавцы пожаловались “Вестям”, что украинские издательства не способны компенсировать потери от запрета на российские книги. Причина – отсутствие господдержки и сравнительно небольшой (по сравнению с той РФ) опыт в издательском бизнес.

“То, что есть на русском – на украинском его просто нет”, – рассказала одна из продавщиц. Например, речь идет о книгах по истории и путеводителях (которые в Украине, по ее словам, “никто никогда даже не пытался издавать на украинском языке”).

А чтобы люди читали литературу на украинском языке, необходима качественная литература с качественным переводом, подчеркнули сами украинцы.

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Украинские националисты шантажируют Киев донецким углем

Когда осенью 15-го года украинские радикалы взрывали ЛЭП, питавшие электричеством Крым, Киев смотрел на эти диверсии сквозь пальцы. Но теперь, когда радикалы перекрыли поставки угля из ЛНР на Украину, Киев всполошился. Оно и немудрено — действия украинских националистов грозят лишить их сограждан электроэнергии, и это в самый разгар морозов. Украинская прокуратура возбудила уголовное производство по факту блокады железной дороги в Луганской области, заявила в четверг спикер областной прокуратуры Анна Зыкова. По ее словам, на 41-м километре перегона в Луганск пребывают около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных «ежа». Действия пикетчиков предварительно квалифицированы по ч. 1 ст. 279 УК Украины. «Это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов, или исправительные работы до двух лет, или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет», — сообщила Зыкова. Читайте также: Украинские боевики заблокировали железнодорожное сообщение между ЛНР и Украиной «Редут Богдана» перекрыл пути к Счастью Напомним, еще 26 декабря истек срок ультиматума, который предъявила властям группа бывших участников «АТО» во главе с Семенченко. После этого депутат пригрозил: «Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как вожаки т. н. ДНР/ЛНР, так и „украинские“ олигархи и чиновники». Организаторы блокады пообещали, что продлится она до «освобождения всех пленных» в Донбассе. Речь идет прежде всего о торговле углем между республиками Новороссии и официальным Киевом — этот уголь крайне необходим для выработки электроэнергии на украинских ТЭЦ. А деньги за уголь, в свою очередь, крайне необходимы республикам. Читайте также: Киев боится, что остался без покровительства из-за океана, — крымский сенатор В ответ глава Минэкономики Степан Кубив предостерег, что блокада только навредит местным жителям, которые и так живут в очень тяжелых условиях. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пообещал не допустить никаких импровизированных блокпостов. Но Турчинов ошибся. Блокпост накануне все же появился. Ветераны «АТО» и депутаты перекрыли железную дорогу Луганск — Лисичанск — Попасная на участке Горское — Золотое. Ему даже дали название — «Редут Богдана». Первой жертвой блокады стал порожняк, который двигался в сторону ЛНР. По словам Семенченко, остановив поезд, ветераны даже вызвали сварочный аппарат, чтобы приварить его к рельсам. Он с гордостью добавил, что «рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов». Как сообщал УНИАН, ветераны «АТО» планируют не останавливаться на достигнутом и перекрыть еще одно железнодорожное направление. «Еще начиная с 15 января бывшие бойцы добровольческих батальонов „Донбасс“ и „Айдар“ во главе с депутатом Верховной рады Украины Семеном Семенченко предупреждали нас о том, что они будут проводить протестные акции против контрабанды по железнодорожному сообщению через линию разграничения на территории Луганской области, — сообщила в четверг представитель полиции области Татьяна Погукай телеканалу «112.Украина». — И вчера они приступили, как они говорят, к третьему этапу объявленной акции». По ее словам, правовую оценку ситуации должна дать не только прокуратура, но и СБУ. Позднее прозвучала и оценка СБУ — выступил ее шеф Василий Грицак. Он тоже осудил создателей «редута», но в крайне деликатных выражениях, и посоветовал депутатам пойти воевать в Донбассе вместо блокирования железных дорог. «Без этого угля мы не можем обойтись, насколько мне известно от чиновников минэкологии», — признал Грицак, которого цитирует «Еспресо. TV». Напомним, в середине июня глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что ДНР продает Киеву до 70% добываемого в республике угля и готова продолжать торговлю. В конце августа Киев объявлял о прекращении закупок угля в Донбассе. В середине декабря в Блоке Петра Порошенко опять не без гордости твердили, что Украина готова обойтись без угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Однако еще в ноябре глава ДНР Александр Захарченко предупредил, что Украина на самом деле не сможет выжить этой зимой без добытого в Донбассе угля. «Мы торгуем с Украиной. Это больная тема (президента Украины Петра) Порошенко, но без нашего угля Украина не выживет. Сейчас у них около двух миллионов тонн запаса, необходимо 3,5 млн. Они сейчас уже физически не успеют сделать, у них есть средства и возможности, но логистика не пропустит», — передает его слова «Донецкое агентство новостей». Хотя маршрут поставок угля, который перекрыл «Редут Богдана», отнюдь не единственный, луганский губернатор Юрий Гарбуз был вынужден открытым текстом признать правоту Захарченко. Он предупредил, что в результате блокады без света может остаться не только его территория, но и другие области Центра и Запада Украины. «Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов „Донбасс“ и „Айдар“ несет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующими заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украине территорию. Если снабжение топливом не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины», — цитирует Гарбуза Dialog.ua. «Парасюк начал грабить поезда» В интервью газете ВЗГЛЯД замглавы министерства по делам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука призвал правоохранительные органы пресечь «абсолютно незаконную и нецелесообразную» блокаду. Он затруднился сказать, каким образом силовики смогут это сделать, если не сгонять с путей силой обладающих иммунитетом членов парламента. «К сожалению, в блокаде участвуют народные депутаты, спекулирующие своей неприкосновенностью. Привлечь их к какой-то ответственности можно только в том случае, если Верховная рада проголосует за то, чтобы лишить их иммунитета», — признал чиновник. Тука напомнил: перекрытая теперь дорога — единственная, по которой снабжается углем Счастьинская ТЭС, единственный источник электроэнергии на территории всей области, в том числе и подконтрольной Киеву части, на которой живет более миллиона человек. Читайте также: ВАЖНО: Украинские боевики заблокировали движение еще на одной станции между ЛНР и Украиной Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД о том, почему год назад киевские власти никак не преследовали участников аналогичной энергоблокады Крыма, Тука призвал не проводить параллели между этими событиями: «Крым является оккупированной территорией — согласно всем международным договорам. А отдельные районы Донецкой и Луганской областей, согласно резолюции ПАСЕ, являются „территориями, находящимися под эффективным контролем“ России. Это разные юридические статусы», — объяснил замминистра. Почему в первом случае лишать людей света было можно, а во втором — нельзя, он не уточнил. «По эфирам опять побежали разнообразные клоуны дурить людям головы. Клоуны вещают, что блокпост ветеранов на ветке Луганск — Лисичанск заблокировал уголь для Счастья. И теперь, мол, все замерзнут», — ответил тем временем Семенченко в своем Facebook, правда, не называя Туку по имени. «Эти клоуны, занимая различные должности в Луганской области и на Украине, до сих пор не знают, где находится Счастье, по каким веткам уголь туда завозится и чем Счастье отличается от Красного Лимана… Это действительно стук в днище», — возмутился депутат. Он также выразил недовольство тем, что за три года войны украинские котельные не переделаны под уголь других марок, и тем, что на смену углю из ЛНР не завозится уголь из Польши и ЮАР. Между тем «Редут Богдана» уже стал поводом для зубоскальства в украинской блогосфере. «Парасюк начал грабить поезда. Подождем объявление от шерифа о награде за его голову», — написал журналист, шоумен Владимир Петров в своем Facebook. «Радикалам плевать на соотечественников» Донецкий блогер, социолог Денис Селезнев согласился с Тукой в том, что энергокризис грозит теперь не только ЛНР, но и северу Луганской области. «На этом все и держалось: республика посылает туда уголь, Украина за это не отключает ЛНР от энергоснабжения. А депутаты сейчас решили нарушить статус-кво», — сказал он газете ВЗГЛЯД. Он напомнил, что организаторы энергетической блокады Крыма осенью 2015 года тоже лишили электричества заодно и половину Херсонской области. «Что для них проживающие на территории Луганской области соотечественники, которых они еще и считают „ватой“ и „сепарами“?» — риторически спросил блогер. Он полагает, что украинские чиновники сами устали от безумия радикалов, чем и вызваны решение прокуратуры и призывы Туки. «Напомню, что попытки „собирать дань“ с поездов, везущих на Украину уголь из Донбасса, стали одним из поводов для привлечения к уголовной ответственности бойцов батальона „Торнадо“. Но в этой ситуации не думаю, что народных депутатов привлекут к ответственности. Думаю, в итоге их пожурят и договорятся, заставив снять блокаду», — предрекает Селезнев. Никита Голобоков Деловая газета «Взгляд»

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Пинчук. Кандидат от Кремля

Осколки большого витража

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