Новости Украины и Новороссии 19 января 2017

Янукович инициирует проведение международного расследования убийств людей на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что намерен потребовать от международных организаций расследовать гибель людей на Майдане в Киеве в 2014 году.

«Поскольку за три года украинское следствие не решилось дать правдивого ответа на вопрос «кто расстреливал людей?», я обращусь к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести международное независимое расследование этой трагедии», — цитирует RT Януковича.

Он также отметил, что после гибели людей в 2014 году именно он был обвинён в организации этих расстрелов.

«Но вот прошло три года, а ГПУ (Генпрокуратура Украины. — ред.) не представила обществу ни единого доказательства моей вины в гибели людей», — подчеркнул он.

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Донецкий кузнец весной представит на выставке в Госдуме РФ кованые фигуры из осколков снарядов

“Выставка моих работ откроется 13 мая в здании Государственной думы Российской Федерации. Всего она будет проходить там три дня. Я планирую представить 70 своих работ”,

“Хочу показать, чем нас убивали”,

Фигуры, выкованные из снарядов и мин донецким мастером Виктором Михалевым, будут представлены этой весной на выставке в здании российской Государственной думы.— сообщил Михалев.Мастер пояснил, что выставка будет проходить при поддержке депутата Госдумы, Народного артиста СССР и ДНР, Героя Республики Иосифа Кобзона. Ожидается, что именно он откроет экспозицию донецкого мастера.Михалев добавил, что большую часть выставки занимают кованые фигуры, сделанные из осколков снарядов, гильз, касок, а также частей стрелкового оружия. Основной темой выставки станет война в Донбассе.– добавил кузнец.

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Освобожу донецкий аэропорт ко дню рождения Путина. Дорого

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Украинский телеканал показал сюжет, в котором бывший командир 93-й бригады ВСУ заявляет о том, что противник предлагал «киборгам» деньги за сдачу донецкого аэропорта ко дню рождения Путина. Мы решили узнать, в какую сумму оценили ДАП «сепаратисты».

«Сегодня одно из ведущих украинских интернет-изданий, обозреватель, опубликовало со ссылкой на ТСН материал: мол «ко дню рождения Путина российские военные предлагали киборгам деньги за сдачу ДАП». Типа подарок президенту хотели сделать», — сказал Константин Долгов.

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В Давосе начался завтрак у Пинчука, который проигнорировал Порошенко

В швейцарском Давосе начался традиционный ланч, который проводит украинский олигарх Виктор Пинчук в рамках Всемирного экономического форума.

В ходе ланча обсуждаются тенденции развития Украины.

О начале мероприятия сообщила на своей странице в Facebook экономист Елена Деревянко.

“Украинский завтрак в Давосе начался”, – написала Деревянко и разместила ряд фото.

Экс-премьер Британии Дэвид Кемрон в компании американского политаналитика Фарида Закария, фото: facebook.com/yelena.derevyanko

Мэр Киева Виталий Кличко апплодирует спикеру и наслаждается легкими закусками, фото: facebook.com/yelena.derevyanko

Отметим, что третий день форума в Давосе будет отмечен приездом британского премьера Терезы Мей, на повестке дня также дискуссия вокруг России.

Кром того, 19 января, по данным пресс-службы Петра Порошенко, глава украинского государства выступит с речью во время сессии “Движение на Восток: усиление европейского соседства”, а также примет участие в дебатах “Новый договор для Европы”.

Ранее сообщалось, что Порошенко, а также представители Администрации Президента не появятся на традиционном украинском ланче, который ежегодно на форуме в Давосе организовывает олигарх Виктор Пинчук.

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ВМС Украины предупредили о передвижениях техники под Николаевом и Одессой

“В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывания блокпостов на путях движения и другие мероприятия”,

Командование Военно-морских сил ВС Украины предупреждает жителей Одесской и Николаевской областей о передвижениях колонн военной техники в связи с проведением учений, говорится в сообщении пресс-центра командования ВМС ВС Украины в четверг в Facebook.— говорится в сообщении.В связи с этим командование просит жителей с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий.Также военные обратились с просьбой к жителям не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие.

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Украинский морской флот героически вмерз в лед

Льдины, прибывшие на волнах вчера в Одесский залив, «захватили» Военную гавань со всем ВМФ Украины.

Прекрасная панорама открывается с Тещиного моста на Военную гавань, Пересыпь, Лузановку и поселок Котовского. Сегодня солнце красиво подсветило эту часть Одессы, а льды в акватории морского порта дополнили картину.

Флагман ВМФ Украины «Гетьман Сагайдачный» стоит возле парусника «Дружба». В ряд стоят катера пограничных войск. За ними виднеется судно «Лесозаводск».

Хлебная и Нефтяная гавани тоже почти скованы льдом. Буксиры время от времени двигаются по заливу и не дают морю замерзнуть окончательно, пишет местное издание.

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WSJ: Порошенко надеется на встречу с Трампом в феврале

“Мы рады серьезной поддержке со стороны двух партий”,

“Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества будет очень эффективным”,

“Это (встреча с Трампом — прим.) доставило бы мне огромное удовольствие”,

Президент Украины Петр Порошенко в интервью газете Wall Street Journal заявил, что надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале.— заявил Порошенко во время экономического форума в швейцарском Давосе.— добавил он.Порошенко также рассказал, что в следующем месяце планирует посетить Вашингтон.— отметил украинский лидер, выразив надежду, что встреча пройдет плодотворно.Ранее Порошенко рассказал, что во время телефонного разговора договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон. Поездка состоится после инаугурации избранного президента США.

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Киев сообщил о готовности сторон к передаче Украине заключенных из Крыма

фото:imenno.ru

Россия и Украина готовы перейти к практической реализации процедуры передачи Киеву украинских заключенных, которые сейчас находятся в Крыму, сообщил представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга.

По его словам, «мы выполнили последнее необходимое условие (для передачи заключенных)» – МИД Украины передал Москве ноту о готовности принять 16 заключенных, отбывающих наказание в Крыму, чтобы они досидели свои сроки уже на Украине, передает ТАСС.

После того, как часть заключенных освободили по УДО, а у одного оказалось гражданство России, число осужденных, которых должен принять Киев, сократилось до 16.

Украинский уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская надеется, что сможет посетить заключенных на территории Крыма.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила, что Москва получила ноту от Киева.

При этом она не смогла сказать, когда заключенных передадут Украине.

Напомним, компетентные органы государственной власти России выразили готовность передать осужденных в Крыму граждан Украины на родину для отбывания наказания, а украинская сторона дала согласие их принять.