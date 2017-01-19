Новости Украины и Новороссии 19 января 2017
- 12:55 Янукович инициирует проведение международного расследования убийств людей на Майдане.
- 11:52 Донецкий кузнец весной представит на выставке в Госдуме РФ кованые фигуры из осколков снарядов.
- 11:31 Освобожу донецкий аэропорт ко дню рождения Путина. Дорого.
- 11:05 В Давосе начался завтрак у Пинчука, который проигнорировал Порошенко.
- 10:59 ВМС Украины предупредили о передвижениях техники под Николаевом и Одессой.
- 10:11 Украинский морской флот героически вмерз в лед.
- 08:53 WSJ: Порошенко надеется на встречу с Трампом в феврале.
- 06:40 Киев сообщил о готовности сторон к передаче Украине заключенных из Крыма.
- 06:35 Новороссия раскололась по таможенной границе.
- 04:41 «Война и мир глазами детей Донбасса»: удивительная выставка открылась в Симферополе (ФОТО).
- 02:03 Дарящие надежду.
- 01:15 Савченко. Пашинский. Банка.
- Вчера 22:59 Режим Порошенко уничтожает неугодных, — Савченко.
- Вчера 22:00 Путин, Меркель и Олланд обсудили обострение ситуации в Донбассе.
- Вчера 21:39 В Раде требуют немедленно взяться за импичмент и выборы.
Янукович инициирует проведение международного расследования убийств людей на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что намерен потребовать от международных организаций расследовать гибель людей на Майдане в Киеве в 2014 году.
«Поскольку за три года украинское следствие не решилось дать правдивого ответа на вопрос «кто расстреливал людей?», я обращусь к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести международное независимое расследование этой трагедии», — цитирует RT Януковича.
Он также отметил, что после гибели людей в 2014 году именно он был обвинён в организации этих расстрелов.
«Но вот прошло три года, а ГПУ (Генпрокуратура Украины. — ред.) не представила обществу ни единого доказательства моей вины в гибели людей», — подчеркнул он.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Донецкий кузнец весной представит на выставке в Госдуме РФ кованые фигуры из осколков снарядов
Фигуры, выкованные из снарядов и мин донецким мастером Виктором Михалевым, будут представлены этой весной на выставке в здании российской Государственной думы.
— сообщил Михалев.
Мастер пояснил, что выставка будет проходить при поддержке депутата Госдумы, Народного артиста СССР и ДНР, Героя Республики Иосифа Кобзона. Ожидается, что именно он откроет экспозицию донецкого мастера.
Михалев добавил, что большую часть выставки занимают кованые фигуры, сделанные из осколков снарядов, гильз, касок, а также частей стрелкового оружия. Основной темой выставки станет война в Донбассе.
– добавил кузнец.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
Освобожу донецкий аэропорт ко дню рождения Путина. Дорого
Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front
Украинский телеканал показал сюжет, в котором бывший командир 93-й бригады ВСУ заявляет о том, что противник предлагал «киборгам» деньги за сдачу донецкого аэропорта ко дню рождения Путина. Мы решили узнать, в какую сумму оценили ДАП «сепаратисты».
«Сегодня одно из ведущих украинских интернет-изданий, обозреватель, опубликовало со ссылкой на ТСН материал: мол «ко дню рождения Путина российские военные предлагали киборгам деньги за сдачу ДАП». Типа подарок президенту хотели сделать», — сказал Константин Долгов.
К оглавлению | Источник: news-front.info
В Давосе начался завтрак у Пинчука, который проигнорировал Порошенко
В швейцарском Давосе начался традиционный ланч, который проводит украинский олигарх Виктор Пинчук в рамках Всемирного экономического форума.
В ходе ланча обсуждаются тенденции развития Украины.
О начале мероприятия сообщила на своей странице в Facebook экономист Елена Деревянко.
“Украинский завтрак в Давосе начался”, – написала Деревянко и разместила ряд фото.
Экс-премьер Британии Дэвид Кемрон в компании американского политаналитика Фарида Закария, фото: facebook.com/yelena.derevyanko
Мэр Киева Виталий Кличко апплодирует спикеру и наслаждается легкими закусками, фото: facebook.com/yelena.derevyanko
Отметим, что третий день форума в Давосе будет отмечен приездом британского премьера Терезы Мей, на повестке дня также дискуссия вокруг России.
Кром того, 19 января, по данным пресс-службы Петра Порошенко, глава украинского государства выступит с речью во время сессии “Движение на Восток: усиление европейского соседства”, а также примет участие в дебатах “Новый договор для Европы”.
Ранее сообщалось, что Порошенко, а также представители Администрации Президента не появятся на традиционном украинском ланче, который ежегодно на форуме в Давосе организовывает олигарх Виктор Пинчук.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ВМС Украины предупредили о передвижениях техники под Николаевом и Одессой
Командование Военно-морских сил ВС Украины предупреждает жителей Одесской и Николаевской областей о передвижениях колонн военной техники в связи с проведением учений, говорится в сообщении пресс-центра командования ВМС ВС Украины в четверг в Facebook.
— говорится в сообщении.
В связи с этим командование просит жителей с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий.
Также военные обратились с просьбой к жителям не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
Украинский морской флот героически вмерз в лед
Льдины, прибывшие на волнах вчера в Одесский залив, «захватили» Военную гавань со всем ВМФ Украины.
Прекрасная панорама открывается с Тещиного моста на Военную гавань, Пересыпь, Лузановку и поселок Котовского. Сегодня солнце красиво подсветило эту часть Одессы, а льды в акватории морского порта дополнили картину.
Флагман ВМФ Украины «Гетьман Сагайдачный» стоит возле парусника «Дружба». В ряд стоят катера пограничных войск. За ними виднеется судно «Лесозаводск».
Хлебная и Нефтяная гавани тоже почти скованы льдом. Буксиры время от времени двигаются по заливу и не дают морю замерзнуть окончательно, пишет местное издание.
К оглавлению | Источник: news-front.info
WSJ: Порошенко надеется на встречу с Трампом в феврале
Президент Украины Петр Порошенко в интервью газете Wall Street Journal заявил, что надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале.
— заявил Порошенко во время экономического форума в швейцарском Давосе.
— добавил он.
Порошенко также рассказал, что в следующем месяце планирует посетить Вашингтон.
— отметил украинский лидер, выразив надежду, что встреча пройдет плодотворно.
Ранее Порошенко рассказал, что во время телефонного разговора договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон. Поездка состоится после инаугурации избранного президента США.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
Киев сообщил о готовности сторон к передаче Украине заключенных из Крыма
фото:imenno.ru
Россия и Украина готовы перейти к практической реализации процедуры передачи Киеву украинских заключенных, которые сейчас находятся в Крыму, сообщил представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга.
По его словам, «мы выполнили последнее необходимое условие (для передачи заключенных)» – МИД Украины передал Москве ноту о готовности принять 16 заключенных, отбывающих наказание в Крыму, чтобы они досидели свои сроки уже на Украине, передает ТАСС.
После того, как часть заключенных освободили по УДО, а у одного оказалось гражданство России, число осужденных, которых должен принять Киев, сократилось до 16.
Украинский уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская надеется, что сможет посетить заключенных на территории Крыма.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила, что Москва получила ноту от Киева.
При этом она не смогла сказать, когда заключенных передадут Украине.
Напомним, компетентные органы государственной власти России выразили готовность передать осужденных в Крыму граждан Украины на родину для отбывания наказания, а украинская сторона дала согласие их принять.
В ноябре Чаплыга сообщил, что Москалькова и Лутковская ведут переговоры о посещении Лутковской СИЗО и пенитенциарных учреждений Крыма.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Новороссия раскололась по таможенной границе
фото:theins.ru
В среду вечером главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, находясь в Крыму по случаю 363-летия Переяславской рады, заявили, что будущее ДНР и ЛНР – в интеграции с Россией.
«Существуют люди, которые хотят вернуться к себе домой, вернуться в Россию, быть с Россией. Мы не ищем ничего нового, мы уже сделали свой выбор более 360 лет назад, и теперь ввиду сложившихся политических событий нам не дают вернуться к себе домой», – заявил Плотницкий. По его словам, республики будут стремиться к повторению Переяславской рады, причем воссоединение Донбасса с Россией поддержат гораздо больше 50% населения. Захарченко также выразил надежду на скорую интеграцию республик с Россией. «Хотелось бы в этом году все закончить», – сказал он.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») счел заявления лидеров искренними.
«По крайней мере, со стороны Захарченко – точно. Он более искренний человек во всех отношениях. Другое дело, насколько это осуществимо? Здесь есть сомнения. Сегодняшняя линия Москвы в том, чтобы всеми силами добиваться выполнения Минских соглашений и в связи с этим – возвращения Донецка и Луганска в одно правовое поле с Украиной. В этом случае есть надежда, что процесс, по сути, федерализации приобретет на Украине необратимый характер, поможет сформировать новую Украину, которая будет лояльна России, а не враждебна. Но это теория. А в какой мере это достижимо – остается вопросом практики, достижения конкретных результатов. Пока мы далеки от решения», – признался Затулин газете ВЗГЛЯД.
Три литра молока и литр водки
Между тем республики Новороссии предприняли усилия в обратном интеграции направлении – укрепили между собой полноценную границу. Накануне Совет министров ЛНР ввел там полноценный таможенный режим. В частности, как сообщила пресс-служба Совмина, теперь запрещено перевозить товары и транспортные средства коммерческого назначения, минуя пункты таможенного контроля.
Без таможенного контроля можно провозить предметы, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, предназначенные для личного пользования. Физическим лицам можно беспрепятственно, но не чаще чем раз в сутки, ввозить и вывозить, в частности, до трех килограммов мяса, не более трех литров молока и пяти литров растительного масла, до 50 килограммов овощей и такое же количество фруктов.
Алкоголь и сигареты могут иметь при себе лица, достигшие 21 года. Однако можно перевозить не более литра крепких спиртных напитков, двух литров вина и пяти литров пива. Сигарет – не более 200 штук. Отныне на границе начался соответствующий досмотр, ведется учет миграции.
Как писали донецкие издания, первый таможенный пункт между республиками появился еще в 2015 году в Дебальцево. Летом того же года сообщалось о массовых жалобах жителей – с них требовали плату за провоз имущества, которое таможенники считали товаром на продажу.
Бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов призывал тогда вообще упразднить таможню между братскими республиками. «Люди не очень довольны, так как приходится стоять в очередях. Но потеря времени не так опасна, как репутационные издержки от самого факта существования таможни: ведь жители республик весной 2014 года выходили на улицы и площади своих городов вовсе не за ДНР или ЛНР, – напоминал Долгов порталу «Русская весна». – Отдельные республики виделись как временное решение, после которого последует объединение и расширение территории Новороссии».
«У ДНР свой бюджет, а у ЛНР свой бюджет»
Сам Захарченко говорил, что «таможенные посты были созданы между ДНР и ЛНР для предотвращения контрабанды». «Если бы не ввели эту меру, то республики погрязли в контрабандных грузах. Эффект в работе виден. За месяц в бюджеты ЛНР и ДНР поступило около 30 млн гривен», – говорил он.
Ввести полноценную таможню месяц назад призвал и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. «Таможня должна быть, потому что у ДНР свой бюджет, а у ЛНР свой бюджет», – пояснял Тимофеев, добавляя, что главная задача таможенников – не допускать в республику некачественную продукцию. По его словам, таможенные органы ДНР уже полностью сформированы. «Каждое государство имеет определенные атрибуты, и таможня – один из основных показателей уровня развития страны. Главной задачей службы всегда являлась защита рынков. Правомерность пересечения границы тем или иным лицом определяет пограничная служба, мы же следим за товарами. Именно таможня является своего рода барьером для допуска на рынки нежелательных или некачественных продуктов», – говорил Тимофеев.
Бывший спикер парламента ДНР, основатель движения «Донецкая республика» Андрей Пургин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что до сих пор таможенный контроль действовал исключительно «на основных дорогах». Раньше «не было конкретики» и существовали объездные пути, что иногда приводило к спорам с правоохранительными органами. «Если процедура нормально не прописана, то есть возможность обойти ее. Теперь эта процедура составлена так, что обойти ее нельзя», – пояснил он.
Пургин напомнил, что ДНР первой, «раньше всех поставила пограничный режим». «На самом деле это очень плохо и вызывает огромное количество нареканий, ругани. Этим не доволен никто», – сообщил он. Он надеется, что теперь Луганск и Донецк начнут диалог об упрощении пограничного режима, унификации требований, чтобы не вынуждать людей долго стоять на границе. Пургин предположил, что для нормализации нужно в первую очередь желание глав республик, напомнив, что внутри России «вы нигде границы и таможни не увидите».
Изменения де-факто вступили в силу с началом года, рассказывал корреспонденту ФАН полпред ЛНР на минских переговорах, вице-спикер ее парламента Владислав Дейнего. Поначалу новшество вызвало недовольство местного населения. Помимо привычных проверок документов паспортные данные теперь заносятся в базу данных, также досматриваются личные вещи. Система еще не до конца отлажена, из-за чего зачастую можно наблюдать очереди из автобусов, однако, по словам вице-спикера, это проблемы временные. Также ввели учет миграции, отметил Дейнего, а это нужно прежде всего для внутренней безопасности.
«Вот когда даже на Изварино не было нормального учета, к нам в этих условиях приезжал представитель муниципальных органов ФРГ, депутат одной из земель Германии. Приехал в гости на такси из России, Воронежа, а наши доблестные спецслужбы об этом ничего не знали, – посетовал Дейнего. – С этого момента мы и пытаемся налаживать нормальный учет».
Противоречия между «командами» ЛНР и ДНР
Константин Затулин полагает, что усиление границы между республиками говорит о противоречиях между командами и конкретными лицами в руководстве ЛНР и ДНР. «К моему глубокому сожалению, такие противоречия есть, и это не идет на пользу делу. До некоторой степени наличие ЛНР и ДНР оправдано тем фактом, что в составе них только часть территорий Луганской и Донецкой областей. Можно думать, что они надеются, что в будущем Донецкая и Луганская области целиком войдут в состав этих новообразований. Но это паллиативное объяснение. Правильнее им быть единым целым. А если этого не происходит, на то есть субъективные причины», – сказал Затулин.
Правда, по словам депутата, есть и региональные особенности – население областей отличается по своему характеру и мотивации. В Донецкой области шахтеры, рабочий класс всегда считался привилегированным. В советские годы это все поддерживалось дополнительными премиями, улучшенными пайками.
«В новые времена Донецкая область всегда лидировала в попытках сформировать особое мнение в политике. Именно там были созданы самые крупные на Украине олигархические капиталы. Луганская область была несколько скромнее. Людям там ближе идея связи с Россией. Многие из них – наследники войска Донского, которое когда-то включало всю нынешнюю Луганскую область и часть Донецкой, – считает депутат Госдумы. – Но это такие непринципиальные региональные различия, которыми можно бы пренебречь, объединив усилия в полной мере».
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
«Война и мир глазами детей Донбасса»: удивительная выставка открылась в Симферополе (ФОТО)
18 января 2017 года в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко в рамках празднования 363-летия Переяславской Рады состоялось открытие выставки творческих работ «Война и мир глазами детей Донбасса».
В экспозиции, привезенной в Симферополь делегациями Донецкой и Луганской Народных Республик, представлено более 100 работ луганских и донецких школьников, посвященных военным событиям в регионе.
Все они выполнены в различных жанрах: рисунки, картины, фотографии, вышивка, мозаика.
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В открытии выставки приняли участие депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко, руководители Донецкой и Луганской Народных Республик Александр Захарченко, Игорь Плотницкий, Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко, глава межрегиональной общественной организации «Русское Единство» Елена Аксёнова.
Андрей Козенко, один из инициаторов и идейных вдохновителей выставки, поблагодарил руководство библиотеки, лидеров ДНР и ЛНР за предоставленную крымчанам возможность увидеть ситуацию на Донбассе детскими глазами.
«Мы хотим привлечь внимание к военным событиям на Донбассе и поддержать юных жителей региона, их призыв, крик о помощи. Самые искренние и самые откровенные иллюстрации того, что происходит вокруг, создаются детьми.
Они видят мир таким, какой он есть, без политической окраски. Обязанность нас, взрослых, — защитить наших детей от ужасов войны, защитить их детство», — рассказал «Русской Весне» депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Дарящие надежду
От нормальных людей 447, 448, 449
Исключительно (!) по желанию:
Яндекс: 410011924394697,
PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…
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Савченко. Пашинский. Банка
Заседание в стеклянной банке.
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Режим Порошенко уничтожает неугодных, — Савченко
Нардеп Надежда Савченко заявила, что на Украине расправляются с неугодными нынешнему режиму.
«Достаточно только один раз сказать, что Порошенко — брехло, как тебе будут кричать „позор“ и „предательство“. Все зависит от того, что человек идет против системы», — сказала она.
По словам Савченко, это сейчас происходит с ней.
«Я сейчас пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду», — отметила нардеп.
Она считает, что в этом отношении новая власть ничем не отличается от режима Януковича.
«Все украинцы видели это при режиме Януковича, сейчас мы видим это при режиме Порошенко, ничего не изменилось», — резюмировала Савченко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Путин, Меркель и Олланд обсудили обострение ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, в котором стороны обсудили реализацию минских соглашений и обострение ситуации в Донбассе.
«Обсуждался ход реализации минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в нормандском формате в Берлине 19 октября 2016 года. Выражена неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса», – сообщается на сайте Кремля.
Стороны констатировали, что произошло новое обострение вдоль линии соприкосновения в Донбассе, при этом работа в контактной группе оказалась недостаточно результативной. Кроме того, лидеры трех стран подчеркнули важность наращивания усилий по деэскалации напряженности в регионе и обеспечению выполнения положений минских соглашений, в том числе обмен пленными по принципу «всех на всех».
Путин, Меркель и Олланд также договорились «придать дополнительный импульс деятельности в рамках «нормандской четверки» и запланировали ряд совместных мероприятий на различных уровнях.
Кроме того, Путин сообщил о реализации российско-турецко-иранских договоренностей по Сирии и о подготовке назначенной на 23 января в Астане встречи официального Дамаска и оппозиции.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
В Раде требуют немедленно взяться за импичмент и выборы
23 народных депутата подписали открытое письмо к президенту Украины Петру Порошенко с требованием определить как неотложные проекты законов, принятие которых обещали Порошенко и парламентская коалиция во время избирательной кампании.
Об этом сообщил внефракционный депутат Виктор Чумак.
Речь идет об обещаниях Порошенко во время предвыборной кампании и положениях соглашения о создании коалиции депутатских фракций «Европейская Украина».
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Это законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, пропорциональной системе выборов в парламент с открытыми списками, урегулировании процедуры импичмента президента. Также в списке есть законопроект о всеукраинском референдуме 2145а.
«За 2 года коалиция депутатских фракций „Европейская Украина” не проявила политической воли и не смогла поставить соответствующие законопроекты на рассмотрение Верховной Рады Украины», — говорится в письме.
«Политическая ответственность — это то, чего сегодня не хватает украинской политике. Обещаний много — дел мало», — написал Чумак.
«Кроме того, предлагаю всем парламентским и не парламентским политическим партиям, общественно-политическим движениям, сознательным гражданам начиная с 7 февраля в каждый пленарный вторник собирать акцию-митинг под стенами ВР с целью постоянно напоминать власти о наших требованиях», — сообщил Чумак.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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