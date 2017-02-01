Новости Украины и Новороссии 01 февраля 2017

Страна победившей Помойки. Андрей Ваджра

Львов утопает в собственном дерьме. По «святому» и «елей». Это очень символично. Если раньше столица «украинского Пьемонта» была главной духовно-психологической клоакой Украины, то теперь она стала ещё и физической. Бог не фраер, Он шельму метит. Теперь всё очень наглядно – Львов главная помойка страны. Во всех смыслах этого слова. Внешнее соответствует внутреннему.

Начиная с конца 80-х годов прошлого века, Галиция как гнойник отравляла своим умственным и психологическим ядом всю Украину. Галицаи старательно разносили своё ментальное СУГС-дерьмо по всей стране, всеми силами приближая нынешний зомбо-апокалипсис. Ну а теперь Галиция, утопая в отходах собственной жизнедеятельности, пытается своими физическими экскрементами завалить всю Украину. Колонны мусоровозов из Львова колесят по бескрайным просторам «нэньки» вываливая своё содержимое где придётся. Великие пьемонт-галицаи считают, что их смрадом должна дышать и наслаждаться вся страна.

Странная ситуация: от ментального галицийского СУГС-дерьма, в котором утонула Украина, укрограждан не воротит, а от физического – тошнит. Не хотят, видите ли, они устраивать у себя помойки ради галицаев. Но ведь это та дань, которую они должны платить за победу Помойки над Украиной в 2014 году. Смиритесь и научитесь получать от всего этого удовольствие. Теперь это ваша судьба.

Подобное притягивает подобное. Если у человека в душе помойка, то и жить он будет тоже на помойке. Разве за последние годы Украина не превратилась в одну гигантскую, смердящую помойку?

Андрей Ваджра

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Огнем ВСУ за сутки в ДНР повреждено свыше 100 газопроводов

«За истекшие сутки в результате артобстрелов прифронтовых городов Республики административно-диспетчерское управление ГК «Донбассгаз» зафиксировало свыше 100 поврежденных участков газопроводов в Новоазовске, Донецке, Горловке и Макеевке»

«По состоянию на 09.00 в Киевском районе зафиксированы новые повреждения газопроводов по улицам Мичурина, Бориса Горбатого, Рубинса. Аварийная бригада на месте происшествия. Проводятся работы по локализации аварийной ситуации. Информация уточняется»

Свыше 100 газопроводов были повреждены за минувшие сутки в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских силовиков в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».— отметили на предприятии.Там подчеркнули, что аварийно-ремонтные бригады концерна по возможности стараются оперативно устранять повреждения. На некоторых участках уже произведено подключение абонентов. В частности, газ вернули 119 абонентам в селе Коминтерново на юге ДНР.— добавили в «Донбассгазе».Представители госконцерна призвали население при появлении запаха газа, а также обо всех происшествиях на газопроводах и действиях подозрительных лиц сообщать по круглосуточному номеру аварийной службы «104».

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Ансамбль «Новороссия» — презентация альбома «Работайте, братья!»

Военно-музыкальный ансамбль Народной милиции ЛНР, второй гвардейской мотострелковой бригады «Новороссия» выпустил в ЛНР свой первый авторский музыкальный альбом «Работайте братья». Об этом 31 января корреспонденту «News Front» сообщил руководитель ансамбля Роман Разум.

Над созданием альбома музыканты работали в течение полугода. В альбом вошли 12 произведений, которые написал лидер группы Роман Разум: «Ополченочка», «Работайте братья», «Третий батальон», «Горнорабочий», «Третий тост», «Непризнанные люди», «Наша цена», «Это Донбасс, детка!» и другие.

Тематика альбома – военно-патриотическая. Песни в основном о Донбассе, Новороссии, шахтёрах, любви к России, о людях, которые уже почти три года живут на войне.

«Для нас было очень важно сделать первый полноценный альбом в республике, который может поспособствовать подъёму боевого духа наших бойцов и повысить престиж службы в рядах Народной милиции ЛНР», – отметил Роман Разум.

В луганском клубе «Алкуба» 4 февраля в 17.00 состоится презентация музыкального альбома. Как рассказал Роман Разум, на концерте самым активным слушателям будут подарены диски и плакаты с автографами всех участников ансамбля.

Альбом «Работайте, братья!» можно скачать здесь.

Также, документальный фильм информационного агентства News Front «Неформат» о войне на Донбассе и музыкальной группе «Новороссия», которая занимается творчеством на территории Луганской Народной Республики, можно посмотреть здесь.

Информационное агентство News Front на обложке альбома заявлено в качестве информационной поддержки. Настоящие патриоты держатся вместе и до победного конца защищают Родину! Желаем успехов ансамблю «Новороссия» и сил для активного участия в информационной войне.

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Уроки фашизма

Сюжет Anna-News об одном уроке в украинской школе на оккупированной территории. http://voenkor.media/?p=9386 – цинк

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«Тато, убий россіянина», — русофобия для школьников (ФОТО, ВИДЕО)

Осенью прошлого года в сети стали публиковаться свидетельства жителей оккупированных Киевом территорий Донецкой и Луганской Народных Республик о распространении среди учащихся местных учебных заведений различного уровня (школ, училищ, техникумов) газеты «Кропивач». Речь идёт о бесплатно распространяемой печатной периодике, в которой помимо новостей о выходе очередного китайского смартфона и советов по поводу того, как без проблем найти работу в соседней Польше, была опубликована достаточно пространная статья под названием «Что такое русофобия?» В тексте этой статьи присутствуют фразы, которые должны «разъяснить» представителям молодого поколения юго-востока Украины, что русофобия — это вовсе не что-то гнусное и преступное, а вполне «нормальное явление». Русофобию автор материала в скабрезной бандеровской газетёнке пытается «оправдывать» заявлениями о том, что Россия «до сих пор является тюрьмой народов», что «у России живы имперские амбиции», и что «Русская идентификация может рассматриваться только в виде тяжелой ментальной патологии». Вот ещё несколько заявлений: «Россия — страна маргиналов».

«Россия — страна антигражданского общества».

«Процесс демаргинализации (судя по всему, в России…) невозможен». Обращает на себя внимание, что на фоне украиноязычных текстов о том, как быстро и бесхлопотно эмигрировать в Польшу и найти там для себя «достойную» работу, текст в материале о русофобии, русских и России напечатан на русском языке. С психологической точки зрения ход понятен: материал о переезде в Польшу в качестве гастарбайтера будут читать те, кто не видит своих связей с Россией, с русской общностью. А если так, значит, нужно попытаться осуществить очередную попытку отрыва от России тех, кто такую общность ощущает. Именно для них — по-русски. Читайте также: Украинский проект «Гражданская война»: Трупы и русофобия в обмен на деньги МВФ Вполне в духе нацистских листовок времён Великой Отечественной, когда жителям той же Украины (и не только) гитлеровцы при активном содействии местных полицаев пытались внушить, что СССР — «тюрьма народов» (правда, более поздний термин, но суть гитлеровской пропаганды та же), и что в Германии они найдут и работу, и все земные блага, включая «благо» обслуживать естественные надобности «достопочтенных бюргеров». Сегодня Украину от России пытаются оторвать иные силы — силы, представители которых раздавали булки на майдане, — так называемые «друзья» Украины из США, считающие своим долгом не просто вбить клин между Украиной и Россией, но и превратить украинскую землю в полигон для отработки как деструктивных идей, так и (заодно) реализации планов по получению доступа к основным украинским активам. После первых публикаций материалов о раздаче школьникам и студентам (речь сначала шла исключительно о Краматорске) этой газетёнки, в социальных сетях разгорелся спор: «а не фальшивка ли вся эта история?» Особенно вскипел ЖЖ, в котором окопалось немало сторонников как майданной идеологии, так и полного отмежевания Украины от России. Мол, да вероятнее всего, речь идёт о провокации против «чистых и непорочных властей Украины». Мол, «план Шатун» (или «Бодун»…) в действии. Мол, не могут на Украине заниматься распространением чего-то подобного, ибо «фашизма на Украине нет». Последний тезис киевская и прокиевская пропаганда пытается эксплуатировать особенно активно — причём эксплуатирует на фоне зигующих «правосеков», «айдаровцев» и «азовцев», о нацистской идеологии которых документальный фильм сняли даже немецкие журналисты, которых уж точно сложно упрекнуть в симпатиях к России и «связях с Кремлём». Так вот, заявления о «провокациях» ходили достаточно долго, пока в Сети не появилось весьма занимательное видео. Видео демонстрирует проведение так называемых «уроков патриотизма». Эти уроки под чёрно-красными знамёнами «Правого сектора»* организуют лица, называющие себя «украинскими патриотами». «Уроки» проводятся в школах, учебных заведениях профессионального образования в восточных регионах Украины. Это вариант программы, которую сам Киев не так давно анонсировал, и которая связана с так называемой «украинизацией Донбасса». Стоит напомнить, что программа активно финансируется радикальными организациями, которые в свою очередь получают средства либо в виде грантов от иностранных спонсоров, либо от представителей украинского бизнеса, который находится на одной волне с радикалами или вынужден оплачивать свой «крепкий и здоровый сон» и майданный «покой». На «уроках патриотизма», проводимых в учебных заведениях Краматорска, человек в камуфляже и с автоматом выступает в роли этакого политинформатора. Причём «политинформация» приводится именно из той бандеровской газеты «Кропивач», о которой речь шла выше. Обращает на себя внимание то, что лектор-правосек после преподнесения «информации» о том, как нужно «изживать в себе русского» просит «благодарных слушателей», у которых урок физики заменён на урок бандеровского воспитания скинуться по 15 грн «на новый выпуск газеты». Это к тому, что на самом «Кропиваче» указано, что газетёнка распространяется бесплатно. На второй номер «Кропивача» пока, похоже, не насобирали. Или собранное уже пустили на выпивку и закуску. Зато страничка этого «Кропивача» «працюе» в социальных сетях. В частности, работает в социальной сети ВКонтакте, юродствуя по поводу того, как на Украине подожгли храм УПЦ Московского патриархата и называя русский язык «чёрным наречием». Правда, сама страничка — на русском и активность проявляет в отношении пользователей русскоязычных регионов Украины. Попадаются и самокритичные посты, ну как бы для культивации интереса со стороны русскоязычных, но факельные шествия — священная корова. Из поста от 2 января: Да-да-да, вот она хунта моей мечты! Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры теперь прерогатива не отдельных очажков национального самосознания, а абсолютно каждого украинского города! Это однозначный признак того, что украинская нация состоялась как объективный исторический факт. И вы, милые мои, стали свидетелями этого грандиозного исторического события! Процесс консолидации украинского народа ознаменовался полным отчуждением русского исторического и культурного мифа, а так же полным очищением украинской национальной памяти от мусора московской пропаганды. Национальные герои украинского народа стали нашими общими героями раз и навсегда. Важно понимать, что если народ находится при трезвой национальной памяти, то у него не могут быть разные герои, которые были бы удобны для одних и неудобны для других. Эту концепцию нам десятилетиями навязывали агенты российского влияния, убеждая нас, что Степан Бандера и Роман Шухевич — это не наши герои, а лишь отдельно взятых украинских националистов. Пытались возвести на постамент национальных героев мифических уродов кремлевского агитпропа, таких как Александр Матросов, Николай Гастелло, душевнобольная фанатичка Зоя Космодемьянская, и многие другие. Но украинский народ сказал свое веское «нет» запоребриковым уродцам, раз и навсегда очистившись от столетий колониального наваждения. И теперь факельные шествия проходят в таких городах, как, например, Славянск. Факельное шествие в Славянске, надо полагать, попадёт в очередной номер печатного бандеровского изданьица в качестве доказательства того, что средства, затрачиваемые на украинизацию, расходуются в правильном, с точки зрения майданной политики, направлении… Володин Алексей * Запрещенная в РФ экстремистская организация

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Порошенко — террорист № 1 в Европе, — депутат прокомментировал жестокие обстрелы Донбасса

Резкое обострение ситуации на Донбассе — прямое следствие безнаказанности, в которую уверовали украинские «власти» при потакании Запада. Об этом «Русской Весне» заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Козенко, комментируя жестокие обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Украины. По его словам, нынешнее руководство «незалэжной» намеренно создаёт гуманитарную катастрофу, чтобы вызвать жалость Европы и удержаться у власти. «Спасая свои шкуры, они отдают приказы бомбить мирные города Донбасса и пускают в наступление „пушечное мясо“, по недоразумению именуемое украинской армией», — сказал депутат. Читайте также: ВАЖНО: бои на Авдеевской промзоне (ВИДЕО) Он выразил надежду, что жесткая реакция России, в том числе возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела по фактам обстрелов украинскими военными Донецка и Макеевки, позволит пресечь беспредел. «Россия — на стороне народа Донбасса», — об этом мы говорили во время недавнего визита лидеров ЛНР и ДНР в Крым, и неизменность этой позиции, уверен, будет подтверждена на ближайшем заседании Совбеза ООН», — сказал депутат. «Если у кого-то еще оставались сомнения, то последние события демонстрируют бесспорный факт: Порошенко — террорист № 1 в Европе. И я лично приложу все силы, чтобы этот его статус из фактического стал юридическим: с приговором суда за геноцид народа Донбасса», — заявил Андрей Козенко. Читайте также: Что происходит в ДНР, начнет ли наступление ВСУ и чем вызван всплеск их кровавой активности?

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Республика в цифрах: Государственный таможенный комитет ЛНР активизировал борьбу с контрабандой (ИНФОГРАФИКА)

«Русская Весна» продолжает публикацию материалов в рамках проекта «Республика в цифрах», который реализуется Минкомсвязи ЛНР и министерствами и ведомствами Республики при поддержке нашего портала. «Республика в цифрах» — это сжатое описание достижений Луганской Народной Республики в отдельных отраслях, которое сопровождается инфографикой, подготовленной Минкомсвязи ЛНР. Сегодняшний материал посвящен Государственному таможенному комитету В 2016 году показатели по выявлению нарушений таможенных правил выросли более чем в 3 раза относительно 2015 года. Об этом «Русской Весне» сообщил пресс-центр Государственного таможенного комитета ЛНР. В Государственный таможенный комитет (далее по тексту ГТК) отметили, что сотрудники Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК ЛНР в 2016 году завели 139 дел о нарушении таможенных правил, сумма изъятых товаров составила более 22-х млн. рублей. В то время как за 2015 год было заведено 41 дело, сумма изъятых товаров составила более 15-ти млн. рублей. «Сейчас мы конечно же работаем по нарастающей, растем, развиваемся и совершенствуемся. В этом году планируем применять новые методы в работе, которые приведут нас к еще более высоким результатам», — подчеркнул заместитель председателя ГТК ЛНР — директор Департамента борьбы с контрабандой и НТП Сергей Ляшенко. В ГТК также отметили, что Генеральная прокуратура ЛНР по 74 делам вынесла постановления о конфискации на сумму более 10-ти млн. рублей и взыскании штрафов на сумму 11 млн. рублей в доход государства. В 2015 году это было 25 постановлений о конфискации — более 6-ти млн. рублей и штрафы — более 1,5 млн. рулей.

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ООН призывает прекратить боевые действия в Донбассе

В ООН обеспокоены обострением ситуации на Донбассе, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. «Мы глубоко обеспокоены эскалацией столкновений в районе в Донецк-Ясиноватая-Авдеевка на Донбассе, которые, как сообщалось, привели к жертвам», — сказал Хак. Представитель генсека ООН подчеркнул, что «рост насилия является прямым нарушением минских договоренностей». «Мы призываем все стороны прекратить столкновения», — добавил он. Сегодня Совет Безопасности ООН в закрытом режиме обсудит обострение ситуации в Донбассе. Обстановка в Донбассе вновь ухудшилась в последние дни. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления. Ситуация близка к гуманитарной катастрофе: из-за обстрелов жители Авдеевки остались без воды, света и тепла. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что у России есть достоверные сведения, что атаку под Авдеевкой начали украинские «самостийные отряды», а украинские военные ее поддержали. Читайте также: Обострение в Донбассе: первые итоги

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Зрада: Украинцы уверены, что бои под Авдеевкой закончатся вторым Дебальцево

Вопреки бравурным речам украинских ура-патриотов, вещающих о «перемоге» под Авдеевкой, обычные украинцы придерживаются другой точки зрения. Так, в ходе опроса на сайте украинского телеканала ICTV большинство проголосовавших выразило мнение, что эскалация конфликта закончится «вторым Дебальцево». В этом уверены 33% опрошенных, тогда как в «освобождение Донецка» верят лишь 17% респондентов. Читайте также: ВСУ погнали на бойню под Авдеевкой вследствие конфликта Порошенко и Ахметова, — мнение

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Голосую против Трампа, привет Улан-Удэ

20 Камазов, самая главная проблема украинского города, финская находка и коты Степана.

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ВСУ погнали на бойню под Авдеевкой вследствие конфликта Порошенко и Ахметова, — мнение

Эскалация конфликта в Донбассе явилась следствием конфликта между президентом Украины Петром Порошенко и олигархом Ринатом Ахметовым. Такую точку зрения высказал украинский блогер Кирилл Тютюнник. «Маленький такой инсайдик. Люди порой забывают в какой стране и мире мы живём. Сейчас расскажу суть происходящего в Авдеевке. Всё настолько банально и цинично, что когда приходит понимание на что они идут ради денег и власти, то становится очень и очень тошно. Порошенко выкатил Ахметову чек на сумму $200 000 000 откупных, отступных, как хотите. На вопрос „Простите, за что? Я и так уже нормально давал“, последовала Авдеевка. Ахметовский коксохим обесточен. А люди судачат о Путине и его атаке. Волонтеры собирают помощь. Договорится Ахметов с Порохом, обстрелы прекратятся. Улавливаете суть шантажа? Не хочешь платить за безопасность своего бизнеса, получи потери. В случае чего, попадания и разрешения спокойно можно списать на террористов ЛДНР и так далее…» Читайте также: Боевые действия в Авдеевке — это провокация, — Песков

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МЧС ДНР начало эвакуацию жителей северной части Донецка

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР начали эвакуировать жителей северной части столицы, желающих переждать обстрелы в более безопасном месте. «Мы начали эвакуацию жителей северных районов Донецка. По просьбам местного населения, желающего выехать из зоны обстрелов, сотрудниками МЧС производится спасательная операция», — сообщили в пресс-службе МЧС Республики, передает ДАН. По данным ведомства, на эту минуту вывезено 12 человек. В ближайшее время отправки ожидают еще примерно такое же количество граждан. Они будут переправлены в безопасное место. Ранее глава администрации Киевского района Донецка Валентин Левченко рассказал о начале добровольной эвакуации жителей в связи с обострением ситуации на фронте и непрекращающимися обстрелами местности со стороны украинской армии. Читайте также: При обстреле Киевского района Донецка ранен мирный житель

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Украинский фашизм больше не скрыть. Василий Волга

«Украина превыше всего!», «Германия превыше всего!», «Бельгия превыше всего!», «Вануату превыше всего!» – это фашизм.

«Сначала Украина, потом Бог!», «Сначала Германия, потом Бог!», «Сначала Вануату, а потом Бог!» – это фашизм.

«Нация превыше всего!» – это нацизм.

«Слава нации, смерть врагам!» – это нацизм и призыв к действию.

Там где национальное государство, либо нация, либо раса, либо еще будь что, ставится выше Бога и выше Человека, там рождается все бесовское и античеловеческое. Ведь если только в государстве утверждается какая-либо ценность, которая «превыше всего», т.е. превыше даже человеческой жизни, так сразу и наступает то время, когда человека можно принести в жертву тому, что «превыше». Сразу же, как только на площадях закричали «Слава нации», как только зажгли факелы, так сразу и наступает то время, когда можно убивать несогласных. Так сразу и высвобождается все темное, угрюмое, бесовское, что есть в человеческих сообществах. Массы становятся толпами, и толпы эти требуют убийств. Убийств ради того, что «превыше».

Долго европейские и американские политики делали вид, что в Украине этого не происходит. Долго сами украинцы, которые были на Майдане, но делали вид, что они там не видели портрета Бандеры, говорили другим украинцам, которые со страхом озирались вокруг себя, видя, как стремительно школьные учебники их детей превращаются в руководство по фашизму, так вот те – «невидящие», говорили этим «увидевшим»: «Где вы видите фашизм? А нацизм где? Мерещится вам все с перепугу. Нет у нас фашизма, и нацизма у нас нет!».

Но долго скрывать это инфекционное заболевание невозможно. Оно вылезло на законодательный уровень, оно заразило школу, оно повредило огромное количество детских мозгов, и начало делать свои первые гавкающие заявки на международном уровне.

Больше скрывать нельзя. Поляки первые.

Заявление Качинского о фашизме в Украине, и его жесткое предупреждение всему фашиствующему руководству нашей страны – это, хоть и запоздавшее, но, слава Богу, начало процесса осуждения украинского фашизма.

Я обращаюсь к польским политикам и к польскому народу.

Вы, не меньше нас, украинцев, знаете, что такое украинский фашизм. Вы знаете, чем «это» было и чем «это» еще может стать для вас, если процесс фашизации Украины не будет остановлен. Мы, украинские антифашисты, призываем вас выступить инициаторами создания международной коалиции, которая должна дать достойную оценку развитию нацизма и фашизма в Украине. Самостоятельно мы уже не сможем справиться с этим страшным явлением, так как и немецкие антифашисты в тридцатые годы прошлого столетия не смогли противостоять государству нацистов.

Мы верим в вашу последовательность и надеемся на вашу твердость.

Василий Волга

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